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الرئيسية | مجتمع | الحمض النووي يحسم الانتماء العائلي لمولودتين

الحمض النووي يحسم الانتماء العائلي لمولودتين

الحمض النووي يحسم الانتماء العائلي لمولودتين
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 21 أبريل 2019 - 19:42

أوضح مصدر طبي من مستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أن "نتائج تحليلات الحمض النووي لمولودتين، يشتبه في استبدالهما بعد أسبوعين من ولادتهما، ستأخذ وقتا طويلا قبل الإعلان عنها".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه المؤسسة الصحية عرفت، يوم الثلاثاء الماضي، حالة احتقان بين أسرتين رزقتا بمولودتين، بعد أن اكتشفت إحداهما أن الاسم العائلي الذي يوجد بالسوار البلاستيكي لمولودتها لا يعود إلى العائلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة مستشفى الأم والطفل توصلت بشكوى من الأسرة المذكورة، التي تنتمي إلى إقليم شيشاوة، وقامت باستدعاء الأسرة الثانية التي تقطن بمدينة مراكش، واحتفظت بالمولودتين، اللتين أخضعتهما لتحليلات الحمض النووي للوقوف على ملابسات هذه القضية، وتبديد شكوك الأسرتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mhammed الأحد 21 أبريل 2019 - 19:58
في المغرب في جميع القطاعات دائما التخبط في المشاكل حتى شي حاجة مامقادا الله يحضر السلامة ... بنادم يالله يخرج من كرش مو يبدا في المشاكل .
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2 - سبيطارات شوهة الأحد 21 أبريل 2019 - 20:07
تصورو لاقدر الله أن إحدى اﻷمهات خائنة . ورزقت بالمولود من غير الاب الشرعي . كيف سيكون ردة فعل اﻷسرة . مع إحترامي للامهات . ولاتنساو أنني قلت لو قدر الله ووقعت ماشي تنتهم شي حد . ونتمنى كل وحد يلقا فلذة الكبد الديالو . والله إسمح لينا من الواليدين . والمسؤولية الاولى والاخرة على عاتق المستشفى . هذا خطاء فادح في حق المواطنين.
شكرا هسبريس.
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3 - زهير الأحد 21 أبريل 2019 - 20:12
كل ما يمككني قوله هو كيف يتم استبدال طفلة بدون أن يعلم أحد أويرى شئ ولم كل هاذ الإهمال أين كان الأطباء عندما استبدلت الطفلة ؟؟؟؟ كل هده ترهات لاغير
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