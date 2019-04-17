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الرئيسية | مجتمع | معتقلو "كاريان" البرادعة يعانقون الحرية .. والفرحة تعمّ المحمدية

معتقلو "كاريان" البرادعة يعانقون الحرية .. والفرحة تعمّ المحمدية

معتقلو "كاريان" البرادعة يعانقون الحرية .. والفرحة تعمّ المحمدية
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 17 أبريل 2019 - 03:20

غادر خمسة معتقلين من قاطني كاريان البرادعة بالمحمدية السجن المحلي، الثلاثاء، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بمتابعتهم في حالة سراح مؤقت، فيما أجلت الجلسة إلى غاية سابع ماي المقبل.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية بالسراح المؤقت للمتهمين الخمسة، الذين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجهم على انقطاع التيار الكهربائي.

واستجابت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلسة، إلى طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، حيث قضت بالإفراج عنهم، مما جعل القاعة، التي شهدت أطوار هذه المحاكمة، تهتز بالهتاف والزغاريد.

وغادر المتهمون الخمسة السجن المحلي بالمحمدية، حيث وجدوا في استقبالهم عشرات المواطنين وعدد من أفراد أسرهم القاطنة بـ"كاريان" البرادعة الهامشي، ليتوجهوا صوب منازلهم في صفوف من السيارات وسط الزغاريد والهتافات.

وعبر هؤلاء شارع المقاومة، الذي يعد أكبر شوارع المحمدية، حيث توجهوا صوب "كاريان" البرادعة، وتم وضع مكبرات الصوت وترديد الشعارات فرحا بمغادرة المتهمين السجن المحلي.

وقال خليل بن الصغير، قريب أحد المعتقلين، في تصريح للجريدة، إن "الساكنة تخرج باستمرار للاحتجاج بعد قطع الكهرباء، وهذه المرة بعد خروجنا وتواصل السلطات معنا، عدنا إلى المنازل، إلا أننا فوجئنا ليلا، بحضور السلطات الأمنية، حيث اعتقلت فردين، وفِي الصباح أوقفت شخصين آخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمنهما عمي الذي لم يكن حاضرا أصلا في الوقفة".

وأضاف الشاب أن السلطات تعتقد أنه باعتقالها هؤلاء سيتم وقف الحركة الاحتجاجية بـ"كاريان" البرادعة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في إصلاح الوضع الذي سيجعل الاحتجاج منعدما.

وتؤكد ساكنة "الكاريان" أن هذا الاعتقال ليس من شأنه سوى تعميق الأزمة ودفعها إلى مزيد من الاحتقان والاحتجاج، معبرة عن رفضها "للمقاربة الأمنية في معالجة المشاكل الاجتماعية للساكنة"، ومطالبة في الوقت نفسه بحقها "في السكن اللائق والعيش الكريم ورفض سياسة التهميش".

وكانت الكتابة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بالمحمدية قد نددت بالاعتقال الذي طال خمسة من أبناء الدوار، وطالبت "بالاستجابة لمطالب دوار البرادعة وبإطلاق سراح المعتقلين الخمسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مستغرب الأربعاء 17 أبريل 2019 - 03:57
الدولة كانت في سبات لما كانت قوافل الهجرة تأتي للمدينة وتبني دورا من الصفيح والآن وجب عليها دفع ثمن سباتها كما وجب على قاطني دور الصفيح بعموم المملكة ان يقنعو بما يعرض عليهم يكفي انكم استغليتم أرضا ليست ملكا لكم لعقود اما غيركم فقد كان لزاما عليه دفع ثمن الكراء لانه لايملك مايشتري به عقارا
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