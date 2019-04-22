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الرئيسية | مجتمع | المتعاقدون يحطون الرحال بالعاصمة ويبيتون في الشوارع طلبا للإدماج

المتعاقدون يحطون الرحال بالعاصمة ويبيتون في الشوارع طلبا للإدماج

المتعاقدون يحطون الرحال بالعاصمة ويبيتون في الشوارع طلبا للإدماج
هسبريس – نورالدين إكجان (صور: مصطفى بهلول)
الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:00

في مشهد ألفته شوارع العاصمة الرباط كما سكانها، عاد "الأساتذة المتعاقدون"، بعد ظهر الاثنين، إلى خوض يومهم الأول من البرنامج التصعيدي ضد "تصلب" وزير التربية الوطنية ورفضه إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفعه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، منذ ما يقارب السنتين من الزمن ونفذت من أجله أشكالا احتجاجية ممركزة وجهوية عديدة.

المسيرة، التي سبقتها وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، شارك فيها أساتذة "الزنزانة 9" وموظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بدورهم وآلاف من الأساتذة المتعاقدين من مختلف الأكاديميات بالجنوب والشمال والشرق، بعد أن استجابوا لنداء التنسيقية بتمديد الإضراب إلى غاية 25 أبريل الجاري، مع برنامج تصعيدي يتخلله مبيت لم يحدد مكانه وساعته بعد.

وطالبت المسيرة، التي امتدت على طول شارع المهدي ابن تومرت صوب باب الأحد ثم مقر البرلمان المغربي، بإنصاف كافة شغيلة قطاع التعليم، ورفع الحيف عن الأساتذة الذين جاؤوا بوزرهم البيضاء وشاراتهم الحمراء، مشددين على ضرورة الإدماج وإلا فلا محيد عن الإضراب الذي يواصلونه للشهر الثاني، بعد أن منحوا الوزارة كل الفرص من أجل استدراك الوضع.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالسياسات الحكومية في مجال التعليم، من قبيل: "أمزازي هاك الجديد.. التصعيد ثم التصعيد"، و"بالوحدة والتضامن.. لي بغيناه إكون إكون"، و"لا بديل لا بديل عن مطلب الإدماج"، فيما اختار أساتذة الزنزانة 9 ارتداء ملابس برتقالية توحي بمعتقل "غوانتانامو" الشهير، أما حاملو الشهادات فحضروا بلافتاتهم وشعاراتهم المنادية بالترقية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد العمراني، عضو لجنة الإعلام بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "المسيرة تأتي في سياق تأسيس جبهة شعبية للدفاع عن المدرسة العمومية، وتماشيا مع نضالات تنسيقية المتعاقدين، وردا على عدم التزام الوزارة بمخرجات حوار 13 أبريل، والذي قضى بالتراجع عن المسائل الزجرية وتأجيل امتحان التأهيل المهني إلى غاية حل الملف".

وأضاف العمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير استفز الأساتذة بحديثه عن غياب الإدماج، وحصره دور الحوار في تحسين النظام الأساسي، وهو أمر مرفوض؛ فالحوار يجب أن ينبني على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية"، مشددا على "إلزامية إسقاط التعاقد وليس تغليفه بالجهوية، وإدماج 70 ألف أستاذ لضمان رجوعهم إلى الأقسام".

وفي السياق ذاته، أورد عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للأساتذة حاملي الشهادات، أن " المسيرة هي رد على السياسات اللاشعبية التي تتبناها الحكومة ووزارة التربية، منبها إلى ضرورة النضال الوحدوي؛ فللمواجهة لا بد من الوحدة التي ستمكن من استرداد جميع الحقوق المسلوبة، والإنزال الحالي يظل دائما قابلا للتمديد".

وشدد السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على "ضرورة الوقوف أمام إستراتيجيات ضرب رجل التعليم، في أفق القضاء على التعليم بنفسه، مؤكدا أنه لا محيد عن النضال سوى بتحقيق جميع المطالب المشروعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - Ahmad الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:09
من الاخر نطالب باسراع توظيف هؤلاء او اعلان سنة بيضاء لانه لم يتبقى ما يدرك من حصص
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19
2 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:09
بكل صراحة على الوزير تقديم الاستقالة إن لم يستطع حل المشكل.
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23
3 - استاذة متضامنة الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:10
تحية لجميع المناضلين والمناضلات المتضررن في قطاع التربية ... اقول لوزارة التربية والتعليم كفاك تعنثا وكفاك هروبا الى الامام...
الادماج او الممات!
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-3
4 - الحمد لله الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:10
تساهل الحكومة ضيع ابنائنا من ارغمهم على الالتزام تمسكنو حتى تمكنو لا خير لمن لا عهد له الطرد هناك البديل
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-9
5 - الشامخ الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:11
الحكومة لازالت تقاوم. لكن لا مفر لها من الإدماج طال الزمن أو قصر، النضال خيار استراتيجي
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-3
6 - ااانتصار الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:11
نعم للنضال كأساتذة نقول لكم سيروا فالنصر حليفكم والخزي والذل لمن اراد خوصصة القطاع نسال الله ان تكون هناك حلول لصالح المغاربة جميعا
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-7
7 - CITOYEN الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:13
مطلبهم صعب المنال , فالدولة للأسف لا تستطيع ادماج 55000 موظفا دفعة واحدة
لكن بما ان الاستقرار المهني حق اساسي فعلى الدولة ان تقوم بادماجهم على شكل دفعات.
و الله لن يبرح التعليم مكانه , ولن تحقق نهضة اقتصادية, دون ارجاع المكانة المقدسة للمعلم
انا مهندس و اعترف بأن دور المعلم اهم من الطبيب و المهندس و العسكري الخ
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26
8 - سعيد الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:15
متعاقدين اوغير متعاقدين بالله عليكم اكملو مع ابناء الشعب السنة الدراسية تم امامكم 3 اشهر من العطلة الصيفية استغلوها في الاحتجاج
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20
9 - متتبع الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:15
المزيد من الصمود ... لابد من ان يستجيب القدر... اكفس حكومة في تاريخ المغرب الحديث..
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-3
10 - "^" الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:16
مللت من التعليق على موضوع هؤلاء .طلبهم الوحيد والاوحد هو الادماج في اىوظيفة العمومية لغرض في نفس بعقوب ..فلاالمدرسة العمومية تهمهم .ولا مجانية التعليم هدفهم ..الوظيفة العمونية وبعدي الطوفان
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14
11 - دكتور استاد فيزياء متعاقد الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:17
اللهم يسر ولا تعسر اللهم الفرج من عندك على كل مهموم و مكروب اللهم ارزق كل المعطلين رزقا من عندك و كل مريض شفائا من عندك اللهم يسر لطلبتنا و تلامدتنا و ارزقهم اعلى الدرجات.
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14
12 - rachida الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:19
التعليم والصحة اساس الدولة القوية ومشاكل الاطر التعليمية وعلى راسها مشكل التعاقد هو بداية للسقوط في الهاية ونتمنى من صاحب الجلالة التدخل لحماية هذا الجيل والاجيال القادمة لان الحكومة ترى ان كل شيء على مايرام ونحن نعيش في نعيم ورخاء واحسن من فرنسا على حد قول رءيس حكومتنا العتيدة .
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-3
13 - المعطي ااقفل الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:19
بصفتي خبير وعالم تربوي أقترح على الدولة الرضوخ لاستفزازهم عبر تنظيم مباراة للادماج . من يتفوق فيها يدمج مباشرة ..حتى نقف على مستواهم الحقيقي .
وانا كرجل عاصر العديد من الأنظمة اقول لكم أنني قضيت 24 سنة من العمل حتى وصلت للسلم العاشر ...انتم بلا تكوين وبدأتم به .فالأولى أن تقبلو اليد التي أحسنت لكم بدل عظها .
*المعطي القفل .خبير وباحث تربوي
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7
14 - مواطن غاضب الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:20
قام أساتذة متعاقدون بإنشاء صفحة على الفيسبوك والهذف منها تحريض التلاميذ ضد الحكومة واحتجاج و إضراب من أجل الضغط على الوزارة . منه أقول لكم نعم اساتذة أنتم تستعملون التلاميذ كسلاح لمواجهة الوزارة ولا يهمكم إلا مصلحتكم وتريدون إدماج فقط ولا تهمكم المدرسة العمومية .
أصجاب الزر أحمر صفحة تنسيقية الوطنية لتلاميذ المغرب أمامكم في الفيسبوك ستجد منشورات أساتذة وتعليقاتهم لتحريض التلاميذ من أجل إضراب
لا لتحريض التلاميذ..
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20
15 - عبد الله الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:20
"اللي بغيناه يكون يكون "ولو خارح القانون وعلى حساب الابرياء ابناء الوطن وفي هذا الظرف من السنة الدراسية ياسبحان الله . اكبر خطأ ارتكبته هذه الحكومة وعليها تحمل مسؤولياتها اتجاه كل هذا الهدر من زمن تعلمات بنات وابناء الشعب.
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8
16 - المصطفى الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:21
على الحكومة ان تتحمل كامل المسؤلية التارخية في هذه المرحلة الحاسمة لان ابناءنا في الشارع اما ابناءكم فهم يدرسون في البعثات الأجنبية و تتحدثون عن الجودة
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6
17 - وزاني الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:21
بداية: شكرا هسبربس على الاهتمام.
إلى أولئك الذين يطلبون من الوزارة أن تقوم بطرد جميع هؤلاء الأساتذة وتعويضهم بأساتذة جدد.
أقول لهم بأن حتى "الأساتذة الجدد" سيؤسسون تنسيقية جديدة وسيطالبون بالادماج في الوظيفة العمومية. لذلك يا أخي فالحل ليس هو الطرد بل هو الاستجابة لمطلبهم دون قيد أو شرط.
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-8
18 - واكتسب أدبا الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:22
المتعاقدين التلاميذ الوزارة الموسم الدراسي نحو المجهول .....
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2
19 - مواطن الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:22
هؤلاء المتقاعسين كان البعض منهم يشتغل في المدارس الخاصة ويتقاضون دراهم معدودات، ولم يكن يجرؤ أحد منهم عل التغيب أو حتى طلب تحسين الوضعية. الخلاصة أن هولاء عديمي المسؤولية والمروؤة يجبجعلهم عبرة بفسخ العقد ولينزلوا للشوارع بعد ذلك لطلب العودة.
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18
20 - رشيد الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:23
للمرة المليار هؤلاء لايعرفون الا لغة واحدة. الطرد مع المقاضاة. يحكي لي ابني في الابتدائي لديهم واحدة منهم في اللغة العربية طول وقت حصتها وهي تاخد السيلفات وغارقة في الواتساب تاركة التلاميذ الصغار يكررون نفس النص من القراءة الى ان تدق الساعة.ناهيك عن الغيابات المستمرة وهذا فيض من غيض .اذا ماقول من طالع على هذا التعليق ممن يسمون اساتذة ؟؟؟
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20
21 - مهتم الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:24
ما ضاع حق وراءه طالب.سيرو على بركة الله والنصر حليفكم.بادن الله .هدا الوطن وطنكم ولستم في ضيعة أحد فأنتم الأحرار وانتم منقدي هدا الشعب النائم .حقا فخورين بكم
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-18
22 - أيمن ابرباطي الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:24
السلام عليكم
لا يمكن الحصول على أساتذة ومعلمين أكفاء دون تحسين وضعهم الإجتماعي بتوفير لهم أجرة محترمة و وضعية إدارية مستقرة . سياسة الترقيع لا تصلح في التعليم لأنه ركيزة المجتمع .
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-4
23 - عبد الكريم بوشيخي الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:25
هاولاء الاساسدة ادا لم يريدون ان يدرسو ن الثلاميد فسندرسهم نحن لانهم تغيبو علا القسم مند شهرين والثلامد ضاعو في الدروس والامتيحان قاريب فكيف سيستضركون الدروس الفاءيتة
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9
24 - عبدالحق الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:25
هؤلاء لا خير فيهم يجب محاسبتهم وتقدمهم للقضاء وتعويضهم فورا فهناك الاف من حاملي الشواهد العليا والدليل على ذلك في المبارة الاخيرة وصل عدد المرشحين الى 200 الف مرشح ونجح منهم 15 الف .لا يعقل ان يظل المرفق العمومي متوقف طيلة 50 يوم الاطباء مثلا لما يلجؤون الى الاضراب المرفق يبقى مستمرا في المستعجلات والانعاش والعمليات اما هؤلاء فاصبح الكل يكرههم بسبب تعنتهم وطمعهم وهذا ما سيؤدي بهم في الاخير الى العزل والطرد.
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14
25 - المنتصر بالله الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:30
السنة البيضاء تلوح في الأفق و الوزارة لم تقدم أية إشارة إيجابية لحل الملف سوى ما تم تداوله على أن الداخلية هي التي ستتكلف بالحل النهائي. في انتظار مخرجات الحوار ليوم الغد نرجو من كافة الأساتذة مواصلة النضال و عدم الثقة في أي وعد زائف لحين تسلم وثيقة الإدماج التي تشكل التأشيرة للعودة للأقسام
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-7
26 - جرادة المنسية الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:31
سؤال للاساتذة لماذا لم تخرجو مع الشعب المغربي للمطالبة باطلاق سراح معتقالي حراك الريف وجرادة ؟؟
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3
27 - متتبع الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:31
يجب تسوية وضعية اساتذة السلم التاسع فورا لانه حق .لتم السلم التاسع محدوف مند 2012..يجل على الدولة تطبيق القانون
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-1
28 - ahmed الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:31
آخر مسمار تم دقه في نعش التعليم هو توظيف هؤلاء الحثالة الاستغلاليون الذين يضعون فلذات أكبادنا كرهينة أمام الجهوية الموسعة.... تبا لهم
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15
29 - SGHIR الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:32
على من تريد الضحك عندما تقول انك تدافع عن المدرسة العمومية واولاد الشعب كرهوالمدرسة واصبح بعضهم خازج اسوارها يبحث لنفسه عن نشاط اخر لملء الفراغ المفروض عليه ورجل الشارع يعتقد انكم المسمار الاخير في نعش هذا القطاع الذي تميع واصبح يزكم الانوف
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15
30 - محمد الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:35
يجب طرد كل من سولت له نفسه ان يضع أطفالنا كأذرع بشرية ليقضي حاجته في التوظيف
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14
31 - متتبع الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:36
الوظيفة العمومية أضحكتموني إلى شديتوها ها وجهي. مجموعة من الفاشلين وكسالى الجامعات استغلوا العدد الهائل المطلوب للتسلل لقطاع التعليم. والأن يسمون أنفسهم أساتذة هه. ثبا لكم ولسعيكم. المرجوا من قوى حفظ النظام القيام بالواجب. وتحية للأساتذة الحقيقيين.
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12
32 - مجرد رأي الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:36
رسالتي لهؤلاء "الأساتذة": مهما كانت درجة مشروعية مطالبكم فأن تتركوا تلاميذ فقراء لاحول لهم ولا قوة بدون دراسة وهم مقبلون على امتحانات تحدد مصير مستقبلهم، يعد أنانية كبيرة منكم وجريمة سيحاسبكم عليها التاريخ و سيحاسبكم عليها هؤلاء الأطفال عندما يكبرون ويستوعبوا حجم الضرر الذي لحق بهم جراء إضرابكم في حين أن زملائهم في المدن الكبرى يدرسون بشكل طبيعي...يا أبناء درعة تافيلالت يا أبناء أزيلال والريف والجبال أبناء مناطقكم ينادونكم ارحموهم وعودوا إلى الأقسام فليس لهم من منقذ إلا أنتم...أما أبناء الرباط والدارالبيضاء فأساتذتهم لم يضربوا
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12
33 - مول البراكة وافتخر بوطني الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:38
هاد الناس باغيين الفتنة ومتيحمدوش الله وها انا ساكن في البراكة واحنا ستة ديال النفوس وحامدين الله على امن واستقرار بلادنا وعاش سيدنا ومولانا محمد السادس امير المؤمنين وعاشت الاسرة الملكية العلوية الشريفة المقدسة اخفاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
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6
34 - ابو ياسين الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:38
اقول لهؤلاء المتعاقدين:لقد ظلمتم انفسكم
وظلمتم تلامذتكم.لقد اضعتم مجهوداتهم.واستغرب من صبر الدولة عليكم.يجب ان تطردكم بكل بساطة.لستم اهلا لمهنة التدريس.واتمنى من قوات الامن ان تتعامل معكم اكثر صرامة.لقد طغيتم وتجبرتم.وسوف تلقون غيا.
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11
35 - مواطن الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:39
الإدماج هو تخريب للجودة
على الحكومة أن تطردهم و توظف الخريجين الجدد نهاية السنة بلا تكوين لا يهم
المهم هو ترسيخ هدا النوع من التوظيف و جعله دائما لان الأساتدة الرسميون يتقاعسون في الواجب ولا تهمهم سوى الشهرية في اخر الشهر و السوايع لأبناء الميسورين
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10
36 - Billal الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:39
لا للفتنةهولاء يريدون زعزعت امن البلاد الحكومة تفعل ما بوسعها لارضاءكم ولاكن انتم تريدون التعنت ومسك العصى من الوسط عكاشة تنتظركم هناك الترسيم وهناك التقاعد اساتذة اخر زمان
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13
37 - خوكم الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:42
الله يهديكم خرجت على التلاميذ لاذنب لهم
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38 - مصطفى من الداخلة الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:43
هدوك اساتذة الزنزانة 9 لي لابسين البرتقالي
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3
39 - عبد الله الكاتب الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:46
عندما قتل حجر الكندي أبو امرؤ القيس وكان ولده طريدا قال قولة لا زالت سارية إلى يوم الناس هذا، ولن يتحقق المرغوب ما لم تتمثل ( ضيعني أبي صغيرا وحملني دمه كبيرا لا صحو اليوم ولا سكر غدا اليوم خمر وغدا أمر) حينها يتحقق المرغوب تحياتي لكل من يحب الوطن حبا حقيقيا ويدافع عنه بما استطاع
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