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الرئيسية | مجتمع | دفاع "معتقلي الريف" يُعدّد "خروقات التنقيل" ويكشف وضع المُضربين

دفاع "معتقلي الريف" يُعدّد "خروقات التنقيل" ويكشف وضع المُضربين

دفاع "معتقلي الريف" يُعدّد "خروقات التنقيل" ويكشف وضع المُضربين
هسبريس- مصطفى شاكري
الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:00

في الوقت الذي تؤكد فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن معتقلي حراك الريف يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، كشفت هيئة دفاعهم عن الحالة الصحية لمجموعة المعتقلين القابعين في سجن رأس الماء بضواحي فاس، الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام إلى حدود الساعة.

وقام دفاع معتقلي حراك الريف بزيارة للمعتقلين الستة في سجن مدينة فاس، الخميس والجمعة الماضيين، بغية الاطمئنان على أحوالهم، وهم ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الحسيمة"، ونبيل أحمجيق، الوجه الثاني في "الحراك الشعبي بالريف"، وإدريس هدروكي، وسمير إغيد، ووسيم البوستاتي، ومحمد حاكي، وزكرياء أضهشور.

محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، قال إن "المعتقلين فقدوا عموما ما بين ثمانية وعشرة كيلوغرامات من الوزن، لكنهم رغم ذلك مازالوا في صحة جيدة"، مشيرا إلى أن "إدارة السجن وزعت المعتقلين على زنزانات مختلفة بعد التنقيل، حيث وُضع كل واحد منهم في زنزانة مع معتقلي الحق العام".

وأضاف أغناج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعتقلين جرى توزيعهم على زنزانات يتراوح فيها عدد السجناء ما بين 5 و18 شخصاً"، مبرزا أن "الإدارة السجنية نزعت منهم مجموعة من الأشياء التي كانوا يستفيدون منها في سجن عُكاشة بالدار البيضاء، من قبيل الملابس أو الراديو، وغيره"، مؤكدا أن "الإدارة نقلتهم إلى زنزانات انفرادية بعد خوضهم للإضراب عن الطعام".

وأردف: "لم ير المعتقلون بعضهم البعض خلال المدة التي تلت التنقيل. وقد حددت لهم الإدارة توقيت الفسحة والاتصال الهاتفي، لكن فُرض على بعضهم عدم الحديث بالريفية رغم أن الأمر يتعلق بأفراد العائلة"، مشددا على أن "الإدارة لا تملك حق تنقيل المعتقلين، نظرا لكون المادة 29 من القانون المنظم للمؤسسات السجنية لا تسمح سوى بتوجيه المدانين، ولا تتحدث بتاتا عن المعتقلين الاحتياطيين".

وتابع أغناج متسائلا: "كيف سمحت المندوبية بتنقيل ربيع الأبلق الذي أضرب عن الطعام لمدة 22 يوماً آنذاك؟"، معتبرا أن "الأمر الذي يشكل نوعاً من المغامرة بحياته، لأنه من المفروض أن يوضع تحت العناية الطبية". وزاد موضحا أن "عربات المندوبية ليست حافلات مكيفة، بل هي مجهزة بكراسي من الخشب فقط، إلى جانب استغراق عملية التنقيل لأكثر من أربع ساعات في الطريق، وساعتين لتجهيزه (ربيع الأبلق) قبل العملية، وساعتين أيضا لإدخاله إلى المؤسسة".

وأصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة، بلاغاً نفت فيه ظروف الاعتقال التي تطرق لها المحامون جملة وتفصيلا، موردة أن "عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية"، مبرزة أنهم "يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون".

وفي تعليقه على مضامين البيان، أبرز المحامي أغناج أن المندوبية "تقرّ بكون تنقيل المعتقلين كان خلال أجل الطعن بالنقض، ليترتب عن ذلك ارتباك للمعتقلين الذين رفضوا تقديم الطعن إلى حين التواصل مع هيئة دفاعهم"، مضيفا أن "عملية تنقلين المعتقلين فيها إجراءات عديدة ناقشتها الندوات والتقارير في وقت سابق".

وأكد المصدر ذاته أن "جميع معتقلي حراك الريف، البالغ عددهم 38، لم يطلبوا التنقيل أبدا، لأن الأمر لا يهدف إلى تقريبهم من ذويهم، بل بالعكس يندرج ضمن التشتيت؛ ذلك أن نظام الزيارات في السجن المحلي رأس الماء بفاس يفرض على كل عائلة زيارة ابنها في أحد أيام الأسبوع مخالف لأيام زيارات العائلات الأخرى، بينما كانت العائلات في السابق تتوجه صوب سجن عكاشة بشكل جماعي".

وختم المتحدث تصريحه بالقول: "المندوبية تتهم الحقوقيين بالتهويل في الملف وهي التي تصدر عشرات البلاغات في الموضوع، ما يجعله أكثر ملف أصدرت فيه هذا الكم الكبير من البيانات"، مبرزا أن "معاملة المعتقلين لا تتم وفق الضوابط المتعارف عليها حقوقيا وقانونيا، أو حسب ما يسمى بقواعد نيلسون مانديلا الصادرة عن الأمم المتحدة، وهي القواعد الدنيا لمعاملة السجناء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - jalal الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:12
dans un premier temps ils ont dénoncé la prison de okacha, maintenant ils veulent y revenir. ahhh ces gens ils n'ont pas de fin.
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-8
2 - محمد الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:14
لم التنقيل؟ معاقبة الأهل أيضا؟ يارب كن معانا.
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3
3 - المتتبع الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:24
عندما يصبح المعتقل محكوما نهاييا المصلحة الوحيدة التي لها صلاحيات هي الاوحد والوحيدة وهي المندوبية العامة لادارة السجون والتنقيل هو من صلاحياتها فقط وكل ما يدعيه اي احد في هذا الشان ما هو الا لتغليط الراي العام فقط لان المسجون عندما يحكم نهاييا يصبح بالنسبة للادارة مجرد رقم تسلسلي للمؤسسة القابع بها وتحت رقم اعتقاله تاريخ الافراج عنه اذا كفى مغالطات
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-4
4 - riro الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:28
Si c'est vrai que les responsables de la prison leur ont interdit de parler en rifain , alors là c'est grave !!! Comment interdire à une personne de parler dans sa langue qui est aussi une langue officielle du Maroc , et avec quel droit on interdit à une personne quelconque de parler en sa langue natale .. il faut absolument faire une investigation judiciare de ca et mettre les responsable ds la prison
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-4
5 - بومليك رشيد الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:36
انهم مغاربة و يطبق عليهم القانون المغربي كباقي المعتقلين.. و خرجات المحامين و المنضمات و المنابر الاعلامية ليست الا بلاغات تختلف اهدافها : اما استغباء المغاربة او لفت الانظار لمن نبذه المواطن الواعي و اما جلب زباءن لمكاتبه ...
بالله عليكم كيف لادارة السجن ان تمنع شخص من التكلم بالريفية...و كيف ستراقبه .
و لفهم الموضوع على حقيقته :
كان للزفزافي محامي و كان هذا المحامي يخصص كل يوم استجوابات مع كل المنابر الاخبارية في اليوتوب و كان يثير مواضيع لا يقبلها العقل لكن هدفه لم يكن الدفاع عن المعتقلين بل كان هدفه هو الهجرة تحت غطاء اللجوء السياسي و ذلك بادعاءه التعرض لتهديدات.. اتقن اللعبة و هجر مع ابناءه و زوجته و ليضمن لهم مستقبل واعد على ضهر قضية معتقلي الحسيمة..
هل فهمتم اللعبة كل واحد يبحث عن مصلحته..
اطلبوا العفو الملكي و سوف نساندكم
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5
6 - عدنان الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:36
ياك دارو اضراب على الشرب و الطعام ، مازالين حيين؟
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-2
7 - بوجيبار الجمعة 19 أبريل 2019 - 21:37
ما يجب ان يعلمه الناس أن الاحكام اصبحت نهاىية ولا يمكن لاي احد انقاذهما..مستحيل..سوى بعفو من رئيس الدولة ونحن بالمغرب هو الملك .،وفي الدول الاخرى ايضا لديها نفس الاجراء...ولاداعي لان تقولو للناس ناضلوا حتى ان ناضلو لن يجدي ذلك نفعا...سوى طلب عفو من رئيس الدولة...هذا هو الصح لمن يريد حقا مساعدة وانقاذ السجناء..
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