يتيم يكشف ضعف كفاءة ومؤهلات خريجي مؤسسات التكوين المهني

هسبريس - محمد الراجي

في غمرة النقاش الدائر حول مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، قدّم محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج الاجتماعي، معطيات كشفت عن الضعف الكبير لكفاءة ومؤهلات خريجي مؤسسات التكوين المهني في المغرب، وعدم استجابتها لحاجيات سوق الشغل.

وقال يتيم، في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بشراكة مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المستثمرين في المغرب يلجؤون إلى استقدام خبرات وكفاءات بشرية من الخارج لا يوجد لها نظير في المغرب، خاصة في بعض التخصصات الدقيقة، معتبرا أن هذا الأمر يطرح تحديا كبيرا يجب العمل على تجاوزه.

يتيم قدم معطيات صادمة حول مستوى مؤهلات وكفاءات خريجي مؤسسات التكوين المهني في المغرب؛ ذلك أنّ منهم مَن لا يعرف حتى كيف يُجري مقابلة توظيف، أو إعداد سيرة ذاتية، حسب الوزير، مضيفا أن إشكال ضعف كفاءة الخريجين تزداد حدّة في الشق المتعلق بلغات التواصل والمهارات والتعاطي مع التكنولوجيا الحديثة.

ويرى وزير الشغل والإدماج المهني أن تجاوز إشكال عدم مواءمة كفاءات خريجي مؤسسات التكوين المهني لحاجات سوق الشغل في المغرب يقتضي نهج مقاربة قائمة على الرصد والاستباق والتتبع لمسارات التكوين، من أجل وضع منظومة تكوين مندمجة قادرة على تخريج كفاءات مؤهلة لولوج سوق الشغل.

يتيم عرّج على جملة من العراقيل التي تعيق تطور التكوين المهني في المغرب، ومنها عدم توفر الحكومة على المعلومات الكافية حول حاجات سوق الشغل، بسبب غياب الالتقائية بين عمل المؤسسات المعنية، وكذا عدم تقديمها لمعطيات غير دقيقة؛ ما يجعل البرامج التي تضعها الحكومة لا تؤتي الثمار المتوخاة منها.

من جهة ثانية، دعا وزير الشغل والإدماج المهني الخريجين المغاربة إلى الانخراط في إنشاء مشاريع خاصة، واستثمار الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية، قائلا: "لا يجب أن نعول على الدولة في كل شيء، هي مسؤولة عن وضع البنية التحتية وجلب الاستثمارات، ولكن يجب على الخريجين أن يستثمروا في التشغيل الذاتي".

وأضاف: "هناك مجالات كثيرة يمكن أن توفر مناصب الشغل، مثلا مصاحبة الأشخاص التوحديون، هذا غير موجود في المغرب حاليا، وهناك مشاريع أخرى يمكن خلقها باستثمار ما تتيحه الثورة الرقمية التي تمكّن من خلق فرص شغل في مجالات جديدة".

واعترف يتيم بأن الدولة لا يمكنها أن توفر الشغل لجميع خريجي مؤسسات التكوين، "فمهما كوّنْتَ فإن التحولات التي تعرفها وات العمل والإنتاج تتغير بشكل دائم، وهو ما يتطلب تجديدا دائما لأنماط التكوين"، مضيفا أن هذا الإشكال "هو قضية عالمية ولا يعاني منه المغرب فقط".

وأردف المتحدث ذاته أن المنظومة الاقتصادية والتنموية الوطنية لا تخلق عددا كافيا من مناصب الشغل، مبرزا أن هذا الضعف يطرح سؤال كيفية جعل السياسات القطاعية لها مردود على مستوى خلق مناصب الشغل، ليس في المركز وحده بل في جميع مناطق المغرب، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة.

واعتبر يتيم البطالة "مشكلة معقدة ينبغي التعامل معها بيقظة مستمرة، من أجل تجاوز تحدي عدم قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب خريجي مؤسسات التكوين، وأيضا من أجل الحفاظ على فرص الشغل وجعله شغلا لائقا يضمن الحقوق الأساسية للعمال والحماية الاجتماعية لهم".