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الرئيسية | مجتمع | جمعية تجر العثماني والدكالي إلى القضاء في ملف حيازة "القرقوبي"

جمعية تجر العثماني والدكالي إلى القضاء في ملف حيازة "القرقوبي"

جمعية تجر العثماني والدكالي إلى القضاء في ملف حيازة "القرقوبي"
هسبريس من الرباط
الأحد 14 أبريل 2019 - 16:00

تقدمت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة تطالب فيه بإدخالها كطرف مدني في قضية يتابع فيها ثلاثة أشخاص بحيازة عقاقير مؤثرة على العقل، وأيضا إدخال رئيس الحكومة ووزير الصحة ضمن الدعوى لمسؤوليتهما في الأمر.

وحسب نص المقال، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، والمتعلق بملف جنحي تلبسي تحت رقم 2019/2105/350، فقد أشارت الجمعية إلى "تفاقم الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المغربية المتعلقة بالمخدرات وتأثيرها على الإجرام المتفشي داخل الوسط المغربي".

وارتأت الجمعية "إدخال كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة ولجنة تقصي الحقائق المهتمة بشؤون المخدرات، التي كانت قد شُكلت في مجلس النواب سابقاً، قصد استدعائهم للمثول أمام القضاء، كل في نطاق اختصاصه، وتحديد مسؤولية كل طرف في تفشي هذه الآفة بشكل مهول".

وفي تصريح لهسبريس، أوضح حسن بغدادي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، أن الطلب الذي تقدمت به الجمعية يهدف إلى دق ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة. وقال إن "عدداً من المتابعين في مثل هذه الملفات يحكم عليهم بأشهر قليلة، رغم حيازتهم أقراصا تصل إلى 20 ألفا، وهو رقم كبير يستحق إدانة قوية".

وأضاف بغدادي "طلبنا ليس ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة، ولكن للتنبيه إلى أن الأمر يتفاقم بشكل رهيب، ويجب على كل مسؤول أن يقوم بما يجب عليه وما هو مناط به من مسؤوليات، لأن ضبط 30 ألف قرص "ريفوتريل"، وهذا رقم كبير، يعني أن قاعدة المستهلكين كبيرة، وأن المتاجرين يوسعون دائرتهم".

وأوضحت الجمعية في مقالها الموجه إلى رئيس المحكمة أنها تسعى "لمحاسبة كل طرف على تقصيره، خصوصاً وأن الأمر أصبح يتعلق بحيازة بعض الشباب لقدر مهول من العقاقير المؤثرة على العقل، والتي تتراوح بين 20 ألفا و30 ألف قرص بين يدي شاب واحد، ولمعرفة مصدرها سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير أو الصنع، إضافة إلى تحملها مسؤولية التقصير في الرقابة وتوفير الإجراءات الوقائية وغيرها من التدابير التي التزمت بها الدولة المغربية عند مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية".

وأوردت الجمعية عدداً من الاتفاقيات، منها المرسوم الملكي رقم 236.66 الصادر في 22 أكتوبر 1966، والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الفريدة لسنة 1961 المتعلقة بالمخدرات، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، والمتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة.

كما أشارت الجمعية إلى الظهير الشريف رقم 1.80.140 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1980، والمتعلق بنشر الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعقاقير المنشطة للذهن، المبرمة في فيينا بتاريخ 21 فبراير 1971، والظهير الشريف رقم 1.92.283 الصادر بتاريخ يناير 2002، والمتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت الجمعية أن مسؤولية الدولة قائمة في التقصير في هذا الصدد بعد المصادقة على هذه الاتفاقيات الدولية، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي عليها مسؤولية مراقبة صنع العقاقير المؤثرة والمنشطة للذهن، ومراقبة عملية تصديرها أو استيرادها، إضافة إلى وزارة الصحة، باعتبارها الوزارة المكلفة بتدبير جميع أنواع الأدوية وتوزيعها وصنعها واستيرادها وتصديرها.

وفيما يخص لجنة تقصي الحقائق حول المخدرات، أشارت الجمعية إلى أن هذه اللجنة كانت بتاريخ 28 دجنبر 1995 مكونة من عشرين عضواً من مختلف الفرق، وقالت إن اللجنة رغم علمها بتفشي الظاهرة داخل المجتمع المغربي لم تقم بتحفيز مجلس النواب والحكومة المغربية على اتخاذ ما يلزم قانوناً لمكافحة الظاهرة والحد منها، وبالتالي ثبت عليها التقصير في إطار الدور المنوط بها دستورياً.

ودعت الجمعية، التي يوجد مقرها بمدينة مكناس، إلى الحكم على كل طرف بدرهم رمزي، ونشر الحكم في جميع الجرائد الوطنية قصد إطلاع المجتمع المدني على حقيقة الأمر، حسب تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ADAM الأحد 14 أبريل 2019 - 16:20
خلاصة الكلام جمعية تبحت عن الشهرة و البوز أما الأتجار في المخدرات و القرقوبي فلا يعنيها في شئ و الدولة غير مسؤولة أستهلاك المواطنين لتك السموم أو المتاجرة فيها
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-27
2 - مواطنة الأحد 14 أبريل 2019 - 16:27
ينبغي البحث عن المسؤلين الذين يسمحون بوصول هذه السموم للمروجين سواء تعلق الأمر بالديوانة أو بارباب المعامل التي تصنع فيها هذه الأقراص وطبعاً على الحكومة تحمل مسؤوليتها !!! لقد انتشرت هذه الآفة في بلدنا الحبيب وينبغي تطبيق أقصى العقوبات على مروجي هذه المخدرات ، أتساءل تفشي التعاطي للمخدرات بين صفوف أغلبية الشباب المغربي مسألة خطيرة لأننا سوف نعتمد عليهم في التجنيد وحماية الوطن ! انتبهوا أيها المسؤولون !!!
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21
3 - خالد الأحد 14 أبريل 2019 - 16:48
اخي الكريم ادم
رغم سرد الفوانين و الاتفاقيات و الدستور اللتي سردخا الكاتب و المدعي و فعلا الدولة هي المسؤولة كوزارة الصحة.
هل تعتقد ان البزناس هو اللذي يصنع القرقوبي؟
لا اظن يلزمنا العقود من الزمن حتى نصل لهذا المستوى
اذن فالحكومة اللتي يجب ان تامن صحة المواطنين لان هذا هو عملها
و وزارة الصحة لانها المسؤولة عن صنع الادوية.
اقول للجمعية برافو اعانكم الله
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2
4 - المطلب الأحد 14 أبريل 2019 - 16:49
الجمعية تطالب باقصى العقوبات في حق رءيس المحكومة ووزيره في الصحة ولم اعرف معنى اقصى العقوبات الا في نهاية المقال وهي البراءة ،جمعيات الاسترزاق والضحك على المغفلين وايهام الشعب بان العثماني فعلا مسؤول وبان الدولة ديموقراطية وبامكاننا مقاضاة خدام الدولة،في حين نحن المغاربة وحتى الاجناس الاخرى اصبحت تعرف احوالنا،وتحسدنا على مستشفياتنا وتعليمنا ...وتطلب من حكامها ان يسود عدل بلاد المغرب.
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-1
5 - مريم الأحد 14 أبريل 2019 - 16:49
انا بغيت غير نعرف منين كيجي هاد القرقوبي. واش من برا ولا كيتصنع عندنا في المغرب. بزاف. الأطنان ديال القرقوبي ......
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3
6 - الوطنية الأحد 14 أبريل 2019 - 16:54
والله ترفع لكم القبعة احتراما لجرأتكم على رفع دعوى ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة ولجنة التقصي لتقصيرها في البحث عن مصادر المهلوسات التي أصبحت بيد المتاجرين بصحة وعقل الشباب لابعاده عن الواقع المعيش والملاحظ ان المخدرات تفشت بطريقة مهولة في عهد حكومة الباجدة ما السبب لست ادري
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0
7 - عبدالله الأحد 14 أبريل 2019 - 16:57
القرقوبي سبب كل الانحرافات والجرائم التي نراها في بلادنا . اوصلت الشباب لكل الحرائم من السرقة ولو بالسيوف .......الى قتل الوالدين والاخطر من هدا وداك هو انتشارها بسرعة كبيرة وفي كل الاماكن وهي السبب الاول في اكتظاظ السجون. حاربوها بقوة ترتاحوا .
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8 - محمد الأحد 14 أبريل 2019 - 17:00
الله يرحم الحسن الثاني. كان هو والبصري يوريكوم الشغل كيفاش داير.
الحصول وما فيه قلة ما يدار كاتسطي بنادم
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9 - لقنانننبيييي الأحد 14 أبريل 2019 - 17:00
اولا ..يجب معرفة مصادر الموردين لمواد القرقوبي..وهما الجمارك والأمن والدرك... اذا كان يدخل من الخارج فيجب تشديد الحراسة على ادخاله إلى المملكة المغربية..كما يجب تشديد الرقابة على توزيعه لمعرفة الأشخاص اللذين يقومون بالتوزيع والبيع ... ثانيا ..اذا تبث تورط أي أحد تجب معاقبته بأقصى العقوبات ... ولا ننسى أن بعض الدول تطبق على مروجي المخدرات عقوبة وتنفيذ الإعدام... ثالثا ... يجب تنظيم ومراقبة بيع عقاقير الهلوسة للمرضى إذ تبين أن عصابة تقوم بطبع خواتم الأطباء المختصين وطبع ordonnances تحمل أسماء الأدوية المخدرة والقرقوبي وشراءها من الصيدليات وبيعها إلى الشباب ...يجب على كل المصالح أن تقوم بفرض رقابات مشددة على انتشار هذه الآفة الخطيرة على الشباب وعلى البلاد .. ولا نشك في أنها غير قادرة على ذلك.......
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10 - احمد الأحد 14 أبريل 2019 - 17:03
من اجل مصلحة البلاد. خص كل مسؤول فالحكومة. يكون مسؤول مشي فيه المس و الؤل.
تحية للجمعية.
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