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الرئيسية | مجتمع | الأساتذة المتعاقدون يتجهون لخوض "إنزال وطني" جديد بالعاصمة

الأساتذة المتعاقدون يتجهون لخوض "إنزال وطني" جديد بالعاصمة

الأساتذة المتعاقدون يتجهون لخوض "إنزال وطني" جديد بالعاصمة
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:00

يبدو أن التوتر القائم بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، يتجه نحو مزيد من التصعيد؛ فبعد التصريحات التي أكد فيها الوزير سعيد أمزازي استحالة الاستجابة لمطلب الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، ردّت التنسيقية الممثلة لهم بالدعوة إلى إنزال وطني بالعاصمة الرباط لمدة ثلاثة أيام.

وتستعد "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إلى تكرار تجربة الإنزال الوطني الذي خاضه الأساتذة بالعاصمة قبل ثلاثة أسابيع، وانتهى بإصابات كثيرة في صفوف الأساتذة بعد تدخل قوات الأمن، حيث دعا مجلسها الوطني إلى إنزال وطني جديد من 22 إلى 25 أبريل الجاري.

وقالت التنسيقية ذاتها، في البيان الختامي لمجلسها الوطني الذي التأم على مدى ثلاثة أيام واختتم أمس الخميس، إن الإنزال الوطني الجديد الذي سيخوضه الأساتذة ستتخلله مسيرات واعتصامات ووقفات وقابل للتمديد؛ وهو ما يعني أن الإضراب الذي يخوضه الأساتذة منذ سبعة أسابيع قابل بدوره للتمديد، بعد أن مُدد إلى غاية 25 أبريل الجاري.

وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة التربية الوطنية تطمح إلى امتصاص غضب الأساتذة المتعاقدين، عبر إلغاء نظام التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي العمومي، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إنها ترفض هذا النوع من التوظيف، مبدية تمسكها بإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

ويبدو أن "تهديد" الحكومة بعزل منسقي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بداعي تحريضهم لباقي الأساتذة على الاحتجاج، لم يثن الأساتذة المتعاقدين عن مواصلة أشكالهم الاحتجاجية، إذ قالت التنسيقية إنها "ستستمر في النضال إلى حين إسقاط نظام التقاعد وإدماج الأساتذة في النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية"، ملوحة بـ"الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في الأيام المقبلة".

وبخصوص تأثير الإضراب على السير العادي للدراسة وعلى التحصيل الدراسي للتلاميذ، قالت التنسيقية المذكورة إن "الأساتذة مستعدون لتعويض الحصص الدراسية الفائتة لجميع التلاميذ، حين يحل الملف نهائيا بكل الوسائل وإن اقتضى الأمر العمل خارج المؤسسات التعليمية وفي أيام العطل والعطلة الصيفية".

وبإعلان الأساتذة المتعاقدين خوض إنزال وطني جديد بالعاصمة، يتوقع أن يرتفع الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم، حيث سيتزامن الإنزال الوطني للأساتذة المتعاقدين، مع الإضراب عن العمل الذي يعتزم الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشواهد وأساتذة "الزنزانة 9" خوضه من 22 إلى 25 أبريل الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - بنسودة الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:06
باختصار شديد، التعاقد يعيش أيامه الأخيرة، والأساتذة سيدمجون عما قريب في أسلاك الوظيفة العمومية.
والدولة تكابر وتحاول أن تجد سبلا لتدخل الحوار وهي قوية نوعا ما، لكي لا تظهر هزيمتها النكراء أمام الجميع.
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23
2 - متضامن الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:07
يجب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون قيد او شرط
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35
3 - أستاذ جامعي متقاعد الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:07
التعاقد طريق لبيع المدرسة العمومية، وتفويتها للخواص لامتصاص دم المغاربة .دمجو الدراري وهنيونا .الوظيفة العمومية حق ينص عليه الدستور .الأساتذة لم يطلبوا إلا حقهم .
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49
4 - صامدون الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:07
أتمنتى ان يكون إنزالا مفتوحا الى حين اسقاط هذا المخطط المشؤوم...وتحية للجميع
عذرا تلميذ اجبرنا على التصعيد
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33
5 - احمد الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:09
قوموا بخرق القانون والاصرار علي التظاهر.
ولما يتم تنفيد القانون قوموا بالتباكي مجددا واظهار المخزن كالوحش
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-12
6 - nawaf الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:09
الانزال هو لمطالبة الوزارة السماح لهم بالعودة للاقسام.وهو امر صعب بعد ان تمكنت النيابات الاقليمية تدبير الخصاص السيطرة على الوضع بشكل محكم بتطوع الاساتدة والمتقاعدين وقد آن الاوان لمباشرة مسطرة العزل في حقهم.تنقصهم الوطنية وروح التضحية فقد دمرتهم الانانية و على الدولة ان تمنعهم من الوضيفة العمومية بعد الضرد
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-46
7 - mehdi meknes الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:10
سؤال ولي جاوبني يكتب اسمي !
اماشي ضد الأساتذة المتعاقدين وماشي مع الحكومة
السؤال : واش هاد الاساتذة الى توفرات مطالبهم انلقاوهم شي يوم كيطالبو بتحسين جودة التعليم و بناء مدارس و و
ولا كل واحد كيضرب على راسو
رسمني وأمنلي حياتي و غير راسي يا راسي
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45
8 - متتبع للشأن التربوي الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:10
الوزارة تزيد من الاحتقان ولا ترغب في ايجاد حل ينهي الازمة حفاظا على حق التلميذ
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15
9 - عبد العزيز الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:11
اللهم يسر ولا تعسر وبإذن الله تحقيق مبتغاكم((إسقاط التعاقد وإدماجكم أسوة بإخوانكم الأساتذة المرسمين))
وهذا ما نرجوه من الحكومة الموقرة بممثلها السيد وزير التربية والتعليم أن يفك هذا اللغز اللا معقول وبالأخص في هذا الميدان الحيوي الذي يعتبر العمود الفقري للبلد ؛ لا يعقل نفسانيا أن ننتظر المردودية منه مع فلذات أكبادنا وهو في هذه الوضعية اللا معقولة وبجواره أخوه مرسما في نفس المؤسسة ويمتاز بعدة قوانين وهو لا يتوفر عليها ويعيش حالة نفسية معقدة يعلمها الله فكيف إذن سيكون عمله مع متعلميه وهو في هذه الحالة المعقدة ؟ ؛ لهذا نرجو من حكومتنا أن تحكم القول : "العفو عند المقدرة" وتفك هذا اللغز لينطلق القطار من جديد ((رابح-رابح)) وعودة أساتذتنا إلى فصولهم ليشتغلوا مع أبنائنا في أريحية والقيام بعمليات الدعم والحصص الإضافية التي وعدونا بها لتعويضهم ما فات والنصر بإذن الله لكل من (( الحكومة + والأساتذة + والمتعلمون = ازدهارالوطن)) فاللهم حقق المبتغى آمين يارب العالمين ...
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-2
10 - عجيب الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:14
عجيييب أمر هذه الدولة ،لا أعلم كيف تفكر ،أزمة في جميع القطاعات ،والشارع مكيخواش من المتظاهرين ,فين غادييين بهاد البلاد الناس مابغاو والو ماباغينش الكراسي ديالكم ربحو بيهم الشعب باغي غي العدل في توزيع الثروات والعيش الكريييييييم . و حققو للناس المطالب ديالهم .فلوس الشعب غادية غي فالخوا .الله يدير شي تاويل
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11
11 - ملاحظ تربوي الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:15
يبدو أن وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها عاجزة عن حل مشكلة الأساتذة المتعاقدين.وهذا المسلسل طال،و رئيس الحكومة في وضع المتفرج عما ستؤول إليه الأوضاع.و الخاسر الأكبر في هذه العملية هم التلميذات و التلاميذ و بالطبع الدولة المغربية.الكل يتابع الوضع عن كتب و بطريقته الخاصة.و الحل بأيدي المسؤولين السياسيين.
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3
12 - مغربي الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:16
كيما العادة غادي يجيو شي كمامر و يقولو ليكم هاد الاطباء و الاساتذة و الممرضين جهلو خاصهم الطرد
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-7
13 - معني الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:17
التعاقد أو التوظيف الجهوي ما هما الا وجهان لعملة واحدة. هي فقط لعبة أسماء.
أما فيما يخص عزل رؤوس التنسيقية، فتلك حركة غبية من الوزارة، مخطىء من يظن أن التنسيقية مرتبطة بأسماء معينة. الجماهير اﻷستاذية الواعية بقضيتها من مختلف ربوع هذا الوطن هي من تقرر المقاربة المتبنية في كل مرحلة.

الحل بيد الوزارة، بجرة قلم. فالتعاقد قد أثبت عدم فاعليته في مجال حيوي كالتعليم. كان على حكومة "الباجدة" ان تستفيد من المشاكل التي أحدثها و التي ادت الى سقوطه في كل من مصر، تونس، و الجزائر قبل ان تتبناه في المغرب.
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-17
14 - عبدو الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:17
اتقوا الله في اخوانكم التلاميذ فهناك صيغ أخرى للاحتجاج أن هناك جهات دخلت على الخط تريد تصفية حساباتها مع المخزن على حسابكم وحساب التلاميذ الابرياء
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32
15 - اطردوووهم الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:17
لا ادري ماذا تنتظر الوزارة من هؤلاء الذين لا وطنية لديهم تعدوا على حقوق التلاميذ البسطاء في البوادي ،يجب طرد رؤوس الفتنة ليعود القطيع ،الفصل هو الحل والله لو استجابوا لهم لن يشبعوا لأن الجشع اعماهم والعدل والاحسان تريد ارباك المغرب بهم ،نريد الطرد في اقرب وقت
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17
16 - Mohamed الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:18
Une mafia de soit disant enseignants.
Tout ce qu' il faut faire est le suivant.
Ignorez les mais en cas de rassemblement et perturbation de L ordre publique la police doit taper fort.
Fusionner les groupes au lieu d avoir des groupes de 30 on aura des groupes de 50 ou même 60.
Les niveaux bas peuvent passer aux niveaux supérieurs sans passer les examens et lorsque le problème sera résolu en embauchant d autre sérieux vous pourrez leur organiser les examens et les rattrapage.
Croyez on peut rien s attendre de ces enseignants qui cherchent un chômage payé
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11
17 - المطلب الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:19
على التلاميذ وجمعيات الاباء ان يضغطو وينزلوا الى الشارع وبذلك يعرف الملف حلا سريعا لفاءة الجميع،لا فاءدة في الاصطفاف الى جانب للضغط على الاساتذة وتبخيس النضال،البعض لا يتكلم الا على دريهمات الاساتذة ولا يتكلم عن المليارات المهدورة والمسروقة والموظفين من علية القوم الذين لا يعملون ويتقاضون اجور خيالية على سفريات ورحلات وفنادق من جيوب المواطنين.استفادة الاساتذة من الادماج انتصار للنضال وتحفيز للجميع الشعب يد وحدة ضد سارقي الدولة من اللوبيات اما الاساتذة فعيب ان يتم التمييز بينهم .
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-17
18 - تلميذ نجيب الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:21
اللهم أنصر أساتذتنا الكرام يارب العالمين
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-9
19 - abdou الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:22
ارجوكم بدوم مزايدات كيف يمكنكم تعويص الدروس و السنة الدراسية على مشارف النهابة
بالله علبكم لمادا تقحمون التلامبذ في هذه الامور و كيف يمكننا ان تثق فيكم انتم نقضتم و عودكم حين وقعتم عقود التعاقد كان عليكم رفصها مند البدابة لكانت انتهت الحكاية و السلام
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21
20 - Redpen الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:22
أولا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هم أساتذة الافواج 2017، 2018 و 2019.أما اساتذة الفوج الأول (2016) فهم الخونة. حيث بسبب انتهازيتهم وصعوا للبنة الاولى للتعاقد في المغرب. و بالتالي أدت الأفواج التي جاءت بعدها الفاتورة غاليا.
و الان أولادنا يوؤدون ثمن انتهازية الفوج الأول سامحهم الله.
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-33
21 - #_الاندماج أو الديكاج الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:23
خاص الوزارة والدولة ما يقبلوش اراوغوهوم هاذو لي سميتهم أساتذة،وما تسمحش ليهم ابلوكيو التوظيف في وجه الخريجين.كاع الى قبلات تدمجهوم خاص داكشي يكون بالمنطق.هي قادرة على توظيف ثلاثين ألف فقط مركزيا في أربع سنين،ولكن وظفات فيها جهويا سبعين ألف.يعني الى بغات تدمج هاذ المحتجين خاص تدوز ليهم امتحانات حقيقية نظرية وعملية صارمة،باش تسقط ذيك ربعين الف لي زايدة وتنجح منهم ثلاثين الف فقط.باش ما تدمج لي ما يستحقش وف نفس الوقت يبقى مجال التوظيف ف التعليم مفتوحا أمام الخريجين المجازين العاطلين الآخرين.
اما الى تبعات لهبال ديال هاذو لي زادو فيه راهم بغاو يتدمجو كاملين من بعد مادخلو مسلكين وسالتين،ون ثم يسدو لبيبان ديال التوظيف ف وجه الآخرين ويرجع الاكتظاظ والعنف والرداءة للمدرسة.لستم وحدكم....... في هذا الوطن أيها الأنانيون!!
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6
22 - أستاذ الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:23
الله يعطيك هدي هدي الدراسي يتعلم المسؤولية فليس هكدا يكون رجل التعليم
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-3
23 - جلال الرومي الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:26
يبدو أن الأمور ستتخذ منحى تصاعديا و اعتقد أن وزارة التربية الوطنية ستشرع في عزل بعض الأساتذة لترهيب و تخويف الآخرين.. و بما أننا مغاربة و نعرف بعضنا البعض.. فسيتهافت الباقون إلى الالتحاق بأقسامهم خوفا من يكون كبش الفداء التالي. فيترك زملاءه في الواجهة لوحدهم.. اسألوا المجرب و لا تسألوا الطبيب
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4
24 - سعيد الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:26
أكبر كذبة في شهر أبريل هذا هي أن يزعم المدرسون المتقاعسون أنهم سيعوضون التلاميذ ما ضاع منهم من حصص .
كيف و نحن على مشارف نهاية الموسم الدراسي ؟
إلا إذا كانوا سيطوفون على التلاميذ بيت بيت ، زنكة زنكة ، دار دار ،ههههههه.
باركا من التخربيق ، عودوا إلى أقسامكم ، المنسقون لم ينتخبهم أحد ، و لا يمثلون إلا أنفسهم ، و كثير من المدرسين مضربون تحت الضغط النفسي الممارس عليهم من طرف زملائهم الذين لم يتركوا وصفا إلا نبزوهم من من قبيل ، متخاذلين خونة ، منافقين .....
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1
25 - استاذ متعاقد الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:26
الالتزام شريعة المتعاقدين ...امضينا على الكونطرة بعد ما كنا نبيعو الديطاي ومكنلقاوش حتى بيك باش نحسنو اوجهنا ...السيبة هادي جريو عليهم وعوضوهم بخريجي Eness 2019 .
بسالة ياسرة هدي دافعهم بنكيران و (..... ) باش يرونو لبلاد .
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0
26 - بومليك رشيد الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:29
المراهقة السياسية و الصبيانية في التعامل مع المظالب المشروعة و غير المشروعة زيادة عن الضمير المستتير المنحكم في هؤلاء اشباه الاساتذة جعل الامور تتشابك في اهدافهم لا هم واثقون في من يمثلهم و لا هم واثقون فيما عرض عليهم و صاروا تاءهون في طريق سموه : (نضال).
كم قال اجدادنا بعيدا عن السياسة (لي تلف يشد الارض).
فوج باكمله اجتمعت فيه كل مضاهر التواكل و الكسل و عدم القدرة على المسؤولية....
خلاصة القول من مصلحة الآباء و التلاميد و التعليم ان يعلن عن سنة بيضاء. خير من ان يتسلم هؤلاء(اشباه الاساتذة) تربية ابناءنا .
من (تمسكن) حتى نال الوظيفة ثم رهن مصير ابرياء بمطالب وقع بخط يده عن قبول ما عرض عليه انا شخصيا اسميه : محترف الحنبريت و قليل من الاساتذة من سيفهمه
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2
27 - لورزازي تنغير الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:29
مشي مشكيل كملو حتى يفوت رمضان لعام ضاع ولتعليم معوج والتلامد ضايعين باالاساتدة المعاقين اللهم سنة كحلة مكحلة حسن
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5
28 - عنترة الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:29
من فرط خنوع هذا الشعب ورضاه بالذل...أصبحت هذه الحكومة تفرض قوانين لم يكن الإنسان ليرضى بها حتى وهو يعيش في العصر الجاهلي...قلة من الشرفاء هم من لا زالو يقاومون هذه الهجمة الديكتاتورية على الحقوق والمكتسبات...رغم تكالب الأذلاء على نضالاتهم...
أحيي هؤلاء الأساتذة الشرفاء الذين فضلو الحفاظ على كرامتهم وما تبقى من كرامة الشعب المغربي أمام تماطل وتخاذل بعض الانتهازييين الأنانييين
ودمجو الناس في الوظيفة العمومية وخليو عليكم الصحة والتعليم فالتقار يا رباعة النصابة.
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6
29 - عمرpjd الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:29
اشم راءحة الخيانة الوطنية من طرف هؤولاء والايام ستكشف نواياهم والجهات التي تستعملهم كحطب لاشعال الفوضى العارمة داخل الوطن نطلب من الله ان تفضح نواياهم ويظهرون عاى حقيقتهم انشري ياهسبريس المحترمة
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2
30 - Hassani الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:30
الصمود لاشيء غير الصمود.
ما ضاع حق وراءه مناضل. التعاقد قمة أشكال السخرة والإذلال لأبناء هذا الشعب.عدنا إلى أساليب الاستعمار الفرنسي.
نحن أبناء الشعب معكم في معركة الكرامة ضد المفسدين الذين رضنوا مستقبل أجيال المستقبل باملاءات البنك الدولي سبب خراب المغرب.
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2
31 - العمق المغربي الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:30
لو تم التعامل معهم ولو بجزء بسيط من الصرامة وعدم التردد لعاد أغلبيتهم للتدريس وانقاد موسم ابناء الفقراء ولكن ما دمنا في دولة فاسدة كل شخص ينهب ما يستطيع إليه سبيلا. خليوهم انهبوا شي شوية حشووما.
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2
32 - الأستاذ عبدالغني الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:30
الوزارة أبانت عن سوء نيتها في تدبير ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، من خلال خرقها لما آل إليه الاتفاق بينها وبين ممثي الأساتذة، بحضور النقابات وأطراف أخرى في الحوار والذي كان من المنتظر فيه أن يكون 23 أبريل لأجل مناقشة الملف من حيث إدماج كافة الأساتذة، وليس تجويد النظام الأساسي الذي يكرس العبودية والهشاشة ويهلق التمييز بين الشغيلة التعليمية، حيث أن الأساتذة كانو ملتزمون بالرجوع الأقسام ولكن بعد خروج الوزير بالتصريح المستفز، قرر المجلس الوطني تمديد الإضراب ردا عليه.
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2
33 - #_الاندماج_أو_الديكاج الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:31
خاص الوزارة والدولة ما يقبلوش اراوغوهوم هاذو لي سميتهم أساتذة،وما تسمحش ليهم ابلوكيو التوظيف في وجه الخريجين.كاع الى قبلات تدمجهوم خاص داكشي يكون بالمنطق.هي قادرة على توظيف ثلاثين ألف فقط مركزيا في أربع سنين،ولكن وظفات فيها جهويا سبعين ألف.يعني الى بغات تدمج هاذ المحتجين خاص تدوز ليهم امتحانات حقيقية نظرية وعملية صارمة،باش تسقط ذيك ربعين الف لي زايدة وتنجح منهم ثلاثين الف فقط.باش ما تدمج لي ما يستحقش وف نفس الوقت يبقى مجال التوظيف ف التعليم مفتوحا أمام الخريجين المجازين العاطلين الآخرين.
اما الى تبعات لهبال ديال هاذو لي زادو فيه راهم بغاو يتدمجو كاملين من بعد مادخلو مسلكين وسالتين،ون ثم يسدو لبيبان ديال التوظيف ف وجه الآخرين ويرجع الاكتظاظ والعنف والرداءة للمدرسة.لستم وحدكم....... في هذا الوطن أيها الأنانيون!!
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0
34 - عصيان و تمرد و ابتزاز الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:32
لا مبرر لهذا التصعيد غير إرباك الموسم الدراسي وهدر الزمن التعليمي والمدرسي لمئات الألاف من الناشئة التعليمية المغربية؛ كما أن احتجاجات هؤلاء المتعاقدين أو بالأصح المتقاعسين لم تعد احتجاجات أو نضالات بعد استجابة الحكومة لمطالبهم و ادماجها إياهم في التوظيف الجهوي بالأكاديميات في تطبيق للجهوية المتقدمة و اللاتمركز الإداري و تلبية مطالبهم كاملة؛ بل أصبح ابتزازا فئويا و عصيانا و تمردا و تم الركوب على مطالبهم الفئوية الضيقة و تسييسها من طرف تيارات سياسية حربائية ظلامية و فوضوية يسراوية و دكاكين نقابوية فاسدة هدفها قطف ثمار الريع النقابي و رفع الأجور بالتسلق على أكتاف المتقاعسين و النفخ في احتجاجاتهم المفتعلة و إضاعة حق الناشئة التعليمية في التحصيل العلمي و نحن على وشك نهاية الموسم الدراسي...
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3
35 - مسعود الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:37
رمضان المبارك على الابواب ثم تليه العطلة الصيفية وينتهي الموسم الدراسي نريد السنة القادمة ان شاء الله حل نهاءيا اما هذه السنة يبدو انها ضاعت ولا حل في الافق الثلاميذ ضحية تناطح الثنانين.الجميع مسؤول على ما يحدث نوايا خبيثة ضد تعنث واستقواء.لا للعودة في اخر المطاف دون تحقيق اي شيء .نحن نتابع المهزلة ولسوف الايام ترينا من الفاءز.
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-2
36 - مهتم الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:38
بكل صراحة،ليس من حق الحكومة فرض ٱجنداتها على المواطنين.المغاربة يضحون بكل شيء من ٱجل وطنهم لكن ليس عبر إقصاءهم من حقهم في العيش بكرامة. موضوع التعاقد في التعليم يخفي ٱمرا خطيرا سينكشف يوما ما. هذا الملف تشتم منه راءحة عفنة، وخانقة. من يؤدي ٱجور هؤلاء الاساتذة ؟ قلتها مرارا،ماذا تربح خزينة المملكة في هذه الحالة سوى الاستغناء عن هؤلاء الاساتذة مستقبلا ؟ليس هناك ٱية استراتيجية و لا جهوية!!!!!! الحقيقة واحدة : هم ٱساتذة لسد الخصوص الى ٱجل معلوم،ثم باي باي. هذا مو التفسير الوحيد السعار الذي ٱصاب بعض ٱعضاء الحكومة في هذا الملف.
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1
37 - القيدوم الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:39
القيدوم ينصحكم ويقول لكم التحقوا باقسامكم قبل الندم.بصفتي استاذ متقاعد اوجه الى وزارة التربية الوطنية نداء لانقاد السنة الدراسية رغم اضراب هؤلاء شبه اساتذة .الحل كالاتي 1توزيع زمن التعلم كما يلي تخصيص غلاف زمني لكل المستويات بحيث يقوم الاساتذة العاملين بتديس مستويين .لكل مستوى نصف الحصة الاصلية اي ساهتان لكل فوج 2يجب التركيز على المواد الاساسية.3 حصتان للدهم نهاية الاسبوع .وبه سيعوض الاساتذة المضربين والسلام.
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1
38 - رد على المهدي الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:40
من أستاذة خبرت القسم بقلبها وبكت لمستوى التلميذ مهدي ولدي اجيبك بالمثل القائل اللهم ارحمني وارحم والدي الكل يبحث عن تحسين وضعه اما وضع التلميذ ابن الشعب يعاني يوما عن يوم من تدني المستوى المعلم ولا الوزارة ولا حتى الاب لا يهمه المستوى بل تهمه النقطة فقط من أجل النجاح والاحتفاض بالأجرة الشهرية اما الوزارة محاربة الهدر المدرسي والمعلم الحفاظ على جهده للعمل في المدرسة الخصوصية وهكذا
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2
39 - متتبع الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:40
اريد ان اعرف..كيف يمكنهم تعويض الزمن المهدر خارج اوقات العمل وفي العطلة الصيفية...طفرتوه حتى في الايام العادية¿¿¿¿¿ انا خريج المدرسة العمومية ولي من الابناء ثلاثة..كلهم يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية..لم يسبق لي ان عانيت معهم بحكم انهم كانوايتتلمذون على ايادي رجال ونساء تعليم صراحة اكفاء رغم كبر سنهم واعتلال اجسادهم..هذه السنة استبشرنا خيرا بتعيين اساتذة شباب توسمنا فيهم كل الخير..لكن النتائج كانت مخيبة وصار المستوى متدنيا..حين وجهت استفساراتنا بمعية بعض الاباء لمدير المدرسة ..كان جوابه صادما لنا..بان هذا الشي اللي عطا الله..والان ابنائي في عطلة اجبارية منذ شهر ونيف..انا لااحمل المسؤولية للوزارة ..انا احملها لاشباه الاساتذة الذين اتخذوا اولادنا دروعا بشرية..وخانواالعهد..عيب ان يحتج هؤلاء باستعمال اغاني الالترات..ما ينقصهم سوى التيفو..لن اسامحهم مادمت حيا وابنائي من بعدي..خسئتم..
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40 - محمد الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:41
أولا لوكان في قلوب هؤلاء حبة من خرذل من الوطنية أو الإنسانية ماتركوا أبناء الشب بدون دراسة لمدة شهرين يمكن حمل الشارات أو اختيار يوم في كل أسبوع أو هناك عدة طرق للإحتجاج ثم انهم وقعوا العقد وهم في كامل قواهم العقلية والإلتزام الذي وقعوه يحمل العبار الصريحة "عدم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية" ثم ينكثون عهدهم اذن ماهي التربية التي سيمررون لأبناءنا ؟ الغدر؟ نقض العهود؟ ثم نسوا بأن أغلبهم نجح بالنقطة 5/20 ثم نسمع كلا ما أقول أنه كلام الأميين عندما يقولون تعويض الحصص في العطلة الصيفية ياللحماقة هؤلاء لايعرفون أن الذين قرروا العطلة الصيفية في العالم بأسره فعلوا ذلك عن ذراسة علمية في أخر الدورة نلاحظ مللا شديدا لدى المتعلمين من كثرة الضغط وكيف بهم اذا حرموا حتى من العطلة الصيفية؟ ثم نسمع بعضهم يدافع عن المدرسة العمومية أليس هذا التصرف من أبشع طرق تدميرها؟ والله لاتهمهم مدرسة لا أبناء الشعب ولا ولا لاتحركهم الا مصالحهم الضيقة أرى أن الحل يكمن في تطبيق المسطرة القانونية على كل هؤلاء دون استثناء واستدعاء من ينتظرون في لوائح الإنتظار فهي موجودة لدى الأكاديميات . الله غالب
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41 - كريم الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:41
قرارات صادمة ستنزل على الاساتدة المتعاقدين في الأيام القادمة الي فرط ايكرط
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42 - ولي امر تلميذ الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:46
في السنة الدراسية المقبلة سأنقل ابني الى التعليم الخصوصي
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43 - محمد الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:49
ههه الابتزاز هدا واش واحد داي العقد بيديه المقاطعة او يقول تفرض علي العاقد
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44 - ابراهيم الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:51
اتمنى ان تقوم الاجهزة الامنية بعملها وتنظف مكان نزول هؤلاء المراهقين بكل الوسائل الممكنة وان لا تاخدها رحمة بهؤلاء الانتهازيين إنهم عار على مهنة التدريس
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45 - إنتظروا الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:51
أيها الأساتذة لا تتسرعوا ، إن السيد الوزير وعدكم بحل المشكل
يوم 23 أبريل ، إنتظروا لتروا ماذا سيقوله .
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46 - إلى mahdi meknes الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:52
كاستاذ في التعليم الابتدائي:نعم دائما نطلب الزيادة في المدارس و مناهج تعليمية مفيدة و و و و...هل تعلم أننا نساهم في بعض الأمور الملحة داخل المدرسة،نعم هناك الانتهازيون و لكن الأغلبية شرفاء يضحون مع التلاميذ الفقراء أبناء الشعب.تحياتي و شكرا على التفاعل.
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47 - مر من هنا الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:54
هذا استهتار بحق المتعلمين،رغما عن القانون...كيف ستعوض الحصص المهدرة؟؟أي زمن مدرسي يسمح بذلك؟؟أين حق المتعلم في العطلة ووو؟؟أي بيداغوجية تتبنونها؟ و على أي أساس تربوي يمكن تعويض ما فات؟ثم ماهو مدى قدرة و قابلية التلميذ في الإستيعاب و التحصيل في حصيص زمني ضيق غير متناسب زمنيا و نفسيا و محتوى ...هذا كله إضافة إلى مستوى كثير من المدرسين... هراء وعدم فهم ماهية التعليم ـالتعلم ..الرغبة أصبحت البحث عن الراتب فقط دون أي وازع ...
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48 - استف الشغب الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:54
الدولة تستدرج ناس الشغب ولكم في المحطات السابقة تذكرة لتجنب انفسكم مصير مجهولا وخاصة أن الدولة ابانت عن اتزانها.صبرها
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49 - رب أسرة الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:58
تعويض خلال عطلة الصيف ؟ و خارج المؤسسات التعليمية ؟
أي تفكير هذا ؟! من سيتحمل مسؤولية سلامة المتعلمين خارج المؤسسات التعليمية ؟ و هل عند التنسيقية الوطنية خريطة مدرسية كافية لتعويض كل من في القرى و البوادي و في المدن و الجبال ؟ وهل للمنسقين إلمام بكل المجزوءات التي تم هدرها ؟ هل عندهم علم حديث بالوضعيات التربوية و الاجتماعية و النفسية لكل المتضررين الأبرياء ؟ و هل سيتم تقويم الكفايات فتحتسب محصلاتها في معدلات تحصيل التلاميذ للنتائج السنوية ؟ هل سيسهر خلال العطلة برنامج مسار فيتوقف اعداد الخريطة المدرسية للسنة المقبلة ؟ هل ستعمد التنسيقية إلى إكراه أطر الإدارة و أطر المراقبة التربوية من مفتشين و مخططين و موجهين و رؤساء الأقسام و المصالح في المديريات و الأكاديميات ؟ و هل ستعوض الأعوان الذين سينظفون القاعات و يضبطون أوقات الدراسة ؟ حتى الملحقات الإدارية التابعة للداخلية و الأمن و الدرك الملكي تحرص على إعداد تقاريرها اليومية ، فهل للتنسيقية تمثيليات محلية و إقليمية و جهوية تواكب هذا التعويض خلال عطلة الصيف ؟؟ و رغم كل ذلك لن يتحقق تكافؤ الفرص بين المتعلمين المستفيدين و المحرومين !
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50 - بنسودة الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:00
إن أكثر ما يضحكني هو تعاليق بعض المغاربة الذين يليق فيهم وصف: "شعب يستحق ما يقع له".
يهاجمون الأساتذة الذين بطالبون بحقوقهم، بدل أن يطالبوا بحقوق أبناءهم في الدراسة عن طريق الشارع.
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51 - هم........هم الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:02
يبدو أن هؤلاء لم يستوعبوا رسالة الشعب المغربي الابي الذي مل من جشع رجال التعليم قبلكم، فما باله لا يمقتكم انتم بدوركم حيث انقلبتم على عهد عهدتموه ، انه تدريس ابناء الطبقة الكادحة من صغار الفلاحين و البائعين المتجولين و الجنود و المخازنية و غيرهم ، فلا عزاء لمحرضيكم من رجال الدلع المدرسي من اسلافكم ان تم طردكم جميعا ، و الشعب سيرحب بهكذا قرار بصدر رحب، لانكم خنتم العهد و العقد ، فلا رجاء لنا فيكم ...شكرا هسبرس.
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52 - السباعي الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:02
تعويض الزمن المدرسي في العطلة الصيفية واجراء الامتحانات متي في العطلة الشتوية ماهذا الهراء ؟ كلام غير منطقي كما هو الشان بالنسبة لهذا النوع من الاضراب الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا الجميع مستاء من طريقتكم في النظال ضاع مستقبل الالاف من ابناء هذا الشعب بعدم تقديركم للمهمة النبيلة التي اسندت لكم عدد مهم من التلاميذ انقطعوا عن الدراسة استياء عام في صفوف الاباءو الامهات باختصار ما كسر لا يمكن اصلاحه جنيتم على انفسكم وعلى ابناء الفقراء اللذين ليس لهم معين سوى الله سبحانه وتعالى وهو الذي سيحاسب كل واحد على ما فعل
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53 - ستوب الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:05
لو كان حصاد حاضرا ما تجرأ هؤلاء على فعلتهم ، السيد الوفا وضح كل شيء ، تهور رجال التعليم هو من أسس لتدهور المنظومة.
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54 - مفتش تربوي مع التعاقد الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:06
أنا مفتش تربوي وأرى أن التعاقد في صالح التلميذ و في صالح الدولة
نعم للتعاقد لانني زرت المتعاقدين و وجدت الكثير منهم لا يستطيعون كتابة جملة مفيدة ويرتكبون أخطاء كااارثية
أقترح إعادة المباراة وترسيم من يستحق وسيكون العدد قليل طبعا..
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55 - enseignant الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:10
حكومة الخزي والعار اولادهم في المناصب السامية واولاد الشعب بالتعاقد
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56 - Cmar الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:13
لم يفرض عليكم التعقد انتم المسؤولين على هذه الوضعية كنتم تبحثون فقط على وضيفة الأن تناضلون على الترسيم من وجهة نضري يجب إجراء امتحان لهؤلاء الأساتذة بين ألاف الأقواس الاغلبية اجتاز الامتحان بالغش والله شاهد على ما أقول المرجو من الدولة ان تكون صارمة مع هؤلاء الشردمة وأن تمتحن من جديد وبصرامة هذه الافواج و عدم تركهم يستعملون الهتف النقال داخل مراكز الامتحان و شكرا
راكم خرجتو على التعليم اعلى ولد الناس الكلاخ المكلخ
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57 - Med Esp الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:15
ربما منذ كنت طفلا اتي الى حجرة الدرس حتى الى الان انا في المهجر كانت قد ضربت اسبانيا ازمة وادطريت ان اذهب الى المغرب واخذ انتقال لي ابنائي من اجل اكمال تمدرسهم هناك سجلتهم في المدرسة واتفاجئ من ابنتي وهيا تقول لي يا أبي عندما ندخل الى المدرسة نجلس في امكننا ويقف احدا من التلامذ لحراسة الحجرة وتغوص المعلمةفي.النوم العميق على.مكتبها ربما التعاقد هوا الحل كمثل اسبانيا كل المدارس العمومية بتعاقد من اجل معلم.يقوم بالواجب وان لم يقم بعمله هناك موجزيين في البطالة حتى نلتقي بالشرفاء من يريدون بالنهوض بالتعليم نحن لا نشكك في قدرة المعليم هناك الشرفاء اقل هناك
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58 - zinzibar الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:17
une fois qu'ils sont de retour nos enfants ils seront de nouveau dans les rues à cause de ses instuteurs qu'ils vont nous faire montrer leurs vrai visages. les maladies et les absences avez-vous oublier toussa. le contrat du travail ses la meilleures des choses et se lui qui ne veut pas dehors
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59 - إلى 40 الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:17
إلى 40
إسمح لي ،كأنك ليس مغربي ، إذا حمل المضربون الشارات ، أو شنوا إضراباً
عن الطعام ، أو ألقوا بأنفسهم من سطوح المدارس ، هل آنذاك ستستجيب
لهم الحكومة؟
* الأساتذة يقولون أن لهم مطالب وقاموا بالإضراب الذي يضمنه الدستور .
* إذن الكرة في ملعب الحكومة : إما تستجيب لهم أوتطردهم وتعوضهم فوراً ، لكي
لا يضيع التلاميذ ـ ألا ترى أن الوزارة هي المسؤولة وليس الأساتذة؟
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60 - مغربي الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:18
إذما كانت الوزارة ستدمج عددا من الأساتذة المتعاقدين؛ فل تدمج الأساتذة الشرفاء الذين لم يشاركوا في هذا الإضراب و إستمروا في أداء واجبهم دون مماطلة و . على أي حال إنهم من يستحقون.
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61 - amine الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:22
عجيب امر هولاء المتعاقدون، يقولون كلاما على عقليتهم ، التعويض خلال العطلة الصيفية، م و خارج المؤسسات التعليمية، لم تحترموا ما وقعتموه فبالاحرى الاجتهاد خارج اوقات العمل. من ايات المنافقين اذا وعد اخلف.
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62 - مستغرب الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:22
كيفاش غادي تعوضو التلامذ فالعطلة الصيفية و الامتحانات على الابواب و عاد كاين اخر اجل اللي باغي يدفع للمعاهد و الكليات
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