نقابة للشغل تنخرط في إضراب وطني بـ"بريد المغرب"‎

هسبريس من الرباط

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة "بريد المغرب"، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه "قرّر الانخراط في الإضراب الوطني، احتجاجا على التعثر الذي تشهده الملفات الكبرى للشغيلة البريدية، وتعزيزا لوحدة الموقف من المقاربات التدبيرية للقطاع".

وجاء في بيان توصلت به هسبريس أن "المكتب الوطني للنقابة يتابع مجريات الأحداث بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالمقاربات التدبيرية المتعثرة لمختلف المهن البريدية، أو بالتداخل والضبابية في تدبير الملفات الاجتماعية، أو التماطل المتواصل في إخراج مضامين التوافقات حول النظام الأساسي وملحقاته في شقيها المادي والاجتماعي".

وعبّر التنظيم النقابي، ضمن البيان ذاته، عن "قلقه من غياب المردود الميداني عبر النتائج المالية للمؤسسة، للمقاربات التدبيرية لمختلف المهن البريدية، والتي ضخت فيها استثمارات مهمة، والتي تجسدها التراجعات التي تشهدها هذه المهن في سوق المنافسة، بفقدانها لمواقع أساسية وعجزها عن إنجاز المستهدفات المعلنة، سواء بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أو بفعل ضعف الحكامة لدى القائمين على تدبيرها، وخاصة في ظل التزامات المؤسسة وفروعها في العقد البرنامج مع الدولة".

واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن "الحاجة قائمة إلى مقاربة تدبيرية منصفة موحدة وشفافة للموارد البشرية وفق مواصفات الحياد والفاعلية وسلاسة التفاعل بين مهام تدبير المورد البشري ومهام العلاقات الاجتماعية، على قاعدة الآليات الموضوعية لإنصاف الكفاءات وتقلد المسؤوليات، لتجاوز الوضع الحالي المتسم بالقلق والتوتر في ظل الغياب التام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

ودعت النقابة، في بيانها، إلى "التعجيل بتفعيل مضامين التوافقات حول النظام الأساسي في شقيه النظامي والمادي، وتحديد رزنامة واضحة لإخراج المؤسسات الاجتماعية إلى الوجود وفي مقدمتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية وصندوق التضامن ومضمومة الخدمات الصحية الجديدة، من خلال اتفاق اجتماعي يتم التوافق حوله في أقرب الآجال".

وأشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة "بريد المغرب" إلى أنه "قرر الانخراط في الإضراب الوطني تعزيزا لوحدة الصف البريدي، واحتجاجا على تعثر الملفات الكبرى في الخروج إلى الوجود وخاصة النظام الأساسي وملحقاته، وسيوضح بيان لاحق تقنيات الإضراب والأشكال الاحتجاجية المصاحبة".