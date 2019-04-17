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كُتّاب وآراء
أمزازي يرفع الراية البيضاء أمام جشع "لوبيات" المدارس الخصوصية
في الوقت الذي يشتكي فيه عدد من المغاربة من الارتفاع المُهول في نفقات التمدرس بالمدارس والمعاهد الخصوصية، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل لتقنين هذا القطاع لأن القانون المنظم لا يسمح لها بذلك.
وجوابا على سؤال برلماني تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل في الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أمزازي أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي "لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول لها تحديد قيمة واجبات التأمين"، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر فقط على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون الإطار المعروض على أنظار البرلمان يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، وذلك من خلال "تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة".
وأقر الوزير بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، موردا أن هذه التكاليف تهم رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.
وزير التعليم أورد أن ارتفاع أسعار المدارس الخصوصية سببه نوعية الخدمات المقدمة وخضوعه لمبدأ العرض والطلب، مشيرا إلى أن "الآباء والأولياء يختارون المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها، والتي تناسب قدراتهم الشرائية".
في الصدد ذاته، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل، في سؤاله، تحول مدارس ومعاهد خصوصية إلى مرتع للوبيات بات همها الوحيد مص دماء الأسر الفقيرة والمتوسطة التي تضطر إلى اللجوء إلى القطاع الخاص أمام تردي جودة التعليم العمومي.
وقالت مستشارة برلمانية من فريق الاتحاد المغربي للشغل إن "الوضعية الكارثية التي يشهدها التعليم العمومي تدفع الأسر المغربية، بما فيها ذات الدخل المحدود، إلى تسجيل أبنائها مرغمة في المعاهد والمدارس الخصوصية، وهو الأمر الذي تستغله هذه المؤسسات لفرض رسوم ونفقات غير قانونية".
وهاجمت المستشارة البرلمانية وزارة التربية الوطنية التي تركت الباب مفتوحا أمام "لوبيات" القطاع الخصوصي، متهمة الوزير بـ "محاباة هذه المؤسسات التي تفرض معايير انتقائية وأسلوبا غير تربوي لولوجها".
وتابع المصدر ذاته أن "حقوق العاملين بالمؤسسات الخصوصية مهضومة ولا يتوفرون على أي تغطية صحية أو استقرار مهني، ناهيك عن التضييق على الحق النقابي المنصوص عليه دستوريا".
وأكد الفريق النقابي أن "الجشع والطغيان وإخضاع العملية الدراسية للعرض والطلب يهدد بانهيار المنظومة التعليمية ككل"، معتبرا أن "الحل هو ضمان تعليم عمومي ذي جودة عالية لجميع فئات الشعب المغربي، والقطع مع مقاربات الحلول الترقيعية في مجال لا يقبل الارتجال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
اصبح في هذه البلاد كل شيء مخوصص حتى المقابر؟؟
نعيش في بلدان اوروبية ولا يوجد شيء من هذا و التعليم والطب و كل المرافق الاجتماعية هي سواسية و بنفس المستوى.
ما ذا ننتضر من هؤولاء اللامسؤولون سوى القضاء على المغرب و المغاربة كي يعيشو هم و يغتنو هم وفي الاخير سينتفض الشعب من قوة الضغط لا محال ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
لم أفهم هذه؟ هذا قطاع خاص يمكن أن يقر أي سعر يراه مناسبا وعلاقة ما بين الطرفين تعاقدية يحكمها قانون العرض والطلب.
تثبيت الاسعار سيكون اخلالا بقانون العرض والطلب تداخلا سافرا في قواعد المنافسة.
لا أظن شخصا في العالم سيدرس ابناءه حيث لا يستطيع دفع نفاقتهم، ولا اظن أيضا أن مقدم خدمة سيرفع السعر مع وجود سوق تنافسية وبوجود القطاع العام أيضا.
الاستثناء سيكون لو كان وقع price fixing "تواطئ لتحديد الأسعار" ما بين ملاك تلك المؤسسات وفي هذه الحالة على مجلس المنافسة التدخل لأن هذا في صلب اختصاصاته.
لو منحت له سلطة التصرف لباع المدارس العمومية للتعليم الخصوصي .
إذا لم تتدخل وزارتكم فمن يا ترى سيتدخل آ سي الوزير.
أصحاب الشكارة إحتلوا و تملكوا جميع القطاعات آخرها التعليم و الصحة، لكم الله.
ـ المقاطعة ، محنة لن ينسوها .
ـ والتعليم ، حيث تريد الرفع من المردوية بفرض التعاقد في العمومي ،
و عدم تقنين الخصوصي . ماذا تريد الحكومة؟ وعمن تدافع ؟
ـ لقد سقطت جـــــــــــمـــــــيــــــــع الأقـــــــــــــنـــــعة !!!
ـ في أي مجال أوأي قطاع ترى الفصول الأربعة في آن واحد .
ـ مهزلة ، عليها أن تستقيل ـ ولهلا يزيد أكثر.
- يجب أولا أن تجتاز اختبار لكي نقبلها في مدرستنا
فسألته متى و كيف ؟
أجابني الآن ؟
اعتقدت ان هناك خبير بيداغوجي خاص بالاطفال سوف يتعامل مع الطفلة البريئة ...
لكن المفاجأة أنه قال لها بأن تدخل عنده في قاعة -أي المدير- و بدأ في استجوابها بوقاحة و كأنه يحقق مع مجرمة !!!!!!!!!
بدأ باعطائها اسئلة سريعة حول الفرنسية والرياضيات و مواد اخرى ...و البنية غرقت في خوف ورعب منقطع النظير
واخير خرج وقال لي : لديها مستوى ضعيف لا يناسب مكانة مدرستنا ....
و لكن عد بعد اسبوع لكي اعيد لها الاختبار ..فاجبته بالايجاب وفي قلبي غصة على هذا التدني البداغوجي الذي وصلنا اليه
بعد انقضاء المدة خاطبني الحارس -لان المنزل بقرب المدرسة - هل ستاتي الفتاة ...أجبته : لا لم تريد هذه المدرسة ...وهكذا قامت بنيتي بتقويم مستوى هذه المدرسة الخصوصية و رسبتها !وعادت الى مدرستها .
الحاصول الدعوة هي دعيناكوم لله
السلام عليكم .
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
الا تحتسب النقط القسم : لتلاميذ اقسام الثامنة (اعدادي )وكدلك الثآنية باكالوريا.
على القطاع الخاص أن يؤدي أجور للأساتذة تساوي أو تتجاوز أجر أساتذة القطاع العام