لجنة مراقبة حماية المعطيات تتباحث مع "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"

هسبريس - أمال كنين

أعلن عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن توجه اللجنة إلى عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي أكبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الأنترنيت، من أجل تبادل الرؤى ووضع خطط تمكن من حماية المعطيات الشخصية للمغاربة الذين يستعملون هذه الوسائل.

السغروشني أكد، ضمن حديث لهسبريس، أن أول هذه اللقاءات انطلقت مع ممثلي فيسبوك في لقاء جمعهم الخميس الماضي، تم خلاله نقاش مجموعة إجراءات سواء قانونية أو عملية تهم حماية المعطيات الشخصية للمغاربة.

ويؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن اللقاء ستعقبه اجتماعات مع ممثلي كل من تويتر وغوغل، وستنصب اللقاءات جميعها حول المحاور نفسها.

وفيما يهم اللقاء مع ممثلي فيسبوك فقد شمل ثلاثة محاور تهم الشق القانوني والعملي وأيضا شق مرتبط بالأفكار والتطلعات المستقبلية، إذ طلبت اللجنة الوطنية من ممثلي فيسبوك أن تتم دراسة مختلف طلباتها وأن تقترح خطة عمل فعالة قادرة على الاستجابة لمختلف هذه المواضيع.

وفيما يتعلق بالشق القانوني فقد عبرت اللجنة الوطنية لممثلي شركة فيسبوك عن ضرورة وجود مراكز المعطيات(Data Centers) التي تستضيف المعطيات الشخصية للمواطنين والمقيمين في المغرب (سواء منها تلك التي تم تجميعها بموافقتهم، وتلك التي تم توليدها عبر الاستعمال)، في بلدان تعتبر اللجنة الوطنية أنها تضمن مستوى حماية كافة الحياة الشخصية.

وطلبت اللجنة أيضا أن تضع شركة فيسبوك آليات للتعامل بفعالية مع الشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية والمتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة وبالسمعة أو الأخلاقيات بانتحال الصفة وبالحق في النسيان وبتحديد الموقع الجغرافي وبالتنميط من قبل الشبكات الاجتماعية لشركة فيسبوك.

وفيما يهم الشق العملي، عبّرت اللجنة الوطنية لممثلي شركة فيسبوك عن استعدادها لدراسة المقترحات المتعلقة بأفضل الممارسات للشبكات الاجتماعية التي يمكن أن تثري المحتوى التحريري للمنصة المخصصة لحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين في المغرب، والتي ستضعها اللجنة الوطنية قريبا على الإنترنيت.

وحسب بلاغ صادر عن اللجنة، فقد عبرت هذه الأخيرة عن رغبتها في "تبادل الرؤى حول التطورات الحالية والمستقبلية في العالم واستخدامات التكنولوجيا الرقمية (الاستخدامات الجديدة، تصنيف الخوارزميات الخاضعة للتفسير، الذكاء الاصطناعي المسؤول، مصير حسابات الأشخاص بعد الوفاة....)".