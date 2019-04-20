جمعية توضح بشأن حضور الوزير أمزازي لندوة

هسبريس من الرباط

أوضحت الجمعية المغربية لمسؤولي الموارد البشرية أن استدعاء سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، للقاء الذي موضوعه "الخطة الجديدة للتكوين المهني ومدى تأثيرها على التنمية والتشغيل بالنسبة للشباب" كان "لما في جعبة أمزازي في هذا الميدان كأكاديمي وكوزير أيضا".

واستغربت الجمعية، في بلاغ توضيحي لها، إقحام اسم أمزازي "في حدث لا علاقة له به، خلال وجوده كضيف شرف في لقاء علمي وأكاديمي منظم من طرف الجمعية".

وأضاف البلاغ أن رسوم الحضور للندوة المزمع تنظيمها في 24 أبريل "تخص فقط الراغبين في الحضور غير المنخرطين في الجمعية، أما المنخرطون فيستفيدون من مجانية الدخول، مع إمكانية اصطحاب مرافقين اثنين".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن مساهمات الحضور لغير المنخرطين "تدخل في إطار تمويل الخدمات التنظيمية واللوجيستيكية، كما هو معمول به في التظاهرات الوطنية الكبرى من هذا القبيل".