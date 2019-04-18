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الرئيسية | مجتمع | لفتيت يمسك ملف "الأساتذة المتعاقدين" لإنهاء التوتّر مع أمزازي

لفتيت يمسك ملف "الأساتذة المتعاقدين" لإنهاء التوتّر مع أمزازي

لفتيت يمسك ملف "الأساتذة المتعاقدين" لإنهاء التوتّر مع أمزازي
هسبريس - عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 18 أبريل 2019 - 12:00

تطورات جديدة في قضية "الأساتذة المتعاقدين" بعد حوالي شهرين من الإضراب الوطني الشامل دون تحقيق أي تقدم في الملف، إذ كشفت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية شرعت في دراسة هذا الملف الحارق بعد فشل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تدبيره.

ويأتي دخول وزارة الداخلية على خط "أزمة التعاقد"، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بعد قرار المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد" تمديد الإضراب، الذي يخوضه الأساتذة منذ ستة أسابيع، إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري.

وعاد ملف "الأساتذة المتعاقدين" إلى "نقطة الصفر "عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها الوزير أمزازي إلى هسبريس، والتي أكد فيها استحالة إدماج الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية وأن جلسة الحوار المرتقبة يوم 23 أبريل "لن تناقش مقترح الإدماج؛ بل تهدف إلى بحث سبل تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات".

وقرر الأساتذة المحتجون، على إثر هذه التصريحات، التراجع عن قرار تعليق الإضراب وتمديده بسبب وضع الوزير أمزازي سقفا محددا للجولة الثانية من الحوار، وحملوا وزارة التربية الوطنية المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية.

وتتجه وزارة الداخلية إلى إعادة سيناريو "الأساتذة المتدربين"، عندما كلفت الحكومة السابقة عبد الوافي لفتيت بصفته واليا لجهة الرباط بالتحاور معهم؛ وهو ما نجح فيه وتوج الحوار بطي الملف نهائيا. كما نجح وزير الداخلية في تدبير ملف الحوار الاجتماعي وإخراجه من حالة "البلوكاج"، بعد فشل رئيس الحكومة في ذلك.

وحول الحلول المرتقب أن تقدمها وزارة الداخلية، أوضحت المصادر ذاتها أنه بعد دراسة الملف من جميع جوانبه والشروع في الحوار مع ممثلي الأساتذة ستتضح صورة المقترحات بشكل أكثر، مؤكدا أن المهم هو إنقاذ الموسم الدراسي وضمان مصلحة التلاميذ في التمدرس.

وتعيش وزارة التربية الوطنية على وقع احتجاجات غير مسبوقة وتوتر حاد مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على الرغم من الجلوس على طاولة الحوار لمرات عديدة دون التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، خصوصا في ملفّي "الأساتذة المتعاقدين" و"الزنزانة 9".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - بنسودة الخميس 18 أبريل 2019 - 12:08
قلناها ونكررها أن الملف سيجد طريقه للحل قبل فاتح ماي. والوزارة ستأجل الامتحانات لمدة قد تصل لأسبوعين أو 10 أيام.
أما أمزازي فليس بيده حل الملف. فهو فقط دافع الجبهة.
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0
2 - جوني ديب الخميس 18 أبريل 2019 - 12:09
دولة ضعيفة نقطة الى سطر. واش ا عباد الله كاين قانون فوق الجميع اذن طبق المساطر. بنادم منقاطع عن العمل لمدة شهر ومازال ما عرفتو شنو ديرو معاه.
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-3
3 - احمد الخميس 18 أبريل 2019 - 12:11
لموهيم لحاصول اجي عندي شي أستاذ اقولي بلي حنى كندافعو على مجانية التعليم والمدرسة العمومية او يبقى عليا بهادوك الخطابات ديال السياسيين. غادي نقولو سير كونك تحشم.
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-3
4 - الاستاذ نخنوخ الخميس 18 أبريل 2019 - 12:12
خصهم يفهمو ان الادماج مستحيل واذا ارادوا الادماج ما عليهم سوى فسخ العقدة مع الوزارة وترك المدارس فارغة انذاك ستضطر الوزارة الى تنظيم مباراة الولوج لسلك التعليم والغريب في الامر ان فهاد المباراة غادي يتقصى العديد من المتعاقدين لان المباراة تحكمها قوانين الوظيفة العمومية من حيث السن والمستوى والكفاءة الى غير ذلك من الشروط وهو الغير متوفر اليوم فهاد المتعاقدين لان العمل بالعقدة اخد الحابل والنابل المجتهد والكسول الى غير ذلك فهاد من في قرارة نفسه راض بالعمل بالعقدة امثال كبار السن وضعيفي المستوى والعديد من الشباب ذو كفاءة يريد الادماج وهاد مخبيين فيهم المثال الاول وهدا مجرد تحليل شخصي بسيط ومتنساوش التلاميذ اللي هما اليوم الضحية
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-4
5 - صامدون الخميس 18 أبريل 2019 - 12:12
اذن ما محل هذا الوزير في وظيفته !؟ ان كان لا يلقى حلول للشغيلة...
تحية نضالية لجميع الاساتذة وجميع الاحرار في هذا الوطن العزيز
على الوزير تقديم استقالته لإفتقاده للمهنية والتسيير ولعدم انصاته للاساتذة...
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2
6 - افلاطوني الخميس 18 أبريل 2019 - 12:13
ان ازمة الاساتدة المتعاقدين قد طالت مما ينعكس سلبا على المتعلمين خصوصا الدين يدرسون بمستويات اشهادية لدلك نرجو ان تكلل هده المحاولة بالنجاح لمصلحة ابناءن.
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7 - najm eddine الخميس 18 أبريل 2019 - 12:13
مرحبا بكل جهة قادرة على حل مشاكلنا
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8 - استاذة فرض علي التعاقد الخميس 18 أبريل 2019 - 12:14
سي امزازي لقا الحل ولا ارحل.. لا نريد حلولا ترقيعية
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9 - متطفل الخميس 18 أبريل 2019 - 12:15
يجب أن يعلم هؤلاء اﻷنانيون أن مصلحة التلميذ مسألة وطنية أما الترسيم أو لا فهو أمر ثانوي. أما فيما يخص الدمج فهو من سابع المستحيلات ﻷن الكتلة اﻷجورية بالنسبة لميزانية الدولة فهي أصلا تفوق الحدود المتعارف عليها دوليا. أخاف عليكم من الطرد بجرة قلم ﻷن السيل وصل الزبى و لأن اﻵباء والتلاميذ لا يمكنهم اﻹنتظار إلى ما لا نهاية. والسلام.
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10 - rachid الخميس 18 أبريل 2019 - 12:15
لماذا متوفر على 41 وزير في حكومة فاشلة وتتدخل وزارة السيادة لحل أي مشكل. مثل الحوار الاجتماعي المعطل. لماذا لاتكن لما حكومة من ١٠ وزارات على الأكثر. لمادا لم يتم إقالة الحكومة مادامت عاجزة عن حل الإشكاليات ألم يحن الوقت لذلك. هدا اسمه استهتار بالشعب الوزير الدي لا يستطيع حل مشاكل قطاع عليه بالإقالة. وعلى رئيس الحكومة أن يقدم استقالته لأن اختار أناس دون المستوى في التدبير العديد من القطاعات.
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11 - حميد الخميس 18 أبريل 2019 - 12:16
لأول مرة أسمع أن وزيرا يتكلف بتسيير قطاع وزاري آخر نيابة عن وزير آخر. ...يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ...
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12 - مواطن الخميس 18 أبريل 2019 - 12:17
الشعب المغربي اصبح واعيا بما يجري في ساحة التعليم، بحيث يعلم علم اليقين ان سبب ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ هو تعنت الوزارة الوصية وكذا الحكونة
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13 - متتبع الخميس 18 أبريل 2019 - 12:18
لاتقة غي اي حل سيقدمه لفتيت ...خير دليل هو الاتفاق ااذي وقعه مع التساتذة المتدربين ؛ وعدم التزامه ببنود هذا الاتفاق والضحية 159 استاذ تم نرسيبهم .. لاتقة في عتيقة
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14 - متتبع الخميس 18 أبريل 2019 - 12:19
نحن أولياء التلاميذ نطلب بطردهم
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15 - متعض الخميس 18 أبريل 2019 - 12:19
بالفعل فوزارة الداخلية هي ام الوزارات يمكنها وضع الاصبع علئ مكامن الجرح ولها من التجربة والامكانيات ما يجعل هذا المشكل المفتعل في خبر كان ويلقئ حله في اسرع وقت ممكن : ( فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ) ص .
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16 - Simmo الخميس 18 أبريل 2019 - 12:19
هذا يعني أنه سوف يتعامل معهم بطريقة العصى كما فعل مع حراك الريف ومع حراك جرادة .
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17 - خبير تربوي الخميس 18 أبريل 2019 - 12:19
أقول لكم أنصفوا الأساتذة . لا أقول أنصفو موضفي الأكاديميات إنهم خيرة رجال ونساء هذا الوطن ألا يستحقون استقرارا ماديا ومعنويا ؟
هي في الحقيقة أزمة التعاقد معضلة شعب بأكمله تحمل وزرها هاؤلاء الأبطال . فتحية لهم.
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18 - عبدالباسط الخميس 18 أبريل 2019 - 12:20
نتمنى أن يتم حل الملف نهائيا و الرجوع للأقسام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
لدينا الحس الوطني و المسؤولية لاكن من غير المعقول أن نعمل تحت قانون هش
لمن يقول التعاقد موجود في الدول المتقدمة أقول لك أعطيني إقتصاد قوي وفرص شغل كهاته الدول آنذاك نتعاقد
لمن يقول العقد شريعة المتعاقدين أقول لك هذا وطننا ملك لنا لا يحق لأقلية أن تفرضه بدون استشارة المعنيين بالأمر
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19 - عبد الفتاح الخميس 18 أبريل 2019 - 12:20
تحية لجميع الاستاذات و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
انتم اليوم تخوضون معركة الكرامة من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية
لذلك فانجاحكم لهذه المعركة الشريفة رهين بقوة ايمانكم بمشروعية ملفكم و اقتناعكم وانخراطكم في تجسيد الخطوات النضالية
لذلك فالأمر لا يحتاج مشورة من احد في هذا الأمر بل يلزم منكم صمودا و انصهارا قويين في المجموعة و التماشي مع التوجه العام

70000 أستاذ مع أسرهم هم فعلا كل الشعب المغربي لماذا يحاول البعض عزلهم عن هذه المملكة الحبيبة وكأنهم يطالبون بالكماليات ...
إنهم يطالبون بالحقوق والمكتسبات التي راكمها الشعب المغربي
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20 - محمد العربي هروشي الخميس 18 أبريل 2019 - 12:21
دخول وزارة الداخلية على الخط لحل بعض جزئيات ملف قطاع التربية الوطنية بكل تعقيداته وفئاته التي بات تطالب بالإنصاف من الحق في الترقية خارج السلم لفئتي الابتدائ والإعدادي إضافة إلى تغيير الإطار بالشهاداات العليا وإدراج أطر الإدارة التربوية من صيغة الإسناد في إطار متصرف تربوي دون قيد أو شرط مع احتساب الأقدمية العامة وكثير من النقاط العالقة كاتفاقية 2011 وإخراج نظام أساسي محفز ومنصف إلخ سيكون من قبيل العبث .
المنطق يقتضي جلوس الحكومة برمتها للانكباب على حل المشكل بكل إرادة سياسية لوضع حد لهدر الزمن السياسي في مزايدات وتنفيذ إملاءات ستكلف مستقبل الأجيال القادمة ما لايمكن جبره.
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21 - يسف الخميس 18 أبريل 2019 - 12:21
الادماج لا يتطلب الحوار بل الارادة. فالحوار ما هو الا استهلاك للوقت لاغيرٍ. يجب على الجمبع ان يعي ان ابناء البوادي لايدرسون منذ مدة ولا من يحرك ساكنا. يجب على الدولة ان تجد حلا لهذه الفئة في اقرب الاجال ثم تاخير الامتحانات الاشهادية على الاقل بشهر حتى يستدرك الزمن الذي تم هدره من طرف الوزارة وليس الاساتذة
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22 - douha الخميس 18 أبريل 2019 - 12:22
الاساتذة المتعاقدون هم من خرق الاتفاق بحيث صدرت العديد من البيانات باسم التنسيقية بتمديد الاضراب قبل صدور تصريح الوزير ، هذا ما يسمى في القاموس الشعبي لعب الدراري،لانهم كلما اقتربت اليهم الوزارة فروا كالثعالب، ولهذا كانت الوزارة على حق عندما رفضت الحوار مع هؤلاء لان التنسيقية تنعدم لديها المسؤولية القانونية والأخلاقية ولا تستطيع بسط سيطرتها على الجميع ،
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23 - Rachid الخميس 18 أبريل 2019 - 12:23
من 1956 اطر تعليم مرسمين ماذا اعطو .الفشل الذريع في التعليم .واش التلميذ في الباك مزال معرف اكتب سميتو ؟؟!!كيجاوبوك بان الدولة مسؤولة .واش هي فعلا مسؤولة التلميذ معرفش اكتب سميتو بعد 19 سنة ديال الدراسة.؟؟!!وعلاش تلاميذ التعليم الخاص كيقراو مزيان مع ان اساتذتهم متعاقدين ويعملون باجر زهيذ حيث الزيار ومايدير.. اساتذة المستقبل خاصهم التعاقذ والزيار لانقاذ ما يمكن انقاذه في التعليم
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24 - طالب الخميس 18 أبريل 2019 - 12:24
الادماج حقكم جميعا, تحية من طالب للاساتذة على صمودهم.
النصر قريب
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25 - Mohammad الخميس 18 أبريل 2019 - 12:25
نجاح الحوار بين النقابات والداخلية راجع أن الداخلية لديها ملفات الفساد عن زعماء النقابيين.
أما الحوار بين الداخلية والأساتذة المتعاقدين سيكون في الحقيقة بين الدولة العميقة والبنك الدولي
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26 - مواطن الخميس 18 أبريل 2019 - 12:25
يجب على الدولة التخلي عن نظام التعاقد في التعليم او تعميمه في جميع القطاعات كالداخلية و الفلاحة و الصحة و ....
التلاميذ دياولنا ضاعو. اشنو فيها الى دمجتو هاد الشباب في الوظيفة العمومية و هنيونا !!!؟ واش بغيتونا نةضو الفتنة بسباب التعليم ؟؟؟!
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27 - محمد الخميس 18 أبريل 2019 - 12:25
اذا رأيت الداخلية في الحوار فاعلم ان الملف اقترب من الحل
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28 - استاذ الخميس 18 أبريل 2019 - 12:25
الحل بيد الدولة .. حلحلة الملف هو حله و الحل هو :
اولا إرجاع جميع الأساتذة المطرودين و توقيف مساطر التوقيف و العزل (حسن نية من الدولة)
ثانيا إلغاء النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (إلغاء التعاقد بشكل نهائي)
ثالثا إرساء التوظيف الجهوي بإعتباره خيار استراتيجي كما تدعي الدولة (لنا في فوج 2015 و 2016 عبرة لأن التقديم للمباراة كان جهويا)
رابعا إدماج جميع الأساتذة في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية (عن طريق مباراة أو تفويج أو .. المهم ادماج الأساتذة)
هذه النقط الأربع هي أساس الحوار و التفاوض من اجل حل حقيقي للملف غير ذلك فهو ذَر للرماد في العيون و زيادة للإحتقان.
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29 - TEXAS الخميس 18 أبريل 2019 - 12:27
ادا نجح وزير الداخلية في التفاوض مع الأساتذة المتعاقدين في هذه الحالة يجب طرد الحكومة وتقديم استقالتها فورا لأن جميع الملفات الحارقة تعالجها وزارة واحدة هي وزارة الداخلية أين هو رئيس الحكومة الدي صوت عليه الشعب صراحة النظام السياسي المغربي غريب جدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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30 - عبد الله الخميس 18 أبريل 2019 - 12:27
الأساتذة يعانون منذ سنوات والوزير والحكومة يبحثون حن طريقة لإسكاتهم
كيف يتم تعليم مبادئ المساواة للناس في المدارس ثم لا يعيشونها في حياتهم؟
إن الأساتذة لا يطالبون إلا بالمساواة بينهم وبين باقي أساتذة المغرب السابقين لهم
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31 - مفتش تربوي مع التعاقد الخميس 18 أبريل 2019 - 12:28
كمفتش تربوي أقول أن السنة الدراسية في مهب الريح..ولم يعد هناك مجال للاستدراك والآن التلاميذ قريبون من نهاية الموسم
لذلك سيتم عزل المنقطعين عن العمل وتم إخبارنا كمفتشين أنه سيم فتح مباراة جديدة للتوظيف عما قريب
لا نقبل أخذ التلاميذ كرهائن لتحقيق اهداف شخصية
نعم للتعاقد لانه الحل المناسب للحد من الكسل والتقاعس
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32 - انعاشية الخميس 18 أبريل 2019 - 12:29
الى السيد المحترم وزير الداخلية اتمنى ان تاخذ مبادرة ذاتية للخروج بالحلول لموظفي الانعاش الوطني في الادارات العمومية وانتهاء ازمتهم كذلك حتى هما ولاد الشعب وتابعين للوزارة ديالكم
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33 - Med الخميس 18 أبريل 2019 - 12:29
في ظل هدا الوضع اقترح وعد ترسيم المتعاقدين بعد سنة وان يكون دلك موثقا من الحكومة.
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34 - عبد اللطيف الخميس 18 أبريل 2019 - 12:30
عجيب أمر هذه الدولة، كذا كانت تنتظر وزارة الداخلية منذ البداية، أليس هناك تضامن حكومي، ام أنه ولابد من تقديم كبش فداء.
لا وزارة التربية و لا وزارة الداخلية، نريد القرار لا الحوار الفارغ.
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35 - محضر 20 يوليوز الخميس 18 أبريل 2019 - 12:31
الأساتذة المتعاقدون استفادوا من إخلال حكومة بنكيران ـ العثماني بالتزامها مع معطلي محضر 20 يوليوز الذين تم النصب والإحتيال عليهم الأمر الذي شكل كارثة حقوقية شوهت صورة دولة الحق والقانون . إن ما اقترفته حكومة البيجيدي في حق ضحايا محضر 20 يوليوز أصبح مضرب المثل في الظلم والنصب على المواطنين المقهورين . لذلك لا ثقة إطلاقا في الإلتزامات الحكومية . وينبغي محاكمة قادة البيجيدي على إخلالهم بالتزام الدولة المغربية الشهير بمحضر 20 يوليوز .
ولإعادة الثقة في الحكومة ينبغي عليها رفع ظلمها على معطلي محضر 20 يوليوز وعند ذلك يمكن للأساتذة المتعاقدين أن يثقوا فيها .
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36 - سمارة الخميس 18 أبريل 2019 - 12:31
سناريو جيش في جزاءر والمخزن في مغرب .اما باقي من وزارات مومياءات .
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37 - محمد الخميس 18 أبريل 2019 - 12:31
هدم الأستاذ هو هدم للتعليم
و هدم التعليم هو دليل على رغبة في تكليخ
الشعب و قتل لتقدم الدولة (المواطنة )
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38 - امحاميد الغزلان الخميس 18 أبريل 2019 - 12:31
كان على ام الوزارات التدخل منذ ولادة الازمة لتفادي الهدر المدرسي.وبالتالي انقاذ الموسم من سنة بيضاء
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39 - مواطن من الدرجة الثانية الخميس 18 أبريل 2019 - 12:31
الذاخلية من تقرر...وهي الآمر الناهي في المغرب...أما باقي الوزارات فهي مجرد كراكز ما بيدها حيلة...نرجو أن يكون حلا ديمقراطيا ينصف هؤلاء الأساتذة الذين هبو للدفاع عن حقوقهم...وحق الشعب في مجانية التعليم...وتحملو الضغوط النفسية التي مورست عليهم من قبل الوزارة اللامسؤولة...وصبرو على كم الحقد والحسد الذي يحاك ضدهم من بضعة أمييين لا يفقهون في موضوع التربية شيئا...
تنبيه : لا يجب ان ترضو بفتات الحلول.
قضيتكم مشروعة دافعو عنها في شموليتها
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40 - استاذ الخميس 18 أبريل 2019 - 12:32
لا حوار على ارضية غير الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية
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41 - ملاحظ الخميس 18 أبريل 2019 - 12:32
إذا كان هذا الوزير غير قادر على حل مثل هذه المشاكل فلما يتم الاحتفاظ به ضمن الطاقم الحكومي....عليه ان يرحل و يترك مكانه لمن هو أهلا بها.......و سيكون من الافضل رحيل الحكومة بكل مكوناتها......
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42 - مواطن الخميس 18 أبريل 2019 - 12:34
بعد أن بقي التلاميذ في الأرياف والقرى لشهرين دون دراسة، إذا بنا نستبشر خيرا بعد الحوار الذي جرته وزارة التربية مع الأساتذة المتعاقدين، لكن للأسف تعنت الوزير وخرجاته وكذلك ما سمعنا عن خلف الوزارة لوعودها ، أما هذا الوضع الكارثي ،أطالب باستقالة الوزير أو إقالته، وأطالب بوضح حد لملف المتعاقدين لأن أبناءنا على شفا سنة بيضاء ، وذلك بإدماجهم كما فعلت الحكومة الجزائرية ومجموعة من دول الجوار.
هؤلاء أساتذة نعتز بهم بشهادة كل أهل الأرياف.
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43 - عالي الخميس 18 أبريل 2019 - 12:34
مرة أخرى الحكومة تستغيث بوزارة الداخلية ، إذا تمكنت هذه المرة وزارة الداخلية من حل هذا المشكل المفتعل ، فيجب الإستغناء عن باقي الوزراء و يكفي المغرب وزارة واحدة قادرة على تسييره و حل مشاكله ، و نخفف بذلك عن خزينة الدولة عبء الميزانيات الضخمة التي تسير بها هذه الوزارات العاجزة عن حل مشاكلها .
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