"الهجرة غير النظامية" تبوئ المملكة صدارة الدول المتاجرة بالبشر

هسبريس - أمال كنين

كشف تقرير حديث أن المغرب والجزائر هما من أكثر البلدان التي تشهد حالات الاتجار بالبشر في صفوف المهاجرين المتجهين صوب إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بمواضيع الحبس والعمل القسري أو العمل المتدني الأجر والزيجات المدبرة ثم العنف البدني والجنسي والاتجار بالأعضاء.

التقرير، الذي أعده فرع منظمة الهجرة الدولية بإسبانيا والمبني على دراسة استطلاعية بشأن الوصول إلى إسبانيا التي تعد معبر المهاجرين صوب القارة الأوروبية، أبرز أن 48 في المائة من المستطلعين الذين شملهم الاستطلاع في إسبانيا أجابوا بنعم على واحد على الأقل من مؤشرات الاتجار بالبشر والاستغلال والإيذاء الخمسة المدرجة في مسح مراقبة التدفق، مؤكدا أن الأحداث التي تلتقطها المؤشرات الخمسة وقعت أغلبها في المغرب والجزائر وليبيا.

ويقول 13 في المائة من المهاجرين بإسبانيا إنهم احتُجزوا قسراً على أيدي أفراد مسلحين أو جماعات غير السلطات الحكومية. ووقع أكثر من نصف هذه الحوادث بنسبة 53 في المائة في المناطق الجنوبية من الجزائر، بما في ذلك تمنراست وتماياوين.

وقالت الدراسة الاستطلاعية إن البلدان الأخرى التي أبلغ عنها المهاجرون هي المغرب بنسبة 27 في المائة، وليبيا (7 في المائة) ومالي (5 في المائة) والنيجر (3 في المائة).

وفي الإطار نفسه، أشار 18 في المائة من المستجوبين إلى أنهم اضطروا إلى العمل لفائدة شخص ما دون تلقي الدفعة المتوقعة، وقال 56 في المائة إنهم تعرضوا لهذا النوع من الاستغلال في الجزائر و31 في المائة في المغرب.

وفيما يهم العنف البدني، فقد أثر على 41 في المائة من المستطلعين. وقال التقرير: "وصف المهاجرون واللاجئون العنف المرتبط بخطف الطوارق وتوبو وغيرهم من جماعات البدو الرحل في المناطق الصحراوية"، كما أبلغوا عن تعرضهم للضرب. وسجلت 62 في المائة من هذه التصرفات في المغرب (الناظور وطنجة والرباط والدار البيضاء وجدة)، تليها الجزائر (27 في المائة) وليبيا (4 في المائة) ومالي (3 في المائة).

وأكد التقرير أن 7 في المائة فقط من المستجوبين أجبروا على التبرع بالدم أو الأعضاء أو أجزاء من الجسم أثناء رحلته،. مشددا على أن "ما يقرب من نصف هذه التجارب المبلغ عنها قد حدث في المغرب، وخاصة في الناظور وطنجة، تليها الجزائر".

يذكر أن الدراسة استندت إلى مقابلات مع 1341 مهاجرا ولاجئا، ينحدرون من 39 دولة عبر العالم وصلوا إلى إسبانيا خلال السنة الماضية.