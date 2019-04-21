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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي الأب: ناصر سيعود في نعش إلى الريف

الزفزافي الأب: ناصر سيعود في نعش إلى الريف

الزفزافي الأب: ناصر سيعود في نعش إلى الريف
هسبريس - محمد الراجي (صورة: منير امحيمدات)
الأحد 21 أبريل 2019 - 22:37

حذّر أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، أبرز قادة حَراك الريف، من تدهور حالة ابنه المعتقل في سجن راس الما بمدينة فاس في حال استمرار اعتقاله، وقال: "ناصر طلب مني ألّا أزوره بعد عشرين يوما إن هو بقي ماكثا في السجن، لأنه يتوقع أن يؤدي استمرار اعتقاله إلى وفاته".

وقال أحمد الزفزافي في كلمة ألقاها في اختتام مسيرة تضامنية حاشدة مع معتقلي حراك الريف بالعاصمة الرباط، اليوم الأحد، "عندما زُرت ناصر الزفزافي يوم الإثنين بسجن راس الما بفاس، قال لي بالحرف: إذا مرت عشرون يوما عن إضرابي عن الطعام أرجو منك، أنت ووالدتي، ألا تقوما بزيارتي، لأنني سأحمل في النعش إلى الريف، ولكن سأعود إليكم شريفا منتصرا كما أقول دائما".

أحمد الزفزافي وجه نداء إلى القوى الحية في المغرب للوقوف بجانب أهل الريف، قائلا: "نرجوكم ثم نجوكم ونتوسل إليكم أن تقفوا إلى جانب الحق والعدل لأنهم أرادوا للريف الانكسار ومحو العزة والكرامة والهوية، فأنتم الشعب وأنتم مَن يُفتي ويُستفتى لخلق أي دستور أو أي قانون".

ووجه أبو ناصر خطابه، الذي ألقاه بعربية فصيحة، بالخصوص إلى القوى التقدمية، داعيا إلى القيام بمسيرة احتجاجية في مدينة الحسيمة التي انطلق منها حراك الريف، "لأنّ الحسيمة الآن محاصرة من كل جانب، وعناصر الأمن فيها أكثر من الساكنة"، على حد تعبيره، مضيفا وسط الهتافات: "نرجوكم أن تقولوا نعم لإطلاق سراح المعتقلين".

وخصص الزفزافي الأب حيزا من كلمته للردّ على اتهام السلطة لأهل الريف بالانفصال، قائلا: "نحن أهل الريف لا نحتاج إثبات مغربيتنا، ومَن يقول عكس ذلك عليه أن يثبت ما يدّعي"، منتقدا بشدّة تعاطي السلطة مع الريف، بقوله: "إنّ سجلّات أوفقير والبصري تتكرر حاليا في الريف، بعدما اعتقدنا أنها قد ولّت بعد مرحلة الإنصاف والمصالحة".

وأردف المتحدث ذاته: "كنا نعتقد أن زمن أوفقير والبصير قد ولى، ولكن تبين العكس حين رأينا نساءنا يُعتدى عليهن في الشوارع يوم 6 فبراير 2017، وبالركل والسب والشتم ومداهمة البيوت عبر تكسير أبوابها لاختطاف الأبرياء والشباب بطريقة عشوائية من غرف نومهم أمام زوجاتهم وأبنائهم وهم عراة، والهجوم على الدكاكين نهبا، وسرقة هواتف النساء والدراجات والتعنيف في مخافر الشرطة".

وذهب أحمد الزفزافي إلى القول إنّ تعاطي السلطات المغربية مع معتقلي حراك الريف يفوق في فظاظته تعاطي قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، بقوله: "لم يقم للمعتقلين وزن على الأقل مثل إسرائيل التي تستجيب لبعض مطالب الأسرى الفلسطينيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - أستاذ الأحد 21 أبريل 2019 - 22:46
إنه يتاجر في القضية، ويتربح من سجن ابنه
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-19
2 - المتابع الأحد 21 أبريل 2019 - 22:52
ما تفعله ايها الاب لن يفيد انك في شيء ابنك اصبح مدان نهاييا والسبيل الوحيد للافراج عنه هو طلب العفو اذا كان ابنك يستوفي الشروط القانونية اما ان يقول لك ابنك ان لا تزوره اذا بقى في السجن 20 يوما اخرى فهذا هراء وضحك على الذقون العفو لا ينال بلو ايدي من يمنحه كفى هراءا
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31
3 - Ahmed الأحد 21 أبريل 2019 - 22:53
C'est une honte ce qui arrive a ces gens ils n'ont tué personne tout ce qu'ils ont fait ce sont des manif pour la dignité , 20 ans de prisons ,...décidément les années de plomb sont de retour, rien n'a changé
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-16
4 - مغربي مغترب الأحد 21 أبريل 2019 - 22:55
ومن يكون هذا الزفزافي الأب ؟ ولد تسعة شهور غير متعلم ، ركب فوق موجة الإحتجاجات ـ سافر لجمع الأموال لمصلحته ومصلحة إبنه
المغرب فيه 40 مليون 100 زايدين ناقصين وباركا من النفخ في قربة خاوية
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12
5 - م المصطفى الأحد 21 أبريل 2019 - 22:56
في اعتقادي الخاص فإن الزفزافي الأب قد لعب دورا أساسيا وخطيرا في إغراق ملف ابنه ومواصلة بقائه في السجن وحرمانه من العفو...
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51
6 - coconut الأحد 21 أبريل 2019 - 22:58
je suis pour la liberation de zafzafi, mais son pere a commis une grave faute lorsqu,il est aller supplier les hollandais et le parlement europeen de mettre pressure sur le maroc pour liberer son fils.
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20
7 - oujda الأحد 21 أبريل 2019 - 22:58
مثل هده التصريحات لا أعتقد أنها ستادي إلى نتاءج إيجابية لهذا يجب الابتعاد عن الأضواء وعدسات الكامرة وبإذن الله سيحل المشكل
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31
8 - مغربي قح الأحد 21 أبريل 2019 - 22:58
لو انه عطاوه 4 سنين على فوضتو ديال الجامع كن كلشي نساه.20 عام بغات ترجعو بطل !!!امتا غادي تسالي المسرحية عفوا القضية؟
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7
9 - حاميدو الأحد 21 أبريل 2019 - 22:58
يا سيد زفزافي انتبه جيدا لما تقول فأنت عندما تساوي بين السلطات المغربية وقوات الاحتلال الاسرائلي تقول كلاما تحاسب عليه ومن يسمع كلامك عن العسكرة يعتقد أن الحسيمة وطن وشعب محتل وأن السلطات المغربية دولة محتلة سلبتكم الحرية والكرامة....انتبه فأنت تتكلم بكل حرية وعن الحرية ومن قلب العاصمة الرباط.
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62
10 - مغربي الأحد 21 أبريل 2019 - 23:00
انت اللي غرقتي ليه السفينة و باقي زايد
تقول نحن وطنييون. اين هو علم الوطن
تشبه الوطن بالاسرائليين او ادنى من ذلك
دير عقلك عالج المشكل برزانة يا رجل
شكرا هسبريس
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57
11 - إستفسار الأحد 21 أبريل 2019 - 23:01
و إن مات هذا الزفزافي ماذا بعد؟! و من هو أصلا هذا الشخص؟! السبع لي مرسوم فالباكية ديال لوقيد..
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39
12 - maroc 2019 الأحد 21 أبريل 2019 - 23:03
السلام عليكم،
هو حر يفعل ماشاء في نفسه... ينصب نفسه بطلا مغوارا هذا أيضا يهمه.
يجب عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة، كان يسب الملة، كان يريد زعزعة امن البلد، كمن من الأفواه ناشدتهم ان يرجعوا إلى بيوتهم سالمين فلم يكترثوا. اذكر انه كان يتجول ومعه حراس سمان غلاض اصحاب فنون الحرب... هاهو اليوم يبكي يريد الخروج.
القانون قال كلمته فيه.
السلام
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36
13 - seddam الأحد 21 أبريل 2019 - 23:09
أتمنى أن يتمتع معتقلو الريف بعفو ملكي و في أقرب الآجال هؤلاء لم يحددوا أمن الوطن و لم يدعون الإنفصال كما يدعي البعض و رفع راية الريف ليس دعوة للإنفصال و مجموعة من جمهور حسنية أكادير يرفعون راية الأمازيغ و هناك صحراويون يرفعون راية البوليساريو في الجامعات و المدارس في المغرب و لم يتم حتى اعتقالهم،الزفزافي و رفاقه طالبوا فقط ببناء حرم جامعي و مستشفى و لم ي ي يطالبوا حتى بمحاسبة الفاسدين من حزب البام حزب المخزن آنداك و الذين اغتنوا بسبب تسييرهم للشأن العام بالحسيمة.
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-25
14 - بلازواق الأحد 21 أبريل 2019 - 23:10
هدا الشخص فرط في ولده وحرمه من التحصيل الدراسي والتربوي وشحنه بالعصبية القبلية المقيتة حتى وقع في المحظور والان يتباكى عليه هو من يجب ان يعاقب وناكر للوطن رغم استفادته من منزله مجانا
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23
15 - زرادشت الأحد 21 أبريل 2019 - 23:15
لا شيء قاله سابقا تحقق. إن تخيلاته مريضة.وينفخ ويضخم الأشياء لتنطبق عليه القولة: يجعل من الحبة قبة وأكبر. ألم يكن يتاجر بقضية ابنه في دول أوربا ثم الامم المتحدة. الم يفكر بعد في المريخ !!
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21
16 - oujdi الأحد 21 أبريل 2019 - 23:16
ألم يخيط فمه بالخيط كما صرحت الإذاعات الأجنبية اقول وانه بخير وكفا من المزايدات
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17
17 - الطنجاوي الأحد 21 أبريل 2019 - 23:17
تعليقات البعض تثير الاشمئزاز
وكأنهم يعيشون في كوكب اخر
ما هي مطالب المعتقلين وأسرهم وأهل ريف
فقط توفير حياة كريمة
سبحان الله جنود فرعون ومناصرو الديكتاتورية ليس لهم قلوب بل قلوبهم اقسى من الحجارة
موجودون في كل مكان وزمان وهم سبب ما نحن عليه الان
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-18
18 - saad الأحد 21 أبريل 2019 - 23:20
ادا سلمنا بهاته المطالب فانه يجب إطلاق سراح كل معتقلي الحق العام من مضرمي النيران في ممتلكات الدولة والاعتداء على القوات العمومية ومنع وصول الإسعافات و التآمر علي وحدة و امن الوطن و التهجم على أماكن العبادة .......بإذن الله لن يكون هناك أي عفو و ليتحمل كل سجين تبعات ما اقترفت أيديه .
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17
19 - سعيدة الأحد 21 أبريل 2019 - 23:21
اين كنت عندما تم احراق مبنى رجال الأمن ام انك لم ترهم وهم على سطح بناية تتصاعد منها ألسنة اللهب، وهم يستغيثون الم يؤثر فيك سقوط رجال الأمن من النوافذ هربا من النيران التي أوقدها الريفيون ،ام اولاءك كانوا إسرائيليين
هؤلاء الرجال أوليسوا اخواننا واباءنا وابناءنا
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30
20 - Azar الأحد 21 أبريل 2019 - 23:29
نعم لانك تريد ان يبقى ناصر في السجن ولا تريد العفو لان مصلحتك وجشعك يجعلك تتاجر وتسترزق من خلف هؤلاء القابعين في السجن
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2
21 - متتبع الأحد 21 أبريل 2019 - 23:37
إكمل 20 سنة سجنا ديالو وأهلا وسهلا به في الريف؛ سواء في نعش أو في
ليموزين.
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4
22 - هسبريس رائدة الأحد 21 أبريل 2019 - 23:39
صاحب التعليق 9 حامدو ..كلامك عين الصواب .لا ازيد عنه كلمة ..احمد يزيد الطينة بلة .
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2
23 - عبدو الأحد 21 أبريل 2019 - 23:39
هناك آباء أكثر منك وطنية لهم مساجين ولكن يحترمون القضاء أين هو النضال يجب أن تتقبل اي شيء ولا تساوم بنضالك
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3
24 - zoubeir الأحد 21 أبريل 2019 - 23:43
لو كان اهلنا في الريف طالبوا بالحقوق سلميا ما كان سيضيرنا في شيء. وارجوا من هؤلاء الذين يطالبون بعفو شامل ان يعقدوا لقاءا مع ذوي رجال القوات العمومية الذين كانوا في تلك المظاهرات واصيبوا هناك ويحسوا بحرقتهم على فلذات اكبادهم او ازواجهم. شخصيا لي صديقان من الشرطة عادا من هناك بعاهات مستديمة، اخبروا هذا المعتوه ازفزافي وابنه ان هذه الاحكام لم تشفي غليل اهل المصابين ولو حكموا بالاعدام. يتحرق على ابنه في السجن،فماذا سستفعل اذا رايت ابنك مقعد امامك والمجرم طليق.
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