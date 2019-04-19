القضاء يبرئ مسؤوليْن تربوييْن من تهمة التحرش

هسبريس- عبد الإله شبل

تفاجأت أستاذتان تعملان بثانوية عبد الرحمان زكي بالرماني، ضواحي العاصمة الرباط، بالحكم الصادر في القضية التي سبق لهما إقامتها ضد مدير الثانوية والحارس العام بها، المتعلقة بالتحرش الجنسي؛ إذ قضت الغرفة الاستئنافية بابتدائية الرماني ببراءة المتهميْن من المنسوب إليهما.

وقضت الهيئة في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا بالرماني، وداخل الثانوية ووسط الأطر التعليمية بها، بتبرئة كل من مدير الثانوية والحارس العام من المنسوب إليهما، بعدما كانت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها قد أدانتهما.

وقال المحامي محمد ألمو، الذي ينوب عن المشتكيتين، إن هذا الحكم الاستئنافي "جاء مفاجئا ومخالفا لتوقعاتنا، خاصة وأن المحكمة الابتدائية لما قضت بإدانة المتهمين ثبت لديها ارتكابهما المنسوب إليهما، من خلال إفادة الشهود، وسعيهما إلى وساطات داخلية لحل النزاع وديا".

وأضاف ألمو، في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يثير الاستغراب كون "محكمة الاستئناف كانت قررت في جلساتها السابقة استدعاء الشهود، إلا أنها في آخر لحظة تراجعت عن هذا القرار واكتفت بالاستماع للمتهميْن، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وعدم تمكين الضحايا من إثبات الأفعال موضوع الشكاية".

وينتظر أن تلجأ أستاذتا اللغة الانجليزية إلى مرحلة النقض، وهو ما عبر عنه المحامي محمد ألمو بقوله: "أملنا كدفاع في أن تعيد محكمة النقض الأمور إلى نصابها".

من جهتها، قالت إحدى المشتكيتين، في تصريح لهسبريس، إنهما ستلجآن إلى محكمة النقض بعدما لم تنصفهما الغرفة الاستئنافية وبرأت المشتكى بهما، لافتة إلى أن نيابة وزارة التربية الوطنية لم تساندهما، الأمر الذي جعلهما تطرقان باب القضاء.

وأضافت المتحدثة التي رفضت ذكر اسمها: "هذا الحكم غير منصف ولن نقفا مكتوفتي الأيدي، فلا يمكن أن تكون هناك الأدلة والتسجيلات ويصدر هذا الحكم"، موردة على أن المتهميْن "لم يقدما أي دليل، ونحن نتوفر على شهود والتزام خطي وقعه المدير والحارس العام يتضمن التحرش بِنَا".

وحكت الأستاذة وقائع التحرش بها، موردة أنها وزميلتها الحامل تعرضتا للتحرش الموسم الفارط، كما تعرضتا للتهديد ولتصرفات غير أخلاقية من طرف المتهمين.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرماني قد أدانت المشتكى بهما، المدير والحارس العام، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، غير أن المتهميْن قاما باستئناف الحكم لدى الغرفة الاستئنافية بالمحكمة نفسها التي أصدرت حكمها ببراءتهما.