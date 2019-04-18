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كُتّاب وآراء
لفتيت يمسك ملف "الأساتذة المتعاقدين" لإنهاء التوتّر مع أمزازي
تطورات جديدة في قضية "الأساتذة المتعاقدين" بعد حوالي شهرين من الإضراب الوطني الشامل دون تحقيق أي تقدم في الملف، إذ كشفت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية شرعت في دراسة هذا الملف الحارق بعد فشل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تدبيره.
ويأتي دخول وزارة الداخلية على خط "أزمة التعاقد"، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بعد قرار المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد" تمديد الإضراب، الذي يخوضه الأساتذة منذ ستة أسابيع، إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري.
وعاد ملف "الأساتذة المتعاقدين" إلى "نقطة الصفر "عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها الوزير أمزازي إلى هسبريس، والتي أكد فيها استحالة إدماج الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية وأن جلسة الحوار المرتقبة يوم 23 أبريل "لن تناقش مقترح الإدماج؛ بل تهدف إلى بحث سبل تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات".
وقرر الأساتذة المحتجون، على إثر هذه التصريحات، التراجع عن قرار تعليق الإضراب وتمديده بسبب وضع الوزير أمزازي سقفا محددا للجولة الثانية من الحوار، وحملوا وزارة التربية الوطنية المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية.
وتتجه وزارة الداخلية إلى إعادة سيناريو "الأساتذة المتدربين"، عندما كلفت الحكومة السابقة عبد الوافي لفتيت بصفته واليا لجهة الرباط بالتحاور معهم؛ وهو ما نجح فيه وتوج الحوار بطي الملف نهائيا. كما نجح وزير الداخلية في تدبير ملف الحوار الاجتماعي وإخراجه من حالة "البلوكاج"، بعد فشل رئيس الحكومة في ذلك.
وحول الحلول المرتقب أن تقدمها وزارة الداخلية، أوضحت المصادر ذاتها أنه بعد دراسة الملف من جميع جوانبه والشروع في الحوار مع ممثلي الأساتذة ستتضح صورة المقترحات بشكل أكثر، مؤكدا أن المهم هو إنقاذ الموسم الدراسي وضمان مصلحة التلاميذ في التمدرس.
وتعيش وزارة التربية الوطنية على وقع احتجاجات غير مسبوقة وتوتر حاد مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على الرغم من الجلوس على طاولة الحوار لمرات عديدة دون التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، خصوصا في ملفّي "الأساتذة المتعاقدين" و"الزنزانة 9".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
أما أمزازي فليس بيده حل الملف. فهو فقط دافع الجبهة.
تحية نضالية لجميع الاساتذة وجميع الاحرار في هذا الوطن العزيز
على الوزير تقديم استقالته لإفتقاده للمهنية والتسيير ولعدم انصاته للاساتذة...
هي في الحقيقة أزمة التعاقد معضلة شعب بأكمله تحمل وزرها هاؤلاء الأبطال . فتحية لهم.
لدينا الحس الوطني و المسؤولية لاكن من غير المعقول أن نعمل تحت قانون هش
لمن يقول التعاقد موجود في الدول المتقدمة أقول لك أعطيني إقتصاد قوي وفرص شغل كهاته الدول آنذاك نتعاقد
لمن يقول العقد شريعة المتعاقدين أقول لك هذا وطننا ملك لنا لا يحق لأقلية أن تفرضه بدون استشارة المعنيين بالأمر
انتم اليوم تخوضون معركة الكرامة من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية
لذلك فانجاحكم لهذه المعركة الشريفة رهين بقوة ايمانكم بمشروعية ملفكم و اقتناعكم وانخراطكم في تجسيد الخطوات النضالية
لذلك فالأمر لا يحتاج مشورة من احد في هذا الأمر بل يلزم منكم صمودا و انصهارا قويين في المجموعة و التماشي مع التوجه العام
70000 أستاذ مع أسرهم هم فعلا كل الشعب المغربي لماذا يحاول البعض عزلهم عن هذه المملكة الحبيبة وكأنهم يطالبون بالكماليات ...
إنهم يطالبون بالحقوق والمكتسبات التي راكمها الشعب المغربي
المنطق يقتضي جلوس الحكومة برمتها للانكباب على حل المشكل بكل إرادة سياسية لوضع حد لهدر الزمن السياسي في مزايدات وتنفيذ إملاءات ستكلف مستقبل الأجيال القادمة ما لايمكن جبره.
النصر قريب
أما الحوار بين الداخلية والأساتذة المتعاقدين سيكون في الحقيقة بين الدولة العميقة والبنك الدولي
التلاميذ دياولنا ضاعو. اشنو فيها الى دمجتو هاد الشباب في الوظيفة العمومية و هنيونا !!!؟ واش بغيتونا نةضو الفتنة بسباب التعليم ؟؟؟!
اولا إرجاع جميع الأساتذة المطرودين و توقيف مساطر التوقيف و العزل (حسن نية من الدولة)
ثانيا إلغاء النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (إلغاء التعاقد بشكل نهائي)
ثالثا إرساء التوظيف الجهوي بإعتباره خيار استراتيجي كما تدعي الدولة (لنا في فوج 2015 و 2016 عبرة لأن التقديم للمباراة كان جهويا)
رابعا إدماج جميع الأساتذة في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية (عن طريق مباراة أو تفويج أو .. المهم ادماج الأساتذة)
هذه النقط الأربع هي أساس الحوار و التفاوض من اجل حل حقيقي للملف غير ذلك فهو ذَر للرماد في العيون و زيادة للإحتقان.
كيف يتم تعليم مبادئ المساواة للناس في المدارس ثم لا يعيشونها في حياتهم؟
إن الأساتذة لا يطالبون إلا بالمساواة بينهم وبين باقي أساتذة المغرب السابقين لهم
لذلك سيتم عزل المنقطعين عن العمل وتم إخبارنا كمفتشين أنه سيم فتح مباراة جديدة للتوظيف عما قريب
لا نقبل أخذ التلاميذ كرهائن لتحقيق اهداف شخصية
نعم للتعاقد لانه الحل المناسب للحد من الكسل والتقاعس
لا وزارة التربية و لا وزارة الداخلية، نريد القرار لا الحوار الفارغ.
ولإعادة الثقة في الحكومة ينبغي عليها رفع ظلمها على معطلي محضر 20 يوليوز وعند ذلك يمكن للأساتذة المتعاقدين أن يثقوا فيها .
و هدم التعليم هو دليل على رغبة في تكليخ
الشعب و قتل لتقدم الدولة (المواطنة )
تنبيه : لا يجب ان ترضو بفتات الحلول.
قضيتكم مشروعة دافعو عنها في شموليتها
هؤلاء أساتذة نعتز بهم بشهادة كل أهل الأرياف.