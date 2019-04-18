شراكة تعزز التعاون وتبادل الخبرات بين المحامين المغاربة والإماراتيين

هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

في خطوة لتعزيز العلاقات بين أصحاب البذلة السوداء بالمملكة المغربية ومحامي الإمارات العربية المتحدة، وقع، مساء الأربعاء، نادي المحامين بالمغرب اتفاقية شراكة مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بحضور ممثلين عن الهيئتين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب المغربي رئيس نادي المحامين سعيد معاش، وعن الجانب الإماراتي أمين سر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين علي مصبح ضاحي، إلى "التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام والقانونيين بشكل خاص، مما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعظيم الفائدة للمجتمع".

وأكد سعيد معاش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن توقيع هذه الشراكة يندرج في إطار "انفتاح نادي المحامين على مدارس قريبة منا في المحاماة، وهي نتاج وثمرة مشاورات امتدت لما يقارب السنة مع نظرائنا في الإمارات العربية المتحدّة".

وأضاف معاش "من خلال هذه الاتفاقية نسعى إلى تبادل الخبرات مع زملائنا بهذا البلد الشقيق، الذي تنهل فيه مهنة المحاماة من المدرسة القانونية نفسها التي نعمل بها في المغرب، وهي المدرسة الفرنسية، غير أن التطور الذي تعرفه المحاماة في الإمارات مهم ونريد الاستفادة من تجربتهم".

من جهته، قال مراد العجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، المكلف بالتواصل والعلاقات العامة، إن "هذه الاتفاقية سنعمل من خلالها على تطوير العلاقات بين محامي البلدين عبر تبادل الزيارات والقيام بدورات تدريبية يشارك فيها محامون الدولتين".

وأشار العجوطي إلى أن تنزيل مضامين الاتفاقية سيتم من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات ومبادرات مشتركة في ظل العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع دولة الامارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية.

أما أمين سر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فأشاد، في تصريحه لهسبريس، بالتعاون القضائي المثمر بين البلدين، بالنظر إلى تقارب اللغة والدين والقانون.

وأوضح علي مصبح ضاحي أن بلاده الإمارات تستعين "بالمحامين والقضاة المغاربة حتى نأخذ من هذه الخبرة القضائية التي امتدت عقودا وسنين"، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الشراكة سيتم قريبا. ودعا المحامين المغاربة إلى زيارة الإمارات العربية "حتى يتم تفعيلها عبر دورات ولقاءات وتبادل الخبرات".

ويسعى القائمون على هذه الشراكة إلى نشر التوعية، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية بين جميع فئات المجتمع، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية والقانونية والإدارية في هذا المجال".

وسيقوم وفد المحامين الإماراتيين بعقد لقاءات مع جمعيات مهنية ومسؤولين حكوميين ورجال للأعمال، كما سيشارك في فعاليات المؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المزمع عقده بفاس.