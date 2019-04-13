العثماني يثمن "تلاحم" العدالة والتنمية بشأن القانون الإطار للتربية

هسبريس- مصطفى شاكري

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن التصويت على الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من قبل فريق حزبه هو "قرار سياسي للأمانة العامة"، مشيرا إلى أن ذلك "يرد على جميع الأوهام والتشويش والاختلاق، التي حاولت إظهار الحزب بأنه مقسم ومتصارع، ومن ثمة فإننا نبرز العكس في العمل والواقع".

وأضاف العثماني، خلال اللقاء الذي جمعه بفريق "المصباح" بمجلس النواب، عشية الجمعة، أن "الحزب مجند لخدمة البلاد والوطن"، معتبرا أن "الخلافات بين أعضاء الحزب ليست سبة، لأن الرأي طبيعي شريطة أن يكون في حدود الحوار اللائق، لكنه دليل على حيوية الحزب واستقلالية قراره السياسي".

وأوضح العثماني أن "المغرب يحتاج إلى أحزاب حية فاعلة ومتواصلة، من المفروض أن تكون مستقلة في مواقفها، وتشتغل تحت سقف الوطن". وزاد قائلا: "فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب متلاحم مع الأمانة العامة"، مضيفا "سيحلم الحالمون وينتظر المنتظرون الأمور التي لن تقع أبدا، لأن قوة الحزب الأولى هي "المعقول" والتشبث بالوطن".

ولم يفوت العثماني الفرصة لتوجيه رسائل إلى بعض الفاعلين السياسيين الآخرين، قائلا: "لسنا مهووسين بانتخابات 2021، ولا نحلم بالانتخابات". وأضاف "حتى تْجِي الانتخابات والمواطنين يْدِيرُو خْدْمتهم"، مشيرا إلى أن "الحزب يقوم بما تملي عليه مواقفه، النابعة أساسا من ضميره فقط".

"الحزب عبارة عن مؤسسات يتخذ مواقفه وفقا لنظامه الأساسي ولوائحه الداخلية"، يقول العثماني، مستطردا: "لا خوف على الحزب ما دام يؤمن بالمؤسسات، حيث نترك للأعضاء التعبير عن مواقفهم، لكن المؤسسة تتخذ رأيها بكل حرية، فلكل عضو في الحزب مواقفه وآراؤه المختلفة التي لا تزعجنا أبدا، لكن يجب أن تكون في الحدود اللائقة وبطرق مناسبة".

وأرجع الأمين العام لحزب "المصباح" ما سماه بـ "التشويش" إلى "الجزع من الانتخابات المقبلة"، قبل أن يضيف "نصف العتبة التي تحدثوا عنها من ستة إلى ثلاثة في المائة لم تكف آنذاك". وأردف "يْعْلْم الله أش غادي يْختارعو"، داعيا المنتقدين إلى "المشاركة في الأوراش لأن مسؤوليتنا جميعا هي الحفاظ على استقرار الوطن".

وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال العثماني إنه "يتقدم إلى الأمام.. فيه أمور تبشر بالخير". وأكد أن ما يروج حول "الشرخ" الموجود في الحزب بخصوص القانون الإطار للتربية والتكوين "مجرد أوهام"، مبرزا أن العدالة والتنمية "ليس حزبا ستالينياً".

وتابع قائلا: "هنالك طرف يرى أن التصويت على القانون الإطار خيانة، وهو موقف مبالغ فيه، بينما ينتقص الطرف الثاني من اللغة العربية، معتبرا أنه لا يمكن التدريس بها، وهو موقف متطرف أيضا، ولا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى كون "القانون بنفسه تضمن عددا من المواد غير المسبوقة بخصوص اللغة العربية".

وأكد العثماني أن "الحسم في نقاش التناوب اللغوي سيكون قرارا سياسيا من قبل الحزب، ولن يتم الاقتصار على القرار التقني فقط، وإن كنت حاولت ألا أعبر عن رأيي عمدا بشكل مباشر، لكن الأمانة العامة سوف تعبر عن رأيها في الوقت المناسب، مراعاة لمصلحة الوطن، وهو قرار سياسي يمكن أن يكون على صواب أو خطأ".