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كُتّاب وآراء
الأساتذة المتعاقدون يتجهون لخوض "إنزال وطني" جديد بالعاصمة
يبدو أن التوتر القائم بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، يتجه نحو مزيد من التصعيد؛ فبعد التصريحات التي أكد فيها الوزير سعيد أمزازي استحالة الاستجابة لمطلب الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، ردّت التنسيقية الممثلة لهم بالدعوة إلى إنزال وطني بالعاصمة الرباط لمدة ثلاثة أيام.
وتستعد "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إلى تكرار تجربة الإنزال الوطني الذي خاضه الأساتذة بالعاصمة قبل ثلاثة أسابيع، وانتهى بإصابات كثيرة في صفوف الأساتذة بعد تدخل قوات الأمن، حيث دعا مجلسها الوطني إلى إنزال وطني جديد من 22 إلى 25 أبريل الجاري.
وقالت التنسيقية ذاتها، في البيان الختامي لمجلسها الوطني الذي التأم على مدى ثلاثة أيام واختتم أمس الخميس، إن الإنزال الوطني الجديد الذي سيخوضه الأساتذة ستتخلله مسيرات واعتصامات ووقفات وقابل للتمديد؛ وهو ما يعني أن الإضراب الذي يخوضه الأساتذة منذ سبعة أسابيع قابل بدوره للتمديد، بعد أن مُدد إلى غاية 25 أبريل الجاري.
وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة التربية الوطنية تطمح إلى امتصاص غضب الأساتذة المتعاقدين، عبر إلغاء نظام التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي العمومي، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إنها ترفض هذا النوع من التوظيف، مبدية تمسكها بإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
ويبدو أن "تهديد" الحكومة بعزل منسقي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بداعي تحريضهم لباقي الأساتذة على الاحتجاج، لم يثن الأساتذة المتعاقدين عن مواصلة أشكالهم الاحتجاجية، إذ قالت التنسيقية إنها "ستستمر في النضال إلى حين إسقاط نظام التقاعد وإدماج الأساتذة في النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية"، ملوحة بـ"الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في الأيام المقبلة".
وبخصوص تأثير الإضراب على السير العادي للدراسة وعلى التحصيل الدراسي للتلاميذ، قالت التنسيقية المذكورة إن "الأساتذة مستعدون لتعويض الحصص الدراسية الفائتة لجميع التلاميذ، حين يحل الملف نهائيا بكل الوسائل وإن اقتضى الأمر العمل خارج المؤسسات التعليمية وفي أيام العطل والعطلة الصيفية".
وبإعلان الأساتذة المتعاقدين خوض إنزال وطني جديد بالعاصمة، يتوقع أن يرتفع الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم، حيث سيتزامن الإنزال الوطني للأساتذة المتعاقدين، مع الإضراب عن العمل الذي يعتزم الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشواهد وأساتذة "الزنزانة 9" خوضه من 22 إلى 25 أبريل الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
والدولة تكابر وتحاول أن تجد سبلا لتدخل الحوار وهي قوية نوعا ما، لكي لا تظهر هزيمتها النكراء أمام الجميع.
عذرا تلميذ اجبرنا على التصعيد
ولما يتم تنفيد القانون قوموا بالتباكي مجددا واظهار المخزن كالوحش
اماشي ضد الأساتذة المتعاقدين وماشي مع الحكومة
السؤال : واش هاد الاساتذة الى توفرات مطالبهم انلقاوهم شي يوم كيطالبو بتحسين جودة التعليم و بناء مدارس و و
ولا كل واحد كيضرب على راسو
رسمني وأمنلي حياتي و غير راسي يا راسي
وهذا ما نرجوه من الحكومة الموقرة بممثلها السيد وزير التربية والتعليم أن يفك هذا اللغز اللا معقول وبالأخص في هذا الميدان الحيوي الذي يعتبر العمود الفقري للبلد ؛ لا يعقل نفسانيا أن ننتظر المردودية منه مع فلذات أكبادنا وهو في هذه الوضعية اللا معقولة وبجواره أخوه مرسما في نفس المؤسسة ويمتاز بعدة قوانين وهو لا يتوفر عليها ويعيش حالة نفسية معقدة يعلمها الله فكيف إذن سيكون عمله مع متعلميه وهو في هذه الحالة المعقدة ؟ ؛ لهذا نرجو من حكومتنا أن تحكم القول : "العفو عند المقدرة" وتفك هذا اللغز لينطلق القطار من جديد ((رابح-رابح)) وعودة أساتذتنا إلى فصولهم ليشتغلوا مع أبنائنا في أريحية والقيام بعمليات الدعم والحصص الإضافية التي وعدونا بها لتعويضهم ما فات والنصر بإذن الله لكل من (( الحكومة + والأساتذة + والمتعلمون = ازدهارالوطن)) فاللهم حقق المبتغى آمين يارب العالمين ...
أما فيما يخص عزل رؤوس التنسيقية، فتلك حركة غبية من الوزارة، مخطىء من يظن أن التنسيقية مرتبطة بأسماء معينة. الجماهير اﻷستاذية الواعية بقضيتها من مختلف ربوع هذا الوطن هي من تقرر المقاربة المتبنية في كل مرحلة.
الحل بيد الوزارة، بجرة قلم. فالتعاقد قد أثبت عدم فاعليته في مجال حيوي كالتعليم. كان على حكومة "الباجدة" ان تستفيد من المشاكل التي أحدثها و التي ادت الى سقوطه في كل من مصر، تونس، و الجزائر قبل ان تتبناه في المغرب.
Tout ce qu' il faut faire est le suivant.
Ignorez les mais en cas de rassemblement et perturbation de L ordre publique la police doit taper fort.
Fusionner les groupes au lieu d avoir des groupes de 30 on aura des groupes de 50 ou même 60.
Les niveaux bas peuvent passer aux niveaux supérieurs sans passer les examens et lorsque le problème sera résolu en embauchant d autre sérieux vous pourrez leur organiser les examens et les rattrapage.
Croyez on peut rien s attendre de ces enseignants qui cherchent un chômage payé
بالله علبكم لمادا تقحمون التلامبذ في هذه الامور و كيف يمكننا ان تثق فيكم انتم نقضتم و عودكم حين وقعتم عقود التعاقد كان عليكم رفصها مند البدابة لكانت انتهت الحكاية و السلام
و الان أولادنا يوؤدون ثمن انتهازية الفوج الأول سامحهم الله.
اما الى تبعات لهبال ديال هاذو لي زادو فيه راهم بغاو يتدمجو كاملين من بعد مادخلو مسلكين وسالتين،ون ثم يسدو لبيبان ديال التوظيف ف وجه الآخرين ويرجع الاكتظاظ والعنف والرداءة للمدرسة.لستم وحدكم....... في هذا الوطن أيها الأنانيون!!
كيف و نحن على مشارف نهاية الموسم الدراسي ؟
إلا إذا كانوا سيطوفون على التلاميذ بيت بيت ، زنكة زنكة ، دار دار ،ههههههه.
باركا من التخربيق ، عودوا إلى أقسامكم ، المنسقون لم ينتخبهم أحد ، و لا يمثلون إلا أنفسهم ، و كثير من المدرسين مضربون تحت الضغط النفسي الممارس عليهم من طرف زملائهم الذين لم يتركوا وصفا إلا نبزوهم من من قبيل ، متخاذلين خونة ، منافقين .....
بسالة ياسرة هدي دافعهم بنكيران و (..... ) باش يرونو لبلاد .
كم قال اجدادنا بعيدا عن السياسة (لي تلف يشد الارض).
فوج باكمله اجتمعت فيه كل مضاهر التواكل و الكسل و عدم القدرة على المسؤولية....
خلاصة القول من مصلحة الآباء و التلاميد و التعليم ان يعلن عن سنة بيضاء. خير من ان يتسلم هؤلاء(اشباه الاساتذة) تربية ابناءنا .
من (تمسكن) حتى نال الوظيفة ثم رهن مصير ابرياء بمطالب وقع بخط يده عن قبول ما عرض عليه انا شخصيا اسميه : محترف الحنبريت و قليل من الاساتذة من سيفهمه
أحيي هؤلاء الأساتذة الشرفاء الذين فضلو الحفاظ على كرامتهم وما تبقى من كرامة الشعب المغربي أمام تماطل وتخاذل بعض الانتهازييين الأنانييين
ودمجو الناس في الوظيفة العمومية وخليو عليكم الصحة والتعليم فالتقار يا رباعة النصابة.
ما ضاع حق وراءه مناضل. التعاقد قمة أشكال السخرة والإذلال لأبناء هذا الشعب.عدنا إلى أساليب الاستعمار الفرنسي.
نحن أبناء الشعب معكم في معركة الكرامة ضد المفسدين الذين رضنوا مستقبل أجيال المستقبل باملاءات البنك الدولي سبب خراب المغرب.
اما الى تبعات لهبال ديال هاذو لي زادو فيه راهم بغاو يتدمجو كاملين من بعد مادخلو مسلكين وسالتين،ون ثم يسدو لبيبان ديال التوظيف ف وجه الآخرين ويرجع الاكتظاظ والعنف والرداءة للمدرسة.لستم وحدكم....... في هذا الوطن أيها الأنانيون!!
يوم 23 أبريل ، إنتظروا لتروا ماذا سيقوله .
أي تفكير هذا ؟! من سيتحمل مسؤولية سلامة المتعلمين خارج المؤسسات التعليمية ؟ و هل عند التنسيقية الوطنية خريطة مدرسية كافية لتعويض كل من في القرى و البوادي و في المدن و الجبال ؟ وهل للمنسقين إلمام بكل المجزوءات التي تم هدرها ؟ هل عندهم علم حديث بالوضعيات التربوية و الاجتماعية و النفسية لكل المتضررين الأبرياء ؟ و هل سيتم تقويم الكفايات فتحتسب محصلاتها في معدلات تحصيل التلاميذ للنتائج السنوية ؟ هل سيسهر خلال العطلة برنامج مسار فيتوقف اعداد الخريطة المدرسية للسنة المقبلة ؟ هل ستعمد التنسيقية إلى إكراه أطر الإدارة و أطر المراقبة التربوية من مفتشين و مخططين و موجهين و رؤساء الأقسام و المصالح في المديريات و الأكاديميات ؟ و هل ستعوض الأعوان الذين سينظفون القاعات و يضبطون أوقات الدراسة ؟ حتى الملحقات الإدارية التابعة للداخلية و الأمن و الدرك الملكي تحرص على إعداد تقاريرها اليومية ، فهل للتنسيقية تمثيليات محلية و إقليمية و جهوية تواكب هذا التعويض خلال عطلة الصيف ؟؟ و رغم كل ذلك لن يتحقق تكافؤ الفرص بين المتعلمين المستفيدين و المحرومين !
يهاجمون الأساتذة الذين بطالبون بحقوقهم، بدل أن يطالبوا بحقوق أبناءهم في الدراسة عن طريق الشارع.
نعم للتعاقد لانني زرت المتعاقدين و وجدت الكثير منهم لا يستطيعون كتابة جملة مفيدة ويرتكبون أخطاء كااارثية
أقترح إعادة المباراة وترسيم من يستحق وسيكون العدد قليل طبعا..
راكم خرجتو على التعليم اعلى ولد الناس الكلاخ المكلخ
إسمح لي ،كأنك ليس مغربي ، إذا حمل المضربون الشارات ، أو شنوا إضراباً
عن الطعام ، أو ألقوا بأنفسهم من سطوح المدارس ، هل آنذاك ستستجيب
لهم الحكومة؟
* الأساتذة يقولون أن لهم مطالب وقاموا بالإضراب الذي يضمنه الدستور .
* إذن الكرة في ملعب الحكومة : إما تستجيب لهم أوتطردهم وتعوضهم فوراً ، لكي
لا يضيع التلاميذ ـ ألا ترى أن الوزارة هي المسؤولة وليس الأساتذة؟