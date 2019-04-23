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الرئيسية | مجتمع | كروط: خرجات النقيب زيّان الإعلامية تحرّف الحقائق وتروّج الشائعات

كروط: خرجات النقيب زيّان الإعلامية تحرّف الحقائق وتروّج الشائعات

كروط: خرجات النقيب زيّان الإعلامية تحرّف الحقائق وتروّج الشائعات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 08:00

استغرب المحامي محمد الحسيني كروط من الخرجات الإعلامية التي يقوم بها النقيب السابق محمد زيان، وتلويحه بمقاضاة الإدارة العامة للأمن الوطني، إذا ثبت أنها كانت وراء أداء أتعاب المحامي في ملف "ع، ب" المتعلق بالتحرش الجنسي.

وأوضح المحامي عن هيئة الرباط أن زيان يقوم بتحوير وتحريف الحقائق، لافتا إلى أن النقيب السابق يريد التدخل في علاقة المحامي بموكله في خرق للأعراف، من خلال مطالبته في مذكرته المحكمة بأن تطلب الجهة التي كلفت كروط بالدفاع عن بومهدي "والقضاء لم يأبه لذلك؛ لأنه هراء.. علاقة محام بموكله مقدسة ولا يمكن أن يدخل فيها أي شخص بالأحرى محامي الخصم".

ولفت المحامي نفسه، في رده على زيان، إلى أنه لم يتدخل في علاقة زيان بموكله "ولم يسأل من أدى له الأتعاب وما طبيعتها ونوعها. في جميع دول العالم علاقة المحامي بموكله مقدسة، وللأسف النقيب أراد التدخل في علاقة محامي الخصم بموكله".

وكشف المحامي كروط، في تصريح لهسبريس، أن موكله "ع، ب" من أدى الأتعاب وليس إدارة الأمن، حيث قدم شيكا دليلا على ذلك، مشيرا إلى أن النقيب زيان "سبق له النيابة عن الدولة، عمر شي حد حاسبو أو شي حد قال هذاك مال خاص أو عام، واليوم أنوب عن شخص ذاتي فلماذا تريدون إقحام الإدارة في الملف؟".

ورفض المحامي ترويج الشائعات والضغط على القضاء عبر اللجوء إلى الصحافة، مؤكدا أن المقارعة القانونية تكون داخل المحكمة وليس خارجها، مضيفا: "الغريب في الأمر هو أن بعض الأشخاص يعلمون ألا حق لهم.. وعلى الرغم من ذلك يلجؤون إلى الصحافة ويؤثرون على الرأي العام ويؤثرون على القضاء، فإذا كان القضاء هم من سيحكم فالفيصل بيننا إذا هو القضاء".

ولفت المحامي إلى أن النقيب السابق زيان عليه الخروج من التناقضات وأن يكون منسجما مع نفسه، مضيفا: "هذا نزاع بين شخصين بالإدارة، عادي لاش تنقلو نقاش عمومي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - إلياس الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 08:18
كل من يتكلم عن حقوق المواطن في هذه البلاد منافق 100% تجارة رائجة.
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2 - momo الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 08:23
المحامون والمحاميات اغلبهم يكذبون, وقضية بوعشرين فضحتكم, لقد سمعنا اراء المحامون الاجانب, الذين لا مصلحة لهم في الضغوط والرشاوي الداخلية.

واكدت نظرت المحامي الانجليزي الامم المتحدة, وهي ايضا اعلى تجربة من محامون ومحاميات مغاربة...رغم ذلك لم تنقلوا محاكمة بوعشرين للعموم, لرفع الشك..

النتيجة هي ان الشعب شك في كل القضاء المغربي, بتصرفات محامين مثلكم : المحامي محمد الحسيني كروط...

حرام تخربوا قضاء المغرب هكذا , وتتبعون خطوات السيسي وقضاؤه, العالم يشهد بظلم
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3 - محمدين الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 08:35
كثيرة هي المواقف التي لا أتفق فيها مع المحامي زيان المثير للجدل. لكن في هذا الموقف أتفق معه. من حقه أن يتساءل إذا كان بعض زملائه يتلقون أموالا غير قانونية، من البوليس مثلا. وليس كما يزعم كروط بأن زيان لا شأن له بمن يدفع الأتعاب للمحامي. بالمقابل رأينا كيف أن السلطات الأمنية وغيرها اتهمت الريف بتلقي الأموال من الخارج، على الرغم من أن معظم العائلات المغربية أو ملايين المواطنين لهم عائلات في الخارج تدعمهم ماديا، وتعتبر المصدر الأول أو الأساسي لموارد الدولة من العملة الصعبة. بل رأينا كيف تم محاسبة الناشطة سيليا على مبلغ 3آلاف درهم وجد بحوزتها حين الاعتقال. أما آن الأوان محاسبة القضاة والمحامين ورجال ونساء السلطة على مصادر ثرواتهم ونفقاتهم الباذخة. فضلا عن هذا، من المؤكد أن تلقي المحامي لأداءات بوليسية إخلال واضح بأخلاقيات المهنة وأصولها إذا ما ثبت ذلك.
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