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الرئيسية | مجتمع | 2 مليون مسافر اختاروا القطار خلال "عطلة الربيع"

2 مليون مسافر اختاروا القطار خلال "عطلة الربيع"

2 مليون مسافر اختاروا القطار خلال "عطلة الربيع"
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:05

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن العطلة المدرسية البينية الثانية للموسم الدراسي الحالي شهدت تشغيل حوالي 4000 قطار، تم بموجبها توفير أزيد من 120.000 مقعد يوميا، ونقل ما يفوق 2 مليون مسافر، مع تسجيل رقم قياسي يوم الاثنين 8 أبريل الذي بلغ خلاله عدد المسافرين 130.000.

كما تم خلال الفترة نفسها، وفق بلاغ صادر عن المكتب، تسجيل دقة في مواعيد القطارات التي بلغت نسبة انتظامها 94% على الرغم من الإقبال الكبير.

وكان المكتب الوطني قد وضع برنامجا خاصا لرحلات القطارات خلال الفترة الممتدة من الجمعة 29 مارس إلى الأحد 14 أبريل 2019، "وذلك من أجل ضمان سفر زبنائه الكرام في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة: الرفع من عدد القطارات، تدعيم وتجنيد فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، تعزيز قنوات بيع التذاكر...".

وأكد المكتب في آخر بلاغه لزبائنه أنه "يعمل جاهدا لتوفير مزيد من العروض الجديدة والمبتكرة، التي من شأنها أن تلبي متطلباتهم على أحسن وجه، مع مواصلة الإنصات لتطلعاتهم من أجل حركية مستدامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد عزوز الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:37
أين هم منتقدي هذا المشروع المهم الآن؟
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4
2 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 19 أبريل 2019 - 19:52
مند أربعة عشر سنة اتنقل عبر القطار سيدي قاسم طنجة لم الاحظ اي تغيير أو تحسن حتى محطة سيدي قاسم كما تركها الاستعمار.
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3
3 - من طنجة الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:10
أرفع لكم قبعتي وأصفق بحرارة لكل من ساهم في هذا المشروع الكبير قطار البراق
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0
4 - قوقي فريد الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:15
السلطة تريد ان يرى الناس نجاح المشروع وبأي ثمن لهذا تلجئ الى التهليل والنفخ الإعلامي كما يقال ان نسبة من ثمن التذكرة تتحمله خزينة الدولة !!
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0
5 - امازيغي الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:18
بنسبة لي أفضل ان اسافر عبر الحافلة لربح الوقت اما القطار هناك مشكلة في تأخره لا يوجد خط واحد من طنجة الى وجدة عبر سكة واحدة
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6 - da’mouh الجمعة 19 أبريل 2019 - 20:19
وكم دفع صندوق المقاسة ؟؟ لماذا الحكومة لم تقل للمغاربة بأن تذكرة tgv مدعمة مثل الزيت والسكر وقنينة الغاز ....يعني فئية من المغاربة تسافر على ضهر كل المغاربة بدون علمهم .
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