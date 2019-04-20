تطبيق مدونة الأسرة 15 سنة .. خبراء مع مراجعة شاملة وعميقة

إبراهيم مغراوي من مراكش

بعد مضي خمس عشرة سنة على إصدار مدونة الأسرة، ما زالت الحركة النسائية تتساءل حول مدى تناغم هذا القانون مع الوثيقة الدستورية، التي جاءت لتكريس الحقوق والحريات بوصفها ثوابت وطنية راسخة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت بالمملكة، مع السعي إلى تسريع وتيرة التحولات الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية والفوارق المرتبطة بالنوع.

وللإجابة عن الأسئلة المؤرقة، التي ما زالت تطرح من طرف الحركة النسائية، من قبيل: ما مدى تلاؤم مواد قانون الأسرة مع الاتفاقيات الدولية؟ وبأي معنى يمكن مقاربة زواج المسلمة من غير المسلم؟ وكيف يمكن الحديث عن نطاق حدود الحماية في ضوء العمل القضائي فيما يخص تزويج القاصرات؟، نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم السبت، ندوة "15 سنة بعد إصدار مدونة الأسرة.. أي احترام لمبدأي المساواة وعدم التمييز؟"

وقالت فريدة بناني، أستاذة سابقة بكلية الحقوق بمراكش، وخبيرة لدى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، خلال مداخلة لها، إن "الملاءمة تعتبر شقا من مشمولات السياسات الحقوقية، وهو الشق القانوني المرتبط بتكييف التشريع الوطني مع الترسانة القانونية العالمية المعنية بثقافة حقوق الإنسان". وزادت قائلة إن "الدولة هي التي انضمت إلى الاتفاقيات الدولية، ولذلك يجب الوفاء بمضمونها الذي يوجد ضمن الاجتهادات الفقهية".

وأضافت بناني: "من هذا المنطلق فإن الدولة مسؤولة من الناحية القانونية عن الوفاء بشكل تام بمقتضيات هذه الاتفاقيات، ولا يمكنها أن تتذرع أو تبرر تقصيرها في تطبيقها وتنفيذها بحجة تناقضها مع القانون الوطني"، لأن الأمر يتطلب، حسب بناني، "التسلح بإرادة أخلاقية مسؤولة إذا كنا نبحث عن التغيير الجذري، والإيمان الراسخ بالتمييز بين الإسلام كدين للدولة وكهوية ورفع القداسة عن ذلك، لأن مجال المقارعة هو الفقه الإسلامي، الذي لم تعد اجتهادات السابقين ملائمة لزمن اليوم، مما يعني أن تعديلات سنة 2004 يجب أن تذهب إلى عمق هذه القضية".

من ناحيته، أكد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) على ضرورة "التمييز بين الأصول العامة التي يجب أن تكون مرجعا موجها، والأصول الجزئية التي لا يجب أن تتعارض مع القواعد المرجعية لتحقيق المنفعة والمصلحة"، مشيرا إلى أن "العلاقة التي يجب أن تحكم النص والواقع هي أن يخضع الأول الذي يتسم بالمرونة، للثاني الذي يتميز بالتغيير والتحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي".

وقال أبو حفص إن "مجتهد اليوم يفترض فيه أن يكون متمكنا من فقه الدين وفقه الواقع، وملما بالعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرهما، لأننا ما زلنا نعاني من معضلة عقلية فقهية تعطي الأولوية للنص على الواقع، مما يشوه صورة الإسلام، الذي عرف بمذاهب متعددة اجتهدت، واحترم كل تصور الآخر"، مذكرا بأن "لكل مجتهد نصيب من الأجر".

وأضاف رفيقي أن "العديد من القضايا تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، من خلال تفكير سليم لأنها تشكل معضلة لمن يعاني منها، كقضايا الإرث وزواج القاصرات والأطفال خارج العلاقة الزوجية وزواج المسلمة من غير المسلم، التي تحتاج إلى إعادة النظر، بما لا يخرج عن الهوية العامة للدولة التي يحددها الدستور، وما يتوافق مع هذه المتغيرات التي يفرضها الواقع والإكراهات التي نعيشها يوما بعد يوم".

أما القاضي أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، فقد انطلق من رقم عالمي مقلق يشير إلى أنه في "كل يوم تتزوج أكثر من 41 ألف بنت قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر". وقال إن التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي خلص إلى أن الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، وضعف إمكانية الحصول على التعليم، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تراعي مصالح الشباب، ونقص فرص العمل اللائقة، تساهم في تنامي ظاهرة زواج القاصرات والإنجاب في سن مُبكِّرة.

وأوضح سعدون أن "زواج القاصرات في المغرب مقيد بإجراءات تقوم أساسا على إخضاعه للرقابة القضائية، التي يمارسها قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الذي يقوم بإجراء بحث يستمع فيه إلى القاصر وأبويها للتأكد من وجود مصلحة لها في هذا الزواج، وللقاضي على سبيل الخيار إجراء خبرة طبية أو بحث اجتماعي للتأكد من قدرة القاصر على الزواج، وبناء على ذلك يصدر قراره الذي لا يقبل أي طعن".

وتابع القاضي سعدون مستدركا "لكن المادة 20 تبرز هشاشة الضمانات القانونية المفروضة على زواج القاصرات، لأن النص لا يتحدث مطلقا عن إرادة القاصر، مما دفع القضاء إلى تطوير عدة ممارسات لإضفاء حماية أكبر على مساطر زواج القاصرات في إطار البحث الاجتماعي، وهو ما يبدو من خلال الاستماع إلى القاصر على انفراد؛ وغيرها من الإجراءات"، مشيرا إلى أن "جهود النيابة العامة تصطدم بمحدودية دورها في النصوص، طالما أنه لا حق لها في مباشرة الطعون ضد مقررات الاستجابة بالطلب".

يذكر أن هذا النشاط العلمي اختتم بتكريم شخصيتين، هما فريدة بناني والمناضلة الحقوقية والنسائية مليكة بن حريمة، اعترافا بما قدمتاه من خدمات ونضالات من أجل تحرير المرأة، والدفاع عن حقوقها.