"أونسا" تبسط حصيلة عملها في الربع الأول لـ2019‎

هسبريس من الرباط

همّت حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني من لدن المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ، خلال الربع الأول من سنة 2019، حوالي 4.826.912 طنا من المواد الغذائية.

وقد قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب داخل التراب الوطني بـ15.809 زيارات ميدانية، 3.791 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة. ومكنت هذه التحريات من مراقبة 419.261 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 830 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتقديم 618 ملفا أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.

عند الاستيراد، تمت مراقبة 3.390.561 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 12.073 شهادة قبول وتم إرجاع 2.263 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

كما تمت مراقبة 1.017.089 طنا من المنتجات الغذائية عند التصدير، أسفرت عن إصدار 47.760 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب بمنح 339 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، والقيام بـ892 زيارة للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

كما قامت مصالح المكتب بـ911 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، وعلقت الاعتماد الصحي لـ17 مؤسسة، وسحبته من 12 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل، ومنحت 21 شهادة اعتماد ATP للنقل الدولي و2783 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف.