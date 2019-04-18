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كُتّاب وآراء
أكاديمية بني ملال تدين الاعتداء على مدير ثانوية
ذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة أنها نصبت نفسها طرفا مدنيا في نازلة اعتداء أحد الغرباء على مدير ثانوية ابن طفيل التأهيلية، التابعة لمديرية بني ملال، خلال اقتحامه للمؤسسة.
وأدانت أكاديمية بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، هذا الاعتداء، موردة أنها "لن تدخر جهدا في التصدي لمثل هذه الاعتداءات وتوفير الحماية القانونية لنساء ورجال التعليم بالمؤسسات التعليمية".
وأفاد البلاغ بأن مدير الأكاديمية كان قد قام، رفقة المدير الإقليمي ببني ملال، بزيارة لمدير المؤسسة المعتدى عليه، قصد الاطمئنان على صحته ومؤازرته.
وكان شخص، يرجح أنه مختل عقليا، قد اقتحم المؤسسة سالفة الذكر أول أمس الاثنين، وقام بالاعتداء على المدير أثناء قيامه بعمله، متسببا في إصابته بجروح على مستوى الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.