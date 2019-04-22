قضاة البيضاء يجددون الثقة في القاضي رضوان

هسبريس – محمد لديب

جدد قضاة الدائرة الاستئنافية لمدينة الدار البيضاء الثقة في كل من محمد رضوان ونور الدين زكرياء كممثليْن لهم في هياكل الودادية الحسنية للقضاة.

وتم انتخاب القاضي محمد رضوان رئيسا للمكتب الجهوي للودادية، فيما انتخب القاضي نور الدين زكرياء في منصب نائب الرئيس.

وشارك في هذه الانتخابات، التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالبيضاء، ما يناهز 220 قاضية وقاضيا.

وحصل القاضي محمد رضوان على الأغلبية الساحقة، بما يناهز 195 صوتا، فيما حصل نور الدين زكرياء على 155 صوتا.

وقال الأستاذ محمد رضوان إن انتخابات المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة "قد مرت في جو ديمقراطي وشفاف، يعكس النضج الذي وصل إليه الجسم القضائي المغربي".

وأضاف أن مشاركة 220 قاضية وقاضيا المنتمين للدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، "دليل على الإجماع الذي حظي به هذا العرس الديمقراطي".

وبهذه المناسبة، شكر محمد رضوان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام، وأشار إلى أنه "من خلال النتائج المحصل عليها، يتأكد أن جميع القضاة بالدائرة الاستئنافية قد شاركوا في هذا الاستحقاق"، وتمنى أن "يشهد استحقاق 26 أبريل بالعاصمة الرباط الأمر نفسه".

من جهته، قال نور الدين زكريا: "نتعهد لجميع قضاة بالدار البيضاء بأننا سنستقبل كافة التظلمات التي تهم الجوانب المهنية، وبابنا مفتوح للجميع".