جمعية التواصل تبسط بطنجة نتائج دراسة حول واقع الصم والبكم

هسبريس – عبد الواحد استيتو

نظمت جمعية التواصل للصم والبكم، بشراكة مع كل من التعاون البلجيكي ومنظمتي "KIYO" و"KARAMA SOLIDARITY" البلجيكيتين، يوما دراسيا بمدينة طنجة، الخميس، لعرض النتائج الميدانية التي قام بها مكتب دراسات في إطار مشروع برنامج 2017-2021 "معا من أجل حقوق الجميع"، وتحديدا فيما يخص الشق الترافعي للبرنامج.

واستهدفت الدراسة تشخيص وضعية الصم والبكم في المجالين التعليمي والمهني في 3 مدن هي الرباط، مكناس وطنجة، "لتثمين التجارب الإيجابية والوقوف على مكامن الخلل، ومن ثم الخروج بحلول وتوصيات واقعية لتحسين ظروف هذه الفئة من أبناء الوطن".

خالد ندا، ممثل مكتب الدراسات، قدّم عرضا أوليا بالفيديو لواقع الصم بطنجة شمل شهادات عن واقع التمدرس من وجهة نظر الأطفال الصم وكذا أهاليهم، إضافة إلى شهادات مدرسين ومشرفين، قبل أن يتناول بالتفصيل نتائج الدراسة التي أجراها المكتب.

وأوضح المتحدث خلال تقديم عرضه أن الدراسة، التي استغرقت 5 أشهر، اعتمدت منهجيتين: تشاركية، من خلال اللقاء مع الشركاء المعنيين بالأمر والمؤسسات والفاعلين المدنيين، ورقمية اعتمدت على عدد من الاستمارات الاستقصائية همت المدن الثلاث المستهدفة.

وبلغة الأرقام، كشف المتحدث أن نسبة الذكور المصابين بالصم بلغت 52%، مقابل 48% من الإناث، ممن شملتهم الدراسة، موضحا أن لا أحد من هؤلاء تمكن من متابعة دراسته الثانوية والجامعية، معتبرا ذلك نذيراً خطيراً في مقاربة هذا الإشكال.

9.6% من مجموع هؤلاء، وفق المتحدث، هم الذين تمكنوا من متابعة التكوين المهني، "علما أن طموحاتهم المهنية لا تتجاوز ميادين محدودة كالحلاقة والخياطة وغيرها، دون أن يتعداها إلى إمكانية العمل كأطر أو مهندسين مثلا، نظرا لما هو متاح من تكوين".

وزاد ممثل مكتب الدراسات أن الدراسة اعتمدت أيضا مقاربتين شملتا النتائج الدراسية من جهة، ومن جهة أخرى الدعم والمساعدة اللذين يتلقاهما الأصم من طرف الآخرين، موردا أن معظم المساعدات تأتي من طرف الأمهات.

وبخصوص النتائج الدراسية، أوضح المتحدث أنها متوسطة في مجملها، "وذلك يرجع إلى عدة أسباب كصعوبة المقررات والجانب النفسي، بينما يتمكن 83% من إتقان لغة الإشارة والتعامل بها"، في حين لا يصل إلى سوق الشغل سوى 22% من أصل نسبة 9.6% التي تتمكن من التكوين مهنيا.

ومن جهة الدعم والمساعدة، فإضافة إلى مساعدة الأبوين، الأم خصوصا، أوضح المتحدث أن 34% وجدوا مشاكل إدارية للولوج إلى مدارس عمومية، إضافة إلى إكراهات بيداغوجية كصعوبة فهم المناهج، وصعوبة الامتحانات التي لا تراعي وضعيتهم الخاصة، وكذا عسر التواصل.

وخلص ممثل مكتب الدراسات إلى أن العدد الأكبر من الصم الذين شملتهم الدراسة "يعيشون في وضعية هشاشة، مما يؤثر نفسيا عليهم أيضا، ينضاف إليها عدم ملاءمة البرامج التعليمية، حيث إن العرض التعليمي في مجمله غير مؤهل للاستجابة لحاجيات هذه الفئة".

حري بالذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي "يأتي تنفيذا لتوصيات المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية يوم 1 دجنبر 2018 تحت عنوان: وضعية الأطفال الصم في المنظومة التربوية.. الواقع والآفاق، الذي تميز بدينامية فعلية ساهمت فيها مختلف فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، وممثلو الإدارات الحكومية، والمنتخبون، لبلوة ملامح برنامج عمل للنهوض بوضعية الأطفال الصم في المنظومة التعليمية، وذلك وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية"، تقول أرضية الندوة.

كما شكل اليوم الدراسي، وفق المصدر ذاته، "خطوة هامة في البرنامج الترافعي الذي تبنته الجمعية بحكم اعتماده على تشخيص واقع الصم بلغة الأرقام".