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كُتّاب وآراء
تشديد تعويضات الولادة القيصرية يثير حنق أطباء القطاع الخاص
وجّهت هيئات نقابية تمثل الأطباء في القطاع الخاص رسالة احتجاج إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء، بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعويض عن عمليات الولادة القيصرية.
وتأتي هذه الرسالة تزامناً مع إعلان كنوبس اشتراط تقرير طبي لكل ولادة قيصرية يتوصل بها بهدف التعويض، ابتداءً من فاتح ماي المقبل.
ووقّعت على الرسالة كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والمجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والمجمع النقابي الوطني للأطباء المتخصصين في القطاع الخاص.
ودعت هذه الهيئات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها مؤسسة عمومية لها مهام ضبطية وتأطيرية، لاتخاذ موقف من قرار كنوبس ودعوة مديره العام إلى إلغاء المذكرة التي بعثها أمس الأربعاء إلى مختلف المعنيين.
واتهمت الرسالة الاحتجاجية المدير العام لكنوبس بالتدخل "في أدوار طبية علمية بحتة هي من شأن الأطباء"، واعتبروا أن هذا الأمر إهانة لهم.
وأشارت الرسالة إلى أن "كنوبس" اعتمد في قراره على الإحصائيات التي أعدتها مصالحه والتي يمكن تفسير نتائجها وفقاً لعدة معايير؛ مؤكدةً أنه "خلص إلى نتائج متسرعة وأحكام قيمة تبين مدى الاستسهال الذي يتم التعامل به مع صحة وحياة مواطنين".
رسالة الهيئات المحتجة أضافت أن "إشكالية الولادات القيصرية تمس مختلف دول العالم وتعمل منظمة الصحة العالمية عليها منذ سنوات، وهي تحتاج إلى دراسات وتحليلات على المستوى الوطني للوقوف على الوضع تماشياً مع المقاربة المعتمدة دولياً للوصول إلى التوصيات الضرورية".
وأكدت الهيئات المهنية أن الأطباء المغاربة كانوا دائماً مستعدين للمساهمة في الموضوع تماشياً مع توجهات السياسة العامة للصحة في المغرب وما هو معروف في التجارب المقارنة.
جدير بالذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كان قد أشار إلى أن هناك لجوءاً مفرطاً للعمليات القيصرية تصل إلى 6 ولادات من أصل 10. كما كشف أن معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية يصل إلى حوالي 61 في المائة، وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر له تمثل 70 مليون درهم سنوياً.
ولمواجهة هذه الوضعية، قال الصندوق، في قرار أعلن عنه الأربعاء، إنه ابتداء من فاتح ماي المقبل سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
إلا من أتى الله بقلب سليم.
ولكن الكل يعرف ولا أعمم أن الكثير من الأطباء انتهازيون ويتعاملون بمنطق الربح الفاحش ومعاملات غير اخلاقية من أجل المال والنقابيون حتما يعرفونهم ويتاغضون الطرف عنهم.
ولو كان الكنوبس يحترم منخرطيه اذهب اتصل المشكل اما هذا الاجراء فحتما تبيعاته ستكون على المنخرطين فقط.
- جشع بعض الأطباء و رغبتهم في تقاضي تعويضات كبيرة عن عملية الولادة القيصرية مقارنة بالولادة العادية.
- رغبة بعض النساء اللواتي يفضلن الولادة القيصرية "اختياريا" حتى يتمكنن من اختيار الموعد و المكان المناسبين لهن، لدرجة أن بعض النساء يذهبن للولادة بعد زيارة مصحة التجميل و حتى يتمكنن من إلتقاط السيلفيات و تصوير فيديوهات ووضعها في يوتوب و جمع عدد كبير من المشاهدات و اللايكات.
المهم إن غاب الضمير حضر الجشع و الطمع
تنشط سوق سوداء حين ان الطبيب الدي يقوم بأي عملية يشترط على مريضه مبلغ من المال يبدأ من 2000 درهم وقد يصل الى 10االاف درهم. كخدمة اليد اي انه غير راض على التمن المقترح من الدولة يدفع المريض تمن العملية الي قد يعوض على نسبة منه من التأمين ان وجد
تم تمن خدمة اليد او رشوة او نوار. للطبيب ولا تعويض عليه. فهى مبالغ مهمة يستنزفها اطباء الرباط سلا الدار البيضاء مراكش طنجة اكادير و مدن اخرى من مرضاهم بدون وجه حق
واخرها صديق اخد ابنه لعيادة خاصة لفحص ابنه قال الطبيب انه يعاني من ( الزائدة ) ويجب ازالتها اخد موعد وبدأ يأجل الموعد وغير الطبيب المصحة التي سيجرى فيها العملية. حينها افتطن الاب للامر واستشار طبيب اخر فقال له ابنك لا يعاني من اي شيء فواجه الطبيب الاول وقال لدى ابناء ومصاريف وقروض ارجوك لا تفضح امرى .....
يعني الكل يجرى وراء المال
داخل المغرب، العكس تماما، كل من أعرفهن تعرضن لولادات قيصرية مع ضرورة أداء فارق مالي للمصحة إضافة إلى التحمل المالي للكنوبس....
الأطباء تحولوا إلى مصاصي دماء الشعب، يمتلكون الضيعات الفلاحية والفيلات دون رقيب أو حسيب...مهنة الطب مهنة نبيلة وشريفة ومن حق الاطباء ان يعيشوا حياة كريمة وذات قيمة، ولكن أن يتحلوا إلى اغنياء وملاكين فاحشي الثراء، فهم فعلا أطباء مصاصي دماء يجب اجتثاثهم...مع كل الإحترام والتقدير
للقلة القليلة من الأطباء الشرفاء.
فمادا ستقولون لرب العالمين.
احيي كنوبس على هده البادرة الطيبة.
ولو لم يكن داع لاجراء العملية سيرغمون الحامل عليها اما بترهيبها على انها ستتعرض للخطر ادا وضعت بالطريقة العادية او. كدب في موعد ولادتها ويقولون قد فات الاوان على الولادة الطبيعية يجب اخراج المولود قبل ان يبلع ماء المشيمة او اي مبررات واهية. والهدف هو استنزاف جيب المريضة و جيب الكنوبس