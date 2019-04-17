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الرئيسية | مجتمع | اتفاقية تجمع الأمن والمكتب الوطني للسكك الحديدية

اتفاقية تجمع الأمن والمكتب الوطني للسكك الحديدية

اتفاقية تجمع الأمن والمكتب الوطني للسكك الحديدية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أبريل 2019 - 21:34

تدعيما للخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، وقّعت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.

الاتفاقية تهدف إلى ولوج موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا أفراد أسرهم، خاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و21 سنة، إلى خدمات النقل عبر مختلف بنيات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بتعريفة تفضيلية وتخفيضات مهمة.

وسيستفيد منخرطو مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بموجب هذه الاتفاقية من تخفيض نسبته 30% على أثمنة تذاكر القطار بالدرجتين الأولى والثانية، والقطار فائق السرعة "البراق" مع إلزامية الحجز المسبق، وقطارات الخط مع أو بدون الحجز المسبق، والقطارات المكوكية السريعة باستثناء فترتي الذروة الممتدة من الساعة 6 إلى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 3 إلى الساعة 7 مساء، من الاثنين إلى الجمعة، دون إلزامية الحجز المسبق.

وتندرج هذه الاتفاقية الجديدة في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح الاجتماعية التابعة لها، الرامية إلى فتح المجال لموظفي الشرطة وأفراد أسرهم لولوج كافة الخدمات الحيوية ذات الطبيعة النفعية من خلال شروط تفضيلية، خصوصا تلك المتعلقة بالسكن والتنقل والاستشفاء والاصطياف، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات أكثر في الأفق المنظور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - nabil الأربعاء 17 أبريل 2019 - 21:57
كيضحكو علينا تخفيضات 30في المئة را 50 في المئة او والو و مكملينها ماشي اوقات الذروة هههه البوليسيعندو غير السبت و الاحد
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9
2 - فرانز كافكا الأربعاء 17 أبريل 2019 - 22:07
يجب ان تكون هناك اتفاقية مع المعطلين و المهمشين و المنبوذين من المجال اﻹقتصادي و اﻹجتماعي ...
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0
3 - غوبر فريد الأربعاء 17 أبريل 2019 - 22:16
ويبقى المواطن العادي عرضة لنهب جيوبه من طرف مختلف المؤسسات ها التعليم التجاري الخاص ها المصحات التجارية الخاصة ها اثمنة الطاقة والغازوال ها اثمنة ها اثمنة التنقل !!
ما هذا التمييز في تقديم الخدمات العامة ؟؟
هل اصبح الريع منظومة يتعايش معها ويكتوي بنارها المواطن !!
هل المواطنون ليسوا سواسية امام اثمنة تقديم الخدمات العمومية !!؟
ما هذا العبث ؟؟
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1
4 - عبدالله الأربعاء 17 أبريل 2019 - 22:16
المرجوا عقد شراكة مع شركة اتصالات المغرب لتقديم خدمات تفضيلية للولوج الى خدمات الاتصالات و الاتصالات الفائقة السرعة لموظفي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا أفراد أسرهم من اجل محاربة الحركات الاحتجاجية و حركات الاساتذة المتعاقدين و العدميين و من اجل ابراز اننا ننعم بالامن و الامان و الرفاهية و ان العام زين و ان من يتكلم يريد الفتنة و تهديد استقرارنا
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-3
5 - simo الأربعاء 17 أبريل 2019 - 22:27
مفهمتش فينما تكون شي حاجا ديال البوليس تبعينها هاد الاساتذة تابعا الله يحفظ سيرو حضيو موظفين لمستفدين بصح المالية الجمارك الخارجية تبعينا فتمارة العفو
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2
6 - اسامة الأربعاء 17 أبريل 2019 - 22:37
لو كنا في دولة تحترم مواطنيها قبل ان تحترم نفسها لما وضعت هذا التمييز يسن افراد شعبها ،لي فالمخزن يستافذ ولي فقير معندوش نزيدو عليه غي الضرائب و مايوصلو حتا ثمن كيلو سردين لي تبيعوه للإتحاد الاوروبي بالملايير السنتيمات كل سنة ،بلا مانهدرو على مداخيل مناجم الفسفاط و غيرها ،ر حرام هادشي غاتحتسبو عليه فالدنيا قبل لاخرا
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-1
7 - Le marin الأربعاء 17 أبريل 2019 - 22:46
ههههه كيفاش تفصيلية أصلا كانت تخفيض ب نسبة 50 في المئة و من بعد هاد الاتفاقية ولا التخفيض بنسبة 30 في المئة ههههه والله إلى قرودة فالوردي
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