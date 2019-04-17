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كُتّاب وآراء
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وزير التربية الوطنية يحاضر في ندوة مدفوعة الأجر
الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:07
من المرتقب أن يشارك سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في ندوة الشهر الجاري بمدينة الدار البيضاء وضع منظموها تعريفة مقابل الحضور تصل إلى 400 درهم.
ويتعلق الأمر بندوة حول الخطة الجديدة للتكوين المهني ومدى تأثيرها على التنمية والتشغيل بالنسبة للشباب، التي تنظمها الجمعية الوطنية لمديري ومكوني الموارد البشرية بشراكة مع المؤسسة الألمانية "كونراد أدينوار".
وستنظم هذه الندوة يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري بأحد فنادق الدار البيضاء، والراغب في حضورها يتوجب عليه دفع مبلغ 400 درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
2 - الغرامة الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:31
كل شئ بثمن.الطاقة والتغدية والمبادئ والسكن والصحة والعيطة والخمر والرقص والنشاط والمسمعين والشيخات والمعرفة كل شئ (بالغرامة).عادي تماما مالعجب في ذلك.ريكلام ريكلام ريكلام لا غلى على مسكين.!!!!!
3 - rodéo الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:31
السلام عليكم وبعد انه و من المؤسف ان تصبح المعلومة في بلدنا مؤدى عنها و الأفضع من ذلك ان المعلومة هذه مصدرها وزير انتخبه الشعب و يتقاضى من مال الشعب لأنه لا ينتج شيء سوى المراوغة و يحصر محاضراته لمن لهم كلفة دفعها فعلا شيء مخزي
4 - معلم بفرعية الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:42
على هذا الوزير أن يطلب من رئيس الحكومة إذنا بالتغيب ما دام أنّ الندوة سَتُعْقَدُ أثناء أوقات العمل!
والوزير الذي سيحضر هذه الندوة سيكون الأمر بشكل شخصي بمعنى عليه أنْ لا يُفشِي الأسرار المهنية !
وعلى وزير المالية أنْ يحرص على مدى أداء زميله الضريبة العامة على الدخل !
والوزير الذي سيحضر هذه الندوة سيكون الأمر بشكل شخصي بمعنى عليه أنْ لا يُفشِي الأسرار المهنية !
وعلى وزير المالية أنْ يحرص على مدى أداء زميله الضريبة العامة على الدخل !
5 - عالم علامة حبر فهامة . الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:45
بغى يقول ليهم كيفاش كتشف l'electron . !!!!!!
6 - هل الحضور إجباري ؟ الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:49
*هل الحضور إجباري ؟
* إن كان كذلك ، سأدفع المبلغ الواجب مرفوقاً بشهادة طبية .
* صرح أحدهم أن الدنيا فارغة ، ليس هناك بيصارة .
* و قال آخر ، أنه سيشترك مع 400 من أصدقائه ، و يرسلوا واحداً
منهم للحضور للندوة ، و يحكي لهم فيما بعد ما جرى . هل هذا مسموح
به قانونياً؟ أما من جهتي لن أحضر ولو كان في حلقة في الساحة العامة.
* إن كان كذلك ، سأدفع المبلغ الواجب مرفوقاً بشهادة طبية .
* صرح أحدهم أن الدنيا فارغة ، ليس هناك بيصارة .
* و قال آخر ، أنه سيشترك مع 400 من أصدقائه ، و يرسلوا واحداً
منهم للحضور للندوة ، و يحكي لهم فيما بعد ما جرى . هل هذا مسموح
به قانونياً؟ أما من جهتي لن أحضر ولو كان في حلقة في الساحة العامة.
8 - يمكن المصارفة الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:53
واش ممكن الدخول بالكريدي ??????؟؟؟؟؟
9 - حمورابي الأربعاء 17 أبريل 2019 - 20:59
نتمنى أن يتم تغيير هذا الوزير الذي لم يستطع تدبير قطاع التعليم .
10 - طالب الأربعاء 17 أبريل 2019 - 21:05
ديك 400 غادي نزيد عليها 100 درهم باش نصيب باسبور نخوي هاد البلاد سعيدة
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