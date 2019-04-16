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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يستبعد "سنة بيضاء" ويدعو "المتعاقدين" إلى وقف الإضراب

أمزازي يستبعد "سنة بيضاء" ويدعو "المتعاقدين" إلى وقف الإضراب

أمزازي يستبعد "سنة بيضاء" ويدعو "المتعاقدين" إلى وقف الإضراب
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:00

في الوقت الذي تعقد فيه "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" اجتماعا وطنيا استثنائيا لرسم معالم المعركة النضالية المقبلة، دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أطر الأكاديميات الجهوية إلى الالتحاق بالمدارس وتوقيف الإضراب عن العمل لإتمام الموسم الدراسي في أحسن الظروف.

وقال الوزير أمزازي، في جوابه على سؤالين برلمانيين حول موضوع أزمة التعاقد، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة والحكومة عبرتا عن حسن نية في تعاملهما مع الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن الحوار معهم مازال مستمرا.

وأضاف أمزازي أن الوزارة توصلت في حوارها السابق مع ممثلي الأساتذة إلى عدد من النقاط التي تضمن عودتهم إلى المدارس، بما في ذلك التخلي عن جميع الإجراءات التأديبية والإدارية ضدهم، وشدد على ضرورة "بناء الثقة وكسبها رفقة هؤلاء الأساتذة الذين نثق فيهم ونعتمد عليهم لتأطير المنظومة والارتقاء بالمدرسة المغربية".

وتشبث المسؤول الحكومي بضرورة الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" من أجل التوصل إلى حل خلال لقاء يوم 23 أبريل المقبل، و"ذلك لتتويج النموذج الذي نطمح إليه جميعا لضمان استقرار مهني ومعنوي".

ورغم استمرار الأساتذة في الإضراب عن العمل بنسبة بلغت 80 في المائة، أكد المسؤول الحكومي أن قضية سنة دراسية بيضاء غير واردة نهائيا، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأولوية لاستدراك الزمن الدراسي في العطلة السابقة من خلال توفير أساتذة عرضيين وأساتذة من داخل المنظومة التعليمية ومن القطاع الخاص ومن الجمعيات المدنية والجماعات الترابية، موردا أن التجاوب مع هذه الحلول "كان إيجابيا وانخرط فيه الجميع".

وأوضح الوزير أمزازي أن التوظيف بالتعاقد جاء انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، قبل أن يتم التراجع عنه والتنصيص على التوظيف الجهوي مع الأكاديميات.

وتابع بأن "النظام الأساسي لأطر الأكاديميات يضمن عددا من الحقوق والواجبات، وجاء تدعيما لخيار الجهوية المتقدمة وترسيخ مبدأ اللاتمركز الإداري الذي اختاره المغرب".

وحول مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، لم يتطرق الوزير إلى إمكانية استجابة الحكومة له، لكنه دافع بشدة عن التوظيف عبر أكاديميات التعليم.

من جهته، أشاد الفريق الحركي بالغرفة الأولى بإقرار الحكومة سياسة التوظيف الجهوي، ودعا في سؤال حول "إلغاء التوظيف بالتعاقد" إلى تعميم هذه التجربة في باقي القطاعات العمومية.

واعتبر الفريق الحركي أن "الدولة لا يمكن لها أن تستوعب تمركز الموظفين بنسبة 60 في المائة فقط في جهات محددة، في وقت تحتضن فيه عدد من المناطق البعيدة نسبة 2 إلى 4 في المائة من موظفي الدولة".

في مقابل ذلك، انتقدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سياسة التوظيف الجهوي لأنها "لا تعبر عن رغبة مجتمعية، بل تم فرضها على المغرب من قبل مؤسسة البنك الدولي في إطار مخطط يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وخوصصته".

وطالبت المجموعة النقابية بإدماج "الأساتذة المتعاقدين" في النظام الأساسي للوظيفة العمومية "حتى لا يكون هناك تمييز، المرفوض دستوريا، بين الأساتذة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - جوني ديب الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:08
أنا أقولها و أكررها. أمزازي ذكي و يعرف ما يفعل. المتعاقدون لازالوا مراهقون خصوصا في السياسة و الدليل ارتباكهم الواضح و سبهم لأي شخص ضد أفكارهم. سيعودون إلى الأقسام منهزمين و التاريخ شاهد الى ما أقول. أنظروا كم من ديسلايك سأحصل عليه بسبب رأيي.
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-165
2 - البشير 2 الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:10
بقا 10 ايام ويسالي الموسم الدراسي والاساتذة مساكن كيقولو سنة بيضاء ههنه حتى العطلة الصيفية وديروها السيد الوزير زير الصمطة بدا جري على البشر باش ايديرو عقلهم شوية راك تهاونتي بالزاف وتواضعتي فوق القياس .
ودوك الجماعات المحرضة كالعدل والاحسان واطراف اخرى خاصهم متابعة قضائية .
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-106
3 - تاوناتي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:13
التوظيف مع الأكاديميات حل جيد ومنصف.خصوصا وأن هؤلاء المتعاقدون لم يجبرهم أحد على امضاء عقد العمل.
اذا استمرت الأمور حتى نهاية السنة الدراسية سيخسر الأساتذة الذين لم يفرض عليهم أحد التعاقد، ورقة ظغطهم،وسيتم طردهم دون أن يتضامن معهم احد،لأن آباء وأمهات التلاميذ ناقمون عليهم،لاستغلالهم الاطفال في صراعهم العقيم مع الوزارة.
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-82
4 - صامدون الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:13
بدأت الوزارة تعود الى رشدها..فبعد ان قال الوزير بأن الحوار مرفوض مع التنسيقية...اصبح الان يطلب الحوار بالرغم عن انفة كبرياءه...بمعنى ان الاساتذة قريبون من مطلبهم الوحيد والاوحد...لذلك اقول نحن صامدون الى حين تحقيق مطلبنا
صامدون صامدون...وعلى درب النضال سائرون
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82
5 - هشام فؤاد زكرياء الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:16
دفاع الوزير عن التوظيف الجهوي باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وتصريحاته اللامسؤولة يوم أمس لمنابر إعلامية بأن الإدماج غير وارد بتاتا، هو إعلان صريح عن فشله وفشل الحكومة في التعاطي مع ملفات حارقة، وإيذان بأن السادة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيعودون الى الشارع في أقرب وهم أكثر قوة لأن الأزمة ليست النهاية، بل هي حدث لمساءلة الذات والنهوض من جديد لمباشرة الفعل النضالي.
عاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صامدة ومناضلة.
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55
6 - مناضل داخل البيديجي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:17
الحل في الفقرة الاخيرة للمقال وغير ذلك فهو تحد للمنطق ولارادة الشعب ولللاساتذة .. وكما يقول المثل المغربي " الفم لي يقول لا يقول اييه " وما على الاساتذة الا رفع هذا التحذي لانهم الشعلة الباقية التي تنير الطريق....
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34
7 - انس المعلق الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:20
حتى ولو اسبعدنا احتمال سنة بيضاء فانها في احسن الاحوال سنة رمادية.
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32
8 - الحمد لله الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:22
كثر التساهل والتواضع اصبح لدى الحكومة ضعف نريد سنة بيضاء لابناءنا مقابل اتخاد كل الاجراءات القانونية ضد الاساتدة المخلين بالعقدة لانهم لم يكونو مرغمين على الالتزام
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-37
9 - استاذ الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:25
ا لحل واضح علئ الوزارة من الان تكوين عشرات الالاف من الاساتذة لتتمكن من تجويد العرض التعليمي والتربوي لان هناك الالاف من اصحاب الشواهد : ( الباك _ الدوك _ الاجازة _ الماستر _ الدكتوراه ) وفي كل الشعب يتمنون التوضيف في الاكاديميات للتربية والتكوين ولم يحالفهم الحظ لذئ يجب فتح كل المراكز الجهوية للتكوين في وجه كل هؤلاء ووضعهم في نهاية مسارهم في لاءحة الانتظار لملئء كل فراغ سواء في الحواضر او في القرئ وفي العمومي او الخاص اداك لن يطرح اي مشكل مهما حصل والله ولي التوفيق .
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-22
10 - ولد العربي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:26
والله حتى هاذي المتعاقدين لقاو السيبة.واش هوما بانفسهم كيسميو انفسهم متعاقدين و كيطالبوا بالترسيم...ضيعتوا حق التلميذ المغربي ف التعلم.الله ياخذ فيكم الحق
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-30
11 - الحوار هو بداية الحل الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:27
لم ارى وقاحة في التسيير و التدبير. عوض الجلوس الى طاولة الحوار و دراسة الحلول . السيد الوزير يصب النار على الزيت و يحاول ربح الوقت و زراعة الفتن . نعم فاولادة ليسو في مدرسة عمومية
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20
12 - غاب عنك العقل أمزازي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:28
عندما ألاحظ المفارقة في تعليقات المسؤولين يتبين بالملموس أن أغلبيتهم لا تربطهم بالمسؤولية أو الحس الوطني أو الإلتزامات الوظيفية إلا التعويضات السمينة التي يتلقونها ، ياترى ماذا سيكون ردكم لو كان أبناءكم من تضيع عليهم الدروس و الحصص المدرسية!؟؟؟
كيف سيكون الحال إذا كان مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ممركزا بالمدن الكبرى !؟!؟!؟
أين هم التماسيح و القروش من البرلمانيبن الذين يستفيدون من أصوات أهالي القرى و البوادي دون تبليغ رسائلهم إلى قبة البرلمان من ضياع فلدات أكبادهم من جهة الزمن المدرسي !!؟!؟

هذا صراحة يعري الواقع البئيس الذي تعاني منه البوادي المغربية و يكدب جملة و تفصيلا الشعارات الرنانة التي يتغنى بها مسؤولي الكيلو !!!
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21
13 - مواطن مغربي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:30
الوزارة لم تفي ماتوعدته في الحوار مما يبين أن الوزارة لاتهمها لامصلحة التلميذ ولاالأستاذ .مايهمها الأن هو الخيار
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7
14 - 55% التحقوا الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:40
الوزير قال إن 20% التحقوا أمس الإثنين،بالإضافة إلى %35 قبل العطلة بين ملتحق قبيلها وغير مضرب أصلا.وهذا يعني أن نسبة الملتحقين تبلغ 55% ونسبة الاستمرار في التغيب الجماعي انخفضت إلى 45%.
ونتمنى أن تضع الوزارة حدا لهذه المهزلة بعزل هؤلاء الفارغين المبتزين.
فهم مجرمون ينتظرون المديح والحسنات على الجريمة،مما يدل على أنهم تلقوا تربيتهم العوجاء من الفوضويين العدميين والظلاميين عبر وسائط التواصل الحديثة.
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-9
15 - hammadi الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:41
في حالة الى كانت سنة بيضاء.
يجب على الوزارة بان لا تؤدي اجورهم سنة كاملة كذالك
ماشي عتلامذ لي يضيعوا خاص بوهم تهوما يضيعو.
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-13
16 - omar الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:41
ضمان استقرار مهني ومعنوي يبدأ بادماج الاساتذة وربح الوقت لتفادي ضياع سنة دراسية ياايها المسؤول الحكومي..حكومة يراسها امين عام العدالة والتنمية قراراتها فاشلة وسلبية وأزمت الوضع وخلقت التوتر في البلاد
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7
17 - حمو موليير الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:43
لا بيضاء ولا سوداء بل رمادية أحسن بمعنى أن تقوم الوزارة بامتحان التلاميد في نصف الدروس فقط كإجراء استثنائي في انتظار تهييئ الخلف من الأساتدة لكن شريطة أن يكون معدل النجاح هاته المرة هو 20/10 و ليس 20/06 والسن القانون دون 45 سنة لأن هأدين المعيارين اللدين تم توظيف الأساتدة بهما هما سبب هده المقاطعة.
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1
18 - بدر الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:45
لنفترض مكاينش ميزانية باش نوظفو هاد الناس كاملين.. شنو المعمول اذن؟؟ الحل هو يولي التعليم بالفلوس. و هذا مغايبغيوهش المغاربة. هادو نتائج ديال العقلية الكلاسيكية ديال قرا و تسناهوم يخدموك.. علمو الناس دير مشاريع و تكون عندها عقلية استثمارية.

دابا بخلاصة الحل هو تخدمو هاد العدد و جايين يكونو بالتعاقد. و كنظن خاص التلاميذ يديرو مظاهرات تاهوما باش يضغطو على الوزارة تلقا حل حيت هوما الخاسرين من هاد المسلسل الحامض.
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5
19 - simo الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:47
المشكل الناس مشاو لاوروبا حاركين و خدموهوم و ضمنوا. لهم الحقوق .و ابناء جلدتنا يقولون الجهوية و و و طفروه حتى المرسمين بقاو غير التعاقد
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0
20 - عمرpjd الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:48
هؤولاء المتعنتون ادى لم يردوا ان يدرسو الثلامد فسنتطاوع نحن لدراستهم حتى لاتكون سنة بيضاء انهم لم يدخلو القسم مدة شهرين فكيف سيكون مستوا الثلامد ونتيجت الامتحان في اخير السنه
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-2
21 - صاحب رأي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:49
على الوزارة مراجعة النظام الأساسي بشكل جذري لتجاوز مطلب الإدماج وتفويت الفرصة على الغوغائين والفوصويين داخل التنسيقية اظن ان مراجعة النظام الأساسي سيشكل الضربة القاضية للمحرضين
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0
22 - مهتم الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:50
المجازون الذين رفضوا التعاقد لم يهرولوا الى توقيع عقود توظيف مؤقتة و يحتفضون بحقهم في مقاضاة الدولة اذا رسمت هؤلاء الذين شجعوا التعاقد و تهافتوا عليه في الوقت الذي كنا ندعو الى رفضه ، الان ليس لهم الحق في الوظيفة العمومية دون مباراة تشير الى هذا بصريح العبارة ، مطالب هذه الشرذمة غير عادلة و لا و ألف لا لترسيمهم دون مباراة يشارك فيها الجميع ، لا للانتهازية و رفع شعارات اصلاح المدرسة العمومية ، ونعم لطردهم لإخلالهم الخطير ببنود العقد و تدمير نفسية التلاميذ، انتهازيون و استغلاليون
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3
23 - كائن حي ،من بومية الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:51
الحقيقة أن الوزارة لم تعوض الزمن المدرسي . و إن كان قوله صحيح فسيكون قد عوض في بعض مؤسسات العاصمة الرباط. الحقيقة أن الامور تتحه نحو سنة بيضاء أو تقويم و امتحان المستويات الاشهادية فقط في دروس الدورة الاولى
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5
24 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:52
حداري من اقتحام هذه النقابات الفاشلة ملفكم كنو على يقين ستصبحون في خبر كان.
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0
25 - hamama الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:55
بغيت غير نعرف شكون لي شدكم من يديكم وعطاكم العصا وطلب منكم تدخلوا للتعليم وبناءا على ذلك توقعوا العقدة..شفتي الشرفة انتم من اضعتم التعليم وبعتموه لهؤلاء بثمن بخس..خنتم الطلبة المتميزون الذين صادرتم حقهم في الالتحاق باسلاك الوظيفة العمومية..لانكم انتهزتم فرصة ابتعادهم بسبب ورقة التعاقد..والان تطلبون الادماج..عن اي ادماج تتحدثون؟؟؟باااز وجهكم صحيح..
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0
26 - عبدالله الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:57
إلى صاحب التعليق 15 تعليقك يعكس مستواك بزاف عليك الأساتذة الباطلة أو قلت مايدار صعيبة سير داوي راسك أ شريف في هاذ العواشر المباركة
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-1
27 - مستكمار الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 18:59
حكومة غير مؤهلة لتسيير البلد.مشكل المتعاقدين ملف واحد فشلت في تدبيره.وما عساها ستفعل في عشرات القضايا المطروحة.ما بني على باطل فهو باطل.مسؤوليات توزع بالزبونية وباك صاحبي.اما اصحاب الكفاءات فهم على الهامش.هده نتيجة حتمية لتوزيع الوزيعة بين من لا كفاءة لهم وللقصة بقية.
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5
28 - اب يحترق الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 19:00
أسئلة حيرتني وأرقت مضجعي .
*كيف سيتم تعويض هذه الساعات الضائعة في غياب تأطير وتوجيه ونقص خبرة وتجربة ؟
* كيف ومتى ولمن ومن قام بالدعم في هذه العطلة ؟
* كيف ومتى سيتم إنجاز الامتحانات سواء منها الإشهادية أو العادية (فروض المراقبة المستمرة).
* كيف ستدبر الأمور ونحن على أبواب رمضان والذي تختزل فيه وتختصر الحصة الدراسية من 55 دقيقة إلى 45 دقيقة إن بقي التلاميذ في مؤسساتهم خاصة في المناطق النائية والتي تعاني من مشاكل جمة ؟
هل هذه هي أسس ومرتكزات (( مدرسة المواطنة )) بعد أن تم تحقيق ((مدرسة النجاح)).
كيف وكيف وكيف ...... أسئلة وأسئلة وأسئلة أتمنى أن توجد لها أجوبة ،
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8
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