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كُتّاب وآراء
اتفاقية تجمع الأمن والمكتب الوطني للسكك الحديدية
تدعيما للخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، وقّعت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
الاتفاقية تهدف إلى ولوج موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا أفراد أسرهم، خاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و21 سنة، إلى خدمات النقل عبر مختلف بنيات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بتعريفة تفضيلية وتخفيضات مهمة.
وسيستفيد منخرطو مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بموجب هذه الاتفاقية من تخفيض نسبته 30% على أثمنة تذاكر القطار بالدرجتين الأولى والثانية، والقطار فائق السرعة "البراق" مع إلزامية الحجز المسبق، وقطارات الخط مع أو بدون الحجز المسبق، والقطارات المكوكية السريعة باستثناء فترتي الذروة الممتدة من الساعة 6 إلى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 3 إلى الساعة 7 مساء، من الاثنين إلى الجمعة، دون إلزامية الحجز المسبق.
وتندرج هذه الاتفاقية الجديدة في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح الاجتماعية التابعة لها، الرامية إلى فتح المجال لموظفي الشرطة وأفراد أسرهم لولوج كافة الخدمات الحيوية ذات الطبيعة النفعية من خلال شروط تفضيلية، خصوصا تلك المتعلقة بالسكن والتنقل والاستشفاء والاصطياف، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات أكثر في الأفق المنظور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ما هذا التمييز في تقديم الخدمات العامة ؟؟
هل اصبح الريع منظومة يتعايش معها ويكتوي بنارها المواطن !!
هل المواطنون ليسوا سواسية امام اثمنة تقديم الخدمات العمومية !!؟
ما هذا العبث ؟؟