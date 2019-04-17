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الرئيسية | مجتمع | "كنوبس" يضع شروطاً جديدة أمام اللجوء المفرط للولادات القيصرية

"كنوبس" يضع شروطاً جديدة أمام اللجوء المفرط للولادات القيصرية

"كنوبس" يضع شروطاً جديدة أمام اللجوء المفرط للولادات القيصرية
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:00

قرّر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، بعد تسجيل لجوء مفرط إلى هذه العمليات في السنوات الأخيرة من قبل المغربيات.

وتفيد معطيات الصندوق، الذي يدبر نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أن 6 ولادات من أصل 10 تتم عبر العملية القيصرية، ويصل معدل اللجوء إليها حوالي 61 في المائة وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر للصندوق تمثل 70 مليون درهم سنوياً.

ولمواجهة هذه الوضعية، قال الصندوق، في قرار أعلن عنه اليوم الأربعاء، إنه ابتداء من فاتح ماي المقبل سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.

ودعا "كنوبس" في هذا الصدد منتجي العلاج من المصحات والمستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء إلى العمليات القيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.

وعزا الصندوق هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بالمغرب بشكل غير طبيعي، كاشفا أنه في سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية ما يمثل 61 في المائة، وأشار إلى أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.

ويتجلى من معطيات الصندوق أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات وسجل معدلاً مرتفعاً للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، وأورد أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017.

وتظهر الإحصائيات المسجلة لدى الصندوق خلال سنة 2017 صِغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72% منهن ما بين 20 و35 عاماً.

وكنتيجة لهذا اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بات المعدل يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية والمحدد في 15 في المائة، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلداً متقدماً والتي لا تتجاوز (27.9 في المائة)، مثل تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا.

وذهب الصندوق إلى القول أن المعدل في المغرب يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5%) والأرجنتين (43.1 %) أو كولومبيا (36.9%)، حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.

وبسبب هذا اللجوء المفرط، انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017؛ فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنوياً في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة، على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة، حسب الصندوق.

وأشار Cnops أنه "من أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، سيتم اشتراط إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية".

ودعم الصندوق هذا المسعى بخطورة القيام بالولادة القيصرية دون أية ضرورة طبية، حيث أكد أن هذا الأمر يعرض، حسب منظمة الصحة العالمية، الأم ووليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - متتبع الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:05
جشع الأطباء هو السبب ، كيف ذلك ؟؟ عندما يعلم الطبيب أن الزوجة سواء أكانت موظفة أو زوجة موظف تستفيد من التغطية الصحية يقوم بإخبارها بأن ولادتها ستكون قيصرية حتى وإن لم يستدع الأمر ذلك حتى يستفيذ هو من التعويض .
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38
2 - Mohamed الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:09
المصحاة تطلب الولادة القيصرية لانها سهلة وثمنها جد مرتع .

لكن ثقافتنا تحثنا عن كثرة التفريخ فيما يصب لصالح المصحاة . فمن حق كنوبس ان تضع شروطها لاننا عشوائيون
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30
3 - momo الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:13
المشكلة ليست في الأمهات أو الآباء. المشكلة هي الاطباء الخواص والمصحات الخاصة الدي همهم الوحيد هو جيب المواطن وفي أسرع وقت ممكن. يجب مراقبة هولاء المتلهفين
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30
4 - مشير الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:14
في طنجة هناك طبيبة نساء تحث النساء الحاملات بأن يوجدن أنفسهن للقيصرية و يأتين بعد زيارة الكوافيرة و صباغة الشعر و الأظافر.. و بعد القيصرية المبرمجة تستقبل الضيوف في الكلينيك.. و هي في حلة بهية.. إلى هذا الحد وصل تبزنيس في هذا الميدان..
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22
5 - منخرط كنوبس الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:17
لانريد الاستمرار كمنخرطين في cnops نريد فقط ان نسترجع ما يتم اقتطاعه منا لهذا الصندوق
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16
6 - Naturaliat الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:20
أغلب أطباء النساء يلجؤون إلى الولادة القيصرية لربح أكثر ..المسالة تجارية بامتياز

إلا بعض الأطباء الشرفاء والنزهاء واغتنم الفرصة لاحييهم وبارك الله فيهم وفي أهلهم.
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31
7 - abdelilah الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:21
قوموا بتعقيم رجال ونساء التعليم حتى يمتلئ الصندوق المثقوب
واحتجزوا الحوامل عندكم في مصحاتكم حتى يلدن مجبرات بشكل طبيعي عندكم أو يمتن.
في الدول الغربية أي الدول الإنسانية لا ينظر الى الأمور هكذا بل يفتح تحقيق لمعرفة سبب ولادة جل الموظفات المنخرطات ولادة قيصرية ويتم البحث عن السبب بعد إخضاع عينات منهن للمتابعة وتخرج اللجنة بتقرير يرفع الى الجهات الإنسانية المختصة لتقوم بدورها ....دون التطرق الى وضعية الصندوق الفارغ الذي يستحيل أن يملأ مادام ...
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11
8 - مصطفى العبدي الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:22
ارتفاع الولادات القيصرية صار أمرا معروفا وانتشرفي عموم المملكة... لسبب بسيط أن مردوده على المصحات سمين مقارنة مع ولادة طبيعية...
فحتى ولو كانت الواضعة مؤهلة طبيعيا لولادة طبيعية يتفنن المولدون الجشعون ليقنعوها بخطورة الوضع ونجاعة القيصرية في حلحلة المشكل..
وقد حكي لي أن سيدة فاجاها المخاض وصارت قبا قوسين أو أدنى من الخلاص .. لكن الطبيبة المولدة انبرت وأعادت المولود المستقبل العالم برجليه إلى الرحم دفعا لتخرجه بعد ذلك من خلال شق البطن
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7
9 - طارق الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:25
بنات اليوم ولا فيهم شلا تبعكيك. العيالات نساو بلي الولادة الطبيعية كيغفر ليهم غيه الله الدنوب ديالهم و لكن شكون تفهمها
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13
10 - منخرط الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:26
اصلا هدا الصندوق غير تخربيقة و لا يعوض اي شيء
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11
11 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:26
لمغاربة مخدمين لقوالب في كل شيء وخصوصا في التمريض .
الاطباء والمستشفيات كتسلخ الناس بالفاتورات النارية والمنخرطين يعودون بذلك للانتقام من صندوقهم كنوبس للتعويض عما دفعوه للاطباء والمصحات
المفروض ان الدولة تتدخل لتحديد اسعار التطبيب وان تنشر الاسعار في الجريدة الرسمية وتصل الى علم الناس كي يكون المنخرط على بينة وفي نفس الوقت تعاقب المنخرط والطبيب اذا تبين ان هناك اي تلاعب او تحايل على الصندوق بل ويحرم المنخرط من الاستفادات كعقوبة له على ذلك التحايل
انا معرفتش واش هاد لمغاربة مواطنين ام مستعمرين لهذا الوطن
اعوذ بالله على قوم
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8
12 - حمزة الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:27
على الكنوبس أن بدخل في تدبيره قواعد الحكامة الجيدة عوض اللجوء إلى تعقيد المساطير على المنخرطين الطين اقتطاعات كبيرة من أجولر الموطفين وإعطاء تعويضات لا تتعدى في الغالب 480/0 من مصاريف العلاج كما يلاجظ كدلك التماطل كمناورة في دفع التعويضات دات التمن الباهض التي تدفع بعد شهور عديدة يكون المريض في أمس الحاجة إليها هدا إن لم يتم رفضها لأسباب بيروقراطية واهية بعد مرور هده الشهور الطويلة
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4
13 - aziz الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:27
Ce type d’opération n’est pas un choix de la patiente, ce sont les médecins et les cliniques privées qui l’imposent. La médicine au Maroc est devenue comme la mécanique où changer et mieux que maintenir, parallèlement, les médecins préfèrent opérer au lieu de se patienter et maintenir.
Attribuer ce choix aux mamans seulement , dénote d’une ignorance flagrante de la part des décideurs de la CNSS.
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2
14 - معلق الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:28
اكبر متهاونين و كسالا و غشاشا هم هاد الصندوق، طلب كايتخدم ف3 شهور واخا تكونو كاتخدمو بالاعادة.
بصفتي مهندس فقطاع عام فاحد الصناديق، اقولها لكم، نسبة كبيرة من الموظفين هم من اصحاب باك صاحبي من عهد الثمانينات، كلشي كيضرب على مصلاحتو و بلاصتو، مكاين غي الاجتماعات الخاوية و البلوكاج، الصراعات الشخصية و الشد لي نقطع ليك.
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10
15 - ازداحماض الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:29
ومادخل الصندوق في خطورة خطورة خطورة العملية القيصرية من عدمه ياللعجب!!!! انا اللي عرفت سميتو سبايبو.
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3
16 - temoin الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:29
c'est la réalité la plupart des cliniques préfèrent accoucher leur patiente par césarienne même si l'etat de la patiente ne le demande pas. ce sont des escrocs,qui leur intérêt est de gagner plus d'argent ne s'intéressent même pas à la santé de la maman et son bébé qui pourraient subir les effets négatifs de ces opérations au proche,au moyen ou au long terme .La CNOPS doit intervenir pour limiter ce phénomène que ses taux dépassent ceux des pays plus développés et qui nuit d'ailleurs à la santé des mamans et leurs bébés et aussi à l'économie nationale.mais le problème c'est que les médecins trouveront d'autres façons pour justifier pourquoi l'accouchement par césarienne. la solution c'est que la CNOPS doit réduire le tarif de l'accouchement par césarienne à 4000 dh au maximum.
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1
17 - عزيز الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:33
لسببين رئيسيين يتم تعمد اجراء العملية القيصرية.اولا: هذا الجيل من النساء الحوامل جبانات وخائفات (بنات دانون كما يقال) لا يتحملن الاوجاع ولا الآلام ولو لدقائق كما تحملنها امهاتهن في الماضي فيفضلن التخدير واجراء عملية وهي غائبة عن الوعي ودون عناء ولا آلام المخاض والوضع... ثانيا: اغلب المصحات الخاصة يلجأن لهذه العملية لانهم يجنون منها آلاف الدراهم (حوالي عشرة الاف درهم) اكثر من العملية العادية التي لا تتجاوز الفي درهم.. (أطباء بدون ضمير ولا إيمان ونساء هذا الزمان بدون صبر ولا تحمل ولا تضحيات)
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6
18 - المهدي الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:41
الطبيب هو من يحدد عملية الولادة . وهل تتحمل لكنوبس مسؤولية وفياة الأطفال بفعل فرض الولادة الطبيعية العسيرة عوض القيصرية؟
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7
19 - همزات الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:47
شعب باغي هي الهمزات والكماليات ناسي راه في بلد مزلوط ,كيحساب لو صناديق الضمان دايرينها فوق الشبعة
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2
20 - mohamed الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:48
بعض الاطباء و المصحات بالمغرب لا يخشون الله الانهم لا يهمهم سوى الدراهم الان صحة الانسان بالمغرب لا تهمهم فالولادة بالعمليات القيصرية اصبح الاطباء ينصحون بها النساء فالتقرير الطبي الذي يتكلم عليه الكنوبس فسوف يمدك الاطباء بعدة تقارير الانهم لا يخافون الله الان المصحات تعمل باطباء القطاع العمومي و وزير الصحة لا يحرك ساكنا
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21 - محمد الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:48
لماذا لايتكلم الاطباء عن زملائهم اللذين يتاجرون في صحة المواطن والاجيال القادمة لماذا تتكلمون فقط عن حقوقكم وتنسون واجبكم اللذي هو صحة المواطن
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3
22 - Med nador الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:53
فعلا الانفاق علة المغاربة خسارة فما ننفقه على الشعب يمكن ادخاره من اجل المهرجانات و سفر البرلمانيين وووو وكما العادة الشعب ساكت وعاجبو الحال وفالح غير فانتيقاد اساتذة الكونطرا لخرجو ايدافعو على حقهم و الممرضيين و المكفوفين فعلا نستحق هذه الحكومة
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1
23 - anonym الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:56
هادشي كله تايديروه الاطباء ديال التوليد باش يتخلصو بثمن غالي حيت ولادة عادية ماعنهمش فيها ارباح هاد الولادة القيصرية غير قوالب مابين لكلينيك والاطباء شحال من وحدة تاتكون متبعا عند الطبيب وعندها لوراق انها غاتولد طبيعية ملي تايجيها لوجع تاتمشي باش تولد تايبدا تجرجير وغا القابلة تاتقلبها او خايفا من الطبيب ملي ايجي تايخسرعليها بنادم عندك مقلوب غاتولدي بالفتيح ماتاتلقا مادير مسكينة وهي في هاديك الحالة وشوف هاد الكزارة هاد عديمي الضمير كدايرين
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24 - zakaria الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:57
كلينكات همهم الاكبر هو الفلوس . شحال من واحد حيدو ليه شي عضو واخا مابيه والو المهم هو يجبدو منك الفلوس
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25 - الوزاني الأربعاء 17 أبريل 2019 - 21:06
جشع الأطباء و كذا أصحاب المصحات هو سبب اللجوء إلى العمليات القيصرية لالتطاول على ميزانية التعاضديات. مع الأسف مهنة الطب في المغرب لم تبقى نبيلة كما في الماضي بل إنها أصبحت ربحية تدر على أصحابها أكثر مما تدره التجارة أو البورصة أو تجارة الممنوعات عندما نضيف ما يطلبه الأطباء نقدا خارج عن الفوترة.
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26 - مواطن الأربعاء 17 أبريل 2019 - 21:08
هذه الممارسات الدنيئة تعبر عن العقلية التي مازالت تعشعش في اذهان اغلب الاطباء_ مع وجود استثناءات_ بحيت انه بمجرد ولوج المرأة للمصحة للولادة الا ويسيل لعاب الطبيب بحكم ما ستدر عليه هاته العملية من اموال وقس على ذالك جميع العمليات الاخرى إلا مارحم ربي
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0
27 - SAGESSE الأربعاء 17 أبريل 2019 - 21:09
المهم من كل هذا هو أن المنخرط هو الحلقة الأضعف وسوف يؤدي الثمن لان الكنوبس قام بإجراء والأطباء المنتهزين الفرص سوف يستمرون في العمليات القيصرية الغير المبررة في الغالب والمراقبة غائبة وحتى ان وجدت الكل يعرف أن الطبيب بغض الطرف عن زميله في المهنة والنتيجة المنخرط سوف يؤدي أكثر رغم أنه يؤدي سنويا للتعاضية مبلغ قد يتجاوز 6000 درهم كل سنة.

وحسبنا الله ونعم الوكيل
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28 - مواطنة الأربعاء 17 أبريل 2019 - 21:16
" الولادة القيصرية تعرض الأم و مولودها لمخاطر صحية على المدى القصير و المتوسط و الطويل"
كنت أتمنى ولادة طبيعية لكن الطبيب أوهمني أنها خطر علي و على الطفل و لم يكن هناك أي داعي كما علمت من بعد. الكنوبس على حق في هذا الإجراء و على السيدات توخي الحذر و عدم الثقة في الطبيب.

الله يأخذ الحق في الأطباء و أصحاب المصحات الذي أعماعم الجشع فلا يرون في الحامل إلا مصدرا لجمع المال.
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