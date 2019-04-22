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الرئيسية | مجتمع | الرميد يُصيغ تصور المغرب لمكافحة العنصرية في الأمازيغية والهجرة

الرميد يُصيغ تصور المغرب لمكافحة العنصرية في الأمازيغية والهجرة

الرميد يُصيغ تصور المغرب لمكافحة العنصرية في الأمازيغية والهجرة
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:00

بعد التقاطب الحاد الذي وسم تقارير هيئات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان بخصوص تحركات المغرب في اتجاه نبذ أشكال العنصرية، يسير مصطفى الرميد نحو إيجاد نقط تلاقي تبدد الخلاف الحاصل بين الطرفين؛ إذ عقدت الوزارة العديد من اللقاءات الجهوية، منتصف الشهر الجاري، استعدادا لاجتماع يوم غد الثلاثاء الذي سيشهد طرح المغرب لتصوره من أجل مكافحة العنصرية، ردا على تقرير الأممية تينداي أشومي في هذا الباب.

اللقاء المرتقب غدا سيحضره وزير حقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسبقته سلسلة لقاءات بكل من فاس ومراكش ووجدة، من أجل الاستماع لصوت المجتمع المدني وتنفيذ المسطرة القانونية قبيل إصدار التقرير. لكن في المقابل، العديد من الجمعيات تشدد على أن اللقاءات التي شهدت حضور وزارة الثقافة والشباب والرياضة لا تفيد عدم إصدار تقرير خاص بها يوازي رؤية الدولة للأمور.

ولفتت مصادر حضرت اللقاءات التي جمعت الوزارة بفاعلين أمازيغيين ومتابعين لوضعية المهاجرين في المغرب إلى أن "الدولة طرحت العديد من النقاط واعترفت ببعض النواقص، خصوصا وأن عدد النقاط السيئة التي رصدها التقرير الأممي بلغ عشرين، أولها كون دسترة الأمازيغية ماتزال حبرا على ورق، فضلا عن عدم تساوي المواطنين أمام القضاء، حيث تغيب الأمازيغية في هذا الباب".

وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاءات ناقشت أيضا الجهاز المفاهيمي للقنوات العمومية، فعبارة: المغرب العربي، لا يمكن فهمها سوى أنها عنصرية تقصي مكونا أساسيا داخل شمال إفريقيا"، لافتة إلى أن "المشكل أيضا مطروح على مستوى الأسماء الأمازيغية، التي أقرت فيها الدولة بوجود نوع من المشاكل".

وأوضحت مصادرنا أنه "على مستوى الهجرة، طرحت الجمعيات العديد من التجاوزات التي تطال المهاجرين، خصوصا القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، في علاقتهم مع الدولة والمواطنين، وكذا طبيعة المشاكل التي تعترض الأجانب المقيمين بالمغرب والقادمين من مختلف بقاع العالم، على مستوى القضاء وغيره من المؤسسات، حيث غالبا ما تغيب لغة التواصل عنهم وتضيع حقوقهم".

وقال عبد الله بادو، رئيس "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، إن "اللقاءات الجهوية التي سبقت اللقاء الوطني المرتقب غدا، حملت بعض الأمور الإيجابية، لكن هذا لا يعني البقاء مكتوفي الأيدي، بل سيتم إصدار تقرير مواز"، مشددا على أن "المجتمع المدني ينتظر تحسن الأمور، وإخراج الآلية الوطنية لمكافحة كل أشكال التمييز، التي تتماطل الدولة كثيرا بشأنها".

وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة تعبر عن غياب إرادتها في طي ملف العنصرية بعدم إخراج الآلية التي تطالب بها الأمم المتحدة، كما أنها ماتزال مصرة على أن كل ما تقترفه في حق الأمازيغية ليس عنصرية، بل نتيجة تقصير فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - كريمة الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:11
هاي هاي على الرميد ضارب كوستيم ف البنفسجي ...الله الله على تجار الدين
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16
2 - Tizniti الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:12
شخص مسن من مدينة تزنيت ولج ادارة عمومية لاستخلاص ورقة، الموظف كان يتحدث معه بالدارجة و طلب منه ان يأتي بشهادة ان هو اراد الحصول على تلك الورقة و رغم ان الشخص المسن كانت بحوزته تلك الشهادة فانه لم يفهم ما طلب منه فاراد الانصراف ليعود من حيث اتى؛ غالبا منطقة خارج المدينة، قبل ان ينتبه احد المواطنين للامر فشرح له ما طلب منه الموظف فسلمها له.
اذن في هذه الحالة اليست هذه عنصرية و هل هذا الشخص ليس بمواطن مغربي لكي لا يتمكن من قضاء غرضه بسبب حاجز اللغة ؟؟
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26
3 - omar الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:15
شر البلبة ما يضحك احقا الامازيغ يعانون من العنصرية هههه وماذا عنهم هم اتجاه البشرة السمراء من بني جلدتهم يعتبرونهم من الدرجة الثانية الحراطين اسوقي حتى المغرب العربي هده تعتبرونها عنصرية سبحان الله هههه
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-32
4 - الريفي الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:16
نحن هنا وهذه أرضنا

سنتزوج من الأمازيغ وسنعلم أبنائنا الأمازيغية

ولن تستطيعوا فعل شيئ، سنفرض عليكم الواقع ...

ريفي مر من هنا

انشري يا هسبريس
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27
5 - مهاجر الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:17
المغرب قلما عانى من البحر المحيط المهاجرون. الموقع الجيوفيزيائي لمراكش بحيث تتبوؤ امريكا اللاتينية. لذلك الحراك محرك السيارة داسيا فهو جيد خمس نجوم. لذلك ارجو ان تستعمل البركان المخبء فهو حاءر بين العمل او الدراسة. اما حكومة الوفاق الليبي فهي جزء من الحل لان البائات الاربعة تلعي مع اليائات الخمسة. ما اريد ان اشير اليه باهمية هي السينما الحائطية متل سينما التلفزة فلم تعد معجزة بل اصبحت من نسج الخيال. الغالبية العظمى كيف ما كانت فهي موجودة لان الامواج جيدة لااسترخاء. و المراد العمل ثم العمل ثم العمل
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-6
6 - فرنسا الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:19
أريد قول شيئا فقط et pardon hespress لأن الموضوع خارج النص...أشاهد حاليا جلسة مجلس النواب على قناة الأولى و تدخل السيد الوزير أنس الدكالي وزير الصحة و يقول : ( أن في المستعجلات في كل المدن المغربية لا تدفع أي شيء ) أقسم بالله العظيم على قراء هسبريس مشاهدة la rediffusion de son discours لا أجد ما أقول أخجل من نفسي بدل وزير الصحة mr anas
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7
7 - الاختيار العقلاني الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:25
العروبة ليست عنصرية بل جامعة موحدة لأنها تتعالى عن القبيلة والعشيرة والعرقية.
عبارة العربي متصلة بلسان ساهم ويساهم فيه الكل مثل الفرانكفونية والانجلوفونية والاسبانية...
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-24
8 - Peace الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:35
"اللقاءات ناقشت أيضا الجهاز المفاهيمي للقنوات العمومية، فعبارة: المغرب العربي، لا يمكن فهمها سوى أنها عنصرية تقصي مكونا أساسيا داخل شمال إفريقيا"

هل هذه ملاحظة في التقرير الاممي ام من الحركة الامازيغية. لانه يقال ايضا "امريكا اللاتينية" اذن يجب النظر في هذه المسالة, هل امريكا الشمالية انجليزية و امريكا الجنوبية لاتينية اصلا و هل و هل?! يعني يجب اعادة النظر في خريطة العالم كلها و ليس شمال افريقيا و المغرب الاسلامي و العالم الاسلامي و الشرق الاوسط فقط...
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1
9 - أبو أدم الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:38
آه لو تصمتون ﻷرحتمونا من غوغائيتكم. نحن لم نكن تعي المعنى الحقيقي للعنصرية حتى استأسدتم وكثرت اباطيلكم وزحزحتم عقيدتنا وعقدتمونا بأفعالكم وتصرفاتكم وسياساتكم الخرقاء. كرهنا السياسة والسياسيين بسببكم، بل أصبحنا نتساءل هل المغرب للجميع أم تقاسمتم المناصب والخيرات والمصالح بل أصبحنا نشك هل بقي شيء لنا نسد به رمقنا. الله ياخذ فيكم الحق
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0
10 - ولد حميدو الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:38
المغرب فيه الحسد و ليس العنصرية فكل من كسب بالنسبة لهم شفار و كل واحد سعيد في حياته الزوجية فالزوجة مشعودة وكلاتو مخ الضبع
أمريكا فيها جميع الأجناس و وحدتهم الإنجليزية اما عندنا فلم نستوعب حتى العربية جيدا عاد نزيدو الأمازيغية حتى الفرنسية بغاو يحيدوها باش ما نشدو حتى حاجة
بالنسبة الي الدارجة المغربية هي لغة التخاطب لأن الريفية مختلفة عن شلحة الأطلس و هده الأخيرة مغايرة عن السوسية و كدلك تيفناغ تستعمل فيها كلمات بالعربية
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0
11 - alhyan abdellah الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:44
لماذا لا نتصالح مع ذواتنا ونحارب العنصرية بيننا حتى لا ندع مجالا لتدخل الاجانب في شؤوننا الداخلية واولها نبذ جميع مظاهر الاقصاء تجاه هويتنا الامازيغية
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0
12 - المغرب الغير النافع. خنيفرة الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:49
ما يحدث ضد الامازيغ والامازيغية ليس تقصير بل عنصرية ظاهرة. حين يتكلم الامازيغ عن حقوقهم الشرعية يتهمون بالعنصرية والصهيونية وحين تمارس العنصرية منذ قرون الى اليوم في حق الامازيغ تسمونه تقصير. اللغة الامازيغية لغة رسمية اقر بها الدستور وهي اصل هذه الارض. اذن اين تجليات هذا الترسيم في الحياة العامة. لاشيء. ما يقع للامازيغية في مجال التربية والتعليم مهزلة ممنهجة. الامازيغ تعرضوا ويتعرضون للتهميش في التعليم في الاعلام في الادارة و في سياسية التعريب التي خربت هويتنا الثقافية واللغوية. اليست تسمية المغرب دولة عربية عنصرية ضد الامازيغ الذين يمثلون الاغلبية الساحقة. اليست تسمية المغرب العربي عنصرية في حق شمال افريقيا. نحن الامازيغ لا مشكلة لدينا لا مع العرب ولا مع العربية. كلنا ابناء آدم. ولكن الاشكال يكمن في اديولوجية التعريب التي تهذف الى محو كل ما هو امازيغي وتحقيره.العيش في دولة يطبعها التنوع الاثني يجب ان يكون وفق مشروع مجتمعي تنظمه قواعد التفاعل الثقافي حيث لا عرق افضل من الآخر ولا ثقافة ابخس من الاخرى بل الكل يعيش في تكامل و مساواة كاملة واحترام متبادل في اطار دولة القانون الاجتماعية.
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13 - فريدة الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:57
الاخوان يحاربون الميز العنصري هههه على من تضحكون الاخوان هي مرادف للعنصرية ضد الشعوب الاخرى الغير عربية والغير المسلمة
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14 - dell الاثنين 22 أبريل 2019 - 18:02
اوطبعا هادي مافيها شك شوفو غير مناطق ديال امازيغ فينما كانوا درجة تهميش فيها لدرجة انهم بحال عيشين فالعصر الحجري والمناطق ديال الامازيغ كلهم هاجروا سرا وعندما يعودون كيستفدوا منهم مدن اخرين من غير منطقة ديالهم والمشاريع كاها فمناطق المغرب النافع
وحتى المشروع بغى ايديروا فمدينتوا غادي يحثل لو تعارض ولا افلاس العمدي من طرف الدولة
باش يستفدوا منو مدن غير مدنهم
وخير دليل اهل الريف استفادت منهم مدن اخرى وباموال ضخمة
طنجة مثلا لان جل المشاريع من اهل الريف اذا لم اقل الاغلب
والاطلس استفادت منهم مدن اخرى كذلك وسوس استفادت منهم الدارالبيضاء
لاحظوا مدن الامازيغ وسيحوا في الارض وسوف ترون العنصرية في اعلى المقاييس
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15 - حكومة! الاثنين 22 أبريل 2019 - 18:04
حكومة لا علاقة!؟ تلهون المواطن بماهية لغة التدريس لمواد علمية ههه!!! مقابل تدني قوة الشرائية للمغاربة وحوار اجتماعي بنتائج دون مستوى مبالغ مختصمة لإصلاح صندوق التقاعد، ونعم الحيل والشعبوية للبيجيدي.
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