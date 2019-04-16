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انتخاب ممثلي قضاة المحمدية بمكتب الودادية الحسنية

انتخاب ممثلي قضاة المحمدية بمكتب الودادية الحسنية
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 20:38

بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، جرى انتخاب أعضاء الجمع العام وأعضاء المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور كل من وكيل الملك ورئيس المحكمة وعدد من القضاة والموظفين.

العملية التي شارك فيها العديد من القضاة ونواب وكيل الملك، أسفرت عن انتخاب كل من القاضي محمد العلام، رئيس المحكمة الابتدائية، وعبد اللطيف مرسلي، وكيل الملك، عضوين ضمن أعضاء الجمع العام الوطني للودادية الحسنية للقضاة، بعدما حصل الأول على 37 صوتا، والثاني على 26 صوتا.

وبخصوص أعضاء الجمع العام الجهوي للودادية، فقد جرى انتخاب كل من نائب وكيل الملك هشام لوسكي، الذي حل في المرتبة الأولى بحصوله على 20 صوتا، والقاضي محمد خضروب، الذي حصد 17 صوتا، وأحمد باردة، الذي نال 16 صوتا، ومصطفى الجعفاري على حصل على 14 صوتا.

وتندرج عملية الانتخاب هذه في إطار تجديد المكاتب الجهوية التابعة للودادية الحسنية للقضاة، التي شرعت في إجراء انتخابات بمحاكم المملكة يشارك فيها القضاة ونواب الوكلاء العامين للملك ونواب وكلاء الملك.

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