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الرئيسية | مجتمع | زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة

زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة

زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 13 أبريل 2019 - 23:00

بعد الرفع من نسبة الاقتطاعات من الأجور لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في السنوات الأربع الماضية، يقف الموظفون العموميون على مقربة من زيادة عامة في الأجور يُرتقب أن توقع عليها الحكومة مع النقابات والباطرونا خلال الشهر الجاري، وهي أول زيادة منذ ثماني سنوات.

وإذا كان الموظفون العموميون قد ظفروا بزيادة 600 درهم دفعة واحدة سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، فإن زيادة 500 درهم و400 درهم حسب السلالم التي ستقرها حكومة سعد الدين العثماني ستكون على ثلاث دفعات، ما يعني أن أثرها الواقعي سيُوزع على سنوات 2019 و2020 و2021.

ولم تجد حكومة سعد الدين العثماني بُداً من الرضوخ لمطالب الزيادة في الأجور على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها لخفض كتلة الأجور في قوانين المالية السنوية لقرابة 700 ألف موظف عمومي؛ إذ يؤثر ارتفاعها على ميزانية الدولة عكس ما تطلبه المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يتعامل معها المغرب.

ويرتقب أن تكلف الزيادة المرتقبة في الأجور أكثر من 6 مليارات درهم، ما يعني أن هذا الرقم سينضاف إلى كتلة الأجور في حسابات ميزانية الدولة، وسيجعل التزام خفض كتلة الأجور إلى ما دون 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي صعباً في السنوات المقبلة.

ولن يكون لها الأثر الكبير إلا في سنة 2021 حين ستصل الزيادة كاملة إلى جيوب الموظفين، وهو ما سيفرض على الدولة العمل على ضبط أكبر للميزانية لتبقى في مستويات عادية، وبالتالي الانضباط لشروط مؤسسات التمويل الدولية.

في استقاء آراء قامت به جريدة هسبريس على صفحتها بـ"فيسبوك"، اعتبر كثيرون أن عرض الزيادة في الأجور التي تتجه الحكومة إلى تطبيقه "هزيل جداً" مقارنة مع ما عرفه مستوى المعيشة من ارتفاع طيلة ثماني سنوات، حيث قال مُعلق باسم عبد المجيد: "إن أي أجر لا يتعدى 5000 درهم لن يكفي أياً كان للعيش في المدينة مع غلاء المعيشة وتقلب أسعار المواد الاستهلاكية والارتفاع المضطرد لسومة الكراء في المدن الكبرى".

معلق آخر باسم كريم له رأي آخر، فهو يعتبر أن "كل زيادة في الأجور تسبقها وتليها زيادة في الأسعار، إذن لا خير في الزيادات. من الأفضل أن نناضل لخفض الأسعار بدل الزيادة في الأجور". وكانت جل التعليقات ترى أن هذه الزيادة ما هي إلا استرجاع بسيط لما جرى اقتطاعه لصالح الصندوق المغربي للتقاعد.

وإذا كانت معظم التعليقات تقلل من أهمية الزيادة المرتقبة، إلا أن نسبة أخرى ترى أنها جيدة، خصوصاً للطبقات المتوسطة وذوي الأجر المتوسط، كما أن العرض الحكومي يتضمن زيادة بالنسبة للقطاع الخاص بـ10 في المائة على دفعتين، تهم الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي، والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي.

وكتب معلق آخر باسم هشام أن "المشكلة ليست في الأجور بل في عقلية الموظف، فهو يعتقد دائماً أن مزيداً من المال سيحل مشكلته، لكن كلما زاد أجره زادت مشاكله المالية، فالموظف، والطبقة المتوسطة بصفة عامة تطمح أن تصبح برجوازية، ولبلوغ هذا الهدف تسلك طريق النفقات وشراء ما لا يولد سيولة مالية من أجل الظهور في مستوى الأغنياء، وهذا يزيد الطين بلة، فكلما زادت نفقاتك زادت قيمة الضريبة على القيمة المضافة عليها".

من الناحية السياسية والاجتماعية، ستُفضي هذه الزيادة المرتقبة إلى إصلاح العلاقة بين الحكومة والنقابات، فطيلة الولاية الحكومية التي قادها عبد الإله بنكيران توترت العلاقات كثيراً وخاضت النقابات إضرابات عدة، خصوصاً مع بدء إصلاح نظام التقاعد، كما كثرت الاحتجاجات القطاعية بشكل لم يعرف المغرب مثيلا له سابقاً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - عايدة السبت 13 أبريل 2019 - 23:08
زيادة في الأجور معناها زيادة في الأسعار حسبنا الله ونعم الوكيل
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47
2 - علاء السبت 13 أبريل 2019 - 23:10
و بالنسبة للموظفين القطاع معندنا اجازات بحال الناس معندنا رواتب اللي تحمر الوجه و زيد على ذالك الاقتطاعات
الحاصول الله يصوب و يعطينا و يعطيكم من فضلو هذا منقولو
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32
3 - إسمحولي سأختلف معكم السبت 13 أبريل 2019 - 23:12
هناك توازنات ماكرو-إقتصادية لا يمكن زيادة 500درهم دقة وحدة لأكثر من مليون موظف من(أساتذة-أطباء-جنوذ-شرطة..........والمغرب لا يتوفر على غاز أو بترول يتوفر على ضرائب (شد لهذا وعطي لهذا)
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-123
4 - مهدي منتضر السبت 13 أبريل 2019 - 23:12
شفتو غير الموضف جاتكم التكلفة باهضة مشفتوش التكلفة ديال الوزراء والبرلمانيين راه الموضف الصغير هو لهاز لحمل الله يغبر البوكم الشقف من هد البلاد
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119
5 - hassan السبت 13 أبريل 2019 - 23:12
هديك 500 أو 400 درهم راه داتها الدولة غي في الاقتطاعات ديال التقاعد، مهم لجات من هاد القوم رباح
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77
6 - عمر السبت 13 أبريل 2019 - 23:13
حتى 500 درهم لطبقة الشغيلة المقهورة بالديون والأزمات معيشية أصبحت كلفة باهظة لدولة لماذ لاتكون المليارات المهربة كفة باهظة لدولة
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61
7 - سليمان السبت 13 أبريل 2019 - 23:14
الكلفة الباهضة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راجعو حسابات بنكية لبرلمانيين ووزراء وتعرفو لاش ولات 500 درهم تشكل كلفة باهضة ! ومن اللخر هاد الزيادة ماغادي تخلص تالضو معا الما!
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59
8 - حنضلة السبت 13 أبريل 2019 - 23:15
هل للمتقاعدين نصيب من هذه الزيادة أم انهم اصبحوا من الاموات لا احد يفكر فيهم رغم مشاكل الصحة وامراض الشيخوخة المختلفة التي تتطلب مصاريف اضافية ترهق المتقاعد على قلة راتب تقاعده .في سنة 2011 استثنى عباس الفاسي المشؤوم لا غفرالله له اقصى المتقاعدين من تلك الزيادة قيمتها 600 درهم هل السي العثماني سيقصي المتقاعدين ايضا من هذه الزيادة أم أنه سيؤنبه ضميره على الحالة المزرية التي يعيشها المتقاعد
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36
9 - بستان السبت 13 أبريل 2019 - 23:16
هذه ليست زيادة بل هي إهانة للشعب فالسياسيون يتقاضون أجورا خيالية بينما الشعب يعيش بالفتات الله يلعن ألي ما يحشم.
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52
10 - واحسرتاه السبت 13 أبريل 2019 - 23:17
الجملة الأخيرة في الموضوع تلخص سبب قبول المخزن والنقابات هذه الزيادة . واش الميزانيات الضخمة للطبقات الحاكمة لا تثقل ميزانية الدولة ؟ الكتلة الأجرية لطبقة الموظفين البسطاء هي المشكل ؟
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39
11 - مواطنة مواطنة السبت 13 أبريل 2019 - 23:17
وماذا عن المتقاعدين للي خدموا سنين وتهلكوا في صحتهم أليس من حقهم الزيادة فيل الأجور .
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35
12 - سلاوي السبت 13 أبريل 2019 - 23:18
حسب فهمي للمقال أنه يجب على النقابات التفاوض مع صندوق النقد مباشرة لكي لا نحر حكومتنا
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19
13 - م.دركا السبت 13 أبريل 2019 - 23:18
ان السر الغريب في الموضوع ليس هو الزيادة في الاجور لطاقة الشغيلة وليس كذلك وفاقا بين الشغيلة و الحكومة وليس ايضا كلفة الزيادة التي تتحملها الحكومة وانما هو السوق بعد ذلك واثمنته والقدرة الشرائية سيما الطبقة المتقاعدة فهم سابقون والكل لا محال بهم لا.....
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5
14 - عبد الرحيم سارو السبت 13 أبريل 2019 - 23:19
هذه ليست زيادة
اصلا الحكومة ترد فقط ما أخذته للموظفين
بحجة اصلاح الصندوق الوطني للتقاعد
وثانيا سيلي ما رد للموظفين زيادة في المواد الغذائية
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24
15 - Inox السبت 13 أبريل 2019 - 23:19
هذه الزيادة و التي هي في الحقيقة استرداد لبعض ما اختلستْهُ عُنوةً و بدون حق من أجرة الموظفين... وإذا كانت تكلّف الميزانية بخلاف ما تأمر به صناديق القرض الدولي فلا يسَع الحكومة إذا كانت فعلاً حكومة- وليس محكومة -أن تخْصمها من ميزانيات يُصادقون عليها وتُمرّر بدون نقاش
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17
16 - lhajj السبت 13 أبريل 2019 - 23:19
انا مع الزيادة في عدد الموضفين بدل الزيادة في الأجور
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-29
17 - رأي1 السبت 13 أبريل 2019 - 23:20
هذه الزيادة لا تعوض حتى ما فقده المواطن عموما والشغيل من ضمنه بفعل رفع الدعم والاقتطاعات وتحرير سعر المحروقات.فكل تلك الاجراءات وغيرها التي هي في الواقع خسارة لم يقابلها اي بديل لتعويضها.كما انه لو ان حكومتي البيحيديين كانت كل سنة تزيد للموظف والشغيل ولو مائة درهم بدلا من تمطيط مدة الحوار والشد والجذب ولمدة سنين لكانت الزيادة اكبر على هذا العرض.
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11
18 - ht.brahim السبت 13 أبريل 2019 - 23:22
محاربة الفساد و الريع أنجع من الزيادة في الإجور
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12
19 - استاد السبت 13 أبريل 2019 - 23:23
اضن ان رجال الامن مستتنين من هده الزيادة لان لهم نظامهم الاساسي الخاص بهم وليس لهم علاقة بالوظيفة العمومية بالاضافة الى دلك فانهم استفادوا طيلة هده السنوات عكس باقي الموظفين
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-9
20 - SAID السبت 13 أبريل 2019 - 23:23
هل هاته الزيادة لا تشمل السلم 11 فمافوق؟
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-9
21 - وجدة الوطنية السبت 13 أبريل 2019 - 23:26
الازمة ضربت اسرنا و السبب الاساسي هو ارتفاع نسبة فواءد قروض السكن و غلاء القفة و نفقات التعليم اللصوصي زاءد الساعات الاضافية ...باختصار الله يكون في عون المواطن مع هدا الوضع الخامج
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9
22 - محمد المصباحي السبت 13 أبريل 2019 - 23:26
عن أية كلفة يتم التكلم؟ هناك زيادات في قطاعات أخرى تكون سمينة جدا و بأثر رجعي تدر على المستفيدين منها الملايين الكثيرة. أما هذه الزيادة المهزلة في ظل هذه النقابات المهترئة لا تعدو أن تكون درا للغبار على بعض العيون فهي لا تفي حتى بعشر ما استولت عليه الدولة بدون وجه حق من أموال صناديق التقاعد المدنية في تمييز سافر بين المواطن المدني و المواطن حامل البدلة وبتواطؤ تاريخي لنقابات تحاول الآن يائسة إرجاع بعض عذريتها. لكن التاريخ لا ينسى و ستبقى وشمة العار لصيقة بها أبد الآبدين.
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9
23 - محمد تاج الدين السبت 13 أبريل 2019 - 23:27
لا أحد سيهنأ بالعلاوة .. اولا لضآلتها ، و ثانيا لتشضيها ، و ثالثا - و هو الأهم - لأن الزيادات المرتقبة في المواد الحيوية كغاز البوتان و السكر و الدقيق ... سيلتهمها و زيادة .. أسفي على البسطاء و البؤساء الذين لا ينتظرون راتبا آخر الشهر .. الواضح أن الجميع سيكتوي بالسياسات اللااجتماعية التي تشرعها الحكومة ، و ربما لن يكون آخرها تسليع التعليم ، و تبضيع المناهج المدرسية ، و جعل أبناء الوطن في مزاد المستثمرين الدوليين .، مرحى بالبروليتاريا الجديدة في زمن العولمة الشرسة و الرأسمالية الضارية !!
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3
24 - aziz السبت 13 أبريل 2019 - 23:28
مادا عن الارامل اللواتي يتقاضين 400 درهم شهريا من معاش ازواجهم او عن المتقاعدين القدامى اللدين يتقاضون 800 درهم كأقصى تقدير و عن قدماء المقاومين اللدين يتوصلون ب 500 درهم
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11
25 - حنضلة السبت 13 أبريل 2019 - 23:30
صرح الاستاذ المحترم نجيب اقصبي الذي احترمه واقدره كثيرا ان الحكومات المتعاقبة تقترض من الابناك الخارجية لتسدد الديون فقط تقترض لتسدد الديون وبعض منها يذهب للاسهلاك وليس للاستثمار من جهة اخرى صرح بنشماس رئيس الغرفة الثانية ان مديونية المغرب قبل مجيء بنكيران لرئاسة الحكومة كانت 330 مليار وعندما تولى رئاسة الحكومة اقترض ثلاث مرات اكثر من ثلاث رؤساء سبقوه وعندما جاء العثماني وصل الدين الخارجي للمملكة 1040 مليار درهم بحيث يجب على كل مغربي ومغربية ولو ازداد الساعة ان يؤدي لصندوق النقد الدولي 27000 درهم كدين في رقبته. اييه نعم اسي سي بنشماس اللي قال هذ الكلام
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10
26 - black السبت 13 أبريل 2019 - 23:30
في السنوات الخمسين الأخيرة، أخذت العلاقة بين المواطن العربي والسلطة، تتأسس على إنعدام الثقة: المواطن لا يثق بسلطته التي فُوِّض إليها أمرُ حياته وثقافته. والسلطة لا تثق بهذا المواطن الذي يدفع الضرائب ويُدافع عن وطنه. تحولت العلاقة بينهما فأصبحت مسألة ((أمنية)) في المقام الأول. صار الهاجس الأول للسلطة هو أن ((تحميَ)) نفسها حمايةً كاملة، وبمختلف الوسائل، من عدوان المواطن. تقابلها عند المواطن ((ثقافة الاحتماء)) من عدوان السلطة، سواء بالصمت، أو البُعد والانعزال عن السياسة، أو بالنفاق والتزلف، بشكلٍ أو آخر، قليلاً أو كثيراً.
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1
27 - مراد السبت 13 أبريل 2019 - 23:30
لاخير في الزيادات يجب ان نناضل لخفض الاسعار
اوافق الاخ كريم ونعم الراي
خفض اسعار اللحوم والسمك والكراء والكرباء ووووووووووو
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12
28 - متقاعد السبت 13 أبريل 2019 - 23:31
وماذا عن المتقاعدين وعن الضريبة التي تقطع من أجورهم أليس هذا بعار على جبينكم أيها النقابيوت أم كعادتهم تبيعون الماتش في آخر المطاف.
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4
29 - Achraf السبت 13 أبريل 2019 - 23:31
وموضفوا القطاع الخاص ما محلهم من الاعراب . يجب خفض الضريبة عن الدخل هذا المطلب لا تنازل عنه
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6
30 - mokhlisse السبت 13 أبريل 2019 - 23:32
اتفق مع تعليق اللأخ هشام..........
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0
31 - كريم السبت 13 أبريل 2019 - 23:34
هذه الزيادة هل يستفيذ منها المتقاعدون
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-3
32 - صاحب دراجة السبت 13 أبريل 2019 - 23:34
مراوغات فاتح ماي.
الحكومة خائفة من فاتح ماي. تريد جس نبض الشغيلة و الشعب. أحكام الريف و الأوضاع بالجزائر و تبعثر الحكومة لا يبشر بالخير . يجب تهدئة الأفواه. الموظفين لا يستهلون زيادة لأن عملهم بطيئ و كسلاء و يعطلون مصالح المواطن و يتلاعبون بأمور الناس. لا يستحقون زيادة.
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-18
33 - مغربي مغبون السبت 13 أبريل 2019 - 23:35
ماذا سيقول المتقاعدين وهم في اخر العمر ومنهم من لا يتعدى راتبه 1500 درهم ويعول اسرة باكملها ,لله الامر من قبل ومن بعد!_حتى واحد ما لاقيها كيف بغاها _لا الموظف الحالي ولا المتقاعد,انتشر الفساد وعم الغلاء ,الشعب مغبون ومحكور ,والدولة تتماطل وتستهتر ولا تتحمل مسؤوليتها كما يجب,اصبح المغرب مرتعا خصبا للعصابات في غياب احزاب سياسية قوية ببرامج معقولة تخرج بالبلاد الى بر الامان.نتمنى ان يكون هناك تدخل ملكي صارم وفعال لاعادة القاطرة الوطنية لسكتها الصحيحة.وعلى الشعب تحمل مسؤوليته كاملة في انخاب نخبة سياسية قوية تستحق خدمة الوطن والمواطن بحق.
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6
34 - arroub السبت 13 أبريل 2019 - 23:35
انا لا افرح لزيادة الموظفين لانها تتبعها غالبا زيادات في المواد الاستهلاكية حيث تصبح مبررا لذالك وطعما للمستهلكين.
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5
35 - مواطن السبت 13 أبريل 2019 - 23:36
السلام عليكم. أودي. غير. اطلقوها. زيادة في الخير خيرين اللهم بارك لنا في ارزقنا. والبركة هي كل شيء
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4
36 - Tazi السبت 13 أبريل 2019 - 23:36
هذه ليست زيادة بل استرجاع لجزء مما سلبتنا الحكومة إياه بدعوى إصلاح صناديق التقاعد
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8
37 - المحرر السبت 13 أبريل 2019 - 23:36
لو كانت الإرادة الحقيقية للسياسيين والمواطنة الصادقة للمسؤولين لتم إعادة النظر في الفوارق الفاحشة في منظومة الأجور ككل،لكن التماسيح والعفاريت كما كان يسميهم كبير العفاريت يستحيل ان يتنازلوا عن امتصاص دماء الفقراء دافعي الضرائب
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4
38 - مواطن مغربي السبت 13 أبريل 2019 - 23:39
قبل أي زيادة في الأجور، يتوجب على الحكومة أن تراجع الأنظمة الأساسية للموظفين من أجل حذف الفوارق الصارخة والفاحشة في الأجور.

أي زيادة في الأجور قبل الاعتماد القبلي للعدالة الأجرية لا نفع يرجى منها.
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6
39 - تكريس الفوارق.........! السبت 13 أبريل 2019 - 23:39
الفوارق في الاجور بين الموظفين
الصغار 9،8،7،6 والسلم 11 فما فوق
عالية جدا وغير منصفة وغير طبيعية
كان على النقابات ان لا تكرس هذه
الفوارق الموجودة في الاجور.....!
و تفاوض من اجل زيادة 700 درهم
للموظفين الصغار و200 درهم للاخرين
على الاقل . لا ان تكرس الفوارق
الموجودة في الاجور..........!!!!
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-2
40 - هشام السبت 13 أبريل 2019 - 23:39
صدق من قال نقابات 3ايام من الاضراب
فهذه العبارة تدخل في قاموس الامثال المغربية وتحمل وترمز الى حقيقة النقابات في علاقاتها مع : الحكومة و الشعب.انتهى الكلام
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-1
41 - arroub السبت 13 أبريل 2019 - 23:40
هل يستفيد المتقاعدين من هذه الزيادة لانهم كا باقي الموظفين ياكلون ويلبسون ويتنقلون ويمرضون اكثر فرفقا بهؤلاء الضعفاء.
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1
42 - خالد امير السبت 13 أبريل 2019 - 23:41
الزيادة في الاجور ليس هو الحل . طالما هناك تسيب كبير في التلاعب في اسعار المواد الغدائية والسكن والنقل و الوثائق الادارية والضرائب و وفواثير الماء والكهرباء و الهاتف والتعليم والتكوين والخدمات القضائية و غيرهما . يجب مراقبة وحسن تسير وتذبير امور المواطن بما فيها حياته المعيشية و الاجتماعية وكذا الترفيهة . نحن نعيش في وطن يزخر بكل الخيرات لكن تغلب عليه العشوائية والغوغاء . والحياة الغابوية والانانية سواء من المسؤولين او من التجار الكبار والمتحكمون في الاقتصاد و السوق ووووو .اليس عيبا ان يشتغل عامل في سنة 2019 ب مبلغ 1700 درهم في القطاع الخاص . او موضف افنى حياته سنين في ادارة ما بمبلغ 3000 درهم. اليس من العار ان تصرف 50 مليون كأجرة شهرية لوزير شركة عمومية في هذا الوطن السعيد ناهيك عن استفدته من العطل خارج البلاد و السيارات و الاقامات ووو
نحن نحتاج الى تنظيم شامل و كامل و تعليم جيد و عدل و ربط المسؤولية بالمحاسبة . وكثير ما يتقال . يا ربي دير لينا تاويل ف هاذ البلاد .
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1
43 - ساخط على الوضعية السبت 13 أبريل 2019 - 23:41
مقابل هذه الزيادة الهزيلة والتي لن تشمل الجميع كالمتقاعدين مثلا انتظروا ارتفاع الاقتطاعات الخاصة ب CNOPS وتنفيذ رفع سن التقاعد الى 65 سنة ورفع الدعم عن غاز البوطان ....ولن تجرؤوا بعد هذه الاجراءات ان تطالبوا بالحوار...
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2
44 - قاسم السبت 13 أبريل 2019 - 23:43
الى كاتب التعليق : اذا لم تستطيع الدولة زيادة 500 درهم او 400 درهم فهذه كارثة عظمى وما على الدولة وصناع القرار الا الاسقالة الجماعية من الالف الى الياء وترك الامور لاهلها . واقول ان هذه الزيادة الطفيفة ما هي الا ارجاع للزياد التي صادقت عليها حكومة عباس الفاسي ثم جاء بن فيران وفعل فعلته واقتطع للموظفين البسطاء ما اقتطع ثم رحل الى داره وبذلك الحكومة الحالية قد ضربت عصفورين بحجر واحد ووهمت الناس انها قد رفعت الاجور ولكن الحقيقة عكس ذلك
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2
45 - hicham السبت 13 أبريل 2019 - 23:54
يجب محاربة التهرب الضريبي. حينها سيسهل على الحكومة مواجهة كتلة الاجور و كذلك توفير السيولة للتخلص من القروض الخارجية.
الحل في محاربة التهرب الضريبي.
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3
46 - بوقسيمي من فاس السبت 13 أبريل 2019 - 23:55
كما يعرف الجميع ان الموظفين في الادارات لا يعوضون ،سواء بعد. التقاعد او الممات،فيصبح الموظف الة يعمل عمل
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0
47 - srhiri السبت 13 أبريل 2019 - 23:56
وماذا عن المستخدمين
في القطاع الخاص......ألا يستفيدون من هذه الزيادات .....أم أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة. ..
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1
48 - HARBAS السبت 13 أبريل 2019 - 23:57
هل يستفيد المتقاعد من هذه الزيادة في الأجور أم يستفيد من الزيادة في الاسعار ?
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49 - Slsmi السبت 13 أبريل 2019 - 23:58
هل للقدماء العسكريين والقدماءالخاربين نصيب من هذه الزيادة أم انهم اصبحوا من الاموات لا احد يفكر فيهم ما يحز في نفسي ان هذه الشريحة من الابطال لا احد يتضامن معهم
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50 - Yassine السبت 13 أبريل 2019 - 23:58
نقابات فاشلة وحكومة افشل. التوازنات تهم فقط الموظفين الصغار اما اجر الوزراء فلا يعرف توازن. غي زيادة دايمة
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51 - موظف مجاز الأحد 14 أبريل 2019 - 00:02
ومادا عن المساعدين الاداريين والتقنيين الدين كانوا في سلم 6 والتحقوا بهم الموظفون من سلم 4الى 6 دون اجرا اي امتحان فلا بد من انصاف هده الطبقه
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52 - مدوخ ومقاطع الى الابد الأحد 14 أبريل 2019 - 00:10
حاقدين غير على الموظف البسيط اللي تيساهم في السلم الاجتماعي لانه خدام على اولادو وخوتو والوالدين وكاينين شي وحدين تيعاونوا حتى الجيران... بغيتو هاد الموظف يولي عبيد عند الدولة... راه زمن العبودية مبقاش. هدرو على تعويضات الوزراء وتلبرلمانيين وكبار الموظفين...اه الحائط القصير هو الموظف البسيط
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53 - Yassine34 الأحد 14 أبريل 2019 - 00:12
اظن ان هذه الزيادة هي مكسب للحكومة ، زيادة ستكلف الميزانية تقريبا 7 مليار درهم في حين سيرفع الدعم عن الغاز و ستربح الميزانية 14 مليار درهم ، يعني في الأخير ميزانية تربح 7 مليار درهم
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54 - omar الأحد 14 أبريل 2019 - 00:16
هاذا المعلق الذي اسمه كريم يجب ان يفهم ان الزيادة في المواد الغذائية وفي كل شيء وارد لذا يترقب العمال والطبقة الشغيلة على العموم زيادة ما في الأجور
يا أخي لا نملك اي طريقة لمنع الأسعار من الإرتفاع لذا نرحب بالزيادة في الأجور رغم هزالها لكي نسد بها بعض الثقوب في جيوبنا
في الأخير استسمحك أخي
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55 - م عبدو الأحد 14 أبريل 2019 - 00:17
سبحان الله ،التكاليف الباهضة للدولة!
انت مع الشعب او مع الدولة التي أنهكت الشعب؟
التكاليف الباهضة للدولة فقط عندما يتعلق الأمر بزيادة رواتب الطبقة الشغيلة. لماذا لا تتكلمون عن التكاليف الباهضة عندما تصرف الدولة علاوات خيالية للأطر "العليا" او عندما تؤدي للبرلمانيين تعويضات خيالية عن التنقل والسكن في الفنادق الفخمة وتشتري لهم السيارات الفخمةو.....
اليس من الأهم ومن الأفضل ان نساهم في جعل المواطن يعيش بكرامة عوض جعل البرلمانيون والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى يعيشون في رفاهية فاحشة ؟
ان ما يتقاضاه هؤلاء الذين يصطلح على تسميتهم بالأطر العليا ،مع البرلمانيون الذين لا يصلحون لشيء سوى للنوم في البرلمان ومعاكسة مصالح ابناء المغاربة عندما يريدون الدراسة باللغة التي يدرس بها أبناؤهم، إن ما يتقاضونه من علاوات يكفي للزيادة المطلوبة للشغيلة الكادحة.
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