الرميد يُصيغ تصور المغرب لمكافحة العنصرية في الأمازيغية والهجرة

هسبريس – نور الدين إكجان

بعد التقاطب الحاد الذي وسم تقارير هيئات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان بخصوص تحركات المغرب في اتجاه نبذ أشكال العنصرية، يسير مصطفى الرميد نحو إيجاد نقط تلاقي تبدد الخلاف الحاصل بين الطرفين؛ إذ عقدت الوزارة العديد من اللقاءات الجهوية، منتصف الشهر الجاري، استعدادا لاجتماع يوم غد الثلاثاء الذي سيشهد طرح المغرب لتصوره من أجل مكافحة العنصرية، ردا على تقرير الأممية تينداي أشومي في هذا الباب.

اللقاء المرتقب غدا سيحضره وزير حقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسبقته سلسلة لقاءات بكل من فاس ومراكش ووجدة، من أجل الاستماع لصوت المجتمع المدني وتنفيذ المسطرة القانونية قبيل إصدار التقرير. لكن في المقابل، العديد من الجمعيات تشدد على أن اللقاءات التي شهدت حضور وزارة الثقافة والشباب والرياضة لا تفيد عدم إصدار تقرير خاص بها يوازي رؤية الدولة للأمور.

ولفتت مصادر حضرت اللقاءات التي جمعت الوزارة بفاعلين أمازيغيين ومتابعين لوضعية المهاجرين في المغرب إلى أن "الدولة طرحت العديد من النقاط واعترفت ببعض النواقص، خصوصا وأن عدد النقاط السيئة التي رصدها التقرير الأممي بلغ عشرين، أولها كون دسترة الأمازيغية ماتزال حبرا على ورق، فضلا عن عدم تساوي المواطنين أمام القضاء، حيث تغيب الأمازيغية في هذا الباب".

وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاءات ناقشت أيضا الجهاز المفاهيمي للقنوات العمومية، فعبارة: المغرب العربي، لا يمكن فهمها سوى أنها عنصرية تقصي مكونا أساسيا داخل شمال إفريقيا"، لافتة إلى أن "المشكل أيضا مطروح على مستوى الأسماء الأمازيغية، التي أقرت فيها الدولة بوجود نوع من المشاكل".

وأوضحت مصادرنا أنه "على مستوى الهجرة، طرحت الجمعيات العديد من التجاوزات التي تطال المهاجرين، خصوصا القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، في علاقتهم مع الدولة والمواطنين، وكذا طبيعة المشاكل التي تعترض الأجانب المقيمين بالمغرب والقادمين من مختلف بقاع العالم، على مستوى القضاء وغيره من المؤسسات، حيث غالبا ما تغيب لغة التواصل عنهم وتضيع حقوقهم".

وقال عبد الله بادو، رئيس "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، إن "اللقاءات الجهوية التي سبقت اللقاء الوطني المرتقب غدا، حملت بعض الأمور الإيجابية، لكن هذا لا يعني البقاء مكتوفي الأيدي، بل سيتم إصدار تقرير مواز"، مشددا على أن "المجتمع المدني ينتظر تحسن الأمور، وإخراج الآلية الوطنية لمكافحة كل أشكال التمييز، التي تتماطل الدولة كثيرا بشأنها".

وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة تعبر عن غياب إرادتها في طي ملف العنصرية بعدم إخراج الآلية التي تطالب بها الأمم المتحدة، كما أنها ماتزال مصرة على أن كل ما تقترفه في حق الأمازيغية ليس عنصرية، بل نتيجة تقصير فقط".