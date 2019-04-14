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الرئيسية | مجتمع | أساتذة غاضبون: إلغاء الإضراب يعود بـ"المتعاقدين" إلى نقطة الصفر

أساتذة غاضبون: إلغاء الإضراب يعود بـ"المتعاقدين" إلى نقطة الصفر

أساتذة غاضبون: إلغاء الإضراب يعود بـ"المتعاقدين" إلى نقطة الصفر
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 14 أبريل 2019 - 18:00

ألغت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مساء اليوم الأحد بالرباط، ندوة صحافية كانت مقررة لتسليط الضوء على قرار تعليق الإضراب الوطني واستئناف العمل غدا الاثنين، وذلك بعد الخلاف الحاد حول خلاصات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال عدد من "الأساتذة المتعاقدين" تجمهروا أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو المكان الذي كان سيحتضن اللقاء الصحافي، إن "إلغاء الندوة جاء على خلفية الانقسام غير المسبوق وسط الأساتذة، وخوفا من توتر الأجواء المشحونة وخروجها عن السيطرة إلى درجة المواجهة والاصطدام".

وأوضح الأساتذة الغاضبون من قرار "القيادة الوطنية"، في تصريحات لهسبريس، أن "لجنة الحوار الوطنية لم تكن تملك صلاحية اتخاذ قرار تعليق الإضراب، وكان عليها أن تعود إلى المجلس الوطني قبل الموافقة على نقطة الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع المقبل".

وقالت "أستاذة متعاقدة" إن قرار تعليق الإضراب "عاد بنا إلى نقطة الصفر؛ لأن جلسة الحوار مع الوزارة لم تخرج بأي نتيجة إيجابية"، مضيفة أن "النقاط التي تم الإعلان عن تحقيقها لم تكن أصلاً مدرجة ضمن الملف المطلبي الذي يتمحور أساسا حول نقطة رئيسية وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".

من جهته، أكد محمد فم كاكا، منسق جهة كلميم واد نون وعضو لجنة الحوار الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أن تعليق الإضراب لا يعني نهاية معركة الأساتذة، مشيرا إلى أن هناك جهات من داخل التنسيقية لا تريد الحل لهذا الملف.

وأضاف الأستاذ محمد، في تصريح لهسبريس: "عندما خرجنا إلى الشارع كنا نبحث عن حل للملف وليس القيام بالثورة أو تحقيق أهداف سياسية وحزبية ضيقة أو الزج بالأساتذة في السجون"، مضيفا "نحن نحترم مؤسسات الدولة، ولدينا غيرة على وطننا، ونخاف على هذا البلد، ولن نسمح لأي شخص أو جهة أن تستغل ملف الأساتذة، سواء كان تيارا إسلاميا راديكاليا أو تيارا يساريا متطرفا".

وشدد المتحدث على أن "قرار تعليق الإضراب ابتداء من يوم الاثنين وافقت عليه التنسيقية الوطنية في اجتماع مطول لها، وستلتزم بمخرجات الحوار بشكل مسؤول مع وزارة التربية الوطنية".

وحذّر المصدر ذاته من محاولات التشويش التي تهدف بتعبيره إلى "الدفع بمعركتهم النضالية إلى الأفق المظلم لتصفية حسابات سياسية مقيتة لا تراعي مصلحة الوطن ومصلحة التلميذ ومصلحة المدرسة العمومية".

وحول الاتهامات التي توجه إليهم بالتراجع عن مطلب الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، قال عضو لجنة الحوار إن "ما يروج غير صحيح بتاتاً؛ لأن هذا المطلب هو واضح ولا تنازل عنه، وسوف نناضل عليه من داخل الحوار المؤسساتي أو في الشارع، لكن ليس بهذه الطريقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - محمد الأحد 14 أبريل 2019 - 18:11
مخاصمين غير مع بعضياتكم..ميمكنش تنجخو الا ماضامنتوش...الوزارة تحاول التفرقة بينكم...
فرق تسد...
هناك بعض الاساتذة لباعو الماتش...
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12
2 - متتبع الأحد 14 أبريل 2019 - 18:12
مرو أخرى الإدارة ربحت وأفلحت في تقسيم التنسقية التى اصبحت في مهب الريح. حاجة كانت متوقعة من مجموعة من المراهقين. كنتم لقمة سائغة وسهلة. كم ٧ائل من التضحيات والنظالات تهبت أدراج الرياح. ورجعو لخدمتم راه مفيدكومش.
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0
3 - ملاحظ تربوي الأحد 14 أبريل 2019 - 18:12
تدخل النقابات و حتى ربما حضور مجلس حقوق الانسان في المفاوضات الأخيرة بين التنسيقية و وزارة التربية الوطنية ارغم تنسيقية الأساتذة إلى العدول عن إضرابهم في انتظار نتائج الحوارات المقبلة بين الطرفين.ربما،ما هي إلا استراحة محارب.تتمة
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9
4 - مواطنة الأحد 14 أبريل 2019 - 18:13
لابأس أن تبرهن التنسيقية عن حسن النية لاكن اذا لم يتقدم الحوار بعد اجتماع يوم 23 أبريل وحضور السيد الوزير المسؤول فهذا يدل على أن هناك"ان" !!!!
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13
5 - Lahcen الأحد 14 أبريل 2019 - 18:15
Bravo bravo.هدا هو الصواب.هدا عين العقل.
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13
6 - محمد عصام الأحد 14 أبريل 2019 - 18:15
فعلا تعليق الاضراب ليومين قرا صائب لفتح المجال امام نية الوزارة للاستجابة لمطلب الادماج من عدمه خلال اللقاء القادم
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7
7 - Znassni الأحد 14 أبريل 2019 - 18:17
السلام عليكم ورحمة الله
قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كاد الفقر أن يكون كفرا .
الفقر يحطم الكرامة و العزة و الانفة . اما و اننا لم نتعلم بعد معنى التضحية . فقم و صل صلاة الجنازة .
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11
8 - سكزوفرين الأحد 14 أبريل 2019 - 18:18
للي ما ظفر بخبزة يظفر بنصها.
وتحقيق الترسيم حاليا حلم ان لم يكن وهم.
وحذاري من استنفاذ تعاطف جزء من الرأي العام
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9
9 - كنت معلما شريفا الأحد 14 أبريل 2019 - 18:22
طردكم والتشطيب على اسمائكم هو ااحل وتعويضكم بجيل جديد .انتم طلاب الجامعات ليس ببنكم وبين مسؤولية التدريس او الاستاذية غير ا ااخير والاحسان .
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0
10 - البقالي القاسمي الأحد 14 أبريل 2019 - 18:23
انا لا أفهم هؤلاء القوم يعتقدون ان الحال سيستمر هكذا بالتهريج في الشوارع لكن ستكتمل 60 يوما مع بداية ماي وسيتم عزلهم قانونيا ...النصف الاخر عاد قبل العطلة وماتبقا منهم سيتم طرده...المصيبة أنهم يصدقون استحالة عزلهم لان عددهم كبير ...والله سيتم عزلهم ولو كانوا بالملايين وتعويضهم بمباراة جديدة في العطلة الصيفية وان خرجوا للاحتجاج على طردهم سيجدون عصا أغلظ وأشد تنتظرهم .
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12
11 - نقطة في بحر الأحد 14 أبريل 2019 - 18:24
كل ما يقع هو نتيجة سوء فهم، أنتم الآن موظفون لدى الأكاديميات في إطار الجهوية الموسعة في نظري تأخرتم بشهر في تعليق الإضراب منذ 13 مارس تاريخ حل الملف وإلغاء التعاقد.
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9
12 - مواطن الأحد 14 أبريل 2019 - 18:24
هؤولاء إنتهازيين يستهترون بمستقبل أبناء المغاربة و بالقانون و غير موؤهلين ليكونوا أساتدة
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