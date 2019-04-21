بنعبد القادر يشدّد على حق المواطنين في المعلومة

هسبريس ـ و.م.ع

نظمت شبكة الجمعيات الدكالية بإقليم سيدي بنور، في مدينة الجديدة، مناظرة إقليمية حول موضوع " هيئات وآليات التشاور العمومي بين النص القانوني والممارسة".

وتميزت هذه المناظرة، التي التأمت تحت شعار: "من أجل بناء علاقة تفاعلية مسؤولة ومستدامة "، بمشاركة حوالي 86 جمعية تنتمي للمنطقة وزهاء مائة فاعل جمعوي، بتدخل للوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية؛ محمد بنعبد القادر.

واعتبر الوزير، خلال افتتاح المناظرة ، أن المناسبة تعد مناسبة للتذكير بالتوجهات الكبرى للإصلاح الإداري، خاصة في شقه المتعلق بالنهوض بالعلاقة بين الإدارة والمواطنين، وتحديدا حق المواطن في الولوج للمعلومات.

وقال المسؤول الحكومي، في هذا السياق، إنه فضلا عن القانون المتعلق بالحق في الولوج للمعلومات هناك بوابة " شكاية.ما " التي تعد وسيلة وآلية للتشاور بين الإدارة والمواطن .

وتابع الوزير أنه يتم حاليا الاشتغال على تكوين المكونين من أجل تأهيل الأشخاص الذين سيتكلفون بوضع المعلومة رهن إشارة المواطن، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوظيفة عمومية جديدة تشتغل في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الانفتاح على المواطن .

ومن جهته أبرز محمد بنلعايدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية بإقليم سيدي بنور، أن هذه المناظرة تروم تعزيز الحوار بشأن مأسسة التشاور بين الفاعلين العموميين والمجتمع المدني، من جهة، وبين الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، من جهة أخرى .

وأضاف المتحدث أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تقريب المواطنين من الجانب المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة وآليات الديمقراطية التمثيلية و التشاركية.

وشمل برنامج هاته المناظرة المنظمة بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، أيضا، تقديم عروض والانخراط في نقاشات حول موضوع المناظرة.