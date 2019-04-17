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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يرفع الراية البيضاء أمام جشع "لوبيات" المدارس الخصوصية

أمزازي يرفع الراية البيضاء أمام جشع "لوبيات" المدارس الخصوصية

أمزازي يرفع الراية البيضاء أمام جشع "لوبيات" المدارس الخصوصية
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:00

في الوقت الذي يشتكي فيه عدد من المغاربة من الارتفاع المُهول في نفقات التمدرس بالمدارس والمعاهد الخصوصية، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل لتقنين هذا القطاع لأن القانون المنظم لا يسمح لها بذلك.

وجوابا على سؤال برلماني تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل في الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أمزازي أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي "لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول لها تحديد قيمة واجبات التأمين"، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر فقط على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون الإطار المعروض على أنظار البرلمان يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، وذلك من خلال "تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة".

وأقر الوزير بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، موردا أن هذه التكاليف تهم رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.

وزير التعليم أورد أن ارتفاع أسعار المدارس الخصوصية سببه نوعية الخدمات المقدمة وخضوعه لمبدأ العرض والطلب، مشيرا إلى أن "الآباء والأولياء يختارون المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها، والتي تناسب قدراتهم الشرائية".

في الصدد ذاته، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل، في سؤاله، تحول مدارس ومعاهد خصوصية إلى مرتع للوبيات بات همها الوحيد مص دماء الأسر الفقيرة والمتوسطة التي تضطر إلى اللجوء إلى القطاع الخاص أمام تردي جودة التعليم العمومي.

وقالت مستشارة برلمانية من فريق الاتحاد المغربي للشغل إن "الوضعية الكارثية التي يشهدها التعليم العمومي تدفع الأسر المغربية، بما فيها ذات الدخل المحدود، إلى تسجيل أبنائها مرغمة في المعاهد والمدارس الخصوصية، وهو الأمر الذي تستغله هذه المؤسسات لفرض رسوم ونفقات غير قانونية".

وهاجمت المستشارة البرلمانية وزارة التربية الوطنية التي تركت الباب مفتوحا أمام "لوبيات" القطاع الخصوصي، متهمة الوزير بـ "محاباة هذه المؤسسات التي تفرض معايير انتقائية وأسلوبا غير تربوي لولوجها".

وتابع المصدر ذاته أن "حقوق العاملين بالمؤسسات الخصوصية مهضومة ولا يتوفرون على أي تغطية صحية أو استقرار مهني، ناهيك عن التضييق على الحق النقابي المنصوص عليه دستوريا".

وأكد الفريق النقابي أن "الجشع والطغيان وإخضاع العملية الدراسية للعرض والطلب يهدد بانهيار المنظومة التعليمية ككل"، معتبرا أن "الحل هو ضمان تعليم عمومي ذي جودة عالية لجميع فئات الشعب المغربي، والقطع مع مقاربات الحلول الترقيعية في مجال لا يقبل الارتجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عبد العزيــــــــز الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:17
الوزارة الوصية على قطاع التعليم أسد على التعليم العمومي نعامة على التعليم الخصوصي. ومن باب تكافؤ الفرص لأبناء الشعب المغربي كان حريا بالوزارة تجويد التعليم العمومي وعدم السماح والترخيص للوبيات التعليم الخصوصي لمص دماء المغاربة .....لله المشتكى .
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47
2 - أحمد كمال الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:19
هدا ما ينتظر القطاع العام إذا لم يسقط التعاقد
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37
3 - مواااطن الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:26
المدارس الخصوصية مثلها مثل شركات البترول والوزراء يقولون تحرير الأسعار (سير تضيم ).....
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35
4 - لك الله أيها الفقير الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:29
اذا بانت اللعبة ،يعني رفض تدريس المواد العلمية بالفرنسية في المدرسة الحكومية ماهي سوى لمساندة المدارس الخصوصية، لان اغلب المسؤولين يمتلكون مدارس.تانيا باش التلميد الفقير مايوصلش على اولاد الأغنياء. الحكومة وضعت حاجز للفقراء بدعوى العربية للقومية.ولكن السوال هو لماذا العلوم في الجامعة بالفرنسية ،وهذا هو بيت القصيد.
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19
5 - M#m الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:32
حسبنا الله ونعم الوكيل!!!
اصبح في هذه البلاد كل شيء مخوصص حتى المقابر؟؟
نعيش في بلدان اوروبية ولا يوجد شيء من هذا و التعليم والطب و كل المرافق الاجتماعية هي سواسية و بنفس المستوى.
ما ذا ننتضر من هؤولاء اللامسؤولون سوى القضاء على المغرب و المغاربة كي يعيشو هم و يغتنو هم وفي الاخير سينتفض الشعب من قوة الضغط لا محال ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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23
6 - abdo الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:33
وانت شنو دورك أسيدي الوزير فاش ماتقدرش تتدخل... هذا راه دوركم أنتما لي خاصكم تحميونا ولا نسيتي فاش كنت كتحتج قدام ليسي ديكارت على ارتفاع تكاليف التمدرس... كلكم بحال بحال بدلتو وجهكم فاش حققتو مصالحكم
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22
7 - محمد المغربي الطانطاني الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:34
لا تستطيعون محاربة مافيا القطاع الخاص و تحسينه، ولكن تستطيعون تدمير القطاع العام.
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19
8 - مواطن سلاوي الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:35
شكرا لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لترافعه عنا بالمجالس التشريعية ضد القهر الذي يصيبنا من الحكومة و الباطرونا
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11
9 - ZOOM الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:35
"...وهو الأمر الذي تستغله هذه المؤسسات لفرض رسوم ونفقات غير قانونية".

لم أفهم هذه؟ هذا قطاع خاص يمكن أن يقر أي سعر يراه مناسبا وعلاقة ما بين الطرفين تعاقدية يحكمها قانون العرض والطلب.
تثبيت الاسعار سيكون اخلالا بقانون العرض والطلب تداخلا سافرا في قواعد المنافسة.
لا أظن شخصا في العالم سيدرس ابناءه حيث لا يستطيع دفع نفاقتهم، ولا اظن أيضا أن مقدم خدمة سيرفع السعر مع وجود سوق تنافسية وبوجود القطاع العام أيضا.
الاستثناء سيكون لو كان وقع price fixing "تواطئ لتحديد الأسعار" ما بين ملاك تلك المؤسسات وفي هذه الحالة على مجلس المنافسة التدخل لأن هذا في صلب اختصاصاته.
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-1
10 - هشام ابن الشعب الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:35
تنبطحون أمام لوبيات القطاع الخاص بل تسجدون لهم وتحرصون كل الحرص على حماية جشعهم وامتصاصهم لدماء الأسر المغربية .. أما بنات وأبناء الشعب الفقراء أعني الأستاذات والأساتذة فإنكم تفرضون عليهم عقود عمل استعبادية ومهينة لإنسانيتهم وكرامتهم...
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16
11 - ابن العاصمة العلمية الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:37
اسأل سيد الوزير لمادا لا تقومو بتعديل هده المادة بعجالة ام انكم تضغطون على الاساتدة و تفصلون و تهددونهم و تقطعون من اجورهم و تنتقدون و قفاتهم و إعتصامهم رغم ان لهم الخق في الاضراب و المطالبة بمستحقاتهم المادية و المعنوية وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء، فعلا اتبتم انكم مسيرون من طرف هده اللوبيات التي تلهب جيوب الاباء دون تقديم خدمات في المستوى.
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13
12 - maghribi الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:39
ماذا تنتظر من وزير فرض 2 مليون سنتيم على الطلبة الموظفين في جامعة محمد الخامس على كل موسم دراسي عندما كان رئيسها .
لو منحت له سلطة التصرف لباع المدارس العمومية للتعليم الخصوصي .
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15
13 - Mogador الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:39
آخر زمن!!!!!!!!!!! الدولة لا يمكن لها أن تتدخل لمنع صحاب الشكارة من خنق المواطنين بالزيادات الصاروخية في واجبات التسجيل و التأمين.
إذا لم تتدخل وزارتكم فمن يا ترى سيتدخل آ سي الوزير.
أصحاب الشكارة إحتلوا و تملكوا جميع القطاعات آخرها التعليم و الصحة، لكم الله.
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9
14 - مهم جدا الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:39
وجوب مراقبة القطاع الخاص من خرق قانون الشغل مطلب عاجل لكل حكومة لكي لا يتهافت الناس على القطاع العمومي بتلك الشراهة
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8
15 - ملاحظ الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:44
يثقن عرض العضلات على المفروض عليهم التعاقد لأنهم أبناء الشعب..راه خاصك تخرج عينيك فهاد المافيا لي كتاكل فلوس الناس و كتستغل الطاقات الشابة ب الفين درهم للشهر!!
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2
16 - لورزازي ولد مسمربر الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:44
هدا تعليم طبقي ولاد الشعب فالزناقي كولشي كيضرب على الشهرية اشنو فيها الى كان هد العام كحل مفيها لعيب التلامد ضايعبن من العام فش بداو المعاقين
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4
17 - دارلمان الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:45
زعما الا قراو في الخصوصي هيتخرجو علماء,را كاين لي ماعندوش راس القراية وخا تقريه في اليابان.في المانيا ثلثي التلاميذ يتم ارسالهم للتكوين المهني والتقني
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6
18 - مغربي 2018 الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:48
رفع الراية البيضاء أمام "الخصوصي" + خلق أزمات داخل "العمومي" = ..... أظن المسألة واضحة . اظهروا على حقيقتكم .
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6
19 - اومحند الحسين الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:49
عند طلب فتح مدرسة خصوصية...عليك أخد رخصة من وزارة التعليم....فكيف لا يمكن لوزارة التعليم تقنين هذا القطاع...وعدم فرض رقابة وزارية أو اقليمية على هذه المدارس...سيادة امزازي..؟..فهذا إما تناقض من امزازي....أو انبطاح للوبي المدارس الحرة....والتي اغلبها بيد غربان حزب البيجدي....الحكومة تسلم الشعب في طبق من ذهب لمافيا التعليم الخصوصي الإخواني ...مادامت لا رقابة....لا تفتيش...لا تقنين....لا حماية تصدر من الوزارة المعنية أو من رئاسة الحكومة....تحمي بها أموال لشعب وبها تصلح القطاع....من رأسه الى أسفله....
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4
20 - لهلا يزيد أكثر الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:52
* هناك عدة لكمات إنهالت على الحكومة الموقرة ، أبرزها و أشدها:
ـ المقاطعة ، محنة لن ينسوها .
ـ والتعليم ، حيث تريد الرفع من المردوية بفرض التعاقد في العمومي ،
و عدم تقنين الخصوصي . ماذا تريد الحكومة؟ وعمن تدافع ؟
ـ لقد سقطت جـــــــــــمـــــــيــــــــع الأقـــــــــــــنـــــعة !!!
ـ في أي مجال أوأي قطاع ترى الفصول الأربعة في آن واحد .
ـ مهزلة ، عليها أن تستقيل ـ ولهلا يزيد أكثر.
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2
21 - مواطن حر الأربعاء 17 أبريل 2019 - 00:56
نقص بيداغوجي و جشع مادي : هذه خاصيتان لدى التعليم الخصوصي و تمثل خطر على مستقبل التعليم ببلادنا و جودته ،وقد أعطي مثلا بمدرسة مشهورة ببني ملال(حي التقدم) حيث ذهبت لتسجيل ابنتي في قسم التحضيري فخاطبي مديرها بعجرفة و تكبر و تمثيل أن مدرسته الافضل :
- يجب أولا أن تجتاز اختبار لكي نقبلها في مدرستنا
فسألته متى و كيف ؟
أجابني الآن ؟
اعتقدت ان هناك خبير بيداغوجي خاص بالاطفال سوف يتعامل مع الطفلة البريئة ...
لكن المفاجأة أنه قال لها بأن تدخل عنده في قاعة -أي المدير- و بدأ في استجوابها بوقاحة و كأنه يحقق مع مجرمة !!!!!!!!!
بدأ باعطائها اسئلة سريعة حول الفرنسية والرياضيات و مواد اخرى ...و البنية غرقت في خوف ورعب منقطع النظير
واخير خرج وقال لي : لديها مستوى ضعيف لا يناسب مكانة مدرستنا ....
و لكن عد بعد اسبوع لكي اعيد لها الاختبار ..فاجبته بالايجاب وفي قلبي غصة على هذا التدني البداغوجي الذي وصلنا اليه
بعد انقضاء المدة خاطبني الحارس -لان المنزل بقرب المدرسة - هل ستاتي الفتاة ...أجبته : لا لم تريد هذه المدرسة ...وهكذا قامت بنيتي بتقويم مستوى هذه المدرسة الخصوصية و رسبتها !وعادت الى مدرستها .
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0
22 - omar الأربعاء 17 أبريل 2019 - 01:03
وفي نفس السياق سيتم اقبار تدريس المواد العلمية بالفرنسية لان ذالك لوبي ما لوبي يستفيد من هذه الدروس حين تعطى في المدارس الخصوصية ولا داعي لذالك في المدارس العمومية بدعوى الهوية الوطنية وووو
الحاصول الدعوة هي دعيناكوم لله
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0
23 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأربعاء 17 أبريل 2019 - 01:06
جاء في المقال ...’’ تردي جودة التعليم العمومي .’’ انا اسال اذا كان هناك تردي في الجودة . لماذا يلجئ التعليم الخصوصي الى الإستعانة بكفاءة رجال التعليم العمومي ؟.
السلام عليكم .



















عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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0
24 - Mohammad الأربعاء 17 أبريل 2019 - 01:08
أهم شيء أن تؤدي المدارس الخصوصية الضرائب للدولة .
الا تحتسب النقط القسم : لتلاميذ اقسام الثامنة (اعدادي )وكدلك الثآنية باكالوريا.
على القطاع الخاص أن يؤدي أجور للأساتذة تساوي أو تتجاوز أجر أساتذة القطاع العام
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0
25 - رشيد الأربعاء 17 أبريل 2019 - 01:10
للوقوف ضد جشع هذه المؤسسات اللاتربوية ما علينا إلا أن نسحب أبنائنا من التعليم الخاص ووتسجيلهم في القطاع العام (مهما كان مستواه ) لنضع أرباب هذه المؤسسات الخاصة و الحكومة أمام امر الواقع. هذه هي الخطة الوحيدة و المضمونة لجعل المحكومة تتدخل للضغط على لوبيات القطاع الخاص لتخفيض واجبات التسجيل و التدريس.
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26 - موح الأربعاء 17 أبريل 2019 - 01:14
السؤال المطروح مادام هذه الوزارة لا تتدخل في التعليم الخصوصي وتزيد من تازيم التعليم العمومي وتعنيف الاساتذة المتعاقدين وتبخيس عملهم فاذن لماذا تصلح هذه الوزارة وتستنزف اموال دافعي الضرائب ليستفيد الوزير من راتب سميك وامتيازات كثيرة هو وبطانته الفاشلة.
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