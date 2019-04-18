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الرئيسية | مجتمع | الوزير أمزازي يقرر مقاطعة "ندوة مدفوعة الأجر"

الوزير أمزازي يقرر مقاطعة "ندوة مدفوعة الأجر"

الوزير أمزازي يقرر مقاطعة "ندوة مدفوعة الأجر"
هسبريس من الرباط
الخميس 18 أبريل 2019 - 10:47

قرر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، عدم المشاركة في ندوة بمدينة الدار البيضاء وضع منظموها تعريفة مقابل الحضور تصل إلى 400 درهم.

وقال مصدر من الوزارة، في توضيحات لهسبريس، إن الوزير أمزازي استغرب من وضع المنظمين مقابل مادي لحضور الندوة التي كان سيؤطرها دون إخباره بذلك. وأضاف المصدر ذاته أن وزير التربية الوطنية قدم اعتذاره إلى الجهة المنظمة، وأكد عدم حضوره.

ويتعلق الأمر بندوة حول الخطة الجديدة للتكوين المهني ومدى تأثيرها على التنمية والتشغيل بالنسبة للشباب، التي تنظمها الجمعية الوطنية لمديري ومكوني الموارد البشرية بشراكة مع المؤسسة الألمانية "كونراد أدينوار".

وكانت هذه الندوة ستنظم يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري بأحد فنادق الدار البيضاء، والراغب في حضورها يتوجب عليه دفع مبلغ 400 درهم، وفقا للملصق الإشهاري.

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