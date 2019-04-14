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  5. "تنسيقية المتعاقدين" تُوافق على تعليق الإضراب وترفض التصعيد المجاني (5.00)

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"تنسيقية المتعاقدين" تُوافق على تعليق الإضراب وترفض التصعيد المجاني

"تنسيقية المتعاقدين" تُوافق على تعليق الإضراب وترفض التصعيد المجاني
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 14 أبريل 2019 - 12:00

تعيش "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" على وقع انقسامات حادة، منذ إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات يقضي بتعليق الإضراب الوطني واستئناف عملهم غداً الاثنين.

وبعد موافقة لجنة من الأساتذة المتعاقدين، في اجتماع مع وزارة التربية الوطنية، على استئناف العمل مقابل الاستجابة إلى عدد من المطالب ومواصلة الحوار حول نقاط أخرى، انتشرت على الصفحة الرسمية للأساتذة "بلاغات مفبركة" تعلن "رفض جميع مخرجات الحوار وتدعو إلى المزيد من التصعيد" "وتمديد الإضراب إلى غاية 16 أبريل".

وقال مصدر قيادي من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إن الاجتماع، الذي عقده المجلس الوطني للأساتذة مباشرة بعد انتهاء اللقاء مع الوزارة وامتد إلى صباح يومه الأحد، خلص إلى تعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات اللقاء الثاني المزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري.

وأوضح المصدر القيادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك فئة من الأساتذة ترفض أن يصل هذا الملف إلى نهايته وتتشبث بخيار التصعيد المجاني، مضيفا: "لا ندري هل هؤلاء الأساتذة مدفوعون من قبل جهات معنية لتجييش القواعد ضدنا؟".

ووصف المتحدث ما يقوم به بعض الأساتذة من إصدار لبلاغات مفبركة بـ "الممارسات اللاأخلاقية واللامسؤولة؛ لأن الاجتماع مع الوزارة تم بحضور مجلس دستوري، وهو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية الأكثر تمثيلية".

وأضاف القيادي ذاته، وهو أحد مؤسسي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "الوزارة قدمت إشارات إيجابية لحل الملف بصفة نهائية، وكان من اللازم علينا أن نظهر حسن نية بتعليق الإضراب الوطني؛ لأننا لا نقاطع القسم فقط من أجل التصعيد.. لكن للأسف هناك جهات معنا لا تريد الخير لهذا الملف".

وأصدرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه عن قبولها بخلاصات الحوار مع الوزارة إلى حين انعقاد الاجتماع الثاني يوم 23 أبريل الجاري. كما أعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل، وعقد جموعات عامة إقليمية لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.

وأكد البيان أن تعليق الإضراب جاء "استحضارا لمصلحة التلاميذ والوطن والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى وكذلك لإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحسم الملف نهائيا".

ونوّه الأساتذة المحتجون بمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات التعليمية بالمساهمة الإيجابية، التي توجت بعقد أول جلسة حوار رسمية بين أطر الأكاديميات وبين الوزارة الوصية على القطاع.

وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أعلن أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - البشير 2 الأحد 14 أبريل 2019 - 12:09
التنسيقية قولبت المعلمين والمعلمين رجعو خدمو وتخلصو والضحية التلميذ
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-3
2 - محمد الأحد 14 أبريل 2019 - 12:10
اللي مبغاش يتفهم لي هو عبارة "فرص عليهم التعاقد"
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-7
3 - العاقل الأحد 14 أبريل 2019 - 12:10
اساتذة الترسيم يريدون الترسيم من اجل دفع الشواهد الطبية والاشتغال في المؤسسات الخاصة المغربي يعرف مخ المغربي وكفى من الضحك على التلاميذ حثى اجرتكم اصبحت حرام
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-20
4 - متعاقد الأحد 14 أبريل 2019 - 12:12
تيار .اتباع بنكيران و جماعة العدل والاحسان.داخل التنسيقية.هو من يريد التصعيد. وتمديد الاضراب..
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-24
5 - عبد الله الكاتب الأحد 14 أبريل 2019 - 12:12
ولكم في محضر 20 يوليوز اسوة حسنة تم بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتم التراجع عنه هذه الحكومة لا تحفظ إلا ولا ذمة لن تحقق أي شيئ هذاك محضر مكتوب فما بالك بالشفوي الله يدير الخير
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23
6 - مهتم الأحد 14 أبريل 2019 - 12:12
ننتظر الندوة الصحفية عشية. هناك محاولة لتقسيم الجماهير الاستاذية.
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14
7 - متابع الأحد 14 أبريل 2019 - 12:13
تنسيقية عشوائية ملخبطة غير منظمة تقود الناس للمجهول وليس لها التكتيك الاعلامي المناسب لمجابهة بلاغات الوزارة التي ربحت المعركة اعلاميا واصبح الكل منظرا يدلي بدلوه لما يكون الجلوس على طاولة المفاوضات فكل القرارات تصبح ملزمة للجميع بغض النظر عن طبيعة الامر دون القول ان هذه لجنة حوارية واخرى تقريرية والا فيصبح التفاوض مع اطفال صغار
وما يبين الامر وميوعة هذا النضال الذي كان المتضرر الوحيد منه هو المتعلم المستوى المنحط للعديد من هؤلاء الاساتذة في الشبكات العنكبوتية يخونون كل من يعطي رايه فضلا عن الكلام المنحط بكل صراحة لم الحظ نضالا بهذا المستوى لا من الناحية التنظيمية ولا الاخلاقية ولا حول نهاية هذا النضال ومن اين من اول جلوس على طاولة المفاوضات
خلاصة القول لي تسحر مع الاطفال يصبح فاطر
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-6
8 - اربطها واطلقها تسرح الأحد 14 أبريل 2019 - 12:13
الآن على وزارة التربية الوطنية الإستعداد لإجراء امتحان الكفاءة بالنسبة للاساتذة المتعاقدين مع التشديد في الحراسة وعدم التساهل مع الغش كما يحدث في مباريات التعاقد للأسف، الناجحون يتم التوقيع معهم لعقود طويلة الامد او عقود غير محدودة اما الراسبون فعليهم البحث عن مهنة اخرى غير التعليم فالتعليم ليس مهنة لمن لا مهنة له، والسلام.
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-5
9 - فرودجا الأحد 14 أبريل 2019 - 12:14
لو كانت الوزارة و المحكومة تنوي فعلا ادماجكم لادمجتكم دون حوار وتعليق للاضراب..لاكن في الامر ريبة.
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14
10 - mohammed الأحد 14 أبريل 2019 - 12:15
لجنة الحوار ليس من صلاحياتها التقرير
لا عودةدون تحقيق الادماج
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12
11 - استاذ فرض عليه التعاقد الأحد 14 أبريل 2019 - 12:15
بصفتي استاذ فرض عليه التعاقد أعلن إلتزامي بقرار التنسيقية الوطنية أي التوقيف المؤقت للاضراب كحسن نية من طرفنا وحتى لا نفقد تعاطف الاباء والتلاميذ واخذ نفس جديد واحراج المحكومة في حالة تملصت في إجاد حل في هذا الاسبوع.
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-10
12 - شهاب الأحد 14 أبريل 2019 - 12:16
أنا كأستاذ مرسم ضننت لوهلة أن الأساتذة المتعاقدين سيحققون المستحيل و ليس بينهم و بين النصر سوى أسبوع واحد.. و كانت الوزارة قاب قوسين أو أدنى من الردوخ لمطالبهم لو أنهم صعدوا أسبوع اخر... ولكن هيهات ... النصر دائما للمخزن...
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9
13 - مواطن غاضب الأحد 14 أبريل 2019 - 12:16
انتهت احتجاجات الاساتذة المتعاقدين بسرعة كما بدأت بسرعة..
هذه هي النتيجة عندما تكون المطالب خبزية
عموما نتنمى أن يستدرك هؤلاء الدروس التي ضاعت على أبناء الشعب..لان التلاميذ دائما هم الضحية
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-4
14 - استاذ فرض عليه التعاقد الأحد 14 أبريل 2019 - 12:16
الجماهير الاستاذية تمدد وتم قطع الواتساب والفايسبوك حتى لا نتواصل وهذا التعليق لن ينشر ايضا
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7
15 - رجل تعليم الأحد 14 أبريل 2019 - 12:18
الحمد لله عل تواجد عقلاء بهذه التنسيقية غلبوا جانب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ورفضوا النضال المجاني لأن هذا الإضراب كانت تفوح منه أيادي خفية تريد زعزعة استقرار البلاد بمطالب هم حاصلون عليها.لا فرق بين التوظيف الجهوي والتوظيف الجهوي الذي لا يتحقق إلا في الدول التي قطعت اشواط في الديموقراطية .والمغرب دولة صاعدة تسير بخطى ثابتة منذ سنوات في تنزيل اللامركزية واللاتمركز وهو مطلب شعبي يجب مساندته وليس إجهضه بمطالب لا تسمن ولا تغني من جوع.
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-3
16 - أناس الأحد 14 أبريل 2019 - 12:18
تحية تقدير واحترام للأساتذة والأستاذات الأشاوس الذين ناضلوا وصبروا في الدفاع عن مجانية التعليم والحفاظ عن الوظيفة العمومية للطبقة الكادحة ولا تكترثوا لبعض الفئة المؤيدة للمخططات الناسفة للمدرسة العمومية فهم مهما طال عليهم الزمن سيعرفون قدركم ولماذا ضحيتم بالغالي والنفيس من أجل مطالب مشروعة إجتماعية صرفة
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0
17 - ملاحظ الأحد 14 أبريل 2019 - 12:18
هذه سياسة الضرب تحت الحزام سخرت فيه جميع منابر الصحافة الصفراء.
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ماضون في النضال والدفاع عن مكتسبات المدرسة المغربية.
وماضاع حق وراءه طالب.
سيتم الادماج رغما عن أنف الجميع . وستبدي لكم الأيام صحة كلامي.
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4
18 - Abuanass الأحد 14 أبريل 2019 - 12:18
هل بدأت محاولات نخر عظام التنسيقية ?
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7
19 - احمد امين الأحد 14 أبريل 2019 - 12:21
المرجو عدم الانسياق وراء أطروحات الخصوم بترويج وجود عناصر عدمية وسط الأساتذة فهذا غير صحيح، كان علينا عدم تعليق الإضراب بسبب عدم حضور وزير التربية الوطنية، لأنه الممثل الرسمي للوزارة والحكومة وأي قرار يتخذ في اللقاء معكم بدون حضوره لا يعد قرارا رسميا ولا نهائيا، هذا خطأ وقعتم فيه ولا ينبغي تكراره، اذا لم يستجب للمطالب في لقاء الخميس بالحضور والموافقة فاعلموا أن الوزارة تسعى فقط لربح الوقت لا غير وتراهن على حدوث انشقاق في صفوفكم بعد العودة للأقسام....
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0
20 - Simo الأحد 14 أبريل 2019 - 12:23
انقسامهم دليل فشلهم.لقد نجحت الدولة كالعادة في شراء الذمم.
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0
21 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 14 أبريل 2019 - 12:23
قرار عقلاني و حكيم في الاتجاه الصحيح لانقاذ الاساتذة المتعاقدين و انقاذ ايضا الموسم الدراسي من التعثر لان الدولة قادرة ان تستغني عنهم و قادرة ان تعوضهم بالمجازين العاطلين الذين كانوا ينتظرون الفرصة للمناداة عليهم و ملء الفراغ لكن نثمن مجهودات التنسيقية و نشكرها على مجهوداتها و مساهمتها في حل اشكالية هذا الاضراب بشكل يحفظ ماء وجه الاساتذة و الدولة و منظومة التعليم و نشكر كذالك اخواننا الاساتذة المتعاقدين على تفهمهم لخطورة الاضراب في هذا الوقت الدقيق و تنازلهم عن بعض مطالبهم التي ستلبى ان شاء الله مع استمرار الحوار كان لا بد من هذا الحل الوسط الذي هو في صالح الجميع اما شد الحبل و لي الذراع فلن يزيد الامور الا تعقيدا.
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0
22 - مواطن الأحد 14 أبريل 2019 - 12:24
اخر ما يجب التدرع به هو مصلحة التلميذ والحس الوطني ووووو والا لماذا لم تستحضروا كل هذا قبل اكثر مت شهر وتركتم ابناء الفقراء في الشوارع بدون تعليم ..قل اودي راه تقهرنا ومابقا عندنا فلوس باش نتحركوا وصافي بغينا رجعو والسلام عليكم...على كل حال المخزن داهية كما يقال.
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0
23 - مواطنة الأحد 14 أبريل 2019 - 12:24
أتساءل لماذا لم يحضر وزير التربية والتعليم هذا الاجتماع !؟ نعم حسن النية ينبغي أن تكون من الجهتين ، أما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابات ليس بيدها الصلاحية لتطبيق الحلول والإجراءات المطلوبة .
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24 - اشرف الأحد 14 أبريل 2019 - 12:24
لا حول ولا قوة الا بالله إضرابات بدون نتائج
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0
25 - تلميذ 124 الأحد 14 أبريل 2019 - 12:25
****توقيف جميع الاجراءات الادارية والقانونية وصرف الاجور ..****اي اجور هذه وكنتم تهللون وتطبلون بالاجر مقابل العمل .انهزام الوزارة وخنوع لهؤلاء .المتهورين الذين يختبؤون وراء التلميد. ومصلحةالتلميذ والوطن والوطنية وهم مصرين على اضراب يوم 25 !!!...بلا حشمة بلا حيا ..انهزام ما بعده انهزام
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0
26 - جوني ديب الأحد 14 أبريل 2019 - 12:25
من هذا المنبر أحي السيد سعيد أمزازي الذي فرض نفسه و برهن للجميع أنه قوي و لا يخضع لمطالب المراهقين. أتأسف كثيرا على الساعات التي ضاعت للتلاميذ و أتأسف كذلك على المتعاقدين الذين ضيعوا وقتهم و أموالهم و بكائهم على الفاضي. الموت و لا المذلة هههه
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1
27 - عيسى الأحد 14 أبريل 2019 - 12:27
اكلتم يوم أكل الثور الاسود.بداية النهاية
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0
28 - محمد الأحد 14 أبريل 2019 - 12:28
كأستاذ معني بالأمر أحيي التنسيقية على هذا القرار الذي أراه جاء متأخرا . لكنه قرار صائب . النضال يكون عبر مراحل حتى لا نلحق ضررا بالمتعلمين . و السلام
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29 - خالد الأحد 14 أبريل 2019 - 12:28
الملف سيدهب الى سلة المهملات ولكم في ملف زنزانة9 خير مثال الوزارة في بلاغها قالت انها ستعطي الوقت الكافي لاطر الاكاديميات من اجل التحظير لامتحان الكفائة يعني ضخكو عليكم وصافي المرة جاية موحال يخليكم دخلو من الباب اعتقد حان الوقت لكي يتم تغير المنسقين الذين اضهرو فشلهم في تدبير الملف.
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0
30 - jamit الأحد 14 أبريل 2019 - 12:28
كما أعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل، وعقد جموعات عامة إقليمية لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.
لم افهم شيء لماذا هذا الاضراب المجاني واش ولفتو الاضرابات
ياك امزازي غادي يحل المشكل ابتداءا من الموسم الدراسي المقبل
اتموا ما تبقى من السنة الدراسية بسلام لكي تربحو قضيتكم بسلام
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31 - اسامة الأحد 14 أبريل 2019 - 12:29
أُعلن أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين! هذه ليست مكتسبات بل فقط تصحيح اغلاط التي ارتكبتها الوزارة و الاكاديميات ضد الاساتذة لمتظاهرين ،أما السبب الذي كان وراء خروج المظاهرات هي ترسيم الاساتذة فمخرجات الحوار هي فقط لتكسير هذا النظال و تشتيته ،فمن يقوم بنصف نظال كما يحفر قبره قضيته بيده
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32 - النسر الفضي الأحد 14 أبريل 2019 - 12:29
هذا يثبت ما كنا نقوله دائما وهو أن المشاكل القطاعية يتم الركوب عليها واستغلالها لأغراض سياسية ولا أحد يكترث للتلميذ الضحية. سقط القناع عن دعاة الفتنة اليساريون الانتهازيون ودعاة الخرافة الإسلامية الذين يتربصون بهذا البلد الأمين.
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33 - ياسين الأحد 14 أبريل 2019 - 12:30
كيقولك لتسحر مع دراري يصبح فاطر، فنتيجة التفاوض مع جهة غير معترف بها قانونا هي هاذي واحد يتفاوض ويتفق اويجي واحد معاه صاحبو اقولو لا هاد شي ماصلاحش
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