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الرئيسية | مجتمع | الرميد: لا أتصور سجن ناصر الزفزافي عشرين سنة

الرميد: لا أتصور سجن ناصر الزفزافي عشرين سنة

الرميد: لا أتصور سجن ناصر الزفزافي عشرين سنة
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:20

في تعقيبه المباشر على الأحكام القضائية الصادرة في حق "معتقلي حراك الريف"، قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه "متعاطف مع الأشخاص المتهمين في هذا النوع من القضايا من الناحية الإنسانية؛ لأن الأمر لا يتعلق بأشخاص نُسبت إليهم جرائم الحق العام، بقدر ما تُصنف عادة ضمن الجرائم المتعلقة بالأسباب السياسية".

وأضاف الرميد، خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية، أنه "للحكم بكل مسؤولية على القرار القضائي سواء بالصواب أو الخطأ، الذي كان في المرحلة الأولى، ويوجد الآن بالمرحلة الثانية، يجب أن أكون على الأقل اطلعت على الوثائق، وراقبت المحاكمة وحضرت حوالي ثمانين جلسة في المرحلة الأولى، وأكثر من 15 جلسة في المرحلة الثانية على الأقل".

وأردف: "للأسف الشديد، لم يحصل شيء من ذلك، ومن ثمة لا أستطيع أن أحاكِم هذين القرارين الصادرين في القضية؛ لكن لدينا أحكام قضائية من حق الناس أن يقولوا فيها ما يرون، سواء بالتأييد أو الاعتراض، في إطار ما يسمح به القانون"، موضحا أنه "يجب النظر إلى المستقبل للبحث في كيفية حل الملف".

وشدد المسؤول الوزاري على أن "القراءة المتأنية لتاريخ المغرب، طوال ستين سنة، تشير إلى كون الأحداث الناتجة عن الأحداث المتعلقة بالتوترات والمحاكمات والاعتقالات، تقع فيها انفراجات؛ وهو ما يجعلني ما أعتقد بأنه في مثل هذه الأحوال الناس الذين حكموا بهذه الأحكام أكملوا سنوات المحكومية، لكن من حكمة الدولة المغربية وحكمة المواطنين، خصوصا المحكوم عليهم، ستؤدي في النهاية إلى انفراج قد يكون قريبا، خاصة أن الملك عفا عن أكثر من 280 في هذا الملف والملفات التي حكمت بالحسيمة".

"قمت بتدوينة بعيد القرار المتخذ في الغرفة الجنائية الابتدائية، حيث تمنيت حدوث انفراج في المرحلة الاستئنافية" يقول الرميد، مستطردًا: "يبقى القضاء مستقلا، ولا يمكن أن يسمع للحكومة أو الأغلبية؛ لأنه يشتغل بمنطقه الخاص الذي ينبغي أن يكون القانون عماده"، وزاد: "أنطلق من المحاكمات الكبرى الناجمة عن توترات، حيث جسدت الدولة الحكمة الوطنية في كثير من الأحيان، بعدما تتلقى رسالة النقد الذاتي التي يقوم بها المعنيون".

وأبرز المصدر عينه أنه "سيتم حل الملف بطريقة معقولة، لأنني لا تصور أن يقضي عشرين سنة في السجن، هذا إن لم تنقض محكمة النقض الحكم"، مردفا: "الاحتجاج لا يعد السبب الوحيد حتى يمضي عشرين سنة في السجن، لأن الموضوع يتجاوز التظاهر، إلى ما قيل بأنه مس أمن الدولة، بعدما سجل العنف المتبادل بين القوات العمومية والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - معاد الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:30
سامحكم الله انت من بين الدين تسبب في سجن الزفزافي وريفاقه وايضا أناس جرادة وايضا جميع الصحفيين انت الدي يستحق السجن
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52
2 - aziz الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:34
وما هو منطق القضاء الم يعفي الملك المسؤولين على الوضع في الحسيمة اين محاكمتهم او ان هؤلاء فوق القضاء
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73
3 - younes الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:36
الله ياخد فيك الحق يا صاحب عدة وجوه لم ننسى أنك شرعنت يوما إطلاق الرصاص في الريف
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35
4 - لفقيه الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:37
فين غادي بيا اخويا فين غادي بيا اخويا....من فن هذا الالبوم لناس الغيوان.
اقول لك فين كنت اوقات المحاكمات ¡؟ المنزلة فاتت ؟ دبا ان لم تستحي تكلم كما بغيت. انها قصة حب.ان الله لا يحب المنافقين.
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25
5 - خميس بودينار الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:39
الأحكام كانت مخففة نظرا لما اقترفوه في حق الوطن وللاعتدءات التي قاموا بها بدون خجل في حق رجال الأمن بالإضافة إلى التصريحات الانفصالية ،كنا ننتظر أحكاما قاسية رادعة
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-57
6 - هشام بنو ثغلب الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:41
انظر إلى العاهات المستديمة التي لحقت القوات العمومية من جراء ذلك وتقول بأن الحكم فاس ارجع لي صحتي....!
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-26
7 - Safoukah الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:49
وماذا عن المعطوبين من رجال الشرطة الذين كانوا ضحية الحراك؟ ماذا عن افراد القواة المساعدة ورجال الامن الذين تعرضوا لإعاقات مدى الحياة ؟!
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-21
8 - عامر الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:53
السياسي الخطر هو كالسمكة المدهونة بالصابون يستعصي الامساك بها
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11
9 - assifnwourgh الاثنين 15 أبريل 2019 - 22:59
الزفزافي جنى على نفسه و على رفاقه.. طلع النيفو بزاف أوجابها فراسو.. نتا خلاص أستي رميد وتاك إلى بقيتي غير ساكت..
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-7
10 - yassine الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:01
تقتلو الميت و تمشيو فجنازتو كون هي كانو المسؤولين فهاد البلاد كاتحاكمو بأفعالهم ماشي بمناصبهم قالها البيغ بلادي بلد شكون نتا ماشي اش درتي
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11
11 - عمر الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:02
تقولون ما لاتفلون ويبقى استلاقل القضاء في بلاد كالمغرب بعيد المنال خصوصا في ضل حكومتكم المحكومة التى انفصمت عن شخصيتها مند امدا بعيد . انسيتم ايام نضالكم انت وبنكران ام تتناسون متتملصون من جلابيبكم كالحرباء
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12
12 - توفيق الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:06
تحكمون على مواطن يطلب حقه في التعليم والصحة بعشرين سنة . بينما قائد في طنجة يضرب شابا يتسبب له في شلل لا يستطيع الحركة ولا الكلام. يحكم عليه بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم .أما إذا اعترضت أو أبديت رأيك بتعليق أو نقض يتهمونك بإهانة القضاء. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ضالم. لقائنا يوم الحساب
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5
13 - سمير بنجلول الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:07
من غذر بالشعب و يقول للعالم أن القضاء في المغرب نزيه و مستقل و عادل، لااااااا يحق له أن يعلق على هذه الأحكام الجانكيس خانية الهولاكية ،،
أنت مشارك في هذه الجريمة يا رميد و يعلم الله حجم الذنوب و دعوات المظلومين في ميزانك إن ترك لك النفاق شيئا من الإيمان بالموازين القسط و ليس موازين رقص سيدك،
لا عذر ، لا عذر ،لا عذر ،
ثم إنكم عند ربكم تختصمون.
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2
14 - محمد من ايطاليا الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:09
اللهم ان هذا ظلم ومنكر وباطل وبهتان يراد بهم حق.
اتحاكمون رجلا قال ربي الله انكم لقوم منكرون.
بدات الاحتجاج ولم يتم الصغاء إليه وتطور الوضع وانفلت الامن وليس من دعا الى انشاء مدرسة ومستشفى وجامعة والتفاتة الدولة للنظر الى هموم الشعب بقاتل او ارهابي او انفصالي. لكن الدولة بجب ان تقوم بطل التحريات. وضبط المخالفين للقانون وتحاكمهم محاكمة عادلة.
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0
15 - حقيقة الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:11
كل شيء نسبي. أظن الحكم عادي. تعرف يا وزير أنه لو وقعت تلك الأحداث ببلد مسلم آخر كالمغرب فالمؤبد لا محالة كان سيكون عاقبة صاحبك الزفزافي. أما إن كنت تتكلم عن معايير أوروبية وتعرف أن مرجعيتك بعيدة كل البعد عنها فيمكن آنذاك أن أتفق معك كوني حقوقي وعلماني
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-6
16 - أيوب المغربي الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:16
رفعت الجلسة، الحكم بعد المكالمة
هذا هو استقلال القضاء على الطريقة المغربية الإستثنائية
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6
17 - Hicham الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:19
هل صحيح ان القضاء المغربي مستقل اتضحك علينا ام تمزح ام الراتب الشهري يقول ذلك . مثلا اذا امر الملك بالافراج عليهم كيف سيكون موقف القضاء المستقل النزيه
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5
18 - الشاب الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:22
هذا ابتلاء من عند الله لإخواننا المحتجزين اما انتم فسيحاسبكم الله سبحانه عقاب الدنيا قبل الآخرة
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4
19 - nour lhouda الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:28
لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه فعلا هؤلاء مجرمين لكنكم تناسيتم المجرمين الحقيقين الذين نهبوا البلاد وخيراتها وملؤوا أرصدتهم على ظهر الشعب
الحرية لمعتقلي الرييييف وكفى
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2
20 - abghazi الاثنين 15 أبريل 2019 - 23:28
أينك من حقوق الإنسان ؟ إنك شريك في المؤامرة منذ البداية بعدم تنديدك بها. الآن تتمنى التخفيف. بعد ماذا ؟ حتى اكتملت المسرحية. لن تسامحك الإنسانية وحقوقها.
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