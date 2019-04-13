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الرئيسية | مجتمع | أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع

أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع

أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع
هسبريس ـ يوسف لخضر
السبت 13 أبريل 2019 - 19:01

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد جلسة نقاش عُقدت اليوم السبت بالرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية وآخرين عن الأساتذة المتعاقدين.

ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد التزم ممثلو الأساتذة، باسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم بعد غد الاثنين، الموافق لـ15 أبريل 2019، وهو ما أكده عضو من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في اتصال مع هسبريس.

وتم عقد هذا اللقاء، اليوم السبت، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، في غياب الوزير، وحضره الكاتب العام للوزارة ومسؤولون آخرون، إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأعلن البلاغ أنه "بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين".

كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019".

وسيعقد الأساتذة المعنيون بالموضوع، عقب هذا الاجتماع، اجتماعاً لمجلسهم الوطني لتبليغ ما تم الاتفاق عليه إلى "أساتذة التعاقد"، لتنتهي بذلك أزمة إضراب استمرت أكثر من شهر، وكانت على وشك أن تعصف بالموسم الدراسي الحالي.

وكان الأساتذة المحتجون يخضعون لنظام التعاقد قبل أن يتم تغيير نظامهم؛ فأصبحوا أساتذة أطر ضمن أكاديميات التربية والتكوين، ومن بين مطالبهم المرفوعة الإدماج في الوظيفة العمومية؛ وهو ما سيتم الكشف عنه في إطار استمرار الحوار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - البشير 2 السبت 13 أبريل 2019 - 19:08
الطرد ثم الطرد ثم الطرد لاولئك المتعاقدين
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-46
2 - جوني ديب السبت 13 أبريل 2019 - 19:11
قلتها و أكررها، السيد أمزازي وسيم و ذكي. مرغ المتعاقدين في التراب جيدا و وجه لهم الضربة القاضية...
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-28
3 - Laila السبت 13 أبريل 2019 - 19:12
نحن نريد إقرار سنة بيضاء لأننا لم ندرس شيء خلال هذة السنة لأنها شهدت اضرابات دامت لشهور هنا في طنجة فنحن لم ندرس بالطرق الإعتيادية خصوصا أننا سنجتاز الامتحان الموحد لانه الاساتذة سيرجعون لعملهم و الوضع سيتهدأ ويبقى التلاميذ هم الضحايا
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9
4 - خبير تربوي السبت 13 أبريل 2019 - 19:12
لقد سقط الأساتذة المتعاقدين في فخ الوزارة بدعم من نقابات ، سيدفعون الثمن غال جدا، سيتم حدوث تفرقة داخل التنسيقية وسيتم إضعافها، هذا هو الهدف الحقيقي لهذه المبادرة،
على القواعد رفض هذا المقترح وعزل لجنة الحوار من تنسيقية وتمديد الإضراب حتى إسقاط التعاقد ولا يحب قبول الحوار إلا بحضور وزير التربية ووزير الوظيفة العمومية و المالية
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11
5 - أستاذ فرض عليه التعاقد السبت 13 أبريل 2019 - 19:13
#توضيح
بلاغات #الوزارة لاتمثلنا. المرجوا من الاساتذة التحلي بالصبر والحكمة فالمجلس الوطني من يقرر وسينظر في المستجدات التي جاءت بها لجنة الحوار. وكما قلنا سابقا الرجوع مرهون #بالادماج وغير ذلك لن نقبل. لهذا انتظروا بلاغ #التنسيقية الوطنية وهي ممثلنا ولنا فيها كامل الثقة.
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14
6 - عمر بيجيدي السبت 13 أبريل 2019 - 19:14
اذا لا يريدن الرجوع للخدمة فنحن جنود مجنذين لتعويظهم و بنصف شهريتهم. نحن لدينا الكفاة و الشهدات اللازمة لندرس اولاد الناس احسن من هولاء الاستذة الفوظويون.
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-27
7 - عابر سبيل السبت 13 أبريل 2019 - 19:16
سياسة خلص عاد شكي لانقاد الموسم الدراسي
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4
8 - Hassan السبت 13 أبريل 2019 - 19:16
لم تصل الى النهاية بعد.ولن يعود الاساتءة الذين فرض عليهم التعاقد حتى يتم ادماجهم
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6
9 - salah السبت 13 أبريل 2019 - 19:17
لاثقة في عثيقة،عدتم بخفي حنين،هنيئا لكم النضال...
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-1
10 - مواطن السبت 13 أبريل 2019 - 19:17
نتمنى استحضار مصلحة التلميذ وكذا الاستقرار النفسي والمادي للأستاذ.
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11 - مواطن السبت 13 أبريل 2019 - 19:17
اذن ما الجديد؟.
اين مصلحة التلميد من كل هذا ؟
وماذا تحقق للتلميد؟
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1
12 - كزاوي السبت 13 أبريل 2019 - 19:18
نتمنى فعلا أن يحكموا صوت العقل والمنطق ويلتحقوا بأقسامهم... مصلحة التلاميذ أولا
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-1
13 - الحقيقة السبت 13 أبريل 2019 - 19:19
الحمدلله على السلامه وماذا عن التلاميذ الذين حرموا من الدراسة طوال الاضطرابات يجب تعويضهم فيما ضاع
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2
14 - صفقات رابح رابح السبت 13 أبريل 2019 - 19:19
عقد الصفقات وشراء الدمم امر متعارف عليه في هدا في هدا البلد الكل كي ضرب على راسو خرجو من اجل ضمان الالتصاق بالمخزن حتى التقاعد فكان لهم دلك للان المخنز يعلم ويخاف مما يحصل في البلدان المجاورة من حراك فقام بشراء الموضفين ب 500 درهم ومواعدة الانتهازين بالترسيم وموضف القطاع الخاص زائد العامل والتلاميد من سيدفع تمن هدا كضرائب واقتطاعت اضافية دبا بيعو وشريو بيناتكم راه حنا عير حوالا كنخلصو ليكم
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1
15 - sabri السبت 13 أبريل 2019 - 19:20
je n'ai rien compris! est ce qu on va les integrer dans la fonction publique?? oui ou non
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0
16 - المتقاعد السبت 13 أبريل 2019 - 19:23
من يعيد الزمن المدرسي الذي ضيعوه للمتعلمين؟ ،من يعيد هيبة الدولة من يعيد الأموال التي سيتقاضونها ظلما وعدوانا ؟،من ومن .
كان على المسؤولين مباشرة التفاوض بعد الاثنين لأنهم كانوا سيعودون ،أي تدبير هذا ماذا ربح المغرب الحبيب؟ ،ها هي ج. العدل والإحسان تنتصر ضد التلاميذ
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0
17 - أستاذ السبت 13 أبريل 2019 - 19:23
. ماذا حققنا لننرجع للأقسام؟؟؟؟
هذا بلاغهم الكاذب و نحن ننتظر بلاغ تنسيقتنا انتهى.
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18 - أستاذ السبت 13 أبريل 2019 - 19:24
هذه الأزمة أبعد ما يكون عن نهايتها. الوزارة لازالت تستخدم الكذب وترويج الشائعات لتشويه الأساتذة. لا حول ولا قوة إلا بالله
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0
19 - Mohammad السبت 13 أبريل 2019 - 19:25
رحمكم الله يأيها الأساتذة المتعاقدين.لقد نجح المخزن في فرض التعاقد في العمل بالنسبة لوزارة التعليم وبعد ذلك وزارة الصحة ليطال بعد ذلك جميع الوزارات. من اليوم كل من طالب بحقوق شبه الموظفين مصيره الطرد والمجاعة والفقر والحرمان
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20 - أم سلمى السبت 13 أبريل 2019 - 19:25
وبذلك لتننهي أزمة إضراب استمرت أكثر من شهر، وكانت على وشك أن تعصف بالموسم الدراسي الحالي.!!!! علاه مازال (ماعصفت) به.
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21 - زهير من الرباط السبت 13 أبريل 2019 - 19:25
على حزب العدالة و التنمية مهندس الأزمة ان يقدم استقالته من الحكومة
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3
22 - مهتم السبت 13 أبريل 2019 - 19:25
ٱولا نهنىء التنسيقية على اسماتتها في الدفاع على ملفها و تحية صادقة للٱساتذة الذين ضحوا بالاقتطاع من ٱجورهم ٱيام الاضراب،و هذه ورقة ٱفشلت العديد من القطاعات،برافو لكم. ثانيا،إن عدتم الى العمل مع مواصلة التعبءة،ٱوصيكم ٱن لا تلينوا ٱو تثقوا في الحكومة،فلا الحكومات المغربية انتهازية ، فهي حتى مع النقابات و لا تلتزم،توقع و لا تنفذ. حذار حذار.!!!!!!!!! جميل ٱن التحقوا بٱقسامهم و رؤوسكم مرفوعة. التلاميذ نحن نعرف مدى احترامهم لاساتذتهم. هم يحسون بكم و لا ٱحد يستطيع ٱن يفرض على ٱبناءكم ما يفسد تلك العلاقات الروحية التي يجهلها الكثيرون. عودوا و اجتهدوا لتدارك مافات،التلاميذ في حاجة إليكم.هم ٱبناء الفقراء مثلكم،فاهتموا بهم و امنحوهم ما ينتظرون. كل التشجيع و النجاح لكم إن شاء الله.
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23 - علي السبت 13 أبريل 2019 - 19:26
"كانت على وشك أن تعصف بالموسم الدراسي الحالي "
من المستحيل تدارك أكثر من شهر من الغياب . الموسم الدراسي "مشى" لكل التلاميذ الذين كان "يدرسهم" هؤلاء . أقل حاجة هي إعادة السنة للتلاميذ المتضررين في العالم القروي و شبه القروي خاصة . الوزارة خاصها تكفر عن ذنبها في السنة الماضية بتخليص العالم القروي من هؤلاء سواء "عملوا" أو أضربوا.يكفي العالم القروي تجريب الحلاقة في ريوس اليتامى .هؤلاء لا كفاءة لا فياق بكري لا ضمير .ارحموا أبناء العالم القروي من الارتجال.يكفي أطفال العالم القروي مصيبة الأقسام المشتركة .
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24 - Mahmoud السبت 13 أبريل 2019 - 19:26
الحمد لله.. واللهم وفق مسؤولينا وأطرنا إلى مافيه الخير للجميع حتى لا يتشفى فينا الأعداء المتربصين في الداخل والخارج
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0
25 - زكي عنب السبت 13 أبريل 2019 - 19:26
لا نريد إدماج هؤلاء الأساتذة .. بقدر ما نريد أن نرى هيبة الدولة .. هؤلاء " أشباح الأساتذة " يستحقون الطرد .. شكرا هسبريس
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-3
26 - أسود السبت 13 أبريل 2019 - 19:27
ما ضاع حق وراءه مطالب وبهذا تنتهي معانات أساتذة التعاقد.
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27 - ضد التعاقد السبت 13 أبريل 2019 - 19:28
المرجو ضبط النفس. الادماج حق مشروع يكفله الدستور .
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0
28 - مدير مدرسة السبت 13 أبريل 2019 - 19:28
هرمنا من اجل انتظار هذه اللحظة
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29 - أبو الضحى السبت 13 أبريل 2019 - 19:28
أول إضراب مفتوح في العالم بدون نتيجة مرضية لصالح المضربين
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30 - خالد السبت 13 أبريل 2019 - 19:29
فخ وقعتم فيه...ستبدي لكم الأيّام !!!!!!!!
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31 - معلق السبت 13 أبريل 2019 - 19:30
شهريين و انتوما مصدعينا راسنا و موقفين دراسة و مضعين التلاميذ و المستقبل ديالهم ، فالاخر رجعتو للعمل ديالكم بلا ماتحققو والو .
لي ماقنع ب خبزة يقنع بنصها
هذه نتيجة قصوحية الراس و نتيجة لي محمدش الله على الرزق ديالو ، راه كاين مئات الاف المجازين كينتاظرو هاد الخبزة لي ماقنعتوش انتوما بيها
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-2
32 - باحث عن العمل السبت 13 أبريل 2019 - 19:32
بالتوفيق إنشاء الله
الله اسهل ليكم يارب اعمال الحكمة
العمل عبادة جميل جدا
الله المستعان
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33 - rahim السبت 13 أبريل 2019 - 19:32
#انصفوا_أساتذة_الزنزانة_9 #لا_إصلاح_دون_انصاف_أساتذة_الزنزانة_9 #الزنزانة_9_كوانتانامو_التعليم#لا_إصلاح_دون_انصاف_أساتذة_الزنزانة_9 #اثر_رجعي_مالي_و_إداري_منذ_2013
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34 - استاذ السبت 13 أبريل 2019 - 19:32
في الحقيقة وكما جاء في الذكر الحكيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ( لايؤمن احدكم حتئ يحب لاخيه ما يحب لنفسه ) صدق الله العظيم با لفعل فهذا عين العقل والصواب ولقد جاء الحق وزهق الباطل انه كان زهوقا فلتطمءنوا ايها الاساتذة الاجلاء فبتضحيتكم بالغالي والنفيس من اجل هذا الشباب وهاته البراعم من اجل تربيتها وتعليمها احسن تربية واحسن تعليم فانتم ماجورون في الدنيا والاخرة احسن الجزاء الا وهو الجنة وحسن الخاتمة وفقكم الله وجعلكم داءما من يعمل من اجل مصلحة بلده ومواطنيه شكرا من الاعماق .
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35 - الفاضل السبت 13 أبريل 2019 - 19:32
عاد الاساتذة الى الفصل دون اسقاط نظام التعاقد مع منح فرصة للتحضير الجيد لامتحان الكفاءة المهنية ماذا حققتم اذن غير حرمان التلاميذ من عشرات الحصص
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-1
36 - عبد الله السبت 13 أبريل 2019 - 19:33
الخطأ الذي ارتكب من طرف الحكومة والوزارة الوصية هو الاقدام على مشروع التوظيف بالتعاقد والنتيجة هدر كل هذا الزمن من التمدرس لابناء هذا الوطن الابرياء .ولا اعتقد ان الوقت يسمح لتعويض ذلك طبعا سيؤدي التلاميذ الثمن بتسريع الدروس لإنهاء البرمح خاصة بالنسبة للأقسام الاشهادية. هذه وزارة غير قادرة على تدبير الشأن التربوي بسبب غياب التخطيط والتنظيم والحكمة في اتخاذ القرارات .واذا استمر هذا المشروع القاضي بالتوظيف بالتعاقد و بهذه الطريقة فذلك ما سيؤدي الى اقبار التعليم بهذه البلاد.
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0
37 - أستاذ السبت 13 أبريل 2019 - 19:34
يبدو أن مسلسل الشد والجذب بين التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم أوشك على نهايته بعد فترة طويلة كادت ان تعصف بالموسم الدراسي الجديد نحو غياهب سنة سوداء...
ولكن يبقى السؤال المطروح؛ هل ستستجيب الحكومة للمطلب الشرعي للتنسيقية والمتمثل أساسا في أسلاك الوظيفة العمومية؟ ام انه سيتم الاتفاق على إحداث مرسوم يقضي بقانونية النظام الأساسي لاطر الاكاديميات، وهو ما سينسف حق الاساتذة في الحركة الوطنية وانتظار ما ستسفر عنه السنوات المقبلة بخصوص صندوق التقاعد
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1
38 - عبدالكريم المزواري السبت 13 أبريل 2019 - 19:35
بسم الله الرحمن الرحيم
ضحكوا عليكم لن تنالوا شيئا من وعود الوزارة الكاذبة
23ابريل يعني قرب نهاية العام الدراسي
حتى يمر 1 ماي هادءا
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1
39 - أستاذ مرسم السبت 13 أبريل 2019 - 19:35
وجب التوقيع على الإدماج في الوظيفة العمومية قبل وقف الإضراب.سنعيش الآن فصلا جديدا من مسلسل التسويف والوعود الكاذبة وشد الحبل بين النقابات وتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والوزارة ربما لسنوات وليش لشهور كما الحال في الحوار الإجتماعي.
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2
40 - معلم في قمم الجبال. السبت 13 أبريل 2019 - 19:35
أتمنى أن يكون هذا الحوار مفعما بروح الوطنية التي تعلمناها في المدرسة العمومية من الطرفين فأبناء الفقراء هم الضحايا رقم واحد في هذا الصراع أما أبناء ديكارت وليوطي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمناصبهم العليا محجوزة لهم مسبقا.
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41 - انور السبت 13 أبريل 2019 - 19:36
فقط جملة "الاساتدة الدين فرض عليهم التعاقد "هدا فيه كثير من التجني على القانون والضحك على الناس لم يفرض عليهم التعاقد هم من اختاره بمحض ارادتهم ،مايقومون به اليوم مساومة "بايخة" وغير اخلاقية ؛ومهما كان مصير حوارهم مع الحكومة لكن الوسيلة كانت غير اخلاقية وحتى دينيا نقض للعهود .
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-1
42 - مواطن2 السبت 13 أبريل 2019 - 19:36
سواء رسموا في اطار الوظيفة العمومية او عملوا بنظام التعاقد لن يتغير موضوع ازمة التعليم في المغرب....ما دامت شروط وطريقة التوظيف على شكلها الحالي...والتعليم حاليا اصبح مهنة من لا مهنة له...هناك اسثناء ...لكنه قليل جدا.والاستثناء لا يكون قاعدة...مهنة التعليم من اصعب المهن وولوجها يجب ان يخضع لشروط ومقاييس لابد من توفرها في كل من طلب ولوجها.للاسف اصبح كل من اغلقت في وجهه جميع الابواب يجد التعليم بدون باب.يسهل ولوجه لكل من لم يجد مهنة.الشيء الذي يدفع اصحابه للاحتجاجات والمطالبة بالتوظيف لضمان راتب بدون اي مجهود..ومن هنا فالفشل سيلازم التعليم الى حين تغيير اساليب التوظيف.
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43 - arinass السبت 13 أبريل 2019 - 19:36
بغيت نعرف دابا غير شكون غلب....!!!!!
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44 - rahim السبت 13 أبريل 2019 - 19:36
بلاغات #الوزارة لاتمثلنا المرجوا من الاساتذة التحلي بالصبر والحكمة فالمجلس ....الوطني من يقرر وسينظر في المستجدات التي جاءت بها لجنة الحوار. وكما قلنا سابقا الرجوع مرهون #بالادماج وغير ذلك لن نقبل لهذا انتظروا بلاغ التنسيقية الوطنية وهي ممثلنا ولنا فيه كامل الثقة.
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45 - abdelhak السبت 13 أبريل 2019 - 19:36
لماذا قبل هؤلا ء ا مضا ء العقدة اول مرة? فهذه بلادة.........
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46 - معلم في قمم الجبال. السبت 13 أبريل 2019 - 19:36
أتمنى أن يكون هذا الحوار مفعما بروح الوطنية التي تعلمناها في المدرسة العمومية من الطرفين فأبناء الفقراء هم الضحايا رقم واحد في هذا الصراع أما أبناء ديكارت وليوطي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمناصبهم العليا محجوزة لهم مسبقا.
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47 - احمد من بني تجيت السبت 13 أبريل 2019 - 19:37
لا أنتمي الى هيئة التدريس ؛و أتمنى صادقا من الحكومة أن تلتزم بما قرارات الاجتماعات و أن لا تدوس عليه كما فعل سابقه لما اعترض على محضر الدكاترة و عباس الفاسي.
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48 - Yassine السبت 13 أبريل 2019 - 19:37
انتوما لي جات معاكوم شهر ديال الروبو مخلصين فيه
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49 - مراد السبت 13 أبريل 2019 - 19:39
هل تم ادماجهم في الوظيفة العمومية ??اولازال التعاقد من شرط الوزارة??
وماذا يعني قول الوزارة : اساتذة اطر ضمن الاكاديمات الجهوية ???
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50 - القاضي العلوي الريفي السبت 13 أبريل 2019 - 19:40
على الشعب ان يخرج في مظاهرة لطرد هؤلاء المسترزقين أشباه الاساتذة ..كيف يعودون وتسامحهم الوزارة دون عقوبات...نريد عزلهم وطردهم وتنظيم مباراة جديدة لتعويضهم هذا الصيف..
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-1
51 - مفتش تربوي السبت 13 أبريل 2019 - 19:41
عدم سقوط في هذه الحيلة، لن بن إدماج اي أستاذ حداري حداري
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0
52 - abderrahim السبت 13 أبريل 2019 - 19:42
أتمنى مضاعفة الجهود مع إضافة حصص لإستدراك ماتراكم من تعلمات؛ وعلى الجميع أن يتحلى بالصدق والوفاء فللمدرس حقوقه المعنوية والمادية ولمؤسسات الدولة حقوقها الإعتبارية وللمتعلم حقوقه التربوية والمعرفية؛فلا غالب ولا مغلوب لأن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار؛لقد تم قطع الطريق على من حاول إستغلال الملف سياسيا.
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1
53 - من سبق لهم أن كانوا ... السبت 13 أبريل 2019 - 19:42
اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات ؟؟
هل يوجد من بين مواد هذا الامتحان المهني التشريع المدرسي ؟ هل يمتحن هؤلاء في التربية و علم النفس ؟ هل يُسألون عن مناهج و طرق التدريس القديمة و الحديثة باعتبارها ثقافة تجعلهم يستحقون المساواة بينهم و بين خريجي المراكز التربوية و المدارس العليا ؟
سنوات عديدة من الإعداد و البحث كانت تتطلب المدرسين الرسميين لاجتياز امتحانات الترقية من السلم 8 إلى السلم 9 ، و من 9 إلى 10 ، و لم يكن يسمح للاستاذ اجتياز هذه الامتحانات إلا بعد قضائه ست سنوات في الدرجة ، و لم تكن الكوطا من حظ جميع المدرسين مما كان يضطرهم إلى المزيد من البحث و التثقيف .. حتى يتمكن من النجاح في كل مستجدات التربية و المناهج و علم النفس و التربية الخاصة ،
و الله ثم و الله لن ينال هؤلاء ما استحقه الأقدمون من جدارة و استحقاق '' للتأهيل المهني ''
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54 - ياسين السبت 13 أبريل 2019 - 19:43
المرجو انتظار صدور البيان بغية رفع أي لبس محتمل و تجنب أي تأويل خاطئ لمخرجات الحوار.
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55 - ديموقراطي السبت 13 أبريل 2019 - 19:43
شفتو القضي حمضت ولتو كطلب سل بال عنب ال مزال رسكم قسح زد فاضربكم والله امرجعت حتى تمشو اتشول ال كنت بعد كتعرف الشولة .يله دخل جوكم ول نطبق القانون والمساطر اجمعو حويجكم للرحيل بايييييييييييييبببببببايييييييييييييييييييييييي
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56 - ملاكم السبت 13 أبريل 2019 - 19:44
لا يلزمنا هذا البيان الذي أعد سلافا..يبدوا ان الوزارة عادت لعادتها القديمة ألا و هي "تشيطين" الأساتذة..بمعنى راني تافقت معاهم و رفضوا..في حين ان اللجنة التي افرزتها التنسيقية هي لجنة حوار فقط و ليست لها اي سلطة للإتفاق مع الوزارة...لاااااا رجوع..التمدبد و المزيد من الاحتجاجات..موعدنا الشارع
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57 - عبدالله السبت 13 أبريل 2019 - 19:44
ان نظام التعاقد معمول به في جميع دول العالم فاحمدوا الله أن الدوله وجدت لكم شغل ومستقبلكم مضمون فانتم موظفون تابعون للأكاديميات رسالتكم هي أن تعملوا اولاد الشعب وتكدوا من أجلهم...لقد كاد المعلم أن يكون رسولا...فأنتم رسل العلم لا رسل الاضرابات والتخاذل...واعلموا أن من سبقكم كانوا يتقاضون القليل ويعطون الكثير ...الكثير.....وفي ظروف صعبه...اعانكم الله. فعودوا....
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