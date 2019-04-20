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الرئيسية | مجتمع | مسيرة تطلب حريّة معتقلي الريف في شوارع الرباط

مسيرة تطلب حريّة معتقلي الريف في شوارع الرباط

مسيرة تطلب حريّة معتقلي الريف في شوارع الرباط
أيوب صدور
السبت 20 أبريل 2019 - 21:10

من المرتقب أن تحتضن ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، يوم غد الأحد، مسيرة وطنية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف وعن الصحافي حميد المهداوي وكافة الصحافيين والمعتقلين السياسيين الذين يقبعون في السجون.

بلاغ للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، توصلت به هسبريس، قال إن الخطوة تأتي تعبيرا من الائتلاف عن التجاوب المبدئي مع نداء معتقلي حراك الريف وعائلاتهم والداعي إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين تحت شعار "باركا من الظلم، الحرية للوطن، وسعيا منه إلى المساهمة في كل المبادرات الرامية إلى فك الحصار عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالبلاد".

وأضاف المصدر ذاته أن الائتلاف، الذي يضم أكثر من 21 تنظيما جمعويا وحقوقيا، "لا يمكنه إلا أن يصطف إلى جانب نضالات القوى المناصرة لحقوق الإنسان سياسية ونقابية وحقوقية وثقافية ونسائية وشبابية وجمعوية، وينخرط في هذه المسيرة المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، انسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف المعبر عنها في العديد من المذكرات والبيانات والرسائل للمسؤولين أو تلك المتضمنة في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في صيغته المحينة في دجنبر 2013 فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".

وقالت الكتابة التنفيذية للائتلاف إن المقاربة الأمنية للدولة المغربية مع نضالات الشعب المغربي، والتي يلعب فيها القضاء الأدوار السابقة نفسها في تبييض الانتهاكات، لن تزيد الأوضاع بالبلاد إلا مزيدا من الاحتقان يصعب معرفة مصيره أو توقع آثاره"، وفق تعبير البلاغ.

جدير بالذكر أن مسيرة الأحد ستنطلق من ساحة باب الأحد على الساعة الـ11 صباحا، تليها ندوة صحافية تنظمها عائلات معتقلي الحراك بالريف بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الفجر قريب السبت 20 أبريل 2019 - 21:22
الشعب كله معتقل. الجزائريون والسودانيون بدؤوا يتلمسون اولى خطواتهم نحو الانعتاق.
اتخذوا القرار وخطوا لأنفسهم مسار الحرية والعدالة والكرامة والمساوات .
نحن لازلنا نرزح تحت اقدام عبيد فرنسا
...........
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-16
2 - الدكالي السبت 20 أبريل 2019 - 21:31
داءما اتساءل. هل. بعد المسيرة. سيفتح باب السجن ويخرجوهم. والسجناء. الاخرون. سيقال لهم انتم. ستبقون. في السجن. لان لا احد. قام بمسيرة. يطالب بسراحكم. أطلاق السراح له أجراءات وضوابط. يجب توفرها. خصوصا أن الحكم أصبح نهاءي
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4
3 - عدالة مصر وظلم عدالتنا السبت 20 أبريل 2019 - 21:34
وماذا عن واقعة اضرام النار في مبنى ومنع رجال الاطفاء والاسعاف من الوصول الى مكان الحريق وماذا عن حق العنصر الذي اصيب بعاهة مستديمة .
احمدوا الله ان هذه الاحداث لم تقع بمصر الجزائر او السعودية والا لكان الاعدام مصير كل من تبث توطه ولو من بعيد في الاحداث ولن يجد حتى من يملك الجراة على ان يركب على الاحداث ويستغلها سياسيا او ايديلوجيا .
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8
4 - مشغول السبت 20 أبريل 2019 - 21:36
مكرتش لكن غادي نكون مشغول غادي نمشي الحمام غدا قولو لسي زفزافي يسمح لينا بالزربة
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6
5 - ayman السبت 20 أبريل 2019 - 21:43
حقوق الانسان لكافة المغاربة...المعتدين و المعتدى عليهم. اذا اطلق سراح معتقلي شغب الريف فمن يرد اعتبار المغاربة الذين تم سبهم و اهانتهم ؟ المسيرة تعبر عن راي العشرات او المئات لكن الملايين قد يكون لها راي آخر.
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9
6 - الرياحي السبت 20 أبريل 2019 - 21:49
أتركوا العدالة تقوم بواجبها إن الحرية أخدت مصار خطير داخل الوطن أصبح الجميع يفتي بهواه هل تريدون فتنة في البلاد بين العباد
حفض الله الوطن من كل مكروه
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4
7 - اعروبي بيضاوي السبت 20 أبريل 2019 - 21:54
نطلب من أمير المؤمنين بمناسبة هاذه الأشهر العظيمة والكبيرة عند الله أن يصدر عفوه المولوي على اخواننا المسجونين أبناء الريف وان تعم الفرحة و البهجة في قلوب جميع المغاربة والله غفور رحيم ونتق فيك انت ملك البلاد الحنون
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-2
8 - عبدالله السبت 20 أبريل 2019 - 21:58
أغلبية هادو لي خارجين او غادي يخرجو غدا ما عارفينش اشنو في الكواليس لي دايرة في بناء العالم الجديد الذي بوح به بوش الابن الغبي وفضح برامجهم المستقبلية.
هادو لي غادي يخرجو ما عارفينش بان المخزن أوقف مؤامرة لتقسيم المغرب وخلق الفتنة فيه من خوانة يخدمون الغرب واعداء الوطن .
غير اليوم المظاهرات لي كانت في الخارج تدعو انفصال الريف سوف تفهمون الفيلم يا ناس ، اجلسو في ديوركم وتعقلو راكم تخدمون ايادي عدوانية لي غادي تخرب دار باباكم او تندمو الندم الشديد منين يكون فات الحال.
كون كنتو عقلاء شوفو غير الفديوهات ديال حراك الريف او غادي تعيقو من سباتكم.
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6
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