الخميسات وتيفلت تودّعان شهيدَيْ القوات المسلحة

هسبريس من الرباط

جرت، يوم الأحد، بكل من الخميسات وتيفلت مراسيم تشييع جثماني جنديين قضيا نحبهما يوم السبت، أثناء أداء واجبهما الوطني في المنطقة الجنوبية للمملكة المغربية.

وجرى تشييع جثماني كل من العريف الأول امحمد عزيز والعريف محمد أسباعي، تباعا، بكل من دواري مزورفة بتيفلت وأوريبل التابعين ترابيا لعمالة الخميسات.

وحضر مراسيم الجنازة أفراد أسرة وأصدقاء الفقيدين، وكذا ممثلين عن السلطات المحلية وممثلي القوات المسلحة الملكية ومصالحها الاجتماعية، ووري جثمانهما الثرى في جو مهيب بعد صلاة العصر.

وثمن أرامل وأقرباء الشهيدين الرعاية التي خصت بها القوات المسلحة الملكية أسر الفقيدين، وأعربوا عن افتخارهم بتضحية الفقيدين في تأدية مهامهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، مشيدين بالخصال الاجتماعية والإنسانية التي كان الراحلان يتمتعان بها