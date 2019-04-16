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كُتّاب وآراء
أمزازي يستبعد "سنة بيضاء" ويدعو "المتعاقدين" إلى وقف الإضراب
في الوقت الذي تعقد فيه "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" اجتماعا وطنيا استثنائيا لرسم معالم المعركة النضالية المقبلة، دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أطر الأكاديميات الجهوية إلى الالتحاق بالمدارس وتوقيف الإضراب عن العمل لإتمام الموسم الدراسي في أحسن الظروف.
وقال الوزير أمزازي، في جوابه على سؤالين برلمانيين حول موضوع أزمة التعاقد، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة والحكومة عبرتا عن حسن نية في تعاملهما مع الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن الحوار معهم مازال مستمرا.
وأضاف أمزازي أن الوزارة توصلت في حوارها السابق مع ممثلي الأساتذة إلى عدد من النقاط التي تضمن عودتهم إلى المدارس، بما في ذلك التخلي عن جميع الإجراءات التأديبية والإدارية ضدهم، وشدد على ضرورة "بناء الثقة وكسبها رفقة هؤلاء الأساتذة الذين نثق فيهم ونعتمد عليهم لتأطير المنظومة والارتقاء بالمدرسة المغربية".
وتشبث المسؤول الحكومي بضرورة الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" من أجل التوصل إلى حل خلال لقاء يوم 23 أبريل المقبل، و"ذلك لتتويج النموذج الذي نطمح إليه جميعا لضمان استقرار مهني ومعنوي".
ورغم استمرار الأساتذة في الإضراب عن العمل بنسبة بلغت 80 في المائة، أكد المسؤول الحكومي أن قضية سنة دراسية بيضاء غير واردة نهائيا، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأولوية لاستدراك الزمن الدراسي في العطلة السابقة من خلال توفير أساتذة عرضيين وأساتذة من داخل المنظومة التعليمية ومن القطاع الخاص ومن الجمعيات المدنية والجماعات الترابية، موردا أن التجاوب مع هذه الحلول "كان إيجابيا وانخرط فيه الجميع".
وأوضح الوزير أمزازي أن التوظيف بالتعاقد جاء انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، قبل أن يتم التراجع عنه والتنصيص على التوظيف الجهوي مع الأكاديميات.
وتابع بأن "النظام الأساسي لأطر الأكاديميات يضمن عددا من الحقوق والواجبات، وجاء تدعيما لخيار الجهوية المتقدمة وترسيخ مبدأ اللاتمركز الإداري الذي اختاره المغرب".
وحول مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، لم يتطرق الوزير إلى إمكانية استجابة الحكومة له، لكنه دافع بشدة عن التوظيف عبر أكاديميات التعليم.
من جهته، أشاد الفريق الحركي بالغرفة الأولى بإقرار الحكومة سياسة التوظيف الجهوي، ودعا في سؤال حول "إلغاء التوظيف بالتعاقد" إلى تعميم هذه التجربة في باقي القطاعات العمومية.
واعتبر الفريق الحركي أن "الدولة لا يمكن لها أن تستوعب تمركز الموظفين بنسبة 60 في المائة فقط في جهات محددة، في وقت تحتضن فيه عدد من المناطق البعيدة نسبة 2 إلى 4 في المائة من موظفي الدولة".
في مقابل ذلك، انتقدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سياسة التوظيف الجهوي لأنها "لا تعبر عن رغبة مجتمعية، بل تم فرضها على المغرب من قبل مؤسسة البنك الدولي في إطار مخطط يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وخوصصته".
وطالبت المجموعة النقابية بإدماج "الأساتذة المتعاقدين" في النظام الأساسي للوظيفة العمومية "حتى لا يكون هناك تمييز، المرفوض دستوريا، بين الأساتذة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
ودوك الجماعات المحرضة كالعدل والاحسان واطراف اخرى خاصهم متابعة قضائية .
اذا استمرت الأمور حتى نهاية السنة الدراسية سيخسر الأساتذة الذين لم يفرض عليهم أحد التعاقد، ورقة ظغطهم،وسيتم طردهم دون أن يتضامن معهم احد،لأن آباء وأمهات التلاميذ ناقمون عليهم،لاستغلالهم الاطفال في صراعهم العقيم مع الوزارة.
صامدون صامدون...وعلى درب النضال سائرون
عاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صامدة ومناضلة.
كيف سيكون الحال إذا كان مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ممركزا بالمدن الكبرى !؟!؟!؟
أين هم التماسيح و القروش من البرلمانيبن الذين يستفيدون من أصوات أهالي القرى و البوادي دون تبليغ رسائلهم إلى قبة البرلمان من ضياع فلدات أكبادهم من جهة الزمن المدرسي !!؟!؟
هذا صراحة يعري الواقع البئيس الذي تعاني منه البوادي المغربية و يكدب جملة و تفصيلا الشعارات الرنانة التي يتغنى بها مسؤولي الكيلو !!!
ونتمنى أن تضع الوزارة حدا لهذه المهزلة بعزل هؤلاء الفارغين المبتزين.
فهم مجرمون ينتظرون المديح والحسنات على الجريمة،مما يدل على أنهم تلقوا تربيتهم العوجاء من الفوضويين العدميين والظلاميين عبر وسائط التواصل الحديثة.
يجب على الوزارة بان لا تؤدي اجورهم سنة كاملة كذالك
ماشي عتلامذ لي يضيعوا خاص بوهم تهوما يضيعو.
دابا بخلاصة الحل هو تخدمو هاد العدد و جايين يكونو بالتعاقد. و كنظن خاص التلاميذ يديرو مظاهرات تاهوما باش يضغطو على الوزارة تلقا حل حيت هوما الخاسرين من هاد المسلسل الحامض.
*كيف سيتم تعويض هذه الساعات الضائعة في غياب تأطير وتوجيه ونقص خبرة وتجربة ؟
* كيف ومتى ولمن ومن قام بالدعم في هذه العطلة ؟
* كيف ومتى سيتم إنجاز الامتحانات سواء منها الإشهادية أو العادية (فروض المراقبة المستمرة).
* كيف ستدبر الأمور ونحن على أبواب رمضان والذي تختزل فيه وتختصر الحصة الدراسية من 55 دقيقة إلى 45 دقيقة إن بقي التلاميذ في مؤسساتهم خاصة في المناطق النائية والتي تعاني من مشاكل جمة ؟
هل هذه هي أسس ومرتكزات (( مدرسة المواطنة )) بعد أن تم تحقيق ((مدرسة النجاح)).
كيف وكيف وكيف ...... أسئلة وأسئلة وأسئلة أتمنى أن توجد لها أجوبة ،