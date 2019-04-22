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كُتّاب وآراء
المتعاقدون يحطون الرحال بالعاصمة ويبيتون في الشوارع طلبا للإدماج
في مشهد ألفته شوارع العاصمة الرباط كما سكانها، عاد "الأساتذة المتعاقدون"، بعد ظهر الاثنين، إلى خوض يومهم الأول من البرنامج التصعيدي ضد "تصلب" وزير التربية الوطنية ورفضه إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفعه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، منذ ما يقارب السنتين من الزمن ونفذت من أجله أشكالا احتجاجية ممركزة وجهوية عديدة.
المسيرة، التي سبقتها وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، شارك فيها أساتذة "الزنزانة 9" وموظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بدورهم وآلاف من الأساتذة المتعاقدين من مختلف الأكاديميات بالجنوب والشمال والشرق، بعد أن استجابوا لنداء التنسيقية بتمديد الإضراب إلى غاية 25 أبريل الجاري، مع برنامج تصعيدي يتخلله مبيت لم يحدد مكانه وساعته بعد.
وطالبت المسيرة، التي امتدت على طول شارع المهدي ابن تومرت صوب باب الأحد ثم مقر البرلمان المغربي، بإنصاف كافة شغيلة قطاع التعليم، ورفع الحيف عن الأساتذة الذين جاؤوا بوزرهم البيضاء وشاراتهم الحمراء، مشددين على ضرورة الإدماج وإلا فلا محيد عن الإضراب الذي يواصلونه للشهر الثاني، بعد أن منحوا الوزارة كل الفرص من أجل استدراك الوضع.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالسياسات الحكومية في مجال التعليم، من قبيل: "أمزازي هاك الجديد.. التصعيد ثم التصعيد"، و"بالوحدة والتضامن.. لي بغيناه إكون إكون"، و"لا بديل لا بديل عن مطلب الإدماج"، فيما اختار أساتذة الزنزانة 9 ارتداء ملابس برتقالية توحي بمعتقل "غوانتانامو" الشهير، أما حاملو الشهادات فحضروا بلافتاتهم وشعاراتهم المنادية بالترقية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد العمراني، عضو لجنة الإعلام بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "المسيرة تأتي في سياق تأسيس جبهة شعبية للدفاع عن المدرسة العمومية، وتماشيا مع نضالات تنسيقية المتعاقدين، وردا على عدم التزام الوزارة بمخرجات حوار 13 أبريل، والذي قضى بالتراجع عن المسائل الزجرية وتأجيل امتحان التأهيل المهني إلى غاية حل الملف".
وأضاف العمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير استفز الأساتذة بحديثه عن غياب الإدماج، وحصره دور الحوار في تحسين النظام الأساسي، وهو أمر مرفوض؛ فالحوار يجب أن ينبني على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية"، مشددا على "إلزامية إسقاط التعاقد وليس تغليفه بالجهوية، وإدماج 70 ألف أستاذ لضمان رجوعهم إلى الأقسام".
وفي السياق ذاته، أورد عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للأساتذة حاملي الشهادات، أن " المسيرة هي رد على السياسات اللاشعبية التي تتبناها الحكومة ووزارة التربية، منبها إلى ضرورة النضال الوحدوي؛ فللمواجهة لا بد من الوحدة التي ستمكن من استرداد جميع الحقوق المسلوبة، والإنزال الحالي يظل دائما قابلا للتمديد".
وشدد السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على "ضرورة الوقوف أمام إستراتيجيات ضرب رجل التعليم، في أفق القضاء على التعليم بنفسه، مؤكدا أنه لا محيد عن النضال سوى بتحقيق جميع المطالب المشروعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
الادماج او الممات!
لكن بما ان الاستقرار المهني حق اساسي فعلى الدولة ان تقوم بادماجهم على شكل دفعات.
و الله لن يبرح التعليم مكانه , ولن تحقق نهضة اقتصادية, دون ارجاع المكانة المقدسة للمعلم
انا مهندس و اعترف بأن دور المعلم اهم من الطبيب و المهندس و العسكري الخ
وانا كرجل عاصر العديد من الأنظمة اقول لكم أنني قضيت 24 سنة من العمل حتى وصلت للسلم العاشر ...انتم بلا تكوين وبدأتم به .فالأولى أن تقبلو اليد التي أحسنت لكم بدل عظها .
*المعطي القفل .خبير وباحث تربوي
أصجاب الزر أحمر صفحة تنسيقية الوطنية لتلاميذ المغرب أمامكم في الفيسبوك ستجد منشورات أساتذة وتعليقاتهم لتحريض التلاميذ من أجل إضراب
لا لتحريض التلاميذ..
إلى أولئك الذين يطلبون من الوزارة أن تقوم بطرد جميع هؤلاء الأساتذة وتعويضهم بأساتذة جدد.
أقول لهم بأن حتى "الأساتذة الجدد" سيؤسسون تنسيقية جديدة وسيطالبون بالادماج في الوظيفة العمومية. لذلك يا أخي فالحل ليس هو الطرد بل هو الاستجابة لمطلبهم دون قيد أو شرط.
لا يمكن الحصول على أساتذة ومعلمين أكفاء دون تحسين وضعهم الإجتماعي بتوفير لهم أجرة محترمة و وضعية إدارية مستقرة . سياسة الترقيع لا تصلح في التعليم لأنه ركيزة المجتمع .
وظلمتم تلامذتكم.لقد اضعتم مجهوداتهم.واستغرب من صبر الدولة عليكم.يجب ان تطردكم بكل بساطة.لستم اهلا لمهنة التدريس.واتمنى من قوات الامن ان تتعامل معكم اكثر صرامة.لقد طغيتم وتجبرتم.وسوف تلقون غيا.
على الحكومة أن تطردهم و توظف الخريجين الجدد نهاية السنة بلا تكوين لا يهم
المهم هو ترسيخ هدا النوع من التوظيف و جعله دائما لان الأساتدة الرسميون يتقاعسون في الواجب ولا تهمهم سوى الشهرية في اخر الشهر و السوايع لأبناء الميسورين