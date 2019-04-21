ندوة وطنية توصي بحماية حقوق العمال المنزليين

هسبريس من طنجة

دعا المشاركون في الندوة الوطنية المنظمة من طرف ماستر تدبير نزاعات الشغل بكلية الحقوق بطنجة، أمس السبت، إلى إعادة النظر في النصوص التشريعية الغامضة باعتماد صيغ واضحة في مدونة الشغل، حتى يتسنى تطبيقها وتنزيل مقتضياتها على أرض الواقع، مركزين بشكل كبير على وضعية العمال المنزليين.

وأعلن الأستاذ الجامعي عبد الله أشركي، منسق الماستر، عن مجموعة من الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن هذه الندوة التي امتدت ليوم كامل وتضمنت جلستين إلى جانب الجلسة الافتتاحية، والتي تم توجيهها للمتدخلين في قطاع الشغل بالمغرب، وعلى رأسهم محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، الذي كان من المفترض أن يحضر هذا اللقاء لكنه اعتذر في آخر لحظة.

ودعت الندوة ضمن توصياتها إلى العمل على إصدار المرسوم الخاص بكيفية تمكين العمال المنزلين من نظام الضمان الاجتماعي، إلى جانب المطالبة بسد الفراغ التشريعي الوارد في القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزلين، وذلك فيما يخص تحديد أسباب انتهاء عقد العمل المنزلي، مع تحديد المسطرة المتبعة في ذلك.

وأوصى المشاركون بتمكين العاملات والعمال المنزليين من حقوقهم الاجتماعية وحمايتها، وذلك بتفادي حرمانهم من بعض التعويضات المحددة في مدونة الشغل في حالة إنهاء عقد العمل المنزلي، إلى جانب الدعوة إلى إدخال تعديلات جديدة على مدونة الشغل والنصوص القانونية والاجتماعية للأطفال الذين يزاولون نشاطا مهنيا، خصوصا فيما يتعلق بالآثار المترتبة عن عقود العمل التي يكون الأطفال طرفا فيها.

وناقشت الجلسة الأولى للندوة موضوع الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بعلاقات الشغل، من خلال التشغيل المؤقت في مدونة الشغل والحماية القانونية للعمال المنزليين ودور القضاء في تحقيق الأمن الاجتماعي وصعوبات تطبيق النص القانوني إلى جانب غموضه.

أما الجلسة الثانية فناقشت الضمانات الكفيلة بتحقيق الأمن التعاقدي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية عبر عدة محاور، من بينها دور القاضي الاجتماعي في تحقيق التوازن في عقود العمل، وآلية عقود المرونة الهادفة لتحقيق الإدماج المهني في سوق الشغل، وحقوق الأجراء في ظل صعوبات المقاولة.