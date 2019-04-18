"أوزون" تنفي تأخر أجور عمال مطار محمد الخامس

هسبريس من الرباط

نفت شركة "أوزون"، المكلفة بالتدبير المفوض للنظافة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أن تكون أجور عمالها قد تأخر صرفها لمدة ثلاثة شهور، وقالت إن الاحتجاج الذي يخوضه العمال يحركه بضعة منهم بسبب عدم تجديد عقودهم.

وأوضحت حنان بنعمر، المديرة العامة لشركة "أوزون"، في اتصال بهسبريس، أن بعض العمال، وعددهم خمسة عشر شخصا، كانوا يشتغلون مع الشركة، وبعد انتهاء عقودهم لم يتم تجديدها، بعد أن صدرت منهم سلوكات مسيئة إلى الشركة؛ ما دفعهم إلى تحريض باقي زملائهم على الاحتجاج.

وفنّدت المديرة العامة لشركة "أوزون" ادعاءات المكتب النقابي الممثل لعمال النظافة بمطار محمد الخامس، والذي قال إن العمال لم يتوصلوا بأجورهم منذ ثلاثة شهور، موضحة أن جميع العمال يتوصلون بأجورهم بشكل منتظم، كما أوضحت أن عدد العمال المشتغلين لديها هو 154 عاملا وليس 500.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن العمال الذين لم يتم تجديد عقودهم كانوا يشتغلون بعقود محددة الآجال، "وحين لم يتم تجديد عقودهم، لأن لهم مشاكل في العمل ومردوديتهم ضعيفة، وتصدر عنهم سلوكات مسيئة لسمعة الشركة، شرعوا في تحريض زملائهم العمال على الاحتجاج".

وتابعت: "الأمور لم تتوقف عند الاحتجاج والتحريض عليه، بل إن العمال الذين لم يتم تجديد عقودهم شرعوا في تهديد العمال الرافضين للاحتجاج، خاصة منهم النساء، ويروجون لأكاذيب من قبيل إن الشركة ستطرد الجميع، من أجل الضغط عليهم للاحتجاج".

ونفت المسؤولة في شركة "أوزون" أن تكون أجور عمالها في حدود 2000 درهم، قائلة "الشركة تدفع للعمال 2400 درهم، أي أنها تلتزم بتطبيق القانون المحدد للحد الأدنى للأجور، بينما كانوا لا يحصلون سوى على أجر 2000 درهم في عهد الشركات السابقة، كما أن الشركة تصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".