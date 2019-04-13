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- زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة - (55)
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كُتّاب وآراء
زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة
بعد الرفع من نسبة الاقتطاعات من الأجور لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في السنوات الأربع الماضية، يقف الموظفون العموميون على مقربة من زيادة عامة في الأجور يُرتقب أن توقع عليها الحكومة مع النقابات والباطرونا خلال الشهر الجاري، وهي أول زيادة منذ ثماني سنوات.
وإذا كان الموظفون العموميون قد ظفروا بزيادة 600 درهم دفعة واحدة سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، فإن زيادة 500 درهم و400 درهم حسب السلالم التي ستقرها حكومة سعد الدين العثماني ستكون على ثلاث دفعات، ما يعني أن أثرها الواقعي سيُوزع على سنوات 2019 و2020 و2021.
ولم تجد حكومة سعد الدين العثماني بُداً من الرضوخ لمطالب الزيادة في الأجور على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها لخفض كتلة الأجور في قوانين المالية السنوية لقرابة 700 ألف موظف عمومي؛ إذ يؤثر ارتفاعها على ميزانية الدولة عكس ما تطلبه المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يتعامل معها المغرب.
ويرتقب أن تكلف الزيادة المرتقبة في الأجور أكثر من 6 مليارات درهم، ما يعني أن هذا الرقم سينضاف إلى كتلة الأجور في حسابات ميزانية الدولة، وسيجعل التزام خفض كتلة الأجور إلى ما دون 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي صعباً في السنوات المقبلة.
ولن يكون لها الأثر الكبير إلا في سنة 2021 حين ستصل الزيادة كاملة إلى جيوب الموظفين، وهو ما سيفرض على الدولة العمل على ضبط أكبر للميزانية لتبقى في مستويات عادية، وبالتالي الانضباط لشروط مؤسسات التمويل الدولية.
في استقاء آراء قامت به جريدة هسبريس على صفحتها بـ"فيسبوك"، اعتبر كثيرون أن عرض الزيادة في الأجور التي تتجه الحكومة إلى تطبيقه "هزيل جداً" مقارنة مع ما عرفه مستوى المعيشة من ارتفاع طيلة ثماني سنوات، حيث قال مُعلق باسم عبد المجيد: "إن أي أجر لا يتعدى 5000 درهم لن يكفي أياً كان للعيش في المدينة مع غلاء المعيشة وتقلب أسعار المواد الاستهلاكية والارتفاع المضطرد لسومة الكراء في المدن الكبرى".
معلق آخر باسم كريم له رأي آخر، فهو يعتبر أن "كل زيادة في الأجور تسبقها وتليها زيادة في الأسعار، إذن لا خير في الزيادات. من الأفضل أن نناضل لخفض الأسعار بدل الزيادة في الأجور". وكانت جل التعليقات ترى أن هذه الزيادة ما هي إلا استرجاع بسيط لما جرى اقتطاعه لصالح الصندوق المغربي للتقاعد.
وإذا كانت معظم التعليقات تقلل من أهمية الزيادة المرتقبة، إلا أن نسبة أخرى ترى أنها جيدة، خصوصاً للطبقات المتوسطة وذوي الأجر المتوسط، كما أن العرض الحكومي يتضمن زيادة بالنسبة للقطاع الخاص بـ10 في المائة على دفعتين، تهم الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي، والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي.
وكتب معلق آخر باسم هشام أن "المشكلة ليست في الأجور بل في عقلية الموظف، فهو يعتقد دائماً أن مزيداً من المال سيحل مشكلته، لكن كلما زاد أجره زادت مشاكله المالية، فالموظف، والطبقة المتوسطة بصفة عامة تطمح أن تصبح برجوازية، ولبلوغ هذا الهدف تسلك طريق النفقات وشراء ما لا يولد سيولة مالية من أجل الظهور في مستوى الأغنياء، وهذا يزيد الطين بلة، فكلما زادت نفقاتك زادت قيمة الضريبة على القيمة المضافة عليها".
من الناحية السياسية والاجتماعية، ستُفضي هذه الزيادة المرتقبة إلى إصلاح العلاقة بين الحكومة والنقابات، فطيلة الولاية الحكومية التي قادها عبد الإله بنكيران توترت العلاقات كثيراً وخاضت النقابات إضرابات عدة، خصوصاً مع بدء إصلاح نظام التقاعد، كما كثرت الاحتجاجات القطاعية بشكل لم يعرف المغرب مثيلا له سابقاً.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
الحاصول الله يصوب و يعطينا و يعطيكم من فضلو هذا منقولو
اصلا الحكومة ترد فقط ما أخذته للموظفين
بحجة اصلاح الصندوق الوطني للتقاعد
وثانيا سيلي ما رد للموظفين زيادة في المواد الغذائية
اوافق الاخ كريم ونعم الراي
خفض اسعار اللحوم والسمك والكراء والكرباء ووووووووووو
الحكومة خائفة من فاتح ماي. تريد جس نبض الشغيلة و الشعب. أحكام الريف و الأوضاع بالجزائر و تبعثر الحكومة لا يبشر بالخير . يجب تهدئة الأفواه. الموظفين لا يستهلون زيادة لأن عملهم بطيئ و كسلاء و يعطلون مصالح المواطن و يتلاعبون بأمور الناس. لا يستحقون زيادة.
أي زيادة في الأجور قبل الاعتماد القبلي للعدالة الأجرية لا نفع يرجى منها.
الصغار 9،8،7،6 والسلم 11 فما فوق
عالية جدا وغير منصفة وغير طبيعية
كان على النقابات ان لا تكرس هذه
الفوارق الموجودة في الاجور.....!
و تفاوض من اجل زيادة 700 درهم
للموظفين الصغار و200 درهم للاخرين
على الاقل . لا ان تكرس الفوارق
الموجودة في الاجور..........!!!!
فهذه العبارة تدخل في قاموس الامثال المغربية وتحمل وترمز الى حقيقة النقابات في علاقاتها مع : الحكومة و الشعب.انتهى الكلام
نحن نحتاج الى تنظيم شامل و كامل و تعليم جيد و عدل و ربط المسؤولية بالمحاسبة . وكثير ما يتقال . يا ربي دير لينا تاويل ف هاذ البلاد .
الحل في محاربة التهرب الضريبي.
في القطاع الخاص......ألا يستفيدون من هذه الزيادات .....أم أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة. ..
يا أخي لا نملك اي طريقة لمنع الأسعار من الإرتفاع لذا نرحب بالزيادة في الأجور رغم هزالها لكي نسد بها بعض الثقوب في جيوبنا
في الأخير استسمحك أخي
انت مع الشعب او مع الدولة التي أنهكت الشعب؟
التكاليف الباهضة للدولة فقط عندما يتعلق الأمر بزيادة رواتب الطبقة الشغيلة. لماذا لا تتكلمون عن التكاليف الباهضة عندما تصرف الدولة علاوات خيالية للأطر "العليا" او عندما تؤدي للبرلمانيين تعويضات خيالية عن التنقل والسكن في الفنادق الفخمة وتشتري لهم السيارات الفخمةو.....
اليس من الأهم ومن الأفضل ان نساهم في جعل المواطن يعيش بكرامة عوض جعل البرلمانيون والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى يعيشون في رفاهية فاحشة ؟
ان ما يتقاضاه هؤلاء الذين يصطلح على تسميتهم بالأطر العليا ،مع البرلمانيون الذين لا يصلحون لشيء سوى للنوم في البرلمان ومعاكسة مصالح ابناء المغاربة عندما يريدون الدراسة باللغة التي يدرس بها أبناؤهم، إن ما يتقاضونه من علاوات يكفي للزيادة المطلوبة للشغيلة الكادحة.