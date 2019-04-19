2 مليون مسافر اختاروا القطار خلال "عطلة الربيع"

هسبريس من الرباط

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن العطلة المدرسية البينية الثانية للموسم الدراسي الحالي شهدت تشغيل حوالي 4000 قطار، تم بموجبها توفير أزيد من 120.000 مقعد يوميا، ونقل ما يفوق 2 مليون مسافر، مع تسجيل رقم قياسي يوم الاثنين 8 أبريل الذي بلغ خلاله عدد المسافرين 130.000.

كما تم خلال الفترة نفسها، وفق بلاغ صادر عن المكتب، تسجيل دقة في مواعيد القطارات التي بلغت نسبة انتظامها 94% على الرغم من الإقبال الكبير.

وكان المكتب الوطني قد وضع برنامجا خاصا لرحلات القطارات خلال الفترة الممتدة من الجمعة 29 مارس إلى الأحد 14 أبريل 2019، "وذلك من أجل ضمان سفر زبنائه الكرام في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة: الرفع من عدد القطارات، تدعيم وتجنيد فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، تعزيز قنوات بيع التذاكر...".

وأكد المكتب في آخر بلاغه لزبائنه أنه "يعمل جاهدا لتوفير مزيد من العروض الجديدة والمبتكرة، التي من شأنها أن تلبي متطلباتهم على أحسن وجه، مع مواصلة الإنصات لتطلعاتهم من أجل حركية مستدامة".