جمعية تجر العثماني والدكالي إلى القضاء في ملف حيازة "القرقوبي"

هسبريس من الرباط

تقدمت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة تطالب فيه بإدخالها كطرف مدني في قضية يتابع فيها ثلاثة أشخاص بحيازة عقاقير مؤثرة على العقل، وأيضا إدخال رئيس الحكومة ووزير الصحة ضمن الدعوى لمسؤوليتهما في الأمر.

وحسب نص المقال، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، والمتعلق بملف جنحي تلبسي تحت رقم 2019/2105/350، فقد أشارت الجمعية إلى "تفاقم الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المغربية المتعلقة بالمخدرات وتأثيرها على الإجرام المتفشي داخل الوسط المغربي".

وارتأت الجمعية "إدخال كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة ولجنة تقصي الحقائق المهتمة بشؤون المخدرات، التي كانت قد شُكلت في مجلس النواب سابقاً، قصد استدعائهم للمثول أمام القضاء، كل في نطاق اختصاصه، وتحديد مسؤولية كل طرف في تفشي هذه الآفة بشكل مهول".

وفي تصريح لهسبريس، أوضح حسن بغدادي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، أن الطلب الذي تقدمت به الجمعية يهدف إلى دق ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة. وقال إن "عدداً من المتابعين في مثل هذه الملفات يحكم عليهم بأشهر قليلة، رغم حيازتهم أقراصا تصل إلى 20 ألفا، وهو رقم كبير يستحق إدانة قوية".

وأضاف بغدادي "طلبنا ليس ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة، ولكن للتنبيه إلى أن الأمر يتفاقم بشكل رهيب، ويجب على كل مسؤول أن يقوم بما يجب عليه وما هو مناط به من مسؤوليات، لأن ضبط 30 ألف قرص "ريفوتريل"، وهذا رقم كبير، يعني أن قاعدة المستهلكين كبيرة، وأن المتاجرين يوسعون دائرتهم".

وأوضحت الجمعية في مقالها الموجه إلى رئيس المحكمة أنها تسعى "لمحاسبة كل طرف على تقصيره، خصوصاً وأن الأمر أصبح يتعلق بحيازة بعض الشباب لقدر مهول من العقاقير المؤثرة على العقل، والتي تتراوح بين 20 ألفا و30 ألف قرص بين يدي شاب واحد، ولمعرفة مصدرها سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير أو الصنع، إضافة إلى تحملها مسؤولية التقصير في الرقابة وتوفير الإجراءات الوقائية وغيرها من التدابير التي التزمت بها الدولة المغربية عند مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية".

وأوردت الجمعية عدداً من الاتفاقيات، منها المرسوم الملكي رقم 236.66 الصادر في 22 أكتوبر 1966، والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الفريدة لسنة 1961 المتعلقة بالمخدرات، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، والمتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة.

كما أشارت الجمعية إلى الظهير الشريف رقم 1.80.140 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1980، والمتعلق بنشر الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعقاقير المنشطة للذهن، المبرمة في فيينا بتاريخ 21 فبراير 1971، والظهير الشريف رقم 1.92.283 الصادر بتاريخ يناير 2002، والمتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت الجمعية أن مسؤولية الدولة قائمة في التقصير في هذا الصدد بعد المصادقة على هذه الاتفاقيات الدولية، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي عليها مسؤولية مراقبة صنع العقاقير المؤثرة والمنشطة للذهن، ومراقبة عملية تصديرها أو استيرادها، إضافة إلى وزارة الصحة، باعتبارها الوزارة المكلفة بتدبير جميع أنواع الأدوية وتوزيعها وصنعها واستيرادها وتصديرها.

وفيما يخص لجنة تقصي الحقائق حول المخدرات، أشارت الجمعية إلى أن هذه اللجنة كانت بتاريخ 28 دجنبر 1995 مكونة من عشرين عضواً من مختلف الفرق، وقالت إن اللجنة رغم علمها بتفشي الظاهرة داخل المجتمع المغربي لم تقم بتحفيز مجلس النواب والحكومة المغربية على اتخاذ ما يلزم قانوناً لمكافحة الظاهرة والحد منها، وبالتالي ثبت عليها التقصير في إطار الدور المنوط بها دستورياً.

ودعت الجمعية، التي يوجد مقرها بمدينة مكناس، إلى الحكم على كل طرف بدرهم رمزي، ونشر الحكم في جميع الجرائد الوطنية قصد إطلاع المجتمع المدني على حقيقة الأمر، حسب تعبيرها.