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- أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع - (57)
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كُتّاب وآراء
أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد جلسة نقاش عُقدت اليوم السبت بالرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية وآخرين عن الأساتذة المتعاقدين.
ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد التزم ممثلو الأساتذة، باسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم بعد غد الاثنين، الموافق لـ15 أبريل 2019، وهو ما أكده عضو من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في اتصال مع هسبريس.
وتم عقد هذا اللقاء، اليوم السبت، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، في غياب الوزير، وحضره الكاتب العام للوزارة ومسؤولون آخرون، إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأعلن البلاغ أنه "بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين".
كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019".
وسيعقد الأساتذة المعنيون بالموضوع، عقب هذا الاجتماع، اجتماعاً لمجلسهم الوطني لتبليغ ما تم الاتفاق عليه إلى "أساتذة التعاقد"، لتنتهي بذلك أزمة إضراب استمرت أكثر من شهر، وكانت على وشك أن تعصف بالموسم الدراسي الحالي.
وكان الأساتذة المحتجون يخضعون لنظام التعاقد قبل أن يتم تغيير نظامهم؛ فأصبحوا أساتذة أطر ضمن أكاديميات التربية والتكوين، ومن بين مطالبهم المرفوعة الإدماج في الوظيفة العمومية؛ وهو ما سيتم الكشف عنه في إطار استمرار الحوار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
على القواعد رفض هذا المقترح وعزل لجنة الحوار من تنسيقية وتمديد الإضراب حتى إسقاط التعاقد ولا يحب قبول الحوار إلا بحضور وزير التربية ووزير الوظيفة العمومية و المالية
بلاغات #الوزارة لاتمثلنا. المرجوا من الاساتذة التحلي بالصبر والحكمة فالمجلس الوطني من يقرر وسينظر في المستجدات التي جاءت بها لجنة الحوار. وكما قلنا سابقا الرجوع مرهون #بالادماج وغير ذلك لن نقبل. لهذا انتظروا بلاغ #التنسيقية الوطنية وهي ممثلنا ولنا فيها كامل الثقة.
اين مصلحة التلميد من كل هذا ؟
وماذا تحقق للتلميد؟
كان على المسؤولين مباشرة التفاوض بعد الاثنين لأنهم كانوا سيعودون ،أي تدبير هذا ماذا ربح المغرب الحبيب؟ ،ها هي ج. العدل والإحسان تنتصر ضد التلاميذ
هذا بلاغهم الكاذب و نحن ننتظر بلاغ تنسيقتنا انتهى.
من المستحيل تدارك أكثر من شهر من الغياب . الموسم الدراسي "مشى" لكل التلاميذ الذين كان "يدرسهم" هؤلاء . أقل حاجة هي إعادة السنة للتلاميذ المتضررين في العالم القروي و شبه القروي خاصة . الوزارة خاصها تكفر عن ذنبها في السنة الماضية بتخليص العالم القروي من هؤلاء سواء "عملوا" أو أضربوا.يكفي العالم القروي تجريب الحلاقة في ريوس اليتامى .هؤلاء لا كفاءة لا فياق بكري لا ضمير .ارحموا أبناء العالم القروي من الارتجال.يكفي أطفال العالم القروي مصيبة الأقسام المشتركة .
لي ماقنع ب خبزة يقنع بنصها
هذه نتيجة قصوحية الراس و نتيجة لي محمدش الله على الرزق ديالو ، راه كاين مئات الاف المجازين كينتاظرو هاد الخبزة لي ماقنعتوش انتوما بيها
الله اسهل ليكم يارب اعمال الحكمة
العمل عبادة جميل جدا
الله المستعان
ولكن يبقى السؤال المطروح؛ هل ستستجيب الحكومة للمطلب الشرعي للتنسيقية والمتمثل أساسا في أسلاك الوظيفة العمومية؟ ام انه سيتم الاتفاق على إحداث مرسوم يقضي بقانونية النظام الأساسي لاطر الاكاديميات، وهو ما سينسف حق الاساتذة في الحركة الوطنية وانتظار ما ستسفر عنه السنوات المقبلة بخصوص صندوق التقاعد
ضحكوا عليكم لن تنالوا شيئا من وعود الوزارة الكاذبة
23ابريل يعني قرب نهاية العام الدراسي
حتى يمر 1 ماي هادءا
وماذا يعني قول الوزارة : اساتذة اطر ضمن الاكاديمات الجهوية ???
هل يوجد من بين مواد هذا الامتحان المهني التشريع المدرسي ؟ هل يمتحن هؤلاء في التربية و علم النفس ؟ هل يُسألون عن مناهج و طرق التدريس القديمة و الحديثة باعتبارها ثقافة تجعلهم يستحقون المساواة بينهم و بين خريجي المراكز التربوية و المدارس العليا ؟
سنوات عديدة من الإعداد و البحث كانت تتطلب المدرسين الرسميين لاجتياز امتحانات الترقية من السلم 8 إلى السلم 9 ، و من 9 إلى 10 ، و لم يكن يسمح للاستاذ اجتياز هذه الامتحانات إلا بعد قضائه ست سنوات في الدرجة ، و لم تكن الكوطا من حظ جميع المدرسين مما كان يضطرهم إلى المزيد من البحث و التثقيف .. حتى يتمكن من النجاح في كل مستجدات التربية و المناهج و علم النفس و التربية الخاصة ،
و الله ثم و الله لن ينال هؤلاء ما استحقه الأقدمون من جدارة و استحقاق '' للتأهيل المهني ''