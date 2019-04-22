24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الاستثمار في تشييد إقامات الطلاب الجامعيين يغري منعشين عقاريين (5.00)

  2. تنسيقية اللغة العربية تصف "فرنسة التعليم" بالخطوة التراجعية للوراء (5.00)

  3. مكناس تحتضن فعاليات البطولة الإفريقية للروبوت‎ (5.00)

  4. السعودية تستقبل ضيوف خادم الحرمين الشريفين‎ (4.50)

  5. متضامنون مع معتقلي الريف (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قضاة البيضاء يجددون الثقة في القاضي رضوان

قضاة البيضاء يجددون الثقة في القاضي رضوان

قضاة البيضاء يجددون الثقة في القاضي رضوان
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 22 أبريل 2019 - 15:20

جدد قضاة الدائرة الاستئنافية لمدينة الدار البيضاء الثقة في كل من محمد رضوان ونور الدين زكرياء كممثليْن لهم في هياكل الودادية الحسنية للقضاة.

وتم انتخاب القاضي محمد رضوان رئيسا للمكتب الجهوي للودادية، فيما انتخب القاضي نور الدين زكرياء في منصب نائب الرئيس.

وشارك في هذه الانتخابات، التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالبيضاء، ما يناهز 220 قاضية وقاضيا.

وحصل القاضي محمد رضوان على الأغلبية الساحقة، بما يناهز 195 صوتا، فيما حصل نور الدين زكرياء على 155 صوتا.

وقال الأستاذ محمد رضوان إن انتخابات المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة "قد مرت في جو ديمقراطي وشفاف، يعكس النضج الذي وصل إليه الجسم القضائي المغربي".

وأضاف أن مشاركة 220 قاضية وقاضيا المنتمين للدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، "دليل على الإجماع الذي حظي به هذا العرس الديمقراطي".

وبهذه المناسبة، شكر محمد رضوان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام، وأشار إلى أنه "من خلال النتائج المحصل عليها، يتأكد أن جميع القضاة بالدائرة الاستئنافية قد شاركوا في هذا الاستحقاق"، وتمنى أن "يشهد استحقاق 26 أبريل بالعاصمة الرباط الأمر نفسه".

من جهته، قال نور الدين زكريا: "نتعهد لجميع قضاة بالدار البيضاء بأننا سنستقبل كافة التظلمات التي تهم الجوانب المهنية، وبابنا مفتوح للجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - dami amar الاثنين 22 أبريل 2019 - 16:25
Pour arriver à un État de droit la condition c’est d’avoir une justice indépendante efficace et exhaustive !!
Malheureusement ça n’existe pas dans ce pays !
Donc toute mesure ne sert à rien !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.