24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. تنسيقية اللغة العربية تصف "فرنسة التعليم" بالخطوة التراجعية للوراء (5.00)

  2. قيادات في "البام" تستنكر "الحسابات الانتهازية الضيقة" داخل الحزب (5.00)

  3. الديربي (5.00)

  4. السعودية تستقبل ضيوف خادم الحرمين الشريفين‎ (4.50)

  5. اختتام منتدى التصوف (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام

أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام

أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:00

تزامنًا مع "الإنزال الوطني" الذي يخوضه "الأساتذة المتعاقدون" في شوارع العاصمة الرباط، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأساتذة أطر الأكاديميات أخلوا بالتزاماتهم مع الوزارة والحكومة.

وجوابا عن سؤال برلماني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، حول "وضعية الأساتذة المتعاقدين في منظومة الموارد البشرية بقطاع التعليم"، أوضح الوزير أمزازي أن وزارته "لم تتنصل من التزاماتها تجاه ملف هذه الفئة، بل بالعكس الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم".

وأضاف المسؤول الحكومي أن الأساتذة أطر الأكاديميات "لم يلتزموا بمخرجات الحوار الذي جرى معهم يوم 13 أبريل، ورفضوا الالتحاق بعملهم"، داعيا إلى استحضار مصلحة الطفل والأسر المغربية وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ.

وجدد الوزير ذاته تأكيده بالبرلمان أن الحكومة "ألغت" نظام التعاقد من خلال تطوير نموذج التوظيف الجهوي بالأكاديميات، وقال: "تم تطوير هذا النظام وتجويده لتطبيق المماثلة مع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".

واعتبر أمزازي، في معرض جوابه، أن هذا النظام يضمن "استقرارا وظيفيا ومهنيا في إطار الوظيفة العمومية الجهوية والصلاحيات الموكولة للأكاديميات بخصوص تدبير مواردها البشرية والتي تعتمد على سياسة العدالة المجالية".

وانتقد فريق "البام" فشل الحكومة في تدبير "أزمة المتعاقدين" في ظل استمرار احتجاجات الأساتذة لأكثر من شهرين متتاليين، وأكد الفريق النيابي أن "ملف من هذا الحجم لا يحتاج إلى حلول ترقيعية بل إلى إرادة سياسية حقيقية".

وقالت أمنال عربوش، عن الفريق ذاته، إن "تجويد وتطوير الوزارة للنظام الأساسي فيه اعتراف ضمني بفشل هذا الإصلاح"، وانتقدت "تخبط الحكومة منذ بداية الموسم الدراسي في احتجاجات قطاعية في وقت كان عليها أن تباشر إصلاحا عميقا للمنظومة التعليمية".

ويعقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غدا الثلاثاء، اجتماعا حاسما مع "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بعد فشل الجلسة الأولى من الحوار واستمرار إصرار "المتعاقدين" على الإضراب الجماعي إلى غاية الإدماج في نظام الوظيفة العمومية.

وكانت مصادر إدارية بالوزارة ذاتها أكدت أن الأسبوع الجاري سيكون آخر فرصة لتفادي سيناريو سنة دراسية بيضاء بالنسبة إلى الأقسام التي يُشرف عليها هؤلاء الأساتذة.

وأوضحت المصادر الإدارية، في تصريح لهسبريس، أنه "في حالة استمرار الأساتذة المتعاقدين في إضرابهم الوطني حتى متم شهر أبريل الجاري، سيكون من الصعب علينا إتمام الحصص الدراسية وإجراء الاختبارات؛ لأن السنة أوشكت على نهايتها، ولم يتبق أمامنا إلا شهري مايو ويونيو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - اطردوهم الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:07
اطردوهم.بزاف عليهم يكونوا اساتذة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-130
2 - تويسيت الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:11
سافي باركا عيينا دمجوهم فالوظيفة العمومية و هنيونا راكو ضياعتو ولادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
3 - مهتم الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:11
الاساتذة لديهم ٱدلة على عدم التزام الوزارة باتفاق 13 ٱبريل و قد اعترفت بعض الاكاديميات بان ما وقع كان مبرمجا قبل الاتفاق و لم يتم تداركه. زاءد ٱن من التحق لم تسوى وضعيته المادية مثل ٱساتذة فوج 2018.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
4 - سمير الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:12
فكها دابا أسي أمزازي .. ورينا حنة يديك و عنداك يضيعو أولاد الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
5 - الذل الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:12
من يعرف حقيقة مخطط التعاقد سيخرج للشارع لا محال
لا للتعاقد، لالبيع المدرسة المغربية، لا لبيع المغرب
أمزازي يكذب والتنسيقية تمدد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
6 - المدرسة الوطنية الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:13
لا أفهم هذا السيد، على أي إلتزام يتكلم. ففي وقت الحوار اعتذر كاتب عام وزارته على أنه في مهمة وفي المساء شهد 6لى الشاشةوهو يتفرج في "البارديا" ولم يمضي لا محضر ولا هم يحزنون والآن يتكلم على إلتزام؟؟ فانتظروا الساعة لأن الأمور أسندت إلى غير أهلها !!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
7 - البشير 2 الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:15
الس الوزير قم بطردهم وخلال العطلة الصيفية ستجد من يعوضهم للموسم المقبل ان شاء الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-93
8 - ابو ياسين الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:17
كفاكم تساهلا .لماذا تتوسلون اليهم علما ان السنة الدراسبة بيضاء فعلا؟ اطردوهم فورا.لماذا تخشونهم؟ لا احد سيساندهم.لاخير يرجى من وراءهم .الطرد.الطرد.الشعب يريد طردهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-90
9 - أسامة الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:18
نصيحة للأساتذة المتعاقدين. والله وصمدتوا وبقيتوا متكتلين والله حتا تحققوا مطالبكم. الخوف ليس من ماذا ستفعله الوزارة.الخوف منكم أنتم اذا انشققتم. أما لو بقيتو متوحدين فستنتصرون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
10 - Rachidabc الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:19
هاد المسؤولين ديالنا حتى كتجيهوم الدقة و الاوامر من فوق عاد كيتحركوا. و أقول للأساتذةين أعانكم الله وواصلوا نضالكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
11 - كريم الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:19
أمزازي يعلق حوار الغد...من المسؤول إذن عن هدر الزمن المدرسي؟؟!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
12 - استاد 34سنة في الخدمةوجدة الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:19
ادا ما تم ادماج هؤلاء فيجب اسقاط نظام التقاعد الدي فرضه المدعو بن كيران .فلا يعقل العمل في القسم حتى سن 63
كما يجب اعادة النظر في نسبة 2في 100 و ارجاعها كما كانت 2,5 في100
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
13 - بلازواق الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:20
لم يفهم هؤلاء المتعاقسون ان القانون لا يسمح نهائيا بتحويل متعاقد الى موظف تابع لنظام الوظيفة العمومية دون المرور من المباراة الخاصة والمسطرة القانونية وتوفر المناصب المالية كيف سيفهمون تلامدتهم ان لم يفهمو هده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
14 - محام الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:20
ها هو ميسيو بريكولاج يتنصل من اجتماع 23 ابريل...و يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مسؤوليته الكاملة في اهدار الزمن المدرسي و تعريض ابناء الشعب لسنة بيضاء....لك الله يا وطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
15 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:21
وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي وزير التكوين المهني وزير البحت العلمي وزير متخصص في شتى العلوم ولم تستطع حل المشكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
16 - لا حول ولا قوة الابالله الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:23
ياك انت خليتي الاجتماع و مشيتي تاكل بولفاف مع مبدع و الاساتدة نافقو مع الاكاتب العام باش يوقفو الاضراب مقابل الحوار ملي رجعتي نسفتي هد الاتفاق بخرجتك الغير المسؤولة بحال ايلا تتقوليهم عندكم ترجعو كون غير سكتي كون رجعو يخدمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
17 - هشام كولميمة الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:24
إذا كان الأساتذة لم يلتزموا بالوعد هذا دليل على أنك تتحاور معهم؟هذا الخطاب يجب على الوزير توجيهه للنقابات...هذا دليل على أن الوزارة و بالتالي الحكومة فاشلة أو أن هناك من له مصلحة في إفشالها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
18 - عبدوو الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:25
تم الغاء الحوار وبالتالي الوزارة ترغب في اطالة الازمة وحرمان التلميذ من حقه في الدراسة الى جانب استاذه الذي حرم من ابسط حقوقه وهو الحق في الوظيفة العمومية الذي يعد حقا لجميع المغاربة على قدم المساواة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - مدوخ ومقاطع الى الابد الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:26
السيد امزازي مرة يقول انه تم إلغاء التعاقد ومرة يهدد الاساتذة ويقول لهم انه لن يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية. بالنسبة للحاقدين الله يشافيهم.
..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
20 - سعيد الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:26
لقد اعطيتم هولاء الشردمة اكثر من حقها ان سارت الامور على هذا المنوال وكانت سنة بيضاء او حمراء ومن بعد .هل سيمر كل شيء مرور الكرام والسنة المقبلة ان شاء الله ستكون هي الاخرى سنة سوداء بطبيعة الحال لا .اعلم ان الشعب بكل بساطة طلعتو ليه في راسو وعاق بمطالبكم الخبزية على حساب اولاد الفقراء يا عديمي الضمير.فان انبطحت الحكومة فلتنتظر ما هو اسوا من هولاء وسيبقى التاريخ يشهد على ضعفكم .الى المزبلة جماعة..........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
21 - Lobna الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:29
الوزير هو الذي لم يلتزم بالاتفاق ببساطة لانه لم يحضره اصلا.حافظوا على وحدتكم لانها سر قوتكم.والادماج قادم لا محالة اظنها مسألة وقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - Hmad الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:30
الاساتذة خصهوم الطرد حيت همهم غي الفلوس فقط ماشي مصلحة التلميذ ملي تهد معاه اجبد الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
23 - Ingénieur d'Etat الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:30
L' État devra faire preuve de fermeté face à ces irresponsables qui, non seulement n' ont pas respecté leurs engagements, mais s' entêtent à prendre en otage les fils et filles du petit peuples. Ces personnes ont suffisamment fait preuve de manque de sens de responsabilité et leur comportement dénote leur niveau médiocre. Ils ne sont pas dignes d' enseigner nos enfants. Par conséquent, l' Etat devra prendre ses responsabilités et prendre les mesures idoines pour mettre un terme à une situation insolite qui n'a fait que trop durer.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
24 - مغربي الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:31
وهل إلتزمت أنت سيدي الوزير بوعودك لإصلاح التعليم العمومي؟ وهل إلتزموا إخوانك في الحزب بإصلاح و تطوير البلاد؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - بغاو غي SOM !!!! الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:35
هؤلاء الأساتذة الذين يدعون المظلومية، فعدد كبير منهم، كانوا يدرسون بمؤسسات التعليم الخصوصي ومراقبين بكاميرات من إدارة المؤسسة ترصد حركاتهم وسكناتهم خلال الزمن المدرسي، بأجر زهيد وبدون تغطية صحية وبدون الحصول على أي امتيازات اجتماعية، وبعيدة تتجدد كل سنة ، ناهيك عن التقاعد فحدث ولا حرج فهو أمر غير وارد ، أما نسبة أخرى منهم فكان قد فاتهم قطار التوظيف وكان أمل توظيفهم من سابع المستحيلات ، وهناك نسبة من جيل الجل وسروال ادجين لمزير ولمقبوش ، فهؤلاء (بدون تعليق)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
26 - مهتم الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:36
ياك بغاوكم عبيد،إيوا يقلبوا على لعبيد،انتم ٱولاد ٱسر صرفت عليكم ٱموال من طرف والديكم على حساب بطنهم و راحتهم و صرفت عليكم ٱموال الشعب في تدريسكم، وتٱتي الان الحكومة لتشغلكم كما شاءت،هل المغرب ضيعة حكومية؟ إذا كانت الحكومة لا تستطيع تشغيل المغاربة،فما دورها؟ لمن تشتغل إذن ؟ عليها ٱن تستقيل،ٱما ٱن تفرض برامجها فلا و ٱلف لا!!!!! غدا يمكن ٱن يحدث الغير منتظر،آنذاك سنرى رد فعل الحكومة،فقد عودتنا على الاتهامات لانها عاجزة و تفتقر الافكار البناية.والله ماعندنا رجال دولة يتدبرون ٱمور البلاد. و الله ماكاينين،راه كاشي بريكولاج،كيعرفو غير لفلوس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - بغاو غي SOM !!!!! الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:36
والآن بعدما أصبحوا يتقاضون أزيد من 5000 درهم ومصنفون في السلم العاشر ، ولهم الحق في الترقية وفي ولوج سلك التفتيش و باقي الأسلاك الإدارية ، بالإضافة لتمتعهم بكل الخدمات الاجتماعية التي يتمتع بها زملاؤهم القدامى ، صاروا يتطاولون على أبناء الشعب يحرمونهم من حقهم في أخذ دروسهم وحصصهم التعليمية وهم مقبلون على الامتحانات.
اتقوا الله وعودوا إلى رشدكم، إن كان فيكم شخص رشيد. وتحية عالية للنسبة الأخرى من هؤلاء الأساتذة الذين قلبهم على أبناء الشعب ومستمرون في عطائهم التعليمي وأداء رسالتهم النبيلة . وفي الأخير أقول للنقابات عليكم الانحياز لأبناء الشعب . وأقول لأصحاب القرار عليكم إعمال القانون بكل حزم ، فلا يجب أن يرتهن مستقبل أبنائنا المقبلين على امتحانات إشهادية في أيدي الغوغاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
28 - عرضي سابقا الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:37
بحكم التجربة وبكم الطريق الذي سلكه الغربيون سابقا عليكم بالنضال حتى الإدماج في الوظيفة العمومية لأن الإدماج حق كل أستاذ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
29 - موا طن مكلوم الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:37
الم تستحي فافعل ما تشاء بالله عليكم هل هاؤلاء المتمردين على المدرسهة والتلاميذ لا زال ينادون بالترسيم اسمعوا جيدا هناك واحد فقط هو من سيرسمكم لكن في القبر بعد مماتكم ان شاء الله عزراءيل وسوف تسالون عن ما ضيعتموه في حق ابناىنا جميعا لقد قالها الملك الراحل الحسن الثاني ان المعلم يجلب كل الشر للمجتمع او الخير لكن مانراه هو الشرارة وليس العكس اناس اقل ما يقال في حقهم انهم لا يقدمون اي خدمة والتلاميذ والدليل على ذالك تذيلنا للمستوى التعليمي العالمي بشكل يستحي المرى ذكره فالحل يجب ان يكون باعادة هيكلة القطاع وجلب اساذة اكفاء من العراق وفلسطين وسوريا ومصر واليمن حينها ترى المحتجون يتوسلون على ابواب المصانع والادارات للعمل اليومي وليس بالترسيم رسميا انتهى زمن الاتكال على الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - هشام كولميمة الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:39
و الله أستغرب من بعض التعليقات التي تطالب بطرد الأساتذة...هل لا يفهمون؟أم أنهم خائفون؟ أم حاقدون؟أم خاءنون؟أم تجار الأزمات؟أنا شخصيا أسميهم:عبيد...(إذا أمطرت الدنيا حرية ترى العبيد يحملون مظلات).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - ام سلمى الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:40
ماكرهنا تكون سنة بيضاء وطرد هاد الخونة يرجعو للمكان المفضل عندهم الشارع.عيقو بزاااف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
32 - abdo الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:42
يجب طردهم لأنهم عديمي الضمير المهني
وماذا تنتظر من تريكت نظام التقويم الهيكلي ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
33 - سعيد الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:43
بأي حق يريدون صرف اجورهم وهم لا منقطعون عن العمل للشهر الثاني على التوالي. ماكيحشموش. هذا حيف بالنسبة لي كموظف عمومي اذ بمجرد ان اقوم باضراب ليوم او يومين يتم الاقتطاع من راتبي. يجب وقف صرف الاجرة لجميع المتوقفين عن العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - طالب الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:44
عيينا منكم.لا ادارات مزيانين لا مدارس ..... حكومة فاشلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
35 - 30 سنة في التعليم الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:46
الإنتهازيون يرفضون الالتحاق بعملهم، اللي مبغاشي يخدام يقدم استقالته ويعطي لينا التساع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - ملاحظ الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:47
"النضال" الذي يكون على حساب أبناء الفئات الشعبية ليس نضالا، كفى فقد زدتم الفقراء بؤسا ثقيلا فوق بؤسهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Mohamed الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:47
Hhhh..هد الاساتدة مازال كيحلمو بالادماج....ماشفوش روسهم حصلو ...ضلمو التلامد مساكن...الاباء سخطو عليهم ..الشعب مبغاش اتعطف معهم...الوزارة حلفة عليهم ....والطرد كينتضر و عدد كبير منهم..او المشاكل وصافي....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
38 - مغربي الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:48
تفعيل مسطرة ترك الوظيفة. في حق هؤلاء الانتهازيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
39 - #_الاندماج_أو_الديكاج الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:48
ليعلم هؤلاء المسمون أساتذة بلي المسلسل ديلهم حماض وكلشي ولى عايق بالعياقة ديالهم.احساب ليهم بلي المغرب واقف عليهم.دابا راهم فقدوا المصداقية ديالهم مع الناس لي حضرو معهم في الحوار ديال 13 أبريل حيث خانوا الالتزام ديالهم،وحتى فيديرالية جمعية الآباء كانت كتمعني عليهم وتقول خاصهم يتبعوا حقوقهم بالتدرج،ولكن اليوما طلعو ليها فراسها وخرجات فيهم طول وعرض .والإدماج راه ماشي فصالح المجازين العاطلين حيث الى تدمجو المحتجين كاملين غايتبلوكا التوظيف ف التعليم.إذن خاص هاذ المحتجين الى عاجبهم راسهم يقولو للوزارة دوز ليهم الامتحان وتاخذ منهم 30000 وتدمجهوم وتسقط 40000 لي زايدة يرجعو يدوزو المباراة في السنوات المقبلة بحال يأيها الناس.وخاص الوزارة تقطع الخلصة على لي ما التحقش وتعطيهم آخر أجل للرجوع فيوم 24 أبريل ولي ما لتحقش تجري عليه امشي يتسخسخ مزيان مؤقتا أو باستمرار.اما لي كيتهاطفو مع هاذو من منطلق ولد عمي وولد خالتي فخو مافيوزي جاهل بحالهوم.والوطن أكبر من العشائريين والقبليين وجميع الأنانيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - مهتم الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:49
نتمنى من الوزارة أن تدمج هؤلاء ضحايا التعاقد لأنهم لا يمتلكون الأمان و الإستقرار المهني .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - Ali الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:49
مع كامل الاسف وزراىنا عجزون عن حل ابسط المشاكل فما بالك بمشكل المتعاقدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - kinko الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:53
معظم العاطلين أو المحرومين يعتقدون أن الأساتذة يتفششون و أن الأستاذ مجرد آلة تأتي للقسم فقط لاستظهار بعض المعلومات و لا يدركون الضغط النفسي الذي يتعرض له الاستاذ أن هو أراد فعلا مزاولة مهنته بكل ضمير فتتبع مستوى تلميذ واحد يرهق والديه فما بالك بغريب نسلمه خمسين طفلا و نطلب منه السهر على تعليمهم دون أن نساعده بأن يكون مطمئنا على معيشته و كرامته و في الأخير نشتكي من تردي أحوال التعليم و البعض يعتقد أن أستاذا مهضوم الحقوق في القطاع الخاص قادر على توفير التعليم الجيد لكنه قادر على العطاء فقط لسنة أو سنتين و بعدها تنخفض معنوياته حتما. لذلك يلجأ الناس الى الساعات الإضافية و الواقع أن الأساتذة لو تحققت كرامتهم لزهدوا في أن يخصصوا مزيدا من الوقت للتعليم لكنهم غير ملومين. و على كل حال فالمعلم سيحصل على أجره سواء بالأجرة العادية أو بالساعات الإضافية. انتهى زمن الفابور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
43 - حديدان الاثنين 22 أبريل 2019 - 23:55
المشكلة ان بعض المعلقين يكتبون وينتقدون الاساتدة وهم غير ملمين بتفاصيل الموضوع ..حسب قول المقال أن هناك اتفاق الاساتدة تنفي دلك ..الاتفاق تم مع بعض الأشخاص الغير محسوبين على تنسيقية المتعاقدين والتي ترفض الوزارة التفاوض معكم ...تم الاستفراد بهؤلاء ومن تم تم اخراج هدا الموضوع والترويج له إعلاميا مع أن التنسيقية تنفي بتاتا أي اتفاق مع الوزارة....هنا نربط الفرس ..هؤلاء المنتقدين دايما عندهم حقد دفين لمجرد انهم غير مستغلون ..ولو انظمو إلى سلك الوظيفة العمومية أو التعليم عامة سوف يكونون مطالبين بنفس الشيء أي التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية ..هناك دستور في الموضوع فهم لم يطلبو الا ماجاء به الدستور والا فعلى الكل أن يشتغل بعقد بما في دلك مشغو البلديات أيضا ...و..السكك والكهرباء والماء و كل القطاعات ..و....الكل سواسية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
44 - الصحراوي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 00:00
الدي اجج الامر هو المسؤول من قال ليس هناك توظيف ولم يناقش في الحوار الاول وسوف لا يناقش الدي قال هدا الكلام هو الدي وجب محاسبته لمادا لم يتم ادماج هؤلاء والتفكير في الصيغ من بعد انكم ستدخلون البلاد في ما لا تحمد عقباه او اموالكم في الخارج والطائرات مستعدة للاقلاع والضعفاء ياكلون يعضهم البعض ولما تهدا الامور يرجع مستغلي البلد للتسيير وقهر والتحويع البشر نعل اله من لا يفكر في مصحة الفقراء الشعب المغلوب على امره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 44 | عرض: 1 - 44

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.