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الرئيسية | مجتمع | تشديد تعويضات الولادة القيصرية يثير حنق أطباء القطاع الخاص

تشديد تعويضات الولادة القيصرية يثير حنق أطباء القطاع الخاص

تشديد تعويضات الولادة القيصرية يثير حنق أطباء القطاع الخاص
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:00

وجّهت هيئات نقابية تمثل الأطباء في القطاع الخاص رسالة احتجاج إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء، بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعويض عن عمليات الولادة القيصرية.

وتأتي هذه الرسالة تزامناً مع إعلان كنوبس اشتراط تقرير طبي لكل ولادة قيصرية يتوصل بها بهدف التعويض، ابتداءً من فاتح ماي المقبل.

ووقّعت على الرسالة كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والمجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والمجمع النقابي الوطني للأطباء المتخصصين في القطاع الخاص.

ودعت هذه الهيئات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها مؤسسة عمومية لها مهام ضبطية وتأطيرية، لاتخاذ موقف من قرار كنوبس ودعوة مديره العام إلى إلغاء المذكرة التي بعثها أمس الأربعاء إلى مختلف المعنيين.

واتهمت الرسالة الاحتجاجية المدير العام لكنوبس بالتدخل "في أدوار طبية علمية بحتة هي من شأن الأطباء"، واعتبروا أن هذا الأمر إهانة لهم.

وأشارت الرسالة إلى أن "كنوبس" اعتمد في قراره على الإحصائيات التي أعدتها مصالحه والتي يمكن تفسير نتائجها وفقاً لعدة معايير؛ مؤكدةً أنه "خلص إلى نتائج متسرعة وأحكام قيمة تبين مدى الاستسهال الذي يتم التعامل به مع صحة وحياة مواطنين".

رسالة الهيئات المحتجة أضافت أن "إشكالية الولادات القيصرية تمس مختلف دول العالم وتعمل منظمة الصحة العالمية عليها منذ سنوات، وهي تحتاج إلى دراسات وتحليلات على المستوى الوطني للوقوف على الوضع تماشياً مع المقاربة المعتمدة دولياً للوصول إلى التوصيات الضرورية".

وأكدت الهيئات المهنية أن الأطباء المغاربة كانوا دائماً مستعدين للمساهمة في الموضوع تماشياً مع توجهات السياسة العامة للصحة في المغرب وما هو معروف في التجارب المقارنة.

جدير بالذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كان قد أشار إلى أن هناك لجوءاً مفرطاً للعمليات القيصرية تصل إلى 6 ولادات من أصل 10. كما كشف أن معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية يصل إلى حوالي 61 في المائة، وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر له تمثل 70 مليون درهم سنوياً.

ولمواجهة هذه الوضعية، قال الصندوق، في قرار أعلن عنه الأربعاء، إنه ابتداء من فاتح ماي المقبل سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مواطن الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:07
للاسف ليس هناك من يراعي مصلحة المواطن، لكن النهاية ستكون في القبر،لن ينفعك لا مال ولا بنون.
إلا من أتى الله بقلب سليم.
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7
2 - Naturaliat الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:11
انا مع نقابة القطاع الخاص ردا على إجراء الكنوبس.

ولكن الكل يعرف ولا أعمم أن الكثير من الأطباء انتهازيون ويتعاملون بمنطق الربح الفاحش ومعاملات غير اخلاقية من أجل المال والنقابيون حتما يعرفونهم ويتاغضون الطرف عنهم.

ولو كان الكنوبس يحترم منخرطيه اذهب اتصل المشكل اما هذا الاجراء فحتما تبيعاته ستكون على المنخرطين فقط.
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2
3 - Peace الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:11
صندوق الضمان الصحي ليس بقرة حلوب للاطباء الخواص و من لهم رغبات خاصة, التغطية الصحية هي فقط على المرض و المستعجلات و العلاجات الاساسية. اوا الى بغيتو داكشي, راه كما يقول المثل المغربي "زيد الما, زيد الدقيق" و المثل الالماني "من لا شيء, ياتي لا شيء"
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2
4 - باحث عن الحقيقة الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:14
لماذا يدعي الاطباء ان لكنوبس يتدخل فيما لا يعنيه ؟ اليس هذا الصندوق هو من يدفع التعويضات ؟ اذا من حق الساهرين عليه ضبط طلبات التعويض التي تقدم اليه . الا يعتمد الصندوق على هيئة اطباء تقرر مدى مطابقة ملفات طلب التعويض للمعايير الصحية ؟ اذا الصندوق يشتغل في اطار قانوني ويستعين باصحاب الاختصاص . ويبدو ان قطاع التطبيب في المغاربة قد استغول واصبح مسعورا في مجال جمع المال ختى بالطرق الملتوية . زمان مصى كان الانسان يدرس الطب ليقدم خدماته للانسانية ، في ايامنا هذه ان يكون لك ابن او بنت في كلية الطب فمعناه انك استثمرت في مجال المال والاعمال . اتقوا الله ياسادة يا اطباء وارحموا الموضى فقد اديتم قسما مقدسا لذلك . وارحموا صندوق لكنوبس فهو ليس بقرتكم الحلوب
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8
5 - نعمان الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:14
إرتفاع حالات الولادة القيصرية يرجع لسببين رئيسيين :
- جشع بعض الأطباء و رغبتهم في تقاضي تعويضات كبيرة عن عملية الولادة القيصرية مقارنة بالولادة العادية.
- رغبة بعض النساء اللواتي يفضلن الولادة القيصرية "اختياريا" حتى يتمكنن من اختيار الموعد و المكان المناسبين لهن، لدرجة أن بعض النساء يذهبن للولادة بعد زيارة مصحة التجميل و حتى يتمكنن من إلتقاط السيلفيات و تصوير فيديوهات ووضعها في يوتوب و جمع عدد كبير من المشاهدات و اللايكات.
المهم إن غاب الضمير حضر الجشع و الطمع
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10
6 - سوق سوداء الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:17
في المدن الكبرى خصوصا الرباط والدار البيضاء.
تنشط سوق سوداء حين ان الطبيب الدي يقوم بأي عملية يشترط على مريضه مبلغ من المال يبدأ من 2000 درهم وقد يصل الى 10االاف درهم. كخدمة اليد اي انه غير راض على التمن المقترح من الدولة يدفع المريض تمن العملية الي قد يعوض على نسبة منه من التأمين ان وجد
تم تمن خدمة اليد او رشوة او نوار. للطبيب ولا تعويض عليه. فهى مبالغ مهمة يستنزفها اطباء الرباط سلا الدار البيضاء مراكش طنجة اكادير و مدن اخرى من مرضاهم بدون وجه حق
واخرها صديق اخد ابنه لعيادة خاصة لفحص ابنه قال الطبيب انه يعاني من ( الزائدة ) ويجب ازالتها اخد موعد وبدأ يأجل الموعد وغير الطبيب المصحة التي سيجرى فيها العملية. حينها افتطن الاب للامر واستشار طبيب اخر فقال له ابنك لا يعاني من اي شيء فواجه الطبيب الاول وقال لدى ابناء ومصاريف وقروض ارجوك لا تفضح امرى .....
يعني الكل يجرى وراء المال
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4
7 - idane الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:18
hahhaa c normal que les medecins du secteur prive ne seront pas satisfaits vu le montant du «noir» qui va sauter.
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0
8 - عزيز الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:23
الكنوبص لا يهمه سوى المال الذي يصرفه على هذه العمليات، أما صحة الأم والجنين فليست من شأنه.....هناك حالات يكون فيها اللجوء للعملية القيصرية أمرا لا مفر منه، وهناك حالات تطلب فيها الحامل من الطبيب ذلك، لكونها عاشت تجربة صعبة من قبل أو فقدت وليدها أثناء الولادة العادية. فلماذا نعاقب الحامل حتى في هذا الأمر الذي تكون فيه بين الحياة والموت
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-3
9 - ظleo الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:26
اصبحت موضة..كل اطباء القطاع الخاص يبرمجون الولادة القيصرية حتى و ان لم تكن ضرورية...للاشارة تبقى عملية جراحية محددة في بعض الحالات لكن للاسف جشع الاطباء يدفعهم الى اقناع النساء بالقيام بها..ربح مضاعف..وقت قصير لكل عملية...دون احترام للمهنة و اخلاقياتها..لا ننسى ان لها مضاعفات على المدى المتوسط و البعيد...امر اخر ان بعض النساء يخفن من تغير شكل المهبل..خوف من نضرة الزوج..و.و.و....نوع اخر يتفاخر بكونه قام بعملية في كلينيك فلان بثمن...المهم الجنون ركب الجميع
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10 - حمو موليير الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:27
الأطباء أنانيون من الدرجة الأولى فهم لاينظرون إلا بالعين العمياء إلى ما يضر بهم أما ما يضر المواطن أو أي طرف آخر فينظرون إليه بالعين السليمة و يعتبرون ما تم اتخاده ضدهم خرقا للقانون وضررا بصحة المواطن بينما هم من يتلاعب ويضر بصحة المواطن و جيبه كأن يقوموا باجراء عملية جراحية دون مبرر قصد سلب المواطن أو سلب الجهة المسؤولة عن التأمين الصحي مثل ما دكر عن العمليات القيصرية المتعلقة بالولادة.
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11 - مصطفى مكناس الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:29
بدون الأستشهاد بإحصائيات رسمية وانطلاقا من كل النساء التي أعرفهن خارج المغرب فإتهن قد أجرين ولادات طبيعية.
داخل المغرب، العكس تماما، كل من أعرفهن تعرضن لولادات قيصرية مع ضرورة أداء فارق مالي للمصحة إضافة إلى التحمل المالي للكنوبس....
الأطباء تحولوا إلى مصاصي دماء الشعب، يمتلكون الضيعات الفلاحية والفيلات دون رقيب أو حسيب...مهنة الطب مهنة نبيلة وشريفة ومن حق الاطباء ان يعيشوا حياة كريمة وذات قيمة، ولكن أن يتحلوا إلى اغنياء وملاكين فاحشي الثراء، فهم فعلا أطباء مصاصي دماء يجب اجتثاثهم...مع كل الإحترام والتقدير
للقلة القليلة من الأطباء الشرفاء.
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12 - مواطن الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:31
الجزارة والجشع وعدم احترام القسم الطبي بالنسبة لمعظم اطباء القطاع الحر .على الدولة ان تتدخل لضبط الفوضى وتقنين اسعار الفحص والعلاج بما يحمي مصالح المواطنين المضطرين للتعامل مع المصحات الخاصة
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13 - Hakim khouribgui الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:32
كم من سيدة حاملكان من الواجب ان تضع جنينها بطريقة عادية واستعملتم حيلكم كي تلد عن طريق العملية وكل هدا من اجل الاموال الحرام التي تاخدونها بالباطل وتؤدون الناس ...
فمادا ستقولون لرب العالمين.
احيي كنوبس على هده البادرة الطيبة.
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14 - عاقو بيكم الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:32
عندما تدخل السيدة الحامل لمصحة ما ستضع مولودها عن طريقة عملية قيصرية في اغلب الحالات
ولو لم يكن داع لاجراء العملية سيرغمون الحامل عليها اما بترهيبها على انها ستتعرض للخطر ادا وضعت بالطريقة العادية او. كدب في موعد ولادتها ويقولون قد فات الاوان على الولادة الطبيعية يجب اخراج المولود قبل ان يبلع ماء المشيمة او اي مبررات واهية. والهدف هو استنزاف جيب المريضة و جيب الكنوبس
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15 - انيس زعير الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:35
الله بغاو يقطعو رزق على طبيب الخاص، فين بغاوه يدوز كونجي دراس لعام مسكين ؟؟
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16 - مواطنة الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:35
ما يجعل النساء يتوجهن اكثر للولادة القيصرية هوان شركات التامين لا تقوم بالتعويض الا على الولادة القيصرية اما الولادة الطبيعية التي قد تصل تكاليفها الى 4000 درهم واكثر فلا ترى شركات التامين انها تستحق التعويض اليس هذا تشجيعا على العمليات القيصرية
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