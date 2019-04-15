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الزيادة في الأجور تدنو من جيوب المغاربة .. النقابات تقبل عرض لفتيت

الزيادة في الأجور تدنو من جيوب المغاربة .. النقابات تقبل عرض لفتيت
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:00

بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، نجح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في إقناع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقبول العرض الحكومي الأخير الذي يتضمن زيادة 500 درهم، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.

وكشفت مصادر من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن العرض الحكومي في شقه المتعلق بالزيادة في الأجور حظي بالموافقة، في انتظار المصادقة عليه من قبل المكاتب التنفيذية والمجالس الوطنية بداية هذا الأسبوع.

وتعقد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين بمقرها المركزي بالدار البيضاء، اجتماعا للتداول في شأن العرض الحكومي؛ لكن مصادر نقابية أكدت أن التوجه العام وافق على مقترحات الزيادة في الأجور، مع التدقيق في باقي المطالب الأخرى المتعلقة بتنفيذ ما تبقى من "اتفاق 20 أبريل 2011".

وأوضح المصدر النقابي، في تصريح لهسبريس، أن "الإشكال الكبير الذي طبع التوتر بين النقابات والحكومة خلال السنوات الماضية كان يتعلق بقيمة الزيادة في الأجور، والتي تم رفعها في العرض الجديد".

من جهته، قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته أبدت ملاحظات حول مسودة الاتفاق التي توصلت بها مساء الجمعة، وأكد أن العرض الحكومي بخصوص تحسين الدخل وقع عليه إجماع من قبل المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأورد مريمي، في تصريح لهسبريس، أن مشروع الاتفاق يتضمن قضايا أخرى مرتبطة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل النقابي والحريات النقابية؛ وهي النقاط المرتقب أن تبدي وزارة الداخلية موقفها حولها في الصيغة النهائية.

في السياق نفسه، صادق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على قبول العرض الحكومي المقدم للفرقاء الاجتماعيين، واعتبر أن "الزيادة المقترحة هي فقط استرجاع لقسط مما تم سلبه واقتطاعه من أجور الموظفين في ما سمي بخطة بنكيران لإصلاح صندوق التقاعد.

وأوضحت نقابة حزب "الاستقلال" أن الموافقة على هذا العرض جاءت "أخذا بالاعتبار للوضع والسياق العام الوطني الموسوم بارتفاع منسوب الاحتقان والسخط، نتيجة تدني القدرة الشرائية لعامة الأجراء والموظفين، وتهالك الطبقة الوسطى، نتيجة العجز الحكومي على توفير الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تجميد الحوار الاجتماعي".

وأكدت الحكومة، على لسان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه، وبعد مفاوضات مثمرة مع الشركاء الاجتماعيين، يرتقب أن يتم توقيع اتفاق اجتماعي يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة، تشمل زيادة عامة في أجور الموظفين، وفي الحد الأدنى للأجور، وزيادة في التعويضات العائلية.

وكانت وزارة الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - البشير 2 الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:09
ماذا عن رجال الشرطة هل هم معنيين بالزيادة .
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-8
2 - عماد الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:09
هرمنا من أجل هذه اللحظة .وانتظرو الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة لا تفرحوا كثيرا
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9
3 - القطاع الخاص الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:14
ماذا عن القطاع الخاص؟ أم نحن لسنا معنيين بغلاء المعيشة؟ الله ياخد فيكم
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12
4 - مواطن الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:15
إنشاء الله، هذا إذا لم يتم إلغائها نهائيا بسبب تملص الحكومة أو اعتراض واحدة من النقابات التي تعرقل مصالح الموظفين و الطبقة الشغيلة، اللهم 500 درهم أو لا شيئ في ظرف 9 سنوات من الحسابات و الأخذ و الرّد.
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8
5 - علي الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:15
les autres fonctionnaires ne sont pas marocains ils sont seulement chargés de cours la plupart d'entre eux souffrent de crédits la moindre des choses baissée leurs le taux de taxe sur salaires
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3
6 - مستغرب الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:16
دابا واش كضحكو علينا ولا شني نتوما كدقتطعونا على حساب صندوق التقاعد و كدقولو الزيادة يعني غاد حيدو الاقتطاع اللي متشي من حقكم دعملواه اصلا و دحسبوها علينا زيادة، حيدو الاقتطاع بعدا عاد حسبو الزيادة
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3
7 - رضوان الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:16
زيادة زهيدة مقابل الإرتفاع المسارع هندسيا للأسعار و تكاليف المعيشة. كما أن إقتطاع قسط من الأجرة لإصلاح نظام التقاعدي البنكيراني، أضر كثيرا بنا. وكذلك مدة الترقية في السلاليم لتصبح بعد 6 سنوات مقابل أربع سنوات في السابق عطل الأداء و التحفيز المهني لدى عامة الموظفين.
لدى أستغرب لقبول النقابات مثل هذه القرارات المجحفة، مما يضع تساؤلات حول مصداقيتها.
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2
8 - ali tichoukt الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:17
اكيد ان المكاتب النقابية لا تمثل الا نفسها ربما قبلت بهدا العرض مقابل امتيازات شخصية والا لمادا لم تقبل به مند 3 سنوات مضت رغم ان الزيادة كانت محدودة في 300 درهم ولكن سيكون الموظف البسيط قد استفاد منها 3 سنوات مضت افضل من 500 د حتى سنة 2021.هنيئا للحكومة التي استظاعت تنفيد مقرراتها باتقان و بدون تكلفة.
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9 - عبد الرؤوف الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:18
كما قال الفكاهي عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف...انا عندي 30 الف ريال في الشهر وكنكري ب 30 الف ريال في الشهر...بخيتكم تحاسبوا معايا شحال بقا ليا .....
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10 - mido الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:18
صافي أشباه النقابات باعت الماتش ورضخت للفتيت مقابل مكتسبات أكبر لهم . عار عليكم.انتم لا تمتلوننا ابدا سحقا لكم.
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11 - نورا الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:18
بئس القرار،500 درهم زيادة!!النقابات لا تصلح للدفاع عن حقوق العمال و لا للتفاوض،مبلغ هزيل سيتم الإقتطاع منه بعد ذلك بذريعة كذا.....و بعد مرور خمسة سنوات فقط سيصبح كخمسون درهم،وخدام الدولة و الآخرين يكسبون أجور بالملايين شهريا،سميك و هاد خمسمئة درهم لا تگفيهم لمصاريف كلابهم الأليفة
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12 - amine fes الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:20
يجب إرساء عدالة أجرية هناك من يتقاضى الملايين و هناك من يتقاضى دريهمات معدودة الهوة بين الأجور هي من بين المشاكل التي يجب إعادة النظر فيها
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4
13 - عميمي فريز الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:20
تطبيق القاعدة الابدية في التسيير هي "اللي قالها واللي دارها المخزن هي اللي كاينا " واين هو موقع الوزارة الوصية وما محل من الاعراب وجود الوزير اللعوب !!
يقع هذا فقط وحصرياً في المغرب لتكريس قاعدة "ان خدام الدولة هم وحدهم مضويين البلاد "
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14 - حكومات الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:20
أعتقد أن اامغرب في عدة حكومات، الأولى حكومة الظل برئاسة علي، ثانيا حكومة لفتيت، ثالثا حكومة عثماني، لذلك يصعب على المواطن فهم أي شيء عن المشهد السياسي المغربي.
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15 - مستخدم الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:22
السميك لا يطبق على كثير من الاجراء لا تغطية صحية 1900 درهم هو السميك فالمغرب ؟ الله غالب
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16 - nabil الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:22
بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص لكدوب معمر القطاع الخاص مستفد من شي زيادة عامة يلاه كيدزاد في الحد الٱدنى فالأجر و لي فايت سميك بدرهم ديما ضاربو تران النقابة ديال المنافقين
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17 - مول المحصول الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:22
الزيادة مهمة في هده الظرفية خصوصا مع تزايد الاسعار و لكن أن تكون متفرقة فهي غير مقبولة و يجب ان تكون الزيادة مجتمعة
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18 - Sam الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:23
ما دور دلك اليتيم اللي غبر بنوبا

واش هاد العرض ماكانش ممكن يقدمو هو ولا لازم تحسب. لوزارة الدخلية ادن من اراد حقها من هنا وصاعدا فيعرف من اين تاكل الكتف بعني يمشي للدار الكبيرة بلا مايبقا يدور على الديور يضيع الوقت على والو

ادا ظهر المعنى فلا فاءدة في التكرار
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19 - ملاحظ الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:24
يمكن التسجيل أن وزارة الداخلية نجحت في الحوار مع النقابات؟ ومن هذا المنطلق يمكن اقتراح حدف وزارتي الشغل والتعليم والاكتفاء بمديريتي التشغيل والتعليم.
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20 - مواطن الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:26
نريد من الحكومة ادماج موظفون الجماعات الترابية حاملي الشواهد في السلالم المناسبة للرفع من تنمية محلية نظرا لقلة أو انعدام الأطر الكفءة وخاصة بالجماعات الترابية المتواجدة بالمناطق القروية
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21 - simo الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:27
الشعب يكرهكم انا اكرهكم بلاد الذل كرامة المواطن فينها ولينا بحال سعاية على حزة لاروبع
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22 - متفاعل الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:28
النقابات و الأحزاب باعوا لماتش..
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23 - عبده الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:28
لم يتم الفصح عن كون الزيادة صافية أم خاضعة لإقتطاع الضريبة والتعاضدية والتقاعد و ...
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24 - مواطن الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:28
انا مع الزيادة العامة في الاجور بدل اللجوء الى خفض الاسعار كوسيلة يطالب بها البعض لاستقرار القدرة الشرائية،اوضح :
خفض الاسعار لوحدها دون الزيادة في الاجور، يمكن المصنعون والمنتجون والموزعون الذين لا يخافون الله من الغش في الجودة او التخزين من اجل تخفيظ تكاليف الانتاج.
عكس ما اذا تم استقرار الاسعار مع الزيادة في الاجور حيث تنحفظ الجودة في كل مراحل الانتاج ويتمكن المواطن من القدرة على اقتناء السلع بجودة غير مغشوشة
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25 - مواطن الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:29
جيد، أتمنى أن يتم تنفيد هذا الإتفاق حول الزيادة في الأجور . رغم أني كنت أتمنى أن تتم دفعة واحدة . لكن لا بأس الزيادة خير من لا زيادة مفيدة للدولة (السلم الإجتماعي و مزيدا من تحفيز الموظفين من أجل العطاء و استرجاع الروح الوطنية) و الأجراء (مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة) .
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26 - موظفة الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:29
زيادة هزيلة !!! لا ولن أثق في النقابات لأن همها الوحيد الامتيازات التي تحصل عليها !!! ل
لو أنها عملت استفتاء لتاكدت بأننا لسنا راضين على هذه الزيادة في الأجور !!
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27 - مغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:29
نقبلها فقط بالأثر الرجعي، أي منذ اتفاق 26 أبريل 2011، و إلا فنحن رافضون و على المغاربة الخروج للشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يضمنها دستور البلاد.
انتهى الكلام
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28 - موحى الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:32
500 درهم دفعة واحدة لاصحاب السلاليم لدنيا ستعطي المفعول الكبيرو العواشر هذ
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29 - عبو الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:32
بالنسبة للمتقاعدين فهم لا يحتاجون لأية زيادة،لأن حياتهم آنتهت ومعدل الاستهلاك لديهم تدهور،بل أنهم لم يعودوا يتعرفون على الأوراق النقدية. إنهم يبذرون المال في شراء الأدوية .
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30 - امينه المنصوري سلا الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:33
قريبا.حكومة لباجدا ستزيد في معانات حوالي 30مليون مروكي منهم متقاعدي القاطاع الخاص وعساكر وامن وملاين المغاربه الدين لايستفدون من تلك زيادات او اجره من دولة هد زياداه في اجرة حوالي 3مليون موظف وعامل وبرلمان ووزراء وكبار لمسؤلين ستواكبها زيادات جديده في ثمن محروقات غزوال و نقل وضراءيب ودعاءير والدواء ولستشفاء وتمدرس لخصوصي و الكهرماءو طريق سيار وكل لمواد لغداءيه واللحوم الحمراء واسماك ودجاج حكومه لباجدا فرصثها لنثقام من المواطن المغربي بعدرفع دعم نهاءي عن سكر ولغاز ولغش في وزن بطكاز وحليب جوده7دراهم لتر رغم انه ماء وغبرا تستورده جوده وشركات تابعين لها الاطنان مند تحريض على مقاطعة حليب سنترال امام اعين حماية المستهلك كمى ادكر ان حكومه لبجدي ضمنت انتيازات وتعويضات وبريمات ووظاءف اتباعه وتبيعاتها وعشيقاتهم وزياده كمى يقول المثل المغربي من راس لحمق لان حكومة شفوي تقول المغرب في ازمه وزيادات في الاجور ستكون من ضهر كيقه لمسحوقه ولمستضعفه حرر بالرباط يومه وساعته والايام بيننا ايه الاخوه والاخوات
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31 - علي الاثنين 15 أبريل 2019 - 14:33
الزيادة يجب أن تكون على الأبناء ، 1000 درهم لكل إبن ، وتخصيص 1000 درهم للزوجة ربة بيت . ومنح 2000 درهم كتعويض عن السكن للمتزوجين ، و1000 درهم لغير المتزوجين .
5000 درهم تكفي فقط الموظف العازب الذي يسكن مع أبيه .
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