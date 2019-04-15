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الرئيسية | مجتمع | أساتذة التعاقد يرفضون "اتفاق حل الأزمة" بتمديد الإضراب عن العمل

أساتذة التعاقد يرفضون "اتفاق حل الأزمة" بتمديد الإضراب عن العمل

أساتذة التعاقد يرفضون "اتفاق حل الأزمة" بتمديد الإضراب عن العمل
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:00

لم يُفلح الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة التربية الوطنية مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إنهاء الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون منذ سبعة أسابيع؛ إذ مدّدت نسبة كبيرة منهم الإضراب يومين إضافيين.

وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" قد اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على العودة إلى العمل ابتداء من اليوم الإثنين، مقابل وقف كل الإجراءات الزجرية وصرف مستحقاتهم العالقة، لكن هذا الاتفاق لم يرق شريحة واسعة من الأساتذة، ما دفعهم إلى "التمرد عليه".

وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس من أحد منسقي الأساتذة المتعاقدين، فإنّ "الأساتذة لم يلتحقوا بعملهم في 60 مديرية إقليمية من أصل 84"، مضيفا أنّ "قرار تمديد الإضراب ليومين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، جاء من أجل الحيلولة دون تفجير التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

واندلعت خلافات حادة بين قيادة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وبين الأساتذة، وصلت إلى حدّ "اتهام القيادة بالخيانة"، بعدما كان الغاضبون يأملون أن يُفضي الاجتماع مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بمعية النقابات، إلى "تحقيق المطلب الأساس؛ المتمثل في إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية"، وهو ما لم يتحقق.

وتُحاول قيادة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الحيلولة دون انشقاق التنظيم، عبر "إرضاء الأساتذة بتمديد الإضراب ليومين"، بعدما طالبوا بتغيير المجلس الوطني للتنسيقية، "ولكن إذا لم تكن هناك أي نتيجة للاجتماع الذي سيجمع ممثلي التنسيقية مع الوزارة يوم 23 أبريل الجاري، فلا يمكن أن نَعد بأننا سنتمكن من ضبْط ردود فعل الأساتذة"، يقول المتحدث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية.

من جهة ثانية، فجّر مسؤول بوزارة التربية الوطنية غضب منسقي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بعد اتهامه لهم بـ"بيع كرامتهم"، وهو ما فهم منه الأساتذة المعنيون أنه تعبير عن كونهم "تلقوا مقابلا للاتفاق الذي توصلوا إليه مع الوزارة بشأن إنهاء الإضراب".

الجيلالي الأخضر، رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية مديونة، علّق على تعليقات أستاذة وصفته بـ"البائع كرامته" بردّ ساخر جاء فيه: "ما غاديش نكون بعتها (الكرامة) كيف باعها أبطالكم الكارطونيين"، مضيفا: "ما زال خصكم تعلموا النضال ألشّرفة".

"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وجهت، على لسان ربيع الكرعي، عضو مكتبها التنفيذي، انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية الوطنية على خلفية الاتهام الصادر عن مسؤول مديرية الموارد البشرية التابعة للوزارة بمديونة، حيث طالب الوزيرَ أمزازي بـ"محاسبة الأخضر".

وأضاف منسق "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مخاطبا أمزازي: "عليكم أن تحاسبوا مسؤولكم عن الموارد البشرية بمديونة على هذا المنزلق، ويلا عطيتونا شي حاجة أجيو بالدليل والحجة لنعرف من باع ومن اشترى".

وذهب الكرعي إلى القول: "سأمدّد الإضراب وزملائي عن العمل لأننا جسد واحد، ولن نقبل من أحد أن يخوننا، ويلا عطيتونا شي حاجة أجيو ديوها"، مضيفا: "نقول للوزير أمزازي: خصك تربّي هادوك المسؤولين اللي عندك، لأننا كنا ضد إرادة الأساتذة وقبلنا، لأن الحكمة تقتضي ذلك، واليوم أنتم من خنتم العهد ولن تخيفونا"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - Ana الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:09
التبات ثم التبات. المطلب واضح لا يحتاج لحوار.
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6
2 - مغربي مغربي مغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:12
ضيعتوا أولادنا الله ياخد فيكم الحق قاليك أساتذة بزاف عليكم هاد سمية اصلا خصكم أساتذة يعلموكم من جديد
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-27
3 - استاذ الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:14
انا استاذ باكاديمية الدار البيضاء سطات التحقت بعملي اليوم تطبيقها لمخرجات اللقاء الذي جمع الوزارة بأعضاء لجنة الحوار اتمنى ان تستبق الوزارة مخططات التيار العدمي داخل التنسيقية بإقرار إصلاح حقيقي للنظام الأساسي لأطر التكاديمية بما يضمن حقوق الأساتذة ويحدد بدقة واجباتهم وأن تفوت الفرصة على دعاة الصدام والعدمية داخل التنسيقية.
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-39
4 - ابو ياسين الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:15
لقد طفح الكيل: لقد اطمعهم تساهل الدولة معهم.اقولها للمرة الالف:يجب طردهم فورا وبدون رحمة.التساهل معهم يزيدهم تجبرا.بجب التعامل بصرامة شديدة ليكونوا عبرة لغيرهم.لقد ضاعت السنة الدراسية ورجوعهم للقسم لن يستفيد منه التلميذ مطلقا.اقولها وانا انتمي للحقل التربوي: لقد ضاعت السنة الدراسية ويجب لن يعاقبوا بقسوة على تهورهم واستهتارهم.الطرد..الطرد...الطرد
وبعد ذلك الزروااااطة لكل من يخرج لااحتجاج.
عدا هذا فهيبة الدولة قد دنسوها.
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-46
5 - مغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:15
ما جدوى تمديد الاضراب سياسة العصا فالرويدة والخاسر الاكبر ابناء المغاربة حكومة متهالكة واطر غير ناضجة الكل مع سياسة انا وبعدي الطوفان
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23
6 - المصطفى الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:15
هنيئا لكم بلم الشمل مرة أخرى فمزيد من التضامن والصمود
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20
7 - فلترحل التنسيقية! الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:16
التنسيقية عرفت اختراقات واسعة من طرف الوزارة مقابل وعود بتوظيف رؤوسها في الأكاديميات و مصالح وزراة التربية والتعليم، مما جعلهم يخضعون لمقررات الوزارة وتعليق الاضراب وخيانة القواعد من الأساتذة الغاضبين.
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-51
8 - متتبع الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:17
و باااااز ماعرفت شكون اللي خاصو يتربى، تتاجرون بمصير التلاميذ لبلوغ هدفكم ألا و هو الإدماج المباشر مع الدولة بدون مباراة و دون المرور من التدريس بمدارس المغرب المنسي و دون و دون ...
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-23
9 - ويسلان الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:18
انه العبث لا ضمير لا مسؤولية لا روح مواطنة بل اللانانية والنرجيسية وحب الدات وتغليب المصلحة الخاصة هذه هي شعارات هؤلاء الدين ننتظر منهم تربية ابنائنا وتعليهم ههههههههههههه رحم الله المدرسة المغربية
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-7
10 - أبو هيام الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:19
أنا شخصيا لم أعد أفهم ما يقع في هذا الوطن الحبيب،وأوجه سؤال واحد ووحيد لتنسيقيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ماذا تحقق لكم لكي تعودوا إلى الأقسام هذا اليوم الإثنين 2019/04/15م؟ والسلام.
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19
11 - ملاحظ الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:22
يجب تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل.
في الديموقراطيات الأوروبية ساعات الإضراب غير مؤدى عنها
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3
12 - رشيد الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:23
لقد طالبنا مرارا وتكرارا هؤلاء لايليق معهم الا الردع .انانيتهم وتعجرفهم فاق كل شيء والضحية ابنائنا الابرياء.اطالب الحكومة برد يليق بهم لان مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.
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-1
13 - انس المعلق الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:26
للاسف لا الوزارة لا الاساتذة رجع عندهم مصداقية و اللي كيدفع الثمن هو ولاد الشعب. كفاكم عبثا.
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8
14 - مغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:26
لو الوزارة فتحت مباراة مستعجلة في ايام العطلة كو تحل المشكل العديد من المجازين مستعدين يدخلو يعوضوكم. ولو تمشيو لمحكمة العدل الدولية والله ماتصورو والو حيث وقعتو على العقد اغلبيتكم ماكانو كيحلمو يدخلو لتعليم للاسف جيتو في وقت فيه لخصاص حتى اصبح التعليم بحال الاسطبل لي جا يتخبا فيه. المرجو من الوزارة التشدد اثناء اجتياز امتحان الكفاءة وترسيب كل استاد غير كفوء
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3
15 - تلميذ الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:27
من هادشي كاملو بغينا الوطني اكون ساهل حيتاش كتر من شهرين مقريناش الانجليزية و الفيزيك و الفلسفة مهم الا مكانش الوطني ف المستوى ديال داكشي ليقرينا حتى حناية غدي نديرو اظراب
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7
16 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:32
يا اخواني اذا كانت المحكمة ستقضي في قضيتكم فانكم خاسرون لان الحكومة بيدها الحجة والدليل الذي وقعتموه بايديكم والتزمتم على قرأتم ووقعتم . يا اخواني لا تعلنوا العصيان انتم ستضيعون كما ضعنا نحن تبعنا النقابات خدموا مصالحهم وبقينا نحن السلم 9 خريجي المركز الجهوي في المؤخرة ومنهم لحد الآن من لا زال يناضل عن حقه
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4
17 - mustapha الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:32
العقد شريعة المتعاقدين أ البشر !!!
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0
18 - باحث الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:34
انقلب السحر على الساحر نعتذر لابنائنا على تمديد الاضراب عاشت التنسيقية الوطنية✌
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-3
19 - اطردوووهم الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:34
ما كان على الوزارة أن تتنازل لأنهم كانوا سيعودون طواعية يوم الاثنين ،والآن يجب على المسؤولين انتظار تنسيقيات أخر ومطالب أخرى، العدل والاحسان يقود الكثير للتظاهر ،قلنا ان الوزارة كان عليها أن تطرد رؤوس الفتنة
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-2
20 - محمد الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:35
بدل أن تنكب الحكومة على حل الملف في العطلة وتقديم ضمانات ليعود جميع الأساتذة إلى مقرات عملهم؛ قامت وزارة التربية والتعليم بزرع الفتنة بينهم، في الوقت الذي كان السيد الوزير يمتع نفسه ب(التبوريدة) متجاهلا ألاف المتعلمين الذين يسيرون نحو سنة بيضاء.
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3
21 - كبور الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:35
لعب الدراري أمس ثم الإتفاق واليوم الإمتناع عن العمل
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5
22 - مومو الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:36
إذا اتفقت مع صاحب مقاولة على أن يبني لك بيتا في أجل محدد مقابل ثمن محدد، ثم أضرب عمال المقاولة لسبب من الأسباب، هل ستحاسب العمال على تأخر تسليم بيتك أم ستحاسب صاحب المقاولة؟
بالطبع ستحاسب صاحب المقاولة، لأنه ليست مشكلتك أنه لا يقدر على التفاوض بنجاح مع العمال حول ظروف عملهم و أجرهم.
كذلك لا شأن للآباء في أن ينتقدوا الأساتذة لإضرابهم المطول، لأن عقدتنا نحن المواطنين مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم، هي توفر لنا الأساتذة و المدارس و المناهج لتدريس أبنائنا، و نحن ندفع الضرائب. و على الوزارة أن تتحمل مسؤولياتها في أن توفر لنا الأساتذة أيا كانت الظروف، فلتتعاقد مع أساتذة لسد الخصاص أو تحضر المتقاعدين أو تستقدم أساتذة من المدارس الخاصة أو لتحقق للأساتذة المضربين مطالبهم، و إلا فلماذا ندفع أعلى نسبة ضرائب في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا؟
ثم إن الوزارة بدأت التفاوض مع الأساتذة المضربين سبعة أسابيع بعد انطلاق الإضراب، سبعة أسابيع تأخير لبدء التفاوض، بينما كان يجب عليها التفاوض قبل لجوء الأساتذة للإضراب.
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5
23 - جلول الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:37
لا اتفق مع هته. الأنانية التي تريد فرض على دولة مايريدون هم على دولة أن ستكون معهم بالمرصاد
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1
24 - مواطن الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:37
اصلا راه كيقتطعوا النهارات لي فيهم الإضراب
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3
25 - اقنع بما في السوق الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:38
إن منهم زمرة تعودوا على العطلة فقاموا بتمديدها بيوم حتىى تنقشع عنهم سحب الكسل والحيرة والعواطف والاحتمالات.وقد أصبح مسلسلهم مملا للغاية.أحيي الذين التحقوا منهم بعملهم ليتمكنوا من استعادة استقلاليتهم من الترهيب والعناد والإحراج.وبالموازاة مع أداء رسالتهم يمكنهم مراجعة أولوياتهم بهدوء وعقلانية.ومن ثم المطالبة بمطلبهم الأساسي في فرصة مناسبة لاحقة.
وهادشي ما عطى السوق هاذ الساعة.
الساعة لله.
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-3
26 - ابو ايمن الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:39
التلميذ ضاع بين تعنت الوزارة ولامبالاة الأساتذة الكل يجري لمصلحته ونتمنى أن يكون القادم خيرا ولو أني جد متشائم من المستقبل
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0
27 - abdou الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:40
هولاء الدين يريدون الاستمرار من عائلات لابأس بها ماديا يتوفرون على عيش كريم. من الاحسن طردهم من وظيفة التعليم
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0
28 - نيوزيلندا الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:43
اذا كان اي تعريف لكلمة استهتار وانعدام المسؤولية فقد تمشل اليوم باشباه الاساتذة بالدارجة المغربية "بزاف عليكم مهنة التعليم" لانه يبدو هذا هو الاسلوب الذي يليق معكم.
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1
29 - الليط المعلم الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:45
يبدو أن بعض الرافضين الدخول إلى أقسامهم تستوجب اتخاذ إجراءات فورية في حقهم بما فيها إلغاء نعاقدهم وطردهم من سلك التعليم .. مصلحة أبناء الشعب المغربي الفقراء فوق كل اعتبار.... يجب أن يفهم الجميع أن إلغاء التعاقد حاليا والادماج في الوظيفة غير ممكن الآن.... مهما تمرد البغض وأصر على الإضراب... كمغاربة لنا الغيرة على بلدنا وعلى اطفالنا اللذين حرموا من التمدرس نطلب من الإدارة أن تعلن عن انتقاء مدرسين جدد من الشباب العاطل الذي بحمل نفس المؤهلات للقيام بالتدريس .......
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1
30 - zbadi الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:46
والله لو تقبل الوزارة لاشتغلت معها بالاجرة اليومية..!
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0
31 - لعب اطفال الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:50
تمديد الاضراب ليمومين اضافيين دليل على تخبط الاساتذة و تشردمهم في رايي يمكنهم تمديد الاضراب لشهرين متتاليين و بذلك تكون السنة الدراسية قد انتهت و هي فصة من ذهب لتصفي الدولة حساباتها مع معرقلي المرفق العمومي و ايجاد البديل في افق الدخول المدرسي الجديد ...اما انتم فالبطالة اولى بكم لانكم خنتم العهد و اتخذتم اللاميذ شماعة لتعلقوا عليها تواضع مستواكم و عدم قدرتكم على الاندماج في الوسط التعليمي الذي يتطلب من الاستاذ الالمام بديداكتيك التعليم و الكفايات الواجب تلقينها للمتعلمين و هي اشياء لاتعرفون عنها شيئا مادمتم دخلتم للتعليم من الشارع دون المرور بمراكز التكوين
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-1
32 - لقد طفح الكيل الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:52
اذا قلنا يكون فانه سيكون ان شاء الله في القريب البعيد و انا دائما احلم بالادماج لكن متى سيكون الادماج انا مشتاق للادماج و ان اندمج مع الاساتذة الحقيقيين اني احلم كل ليلة و عندما استيقض اجد نفسي متعاقد
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0
33 - ولد تنغير مسمرير الاثنين 15 أبريل 2019 - 15:52
العام مشى بحالو التلامد ضاعو اللهم سنة كحلة مكحلة ولا ضحكو على التلامد النقابة التنسيقية مكين ولو حسن عوان الوالدين خاصهوم يترباو ويتحاسبو اللي دخل الاساتدة المتعاقدبن خاصو الحبس
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