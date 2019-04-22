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الرئيسية | مجتمع | يوم ترفيهي لفائدة متمدرسين قرويين بالحوز

يوم ترفيهي لفائدة متمدرسين قرويين بالحوز

يوم ترفيهي لفائدة متمدرسين قرويين بالحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 22 أبريل 2019 - 06:18

نظمت جمعية الأيادي البيضاء للتنمية بتنسيق مع السلطة المحلية والإدارة التربوية لمجموعة مدارس تيزي التحتانية، وبدعم من جمعية دار الإنماء للأعمال الاجتماعية التطوعية، حملة تضامنية لفائدة سكان دوار تيزي التحتانية بإقليم الحوز.

واستفاد هذا المدشر من صباغة وتجهيز مسجده، إلى جانب أنشطة تربوية تحسيسية وترفيهية لفائدة تلاميذ المؤسسة التعليمية، تخللتها أنشطة بغابة تيزي.

وتميز هذا اليوم الترفيهي بتلقين أناشيد تربوية للتلاميذ، الذين توزعوا بعد ذلك على مختلف الورشات كورشة الإسعاف، والنقش على الحجر، والخط العربي، والسلامة الطرقية، وطي الورق، وورشة قصص الأنبياء، وورشة تدبر القرآن، وورشة الطباخ الصغير والأعمال اليدوية، وورشة أعمال من الطبيعة، والرسم، والنظافة.

وانتهى هذ العمل الإنساني والترفيهي بتوزيع القفف الاجتماعية وأغطية لفائدة المستفيدين من ساكنة الدوار.

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