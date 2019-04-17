وزير التربية الوطنية يحاضر في ندوة مدفوعة الأجر

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يشارك سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في ندوة الشهر الجاري بمدينة الدار البيضاء وضع منظموها تعريفة مقابل الحضور تصل إلى 400 درهم.

ويتعلق الأمر بندوة حول الخطة الجديدة للتكوين المهني ومدى تأثيرها على التنمية والتشغيل بالنسبة للشباب، التي تنظمها الجمعية الوطنية لمديري ومكوني الموارد البشرية بشراكة مع المؤسسة الألمانية "كونراد أدينوار".

وستنظم هذه الندوة يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري بأحد فنادق الدار البيضاء، والراغب في حضورها يتوجب عليه دفع مبلغ 400 درهم.