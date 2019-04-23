فيدرالية الشغل ترفع السواد بفاتح ماي وتنتقد قبول النقابات بالفتات

هسبريس - عبد الإله شبل (تصوير: محمد اكريمي)

"سنجعل منه يوما للحداد والغضب، وسنقاطعه"، هكذا تحدث عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن احتفالات فاتح ماي.

عبد الحميد الفاتيحي أعلن، الاثنين، على هامش اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة المذكورة بالدار البيضاء، مقاطعة نقابته لاحتفالات فاتح ماي، احتجاجا على مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي اعتبرها "هزيلة جدا، لا تساير تطلعات الشغيلة المغربية".

وأوضح الكاتب العام للنقابة أن الوضع الذي يعرفه الشارع المغربي "لا يستقيم، وهو ما جعلنا نضطر إلى القول: لا لهذا التواطؤ والمسار المخزي للحوار والتعامل مع الطبقة كفئة قاصرة لا تفهم ما يجري في مجتمعها".

وشدد المستشار البرلماني بالغرفة الثانية، الذي وجّه انتقادات ضمنية إلى مخرجات الحوار بين المركزيات النقابية والحكومة، على أن "الشارع يغلي، التعليم من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 9 وغيرهم في إضراب مفتوح، والصحة أيضا، الطلبة الأطباء يحتجون.. هذا وضع مقلق والمركزيات النقابية تستعد لتوقيع الاتفاق دون أن تلتفت لكل هذا".

وزاد المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مهاجما المركزيات بشكل ضمني قائلا: "النقابات تعيش أزمة حقيقية، قانون النقابات لم يخرج إلى حيز الوجود، وهو الذي سينظمها، وسيحدد التدبير المالي لها، ويعيد الثقة التي افتقدتها أمام الشغيلة".

وطالب الفاتيحي الدولة المغربية بضرورة التحلي بالجرأة من أجل "تنفيذ انفراج سياسي في ظل التوتر الذي يعرفه الريف وجرادة وغيرها"، متسائلا في رسالة مبطنة إلى النقابات التي قبلت بزيادة 500 درهم: "هل سنخرج للتصويت على هذه القرارات المجحفة للطبقة العاملة؟".

وشدد المتحدث نفسه على أن غياب قانون النقابات وتأخر صدور قانون الإضراب، ناهيك عن كون مخرجات الحوار مع المركزيات النقابية تظل "مجحفة وهزيلة جدا"، أمور بحسبه "تجعلنا نقول بأن فاتح ماي ليس يوما للفرح وإنما يوما للحزن، وسنعبر عنه من خلال احتجاجاتنا يوم 28 من الشهر الجاري وبعد فاتح ماي".

وأوضح الكاتب العام للنقابة أن الفيدرالية ستركز جهودها على الاحتجاجات، إذ سنواصل مسلسل الاحتجاج حتى يعي الجميع بأن هناك وضعا مقلقا وغير سليم تعيشه البلاد وعلى كل المكونات الانتباه إلى ذلك، وتقدم حلولا وتقوم بمقارنة جديدة لحل ما تراكم من قلق".

وسبق للفيدرالية الإعلان على تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 28 من الشهر الجاري بالعاصمة الرباط، رافضة بذلك ما أفرزه الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، إذ اعتبرت الزيادات التي عبرت عنها حكومة العثماني "لا توازي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات ولا تأخذ بعين الاعتبار التآكل الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين خلال 8 سنوات عجافا".