تشديد تعويضات الولادة القيصرية يثير حنق أطباء القطاع الخاص

هسبريس - يوسف لخضر

وجّهت هيئات نقابية تمثل الأطباء في القطاع الخاص رسالة احتجاج إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء، بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعويض عن عمليات الولادة القيصرية.

وتأتي هذه الرسالة تزامناً مع إعلان كنوبس اشتراط تقرير طبي لكل ولادة قيصرية يتوصل بها بهدف التعويض، ابتداءً من فاتح ماي المقبل.

ووقّعت على الرسالة كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والمجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والمجمع النقابي الوطني للأطباء المتخصصين في القطاع الخاص.

ودعت هذه الهيئات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها مؤسسة عمومية لها مهام ضبطية وتأطيرية، لاتخاذ موقف من قرار كنوبس ودعوة مديره العام إلى إلغاء المذكرة التي بعثها أمس الأربعاء إلى مختلف المعنيين.

واتهمت الرسالة الاحتجاجية المدير العام لكنوبس بالتدخل "في أدوار طبية علمية بحتة هي من شأن الأطباء"، واعتبروا أن هذا الأمر إهانة لهم.

وأشارت الرسالة إلى أن "كنوبس" اعتمد في قراره على الإحصائيات التي أعدتها مصالحه والتي يمكن تفسير نتائجها وفقاً لعدة معايير؛ مؤكدةً أنه "خلص إلى نتائج متسرعة وأحكام قيمة تبين مدى الاستسهال الذي يتم التعامل به مع صحة وحياة مواطنين".

رسالة الهيئات المحتجة أضافت أن "إشكالية الولادات القيصرية تمس مختلف دول العالم وتعمل منظمة الصحة العالمية عليها منذ سنوات، وهي تحتاج إلى دراسات وتحليلات على المستوى الوطني للوقوف على الوضع تماشياً مع المقاربة المعتمدة دولياً للوصول إلى التوصيات الضرورية".

وأكدت الهيئات المهنية أن الأطباء المغاربة كانوا دائماً مستعدين للمساهمة في الموضوع تماشياً مع توجهات السياسة العامة للصحة في المغرب وما هو معروف في التجارب المقارنة.

جدير بالذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كان قد أشار إلى أن هناك لجوءاً مفرطاً للعمليات القيصرية تصل إلى 6 ولادات من أصل 10. كما كشف أن معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية يصل إلى حوالي 61 في المائة، وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر له تمثل 70 مليون درهم سنوياً.

ولمواجهة هذه الوضعية، قال الصندوق، في قرار أعلن عنه الأربعاء، إنه ابتداء من فاتح ماي المقبل سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.