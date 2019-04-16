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الرئيسية | مجتمع | "ملائكة الرحمة" تشكو "عذاب المهنة" وتشل مستشفيات المملكة

"ملائكة الرحمة" تشكو "عذاب المهنة" وتشل مستشفيات المملكة

"ملائكة الرحمة" تشكو "عذاب المهنة" وتشل مستشفيات المملكة
هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:00

شل الممرضون وتقنيو الصحة المستشفيات والمصحات العمومية بعد خوضهم لإضراب وطني انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر إلى يوم غد الأربعاء، إضافة إلى تنظيمهم لمسيرة وطنية جابت شوارع العاصمة الرباط.

هذا الشكل الاحتجاجي جاء بحسب خليل رفيق، منسق لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين والتقنيين، من أجل المطالبة بتحقيق مطالب هذه الفئة التي تهم بشكل أساسي ستة نقط.

ويتعلق الأمر، يقول رفيق في تصريح لهسبريس، بـ"إخراج مصنف الكفاءات والمهن لإقرار الوضوح فيما يخص مهنة التمريض"، و"الإجابة على سؤال متى تبدأ ومتى تنتهي مسؤولية الممرض؟"، و"إنشاء هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب لحماية المهنة من الممارسات العشوائية والدخلاء، سواء بالقطاعين العام أو الخاص"، و"الانصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بشكل يتلاءم مع حجمها وما يتعرض له التقنيون بالمستشفيات والمراكز الصحية المغربية"، و"إدماج جميع الممرضين العاطلين عن العمل الذين تجاوز عددهم تسعة آلاف، رغم أن المستشفيات العمومية تعاني من نقص كبير. وتقدر منظمة الصحة العالمية النقص بحوالي ستين ألف شخص".

ويدعو التقنيون إلى الاستجابة لملفهم المطلبي في شموليته، الذي تتمثل أهم محاوره في ضرورة "مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين ورفع التهميش عنهم"، و"إلغاء الامتحانات الشفوية، وتحديد حصيص جهوي في الامتحانات"، و"الإنصاف في الحركة الانتقالية والتعيينات والانتقال بالتبادل، وإحداث درجة خارج الإطار، وحذف الكوطا".

ومن ضمن المطالب أيضا "تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، والرفع من قيمة التعويض عن المداومة، وكذا إحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا، ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيين، مع تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدارس والمعاهد الإدارية العليا، ثم تعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص، والترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك".

ويشدد التقنيون على وجوب إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين الإداريين العاملين بمصالح: الاستقبال والفوترة، الموظفين، الصندوق، تحصيل المداخيل، المرآب المركزي، الصيانة البيوطبية، صيانة البنايات والمعدات التقنية، المعدات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات...؛ في مختلف مواقع العمل: المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، والمديريات والمصالح المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكافة المؤسسات التي توجد تحت إشراف وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - aziz الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:20
الممرض يطلب التحسين الموظف ايضا والاستاذ والمعاق والعامل.. اليس هؤلاء شعب اذن لماذا التشرذم وكل واحد كيضرب على راسو وكل واحد يضرب في الاخر
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2 - انصاف مع من؟ الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:21
كاتقارنوا راسكم مع الاطباء وباز. راه كلا وخدماتو.اصلا الاطباء احسن لهم مايخدوش هاداك التعويض كاع باش يبان فعليا شحال كايتخلصو ديال بصح. بدون التعويض عن الخطر سوف يجد الطبيب رقما اقل من 6000 درهم بداية كل شهر عند شباك البنك. اي انه فقط سلم 10. وليس سلم 11. فعن اي انصاف تتحدثون. انتم تطلبون المساواة في الاجر مع الطبيب المسكين وباز. لا توجد فءة تتطاول على فءة معها في العمل وحتى في مصدر العيش مثل الممرض مع الطبيب. غريب وعجيب امر الممرض(ة). الله يهدي ما خلق
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3 - لوررزازي ولد مسمرير الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:24
ملاءكة الرحمان فين جاتهوم الرحمة سير واجي مكينش الطبيب خاسر الراديو معندناش الدواء لابيلانص خاسرة ومفيها المزوط السي الطبيب راه فلان بن فرتلان لي سيفطني لعندك وقولها من الصباح كاين الدواء كولشي كاين
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4 - مواطن عادي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:37
بعدما كان اغلب موضفي العهد القديم يلجؤون مع راتب هزيل لاساليب غير شرعية لضمان دخل يحفظ كرامتهم الانسانية يأبى موظفوا الجيل الجديد الا اللجوء للاساليب القانونية و الشرعية وان كانت شاقة لانتزاع حقوقهم بعيدا عن جيب المواطن المغلوب على امره.
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5 - مغربي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:44
عن اي ملائكة
وعن اي رحمة تثحدثون
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6 - منى الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:53
تحية تقدير و احترام لكل المنادين بحقوقهم لكل الشجعان الذين يرفضون الذل و يثورون ضد الظلم . تحية للاعلام البديل الذي يغطي احتجاجات لا نراه في اعلامنا التلفزي. الخزي و العار للمذلولين المختبئين وراء هواتهفهم لا كرامة لهم و لا يقدرون سوى على الانتقد الفارغ بدل الاحتجاج من اجل حقوقهم.
تحية كبيرة للممرضين الشرفاء على نضالهم و صمودهم منصورون باذن الله. تحية لكل المظلومين المطالبين بحقوقهم المشروعة
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7 - عمَّ يبحث هؤلاء الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:59
عمَّ يبحث هؤلاء: عن التعاقد؟ عن الإدماج؟عن سنة بيضاء؟
*في هذا البلد السعيد ، و في جميع القطاعات ،الحكومة وحدها
التي تعمل ليل نهار في صمت ، تضحي من أجلنا مجاناً ،والناس تريد
الأجرة فقط بدون عمل .
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8 - Hamid الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:01
ملائكة الرحمة في. الغرب أما في المغرب والله اومامانتش عندك الكرمومه سير موت. إنهم ملائكة الموت.
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9 - Chu oujda الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:06
عنيد هذا الجيل...رغم الحيف والظلم منذ الاستقلال الذي مر على فئة تقوم بعملها دون كللاو ملل.تراها في الجبال والوديان والاسواق...في الحر والبارد القارس.
لا يقام مستشفى ميداني بدونها لا تنجز قافلات صحية دون ركيزة اساسية تقدم 80% من الخدمات الصحية.
رغم النظرة الدونية والغوغائية التي ينظر لها المجتمع لا زلنا نناضل وسنبقى نناضل حتى تحقيق كل المطالب.لن نلتفت لمن ينتقدنا بجهالة لانه وبكل بساطة لا يعلم واقع عالم الصحة المهترئ.
تحية لكم ايها الاحرار طبتم وطاب ممشاكم.
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