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حريق كاتدرائية نوتردام .. الملك يتضامن مع فرنسا

حريق كاتدرائية نوتردام .. الملك يتضامن مع فرنسا
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 00:26

بعث الملك محمد السادس ببرقية إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أعرب فيها عن دعم المغرب وتضامنه مع فرنسا على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بباريس.

وعبر الملك بهذه المناسبة الأليمة، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن بالغ تأثره بخبر الحريق الذي دمر الكاتدرائية.

كما أعرب عن مشاعر تضامنه مع الشعب الفرنسي الذي تعتبر كاتدرائية نوتردام جزءا من رموز تاريخ بلاده، مشددا على أن هذه الكارثة لا تمس فقط بواحد من المعالم التاريخية ذات الحمولة الرمزية الكبيرة لمدينة باريس، بل أيضا مكانا للعبادة لملايين الأشخاص عبر العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Speaker الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 00:47
الله يجيب لي يتضامن مع الشعب المغربي
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2 - مغربي مسلم الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 01:05
نعم نتضامن مع فرنسا في هاد المصاب ولكن هل تحركت فرنسا وتضامنت مع المسلمين لما حرق الإرهابي النصراني المصحف بحماية الشرطة الدانماركية
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