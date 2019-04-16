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المغرب يعود إلى "توقيت غرينيتش" في الأسبوع الأول من شهر ماي

المغرب يعود إلى "توقيت غرينيتش" في الأسبوع الأول من شهر ماي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:00

يرتقب أن تعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن العودة، رسمياً، إلى "توقيت غرينيتش" في غضون الأيام المقبلة.

وقرّرت الحكومة تأخير ساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي 2019 والرجوع إلى "توقيت غرينيتش"، وفق الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن "الساعة القانونية للمملكة".

ويأتي قرار تأخير الساعة بستين دقيقة أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان الذي من المرتقب أن يحل بالمغرب وفقا لحسابات فلكية يوم 7 ماي المقبل؛ فيما سيعود اعتماد التوقيت الصيفي بعد انصرام الشهر الفضيل بالضبط يوم الأحد 9 يونيو المقبل.

وقال مصدر وزاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة كان منتظرا؛ ويرتقب أن ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وبخصوص نتائج الدراسة التقييمية المرتقب أن تكشف عنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية للحسم في مسألة الاستمرار في توقيت "غرينيتش + 1" من عدمه، أشارت مصادر هسبريس إلى أن الدراسة توجد في مراحلها النهائية وسيتم تعميمها على الرأي العام والصحافة فور الانتهاء من إعدادها.

وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، قال في تصريح سابق لهسبريس إن الحكومة تُخضع هذه الفترة للتقييم، منذ قرار الاستمرار في الساعة الصيفية في الفترة الشتوية، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية ستعلن النتائج وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في التصريح نفسه، أن الدراسة تركز أساسا على دراسة آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة.

كما تعتمد الدراسة، وفق المصدر ذاته، على رأي خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير الساعة الصيفية على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة، موردا أن مكتب الدراسات الذي تعاقدت معه الحكومة يبلغ الوزارة بتقارير دورية حول سير أشغال الدراسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - Omar الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:04
يا رب مشية بلا رجعة، خربقتو لينا الساعة البيولوجية.
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132
2 - عماد الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:06
الله يخد فيكم الحق اش بغيتو عندنا بهاد الساعة
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116
3 - محمد الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:06
إن لم تستحي فافعل ما شئت........
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95
4 - اخر رصااصة الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:06
العياذ بالله منكم حسبي الله و نعم الوكيل فيكم اصبحنا مجرد كراكيز في يد هذه الحكومة المشؤمة ... ها العاااااااااااااااااااااار غا خليوها و لا حيروها كرهتونا فهذ المغررررررررررررررررررررررررررب.
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85
5 - الساعة المشؤومة الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:06
زيد ساعة نقص ساعة و ما بقا ما يدار في هاد البلاد نبقاو مقابلين حنا غير الساعة إوا حيدوها في مرة ما ترجعوهاش
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77
6 - الدكالي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:07
كضحكًو على الوقت ...حانت جاي رمضان زعما برفو عليكم
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48
7 - كمال الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:08
والعب ديال الداراي الصغار مبقا مايعجب في هدشي غدي تجعلو ًا الناس تعسين في حياتهم وهذا سبب تدهور الاقتصاد في البلاد لان العباد تتصرفوا فيهم كيف مابغيتوا
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43
8 - Mohamed الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:08
كاتلعبوا علينا ياك ؟؟؟؟
واش +1 غرينيتش كافرة باش تبدلوها فرمضان ؟؟؟
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74
9 - oujda الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:08
زيد ساعة نقص ساعة روينة معا هاد الناس
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40
10 - خديجة الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:08
المغرب يرزح تحت التأخر الحضاري والإنساني ، والدليل هذا الفعل المريض الذي تقوم به الحكومة بينما يتم تنفير الاستثمارات الخارجية بفعال المسؤولين (رشاوى وابتزازات سقط ضحيتها أجانب) ، تأبى سوى أن تمرضنا بتلاعبات الساعة ...الله يعفو علينا من هاد لبلاد يا ربي ياربي فهاد لعواشر
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41
11 - kimoujdi الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:09
المرجو اعتماد توقيت غرينيتش على طول العام لان زيادة ساعة اخلت بعقولنا و ابنائنا، بغينا زيادة في الاجور و نعيشو مزيان، كطبقو قوانين فرنسا إوا بغينا حتى معيشة فرنسا
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70
12 - mus الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:09
لاحول ولا قوة إلا بالله وتمرميد وتكرفص هدا
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30
13 - مواطن مغربي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:09
الغاء الساعة الإضافية مع حلول شهر رمضان يعني أن هذه الساعة حرام
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35
14 - مصطفى الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:09
تائه.
اللعب هذا. زيدو ساعة نقصوا ساعة، و الله لن نسامحكم إلى قيام الساعة.
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29
15 - منصف الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:10
نقص زيد في الساعة في الأجرة في البنزين في في ..... الله يعفو
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14
16 - قارئ الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:10
ان ذكرياتي مع هذا التوقيت الجديد في ايام الشتاء كلها سوداء اخرج من البيت في الظلام واعود اليه في الظلام ، اقود السيارة في المطر والضباب والليل الدامس ونا بالكاد افتح عيني من النوم، اسير في الطريق ارى الناس في تلك الظروف يقومون بالاطوسطوپ بواسطة الهواتف المضيئة للان السواد يعم في كل الارجاء، لقد رأيت حادثة سيرمميتة لسيد كان متجها لعمله في الصباح واذا به يصدم سائق دراجة هوائية لان الاخير لم يكن مرئيا ابدا لانه لايرتدي جيلي وكان بصدد قطع طريق مزدوج تمر السيارات فيه مشعلة الفار في الاتجاهين معا ، بخلاصة يتم تدمير حياتنا في الفترة الشتوية بهذا التوقيت
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31
17 - احمد تازة الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:11
والله انكم لمن التابعين فلماذا لانرحع الى التوقيت الذي كنا عليه من قبل وتدعون ان الانجليزية هي لغة الاكرونية
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10
18 - مواطن الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:12
حكومة " زيد ساعة وانقص ساعة "، لم تستطع حتى أخد مسؤولياتها والتشبت بشخصيتها في حل مشكل هذه الساعة التي أرعقت المواطنين، فما بالك في قدرتها على حل كل مشاكل الوطن؟؟؟؟؟؟؟؟.
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13
19 - كازاوي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:12
الله يسهل علينا نخويوهاد البلاد .نحب بلادنا لكن لا امل في الافق.
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15
20 - اين المفر الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:13
الله ياخد فيكم الحق دنيا واخرة
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12
21 - Anir الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:13
وا تبرزيييط هاد الساعة. انا شخصيا ماعنديش مشكل مع زيادة ساعة الا كانت فصالح الاقتصاد و لكن المشكل هو علاش اعباد الله تايبقاو اتلفونا. زيد ساعة واحد تلات شهور. نقص ساعة من بعد...زيد ساعة نقص ساعة زيد ساعة نقص ساعة. و التبرزييييط و وبوتلفون هادشي..
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4
22 - ملاحظ الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:13
واضح جدا ان اعتماد التوقيت الصيفي في فصل الشتاء غير معقول اضر بالمزاج العام للمغاربة بما في ذلك ابناء المسؤولين واقاربهم واصدقائهم
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12
23 - سكزوفرين الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:14
العبث اس ما لا نهاية
ما فهمت والو
واش فكرتو فولاد المغاربة
واش ما يمكنش نخلليو نفس التوقيت فرمضان ولا حنا كنعرفو الوقت بالشمس كي الفروج كما قال عبد الرؤوف الله يطول ليه العمر
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5
24 - مهتم الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:14
الى الحكومة المغربية،هذا يدخل في إباحية السلوك. فرضتم ساعة إضافية بالقوة على كل المغاربة.حكومة متسلطة،متجبرة،طاغية،و الله العظيم يجب إضافة بند في الدستور تصبح فيه بعض القضايا خاضعة للاستفتاء لتقرير اعتمادها من عدمه.الساعة الاضافية و التعاقد في التعليم وجهان لعملة الحكومة.
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10
25 - abouama الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:14
لماذا العودة إلى الساعة القديمة ألم تقولوا أن القانون فرض عليكم ساعة زائدة لاقتصاد الطاقة رغم اننا لم نلاحظ اي إقتصاد. هؤلاء الأشخاص الذين يتآمرون على الشعب لايفقهون في شيء. ربنا لاتؤاخدنا بما فعل السفهاء منا .
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10
26 - khalid الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:15
لاحول ولاقوة الا بالله العظيم . حكومة التفاهات . بغيت نعرف واش العتماني طفل ولا مراهق . زعما واش المغاربة بحال اللعبة . سير دير دراسة على تاثير العتماني على المغاربة . راه ات اللي مدوخنا ماشي الساعة
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5
27 - علال كبور الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:16
الحقيقة هو ان سلطة التحكم لا تعير اَي اهتمام لارادة الشعب ولا تعرف أصلا هل هناك شعب !!فالقرارت التي تاتي من فوق فوق تفرض داءما مخالفة لمطالب المواطنين ومعاكسة تطلعاتهم وإرادتهم لان سلطة التحكم والدولة العميقة لا تخضعان لنتاءج صناديق الاقتراع ولا تعير اَي اهتمام او خوف من ودة فعل الشعب وهكذا كانت داءما عبر عشرات السنين !!
والحكومة والوزراء فهم مجرد اعوان مكلفين بتسيير الاعمال الي اليومية وتلقي التعليمات وتطبيق القرارات وما مكتب الدراسات فهو مجرد ذَر الرماد في العيون !!
هكدا هو الحال مع الأسف
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9
28 - عادل الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:16
باش يعرفو المغاربة بأن هاد الساعة رها حرام كيحيدوها فرمضان بحال المشروبات الكحولية
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9
29 - حسن الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:17
إن التوقيت الصيفي اثر على عقليه التلاميذ وانا من الميدان التاخرات لم تنتهي طوال السنه كل من خرج عن هذا النطاق فهو كاذب كذلك السير العادي لم يبدا في التخسن الا بعد نرور مده طويله بحكم ان هناك اطفال ينامون داهل حجره الدرس هذا الواقع .فان تخدث مسؤول وقال ان التحقيقات كانت طيبه فهو كاذب
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11
30 - Mjid pays bas الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:18
وأوضح المسؤول الحكومي، في التصريح نفسه، أن الدراسة تركز أساسا على دراسة آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة.
O tberzit, o sdaa

ras, o klet chi! Ya latif a sehbi
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6
31 - الرباطية الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:19
اذا كان التوقيت سوف يرجع إلى ما كان عليه بعد رمضان، فالاحسن ان تستمر زائد ساعة حتى في رمضان ويكون التوقيت الإداري من العاشرة إلى الرابعة لأن ما يضر ليس زيادة ساعة بحد ذاتها وإنما قلب شقلب زائد ساعة ناقص ساعة
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5
32 - الوطنية الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:19
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نتمناوا تخليوها ف مرة خربقتو لينا الدماغ
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1
33 - مؤيد رضوان الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:19
هذا هو افضل شيئ قامت به حكومة العثماني الحالية هو استمرار التوقيت الصيفي على طول السنة ماعدا رمضان.
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-6
34 - أريج الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:20
في بلد نامت فيه عقول المسؤولين وسكتت افواه الشعوب خوفا من البطش اللامعقول أصبح تمرير القوانين بكل بساطة، كقتل طفل للنملة طائشة بدون ضمير.نحن من خلقنا الزعماء ونحن من نكتوي بالنار الهوجاء فليس نحن أغبياء لكن فينا الجبناء.
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2
35 - مغربي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:23
مشكل الساعة بالمغرب يتحكم فيه عامل المعاملات و الأرباح التجارية لا اقل ولا أكثر.
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1
36 - غير راضي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:23
اصبحنا فأران تجارب من هم ليقررو مصير حياتنا خربقتونا بهاد ساعة واخة عمري زدتها فساعتي خربقنا ناس البوادي هم اكتر متضرر في هاده ساعة المشؤومة من يفعل دراسة لهاده ساعة كيجي مع لحداش ويمشي مع الوحدة اما لي كيخرج من لفجر تالعشا هما لي واكلين دق ربعين مليون مغربي رفض هاد ساعة وبغاو يديرو دراسة لمن الله اعلم يمكن لشركات سيارات لي فرضاتها على دولة ودولة فرضاتها على شعب ....الحاصول هاد ساعة ياربي مشية بلا رجعة.
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37 - المهاجر الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:23
من فضلكم العنوان الصحيح هو أن الوزارة تقرر نقص ساعة واحدة في شهر رمضان المبارك كما هو العادة دائما
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38 - يحيي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:24
مرضنا بقرارات مسؤولينا،فليتخد قرار نهائي،هل في رمضان سنصوم اقل ان نقصت ساعة؟كيفوا التوقيت الاداري حسب الساعة الاضافية ليكن دخول الموظفين على الساعة العاشرة،فكيف سيتاقلم التلاميذ من نقصان ساعة مع بداية رمضان سيلتحقون بمؤسساتهم ساعة قبل الوقت المعتاد،بمعني سيلتحقون وهم نيام او سيغادرون المؤسسة لتهييء امتحاناتهم قبل الاوان،وكلنا عليكم الله
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0
39 - youssef الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:27
أحدر الحكومة من هذا المنبر من انفجار الشعب بسبب التلا عب في صحة المواطن وجيبه و ذكائه
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40 - ماما فرنسا مازال مقالت تحيد الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:27
كايتسناو الدراسات الأوربية مازال ماخرجو قالك وبخصوص نتائج الدراسة التقييمية المرتقب أن تكشف عنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية للحسم في مسألة الاستمرار في توقيت "غرينيتش + 1" من عدمه، أشارت مصادر هسبريس إلى أن الدراسة توجد في مراحلها النهائية وسيتم تعميمها على الرأي العام والصحافة فور الانتهاء من إعدادها...ههه الله الله على الدراساااااااات هههه الله أعطانا الصحة والخاطر معاكم إما الوطنية بديتوا تقتلوها في المواطن
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41 - عزيز الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:30
المغاربة مالكم هادشي راه في العالم كامل غير مع حنا معدنا ميدار بالوقت كنحسو بيها والدول لخرين خدامين مكيحسو لا بساعة ولا في خبارهم امتى تزادت
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42 - سرحان الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:36
التوقيت غرينيتش هو الأنسب للشعب ولا تحاولو ايهامنا يا مسؤولين ان العكس هو الصحيح.
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43 - التبعية السياسية الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:38
بعد ان الغى الاتحاد الاوروبي التوقيت الصيفي بصفة نهائية، سيتم تعديل قانون التوقيت مجددا في المغرب للعودة الى توقيت جرينيتش.

ليكن في علمكم ايها المواطنون، ان ليست هناك اي سيادة لدولتكم، فحكومتكم تعدل القنوانين طبقا لما يملى عليها من الخارج.
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44 - rachid الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:38
فقدنا الأمل في هذه الدولة، لعدة أسباب ومن بينها المساس بالساعة التي ألفناها وأمضينا بها أيام سعيدة وذكريات جميلة الى أن تقرر العمل بهذه الساعة المشؤومة التي كدرت المزاج ولا نستمتع بأيامنا وساعاتها ولا مناسباتنا ولا مع أطفالنا. الله ياخذ الحق
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45 - واحد من لمداويخ الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:38
زيد ساعة ، نقص ساعة

يا ناس هذا ليس بيد الحكومة

الحكومة هي مجرد دمية في أيدي ناس من وراء البحر لا يعرفهم أحد منا

لهذا لا تلوموا هؤلاء من تظنون هم مسيرين لأمورنا

هم يظنون أننا أغبياء لا نعرف الصالح من الطالح

لكن العكس صحيح

لكن سيصبح الحال

الرياح آتية من الشرق
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46 - عمر ليف الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:40
ماهي كلمة السر في زيادة ونقصان الساعة
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47 - عزيز الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:40
انتم لاتفهمون شيء وراه كيوصل رمضان ساعة +كرينيش كتوب اوكترجع تعبد ربي في رمضان
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48 - محمد الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:41
نريد أن نعرف ما محل من الأعراب ذالكم الموظفين العاملين بالتوقيت التقني....
واش ما عندهومش التقصير؟
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49 - باسو الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:42
الساعة المفروطة على الدولة باكمالها شعبا وحكومة اي استقلال يتحدثون عنه نخن لم نستقل بعد .الساعة مجرد فطح المستور ماخفي اعظم.الله يشوف من حال هده البلاد السعيدة.
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50 - mohamed said الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:43
وا المسؤولين...وا وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.... هضروا مع الفقيه يوذنلكم الفجر مع 7 صباحا .... والمغرب مع 5 مساء ا باش ترتاحو ..... حسبنا الله ونعم الوكيل ..... خرباقتولنا الساعة....زعما بقينا فيكوم .....
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51 - أم يونس الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:44
اصبحنا كفئران التجارب تقومون بداراسة فينا نقص ساعة زيد ساعة يا نقصوها مرة ولا خليوها هلكتونا فصحتنا و درتو خدمة لشفارة فالشتا تعديتو علينا الله ياخد فيكم الحق زيدو فالأجور نقصو من فواتير الكهرباء نقصو من البنزين و الكلام كثييييييير ......
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52 - قهرتونا الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:44
الله ياخد فيكم الحق الى كان سبب فهد ساعة كيف ما كتعدبونا الله يجيب لي يعدبكم
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53 - المعانات الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:46
لو كانت الساعة المضافة حلال ما حرمت في رمضان.
رمضان كريم للجميع.
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54 - ايمان الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 14:47
التحايل على اوقات الصيام و الإفطار في رمضان. و بعد رمضان سيتم الرجوع إلى الساعة القديمة
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